INSPECTOR TAU S. Подробный обзор и мой отзыв

Не так давно на рынке радар-детекторов появилась новинка от компании INSPECTOR модель TAU S. Буква «S» — как обычно обозначает сигнатурную составляющую, что должно отсечь много не нужных излучений, таких как – круиз-контроли, автоматические двери супер-маркетов и т.д. Как обычно сегодня будет подробный обзор и мой видео отзыв в конце. Так что читаем смотрим …

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Начну с того что производитель заявляет о подробной базе стационарных точек, не только России но и стран СНГ. Причем она достаточно часто обновляются (но про это чуть позже). Предлагаю, как обычно начать с упаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам радар-детектор

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление с присосками на лобовое стекло

Крепление с липучкой на панель приборов

Кабель USB для обновления баз данных

Инструкция и гарантийный талон

Комплектация стандартная для многих гаджетов такого класса, обидно, что нет липкого коврика на приборную панель (все же многим он нравится больше).

Все упаковано в стандартно жесткую коробку черно-голубых цветов, как я обычно говорю в своих обзорах подарить не стыдно.

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Лицевая сторона TAU S. Основной рупор антенны

Верхняя часть. 4 навигационных клавиши (MODE, MENU, MUTE и DIM), а также датчик для приема «ЛАЗЕРА», динамик

Правая сторона. Разъем USB для подключения кабеля (для обновления)

Левая сторона. Разъем для питания, и ролик для прибавления – убавления громкости

Задняя грань. Основной OLED дисплей, черно – белый

Хочется отметить в своем отзыве — корпус стандартный, похожий на обычные радар-детекторы. Есть некоторые дизайнерские решения типа шероховатости на верху, но практического значения они не несут.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Интересным в обзоре будет то, как настраивается INSPECTOR TAU S. Здесь опять же все стандартно, как я уже писал есть OLED дисплей на котором черно-белыми буквами отображается основная информация. Обычно это (с лева на право) режим, ограничение скорости, время или скорость движения, а также направление (то есть компас).

Клавишей MODE мы можем переключать основные режимы (но про это чуть ниже).

Если войти в меню, нажав на сопутствующую клавишу, здесь настраивается все что можно. Начиная от ограничения скоростей в различных режимах (ГОРОД, ТРАССА, СИГНАТУРНЫЙ и IQ), до отключение каких-либо сигналов K, Х, Laser, Стрелка и т.д.

Можно задать приоритет РД/БД (радар-детектор – база данных) или же наоборот БД/РД. Тут нужно пробовать, когда лучше воспринимаются излучения, многие ставят именно РД/БД, потому как приоритет идет на радар-детектор, так он лучше работает.

А вообще настроек очень много, подробно я про них расскажу в своем видео отзыве, внизу статьи, так что советую посмотреть.

ВОЗМОЖНОСТИ

Сейчас есть все два типа радар-детекторов, те которые оснащаются классическими рупорными антеннами (именно такая у нашего TAU S) и второй тип это ПАТЧ-антенны, про них я указывал в других своих отзывах. Какая из них лучше, еще предстоит узнать. Не всегда все зависит от типа антенны.

Как я написал выше в INSPECTOR TAU S, есть всего 4 основных режима:

ГОРОД

ТРАССА

СИГНАТУРНЫЙ

IQ

Самым интересным, на мой взгляд является именно «IQ» — почему? Да просто потому что он может менять основные режимы в зависимости от скорости (причем интервал скорости вы можете задавать сами в меню).

Работает это так – скажем до 60 км/ч, работает «СИГНАТУРНЫЙ» режим, далее при превышении «ГОРОД», а после того как вы достигаете 90 км/ч, включается «ТРАССА».

Таким образом, у вас всегда подключен нужный режим, для определенной скорости. Что делает детектирование сигналов намного лучше.

СИГНАТУРНАЯ составляющая здесь «допилена» хорошо. Ложных срабатываний минимум (не скажу что их нет вообще, это еще не удалось сделать еще не одному производителю, просто здесь их настолько мало, что можно сказать, что их нет). Ни на двери, ни на круизы, срабатываний не замечено, это плюс.

Заложены сигнатуры:

«АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД», «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СОКОЛ», «СТРЕЛКА».

Это все присутствующие на данный момент радарные системы.

ПЛЮСЫ: Радарный – комплекс (не GPS, а именно излучений) срабатывает на различные системы примерно с 250 метров, и это в городе. Результат хороший.

На загородных дорогах включается режим «ТРАССА», чувствительность намного вырастает поэтому интервал приема увеличивается.

ПРО GPS:

Железо основано на GPS приемника U-BLOX 7

Производитель отмечает, что базы данных GPS координат заложены не только России, но и подробные стран СНГ, это также плюс. Причем отмечается, что указывает не только радарные комплексы (скоростной режим), но и: — контроль «в спину», контроль обочины, парковки, полосы ОТ, проезда перекрестка, проезда пешеходного перехода и т.д.

Про АВТОДОРИЮ: Здесь отображается интервал до зоны, а также само расстояние зоны. Выводится средняя скорость, когда вы ее превышаете, гаджет вам это проговаривает голосовым напоминанием – «снижайте скорость»

GPS отрабатывает отлично, никаких нареканий, у меня, к работе просто нет.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Стандартное, либо две присоски на лобовое стекло (как у сотни аналогичных гаджетов), либо есть две «липучки» (как на обуви), можете приклеить на панель и устанавливать так.

Лично мне привычнее присоски, все же контролировать скорость и различные излучения удобнее, когда гаджет перед глазами. А плоский его корпус не перекрывает много места на лобовом стекле.

Из минусов, нет липкого коврика, все же многим он сильно нравится. Но это как говорится «вкусовщина».

Сейчас смотрим видео отзыв.

ИТОГ

Как обычно в конце обзора, начинаем с цены гаджета. Стоимость (если верить официальному сайту), около 7490 рублей. Нужно отметить не мало, за такой радар-детектор. Хотелось бы в районе 5000 – 6000 рублей.

ПЛЮСЫ:

Сборка КОРЕЯ

Сигнатурная составляющая работает хорошо

Понравился IQ режим (его можно настраивать под себя)

Если не нужно режима «СИГНАТУРНЫЙ», можете включить «ГОРОД» или «ТРАССА», тут кому что нужно

Есть GPS базы не только России, но и стран СНГ

Ежемесячное обновление

МИНУСЫ:

Цена хотелось бы на 1000 рублей ниже

Нет липкого коврика в комплекте

Иногда (редко) есть ложные срабатывания

В конце своего отзыва, как обычно подводим общее впечатление. Можно ли брать? ДА можно, если вам нужна простая рабочая лошадка, от проверенного производителя, можно посмотреть в сторону INSPECTOR TAU S. А на этом у меня все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.