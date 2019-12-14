INSPECTOR SPIRIT. Подробный обзор радар-детектора и мой отзыв

Ко мне в руки попал новый радар-детектор от компании INSPECTOR, наименование SPIRIT. Этот гаджет был выпущен в 2019 году, имеет нестандартное крепление и корпус (чем-то похожее на видеорегистратор), установленную в него ПАТЧ-антенну, а также сигнатурную составляющую. В общем гаджет интересный, предлагаю вам свой обзор, ну и как обычно видео отзыв в конце …

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Как уже стало хорошей традицией, многие гаджеты у компании INSPECTOR делаются в Корее, этот не стал исключением, поэтому нареканий на сборку и работоспособность просто нет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам радар-детектор

Присоска на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

USB кабель

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Коробка как уже водится, делается в черно-белом цвете, из плотного картона, так что если подбираете для подарка, выглядит она хорошо.

РАЗЪЕМЫ И КОРПУС

Лицевая часть. С одной стороны на ней как бы ничего нет, только прорезь для динамика. Однако это не совсем верно, у него под пластиком стоит плоская ПАТЧ-антенна, а также есть «глазок» (который опять же не видно), для приема ЛАЗЕРА

Верхняя грань. Крепление для присоски и питание

Правая грань. Навигационные клавиши

Левая грань. Две навигационные клавиши + USB разъем

Задняя часть. Основной дисплей 2,4 дюйма, он цветной и не свойственен экранам радар-детекторов

В целом корпус SPIRIT, хоть и вертикальный, однако он не такой большой, а поэтому не будет мешать на лобовом стекле. Как писал сверху своего отзыва, по качеству сборки нареканий просто нет, ничего не скрипит и не «люфтит».

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Оно чем-то перекликается с меню видеорегистраторов от компании INSPECTOR, за одним только исключением, что режима «ВИДЕО» здесь нет. Чтобы войти в меню нужно нажать клавишу «ШЕСТЕРЕНКА» которая располагается сверху слева.

«РД» – радар-детектор. Первый режим, здесь настраивается все что касается радарной части, например – ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2 и т.д., IQ переключение, порог скорости, и многое другое. Подробнее будет в видео отзыве.

«БД» — база данных. Тут хранятся настройки GPS – ГЛОНАСС оповещений, дистанция оповещений, доп.превышение скорости, объекты базы данных и т.д.

«ШЕСТЕРЕНКА» — основные настройки. Здесь находится так сказать сервисный режим, заставка экрана, выключение экрана, часовой пояс, язык и т.д.

В целом меню очень даже простое и понятное, разобраться сможет каждый.

ВОЗМОЖНОСТИ

Начнем с того что этот гаджет не только сигнатурный, но он еще использует ПАТЧ – антенну, а не обычную рупорную. Можно долго спорить что лучше (также это может зависеть от конкретного производителя), но я все же думаю что «ПАТЧ» немного лучше, ибо площадь принятия сигнала у нее больше, что сказывается на чувствительности.

Начнем с основных режимов, у INSPECTOR SPIRIT их 5 штук:

ГОРОД

ГОРОД1

ГОРОД2

ТРАССА

IQ

«IQ» режим (типа «умный») сочетает в себе все режимы сразу, то есть он их переключает в зависимости от скорости. Кстати, эту зависимость вы можете настраивать сами.

ПО сигнатурной составляющей. Лично у меня нареканий нет, все работает достаточно хорошо. Ложных срабатываний я не заметил, однако все комплексы, которые висят у нас в городе, без проблем «улавливаются».

В городе срабатывание происходит примерно с 200 – 250 метров, это когда скорость не высокая, если вы двигаетесь на трассе, то там чувствительность выше, и «сработка» с большего расстояния.

Производитель заверяет, что если нет заложенной сигнатуры, тогда «SPIRIT» просто будет писать что есть «K» — излучение, то есть пропусков вообще не должно быть

Заложены сигнатуры:

«MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА»

Тип антенны: Вертикальная ПАТЧ.

ПРО GPS – ГЛОНАСС:

Железная составляющая — U-Blox 8

Тут никаких особых нареканий я не вижу, все точки по GPS – ГЛОНАСС отрабатываются хорошо, также дублируются голосом.

ПО АВТОДОРИИ: Здесь указывается средняя скорость, текущая скорость, интервал зоны и окончание. Также никаких проблем просто нет.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Немного нестандартное, как я уже писал вверху отзыва, оно похоже на крепление видеорегистратора, но по-другому радар-детектор с ПАТЧ-антенной не закрепить.

Так что присоска, сверху крепление на корпусе, далее питание и все это в прикуриватель, ничего не обычного. Правда мне не совсем понятно, почему шарнир на присоске поворотный, ведь это не видеорегистратор, а прием у ПАТЧ антенны должен быть широкий, однако ладно это такое … Возможно просто не хотели менять крепление на присоске, ведь оно стандартное.

НО в целом, INSPECTOR SPIRIT, не мешает на лобовом стекле (нет большого перекрытия), а вы легко можете отслеживать скорость передвижения по GPS — ГЛОНАСС. Если вам это не нужно, тогда можно вообще выключить экран, и оставить только голосовые предупреждения ну и повесить его за зеркало заднего вида. Размеры позволяют.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены. Если верить сайту официального производителя она составляет 6490 рублей (а на Яндекс маркете, можно найти даже за 5900). Много это или мало? Я думаю, что гаджет этого стоит.

ПЛЮСЫ:

Сборка Корея

Сигнатурная составляющая

ПАТЧ-антенна

Хорошая работа радарного комплекса

Хорошая работа GPS – ГЛОНАСС

Нравится IQ режим

Еженедельное обновление GPS – ГЛОНАСС координат

База точек России и стран СНГ

МИНУСЫ:

Не стандартное крепление, для многих может не подойти (например, если на стекле уже есть видеорегистратор)

Цена все же хотелось бы немного подешевле

Иногда (очень редко) есть ложные сработки, но я еще ни разу не встречал гаджет который вообще не имеет ложных срабатываний

Если подвести итог по INSPECTOR SPIRIT — в целом, если вас не напрягает крепление на лобовое стекло, хочется взять качественный гаджет с ПАТЧ-антенной и сигнатурной составляющей пусть и не так дешево как хотелось бы – то можно рассмотреть. Лично мне он понравился.

На этом заканчиваю, думаю, мой обзор был для вас полезен, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР