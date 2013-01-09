Сейчас очень большое количество разновидностей видеорегистраторов, отдельным звеном идут так называемые «видеорегистратор-зеркало». Раньше качество таких гаджетов оставляло желать лучшего, однако форм-фактор очень перспективный и является (если можно так выразиться) – «антивандальным», сливаясь с основным зеркалом, он не привлекает внимания снаружи (да и проводку до него можно легко спрятать). Крупные производители качество подтянули, и сделали действительно качественные девайсы. Таким на мой взгляд и является Inspector Typhoon, предоставляю вам полный обзор и мой правдивый отзыв в конце, будет и видео версия, так что читаем смотрим …

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Раньше такие зеркала были ужасно неудобными, лично мне не нравилось то, что они намного сильнее приближали (либо отдаляли) отображение задней части автомобиля – просто не мог адекватно оценить ситуацию. В итоге нормально перестроиться, либо обогнать не мог, информация была искажена. Получалось что все остальные функции вторичны, снимал и убирал из автомобиля, потому что не возможно было ездить. Сейчас вроде как это устранили и даже добавили зеленое затемнение, оно борется с ослеплением сзади идущих машин на «дальняке». НО все по порядку предлагаю начать с распаковки

Комплектация

Сам видеорегистратор Inspector Typhoon

Резиновые держатели, для крепления к основному зеркалу

Кабель USB, служит для питания, а также для подключения к ПК

Зарядное устройство

Инструкция и гарантийный талон

Комплектность стандартная, кабель достаточно длинный (думаю, вполне хватит для скрытой установки). Коробка цветная из жесткого картона, внутри есть мягкие вставки из поролона.

Подарить такой гаджет не стыдно, производит впечатление дорогого аппарата.

Внешний вид

Передняя часть. Это и есть зеркало, под ним прячется ЖК дисплей 4,3 дюйма (480Х272). Внизу есть блок основных кнопок («MENU», «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «OK»).

Задняя часть. Самое основное это объектив (6 линз), располагается основные крепления (их два) с резиновыми фиксаторами, динамик, клавиша «RESET».

Верхняя грань. Разъем для питания, слот для карты памяти, HDMI разъем, клавиша включения – выключения.

Собственно больше ничего нет. Пару слов о зеркале, как я уже писал — оно передает правдивую информацию (не удаляет и не приближает), лично мне комфортно. Есть и зеленое покрытие, которое уберегает от дальнего света сзади идущих машин, действительно немного сглаживает (хотя ночью немного темновато, хотя это могут быть придирки).

«ЖЕЛЕЗО» и возможности

ЧТО ВНУТРИ:

Процессор. Здесь стоит всем известная Ambarella A7LA50 (700 МГц). Это не «топовый» процессор, сейчас топ A7LA70, но и его реально достаточно для 30 – 45 кадров в секунду на высоких настройках. Конечно можно сделать и 60 к/с, но это только с HD качеством (1280Х720), если хотите Super HD (2560×1080), то только 30 к/с, а вот Full HD (1920Х1080) – 45 к/с. В целом это «рабочая лошадка», которая зарекомендовала себя только с лучшей стороны

Матрица. OmniVision OV4689 (1/3″), также знаменитый производитель, претензий к качеству просто нет.

Объектив. 6 линз, с апертурой F/2.0 (чем ниже апертура, тем лучше – качество ночью будет на высоте, здесь она стандартная для многих гаджетов этого класса). Ночью снимает достаточно хорошо, даже при плохом освещении.

Угол разворота. 150 градусов, хороший показатель. Причем видео не имеет эффекта рыбьего глаза.

Аккумулятор. 600 мАч, хватает примерно на 15 — 20 минут автономной работы.

Встроенный дисплей. 4,3 дюйма (обычный TFT – разрешение 480Х272).

Встроенный GPS модуль. MTK MT3337

Железо внутри Inspector Typhoon качественное и проверенное временем, оптимизация на высоте. Вообще компания Inspector часто обновляет прошивки своих гаджетов, подправляя и улучшая качество изображения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение. Режимов много, можете выбрать любой на вкус — 2304x1296x30к/с; 2560x1080x30к/с; 1920×1080х45к/с; 1920×1080х30к/с; HDR1920x1080х30к/с; 1280×720х60к/с; 1280×720х30к/с

Кодак H.264 (пишет в формате MOV)

Наличие функции HDR

Циклическая запись, интервалами от 1 до 5 минут

Наложение гос.номера, даты, координат.

Наличие акселерометра

Есть функции — LDWS/ FCWS

Антисон и датчик света

Пару слов хочется сказать про карты памяти, они поддерживаются от 8 до 64 Гб (минимум 10 класс).

ЗВУК. Часто такое бывает, что изображение хорошее, а вот качество звука подводит, здесь все нормально, каких то проблем я не обнаружил. Хотя кажется что звук немного приглушен, зато нет никаких артефактов.

ПРО GPS. Здесь стоит довольно дешевый Mediatek MTK3337 (частота 1575 Мгц, 66 каналов). Работает хорошо, как и многое железо от «МИДИАТЕКОВ», позиционирование «холодный старт» примерно 1 минута, «теплый» около 30 секунд, горячий около 5 секунд. Работает не плохо, оповещает о точках, которые заложены в базу, есть Россия и страны СНГ. Накладывается скорость и координаты на видео. Кстати довольно часто выходят обновления. Определяется АВТОДОРИЯ и многие стационарные камеры. Это хорошее дополнение к обычному видеорегистратору.

В целом Typhoon работает и снимает, так как от него ожидаешь, качество на высоте при любом освещении (день-ночь), HDR придает картинке нужные белые тона и насыщенность, практически нету засветов. Если поставить FULL HD (думаю сейчас это самое востребованное разрешение), то возможно снимать с частотой в 45 кадров в секунду. Для фанатов есть высокие разрешения — SUPER HD.

МЕНЮ

Меню внутри стандартное и простое, нет каких-то «заморочек». Разделено на две вкладки:

Настройки видео – разрешение, качество, цикл записи, микрофон, штамп, дата и время и т.д.

Настройки GPS, максимальной скорости, FCMD, датчика света и т.д.

Описывать подробно нет смысла, все увидите в видео версии. Работает все без зависаний и в любом режиме, то есть не обязательно отключать от питания (как бывает во многих китайских регистраторах). В целом разобраться может практически каждый.

Крепление в машине

Зеркало-видеорегистратор так и называется, потому что оно крепится на стандартное в салоне. Просто одеваете и натягиваете резиновые крепления. Сидит ОЧЕНЬ ПРОЧНО — никаких люфтов нет! Как я писал в самом начале, считаю такой форм-фактор «антивандальным», ночью его реально сложно разглядеть. Да и смотреть на зеркало никто не будет, обычно смотрят на «лобовое стекло».

Провод здесь около 3 метров, хватит для скрытой установки. Глазок на зеркале вращается и поворачивается (отклонения примерно в 15 градусов). Минус в том, что вы не сможете повернуть его на инспектора ГИБДД.

Многие могут подумать — что это неудобно когда у тебя светится монитор (сзади ничего не видно), однако в настройках, его можно отключать через определенный интервал, в итоге обычная зеркальная поверхность (загорается только тогда, когда по GPS находит радар).

Питание идет от зарядки с USB разъемом, это хорошо, то есть кабель можно унести домой и подключиться к ПК.

В целом крепление в авто, не имеет каких-либо проблем, все интуитивно понятно.

Сейчас видео версия смотрим

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Конечно же вас волнует цена, она совсем не высокая для такого качественного девайса (если верить Яндекс Маркету) от – 6800 рублей. Очень неплохо, учитывая качество и разрешение изображения, железо (пусть не топовое, но хорошо оптимизированное), ну и конечно же GPS

Плюсы:

Процессор и матрица

Антивандальный форм-фактор

Есть большие разрешения в SUPER HD (для фанатов)

Качество видео и фото (день, ночь)

Есть GPS, наложение основных данных на видео, а также определение стационарных камер

Нет эффекта «рыбьего глаза» в видео

Зеркало не удаляет и не приближает (есть зеленое покрытие от ослепления фарами)

Наличие HDR

Привлекательная цена

Ежемесячные обновления

Минусы:

Нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД

При высоких разрешениях нет частоты 60 к/с

Как видите, минусов практически нет. Я считаю за 6800 рублей, очень достойное решение, причем это не только видеорегистратор, но какой — не какой радар-детектор (пусть и по GPS). Могу ли я вам советовать этот Typhoon – конечно да! Лично мне он понравился.

На этом заканчиваю свой отзыв, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.