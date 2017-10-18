Итак, свершилось, компания Inspector обновила свой один из самых удачных гаджетов и сделала его еще более современным и продвинутым. Речь идет о КОМБО устройстве SCAT SE (я уже тестировал обычную версию). НО именно приставка «SE» дает нам понять – что здесь все по-другому, здесь реализовано новое железо + сигнатурный режим + emap — все и сразу как говорится. Эту новинку ждали многие мои читатели и зрители, сегодня я выкладываю свой полный и честный обзор, будет и видео отзыв …

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Начну пожалуй с того что внешне обычный Inspector «SCAT» и «SCAT SE» идентичны, если бы не было надписи «SE» отличить было бы не возможно. НО разница как говорится в деталях, давайте начнем с упаковки и комплектации.

Комплектация

Само КОМБО устройство

Держатель с присоской на лобовое стекло

Держатель с 3M скотчем

Зарядное устройство в прикуриватель

Кабель питания для скрытого подключения

USB карт-ридер

Чехол для переноски устройства

Инструкция и гарантийный талон

Комплектация реально хорошая есть все и даже больше (я про чехол имею в виду). Здесь только плюсы каких-то нареканий просто нет

ВНЕШНИЙ ВИД. Друзья я не буду описывать еще раз этот гаджет, все же он в один в один похож на обычный «SCAT» (чтобы у вас не было «каши в голове»), те же разъемы, тот же корпус и дисплей (просто перейдите по ссылке там все есть). Здесь вся разница внутри, в меню и начинке – ИМЕННО В ЭТОМ И ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ и они существенные!

МЕНЮ

Оно опять же полностью копирует своего старшего собрата, те же 4 плитки:

ВР – режим видеорегистратора

РД – режим радар-детектора

ОБЩИЕ – настройки системы

ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты

Такие же «горячие клавиши» на основном дисплее:

Внесение геоточки

Уровень звука

Яркость дисплея

Запись (вкл-выкл)

Звук (вкл-выкл)

Отключение экрана

Выбор режима радар-детектора

НО есть и критичные различия. Остановимся на них подробнее

Появляется сигнатурный режим , слева снизу можно увидеть «ПОДПИСЬ» или «ПОДПИСЬ IQ». То есть с режимами «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА» можно выбрать более продвинутые системы

, слева снизу можно увидеть «ПОДПИСЬ» или «ПОДПИСЬ IQ». То есть с режимами «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА» можно выбрать более продвинутые системы Еще одно отличие, которое можно видеть в меню и на дисплее, это так называемая функция «eMap». Сейчас есть несколько систем отображение на дисплее. «ВР» – просто видеорегистратор, «РД» – просто радар-детектор, «РД+ВР» – Радар-детектор + Видеорегистратор и «eMap» — наложение картографической информации в реальном времени.

Что такое «eMAP»? НА дисплее вашего КОМБО отображается карта, внизу есть надписи улиц по которым вы передвигаетесь. Также отображается ваша скорость и разрешенная на данном участке.

Основная функция это автоматическое переключения режимов ГОРОД/ТРАССА исходя из информации о месте нахождения. То есть пока передвигаетесь по городу, работает «ГОРОД», как только выезжаете за предел города, включается «ТРАССА». Соответственно автоматически меняется чувствительность и настройки.

Также реально плюсами для меня является отображение скорости на данном участке дороги, отображается не только ваша, но и разрешенная.

Функция реально полезная и уникальная (раньше я ее не видел в других гаджетах), однако есть и минус. Работает она (как заверяет производитель) только с обычным «IQ» режимом. А вот с «ПОДПИСЬ» и «ПОДПИСЬ IQ» поддержки нет (подробнее о работе покажу в видео отзыве).

Все меню регулируется через большой 3,5 дюйма TFT дисплей, нужно отметить, что он сенсорный и имеет прекрасный отклик.

Возможности SCAT SE

Традиционно хочется сказать пару слов о выборе карты памяти. Здесь они поддерживаются от 8 и аж до 256Гб! Как обычно я вас предупреждаю, что нужно брать нормальных производителей (а не «дикий нонейм» из Китая), только тогда будет работать нормально и качественно.

В возможностях и кроются основные различия. И это уже не прежний девайс, он стал мощнее и точнее

ЖЕЛЕЗО И РАБОТА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Процессор Ambarella A12A35 (792 МГц). Это одно из основных различий, старая версия комплектовалась процессором A7, а вот A12 на данный момент является самым «топовым» и передовым. Он поддерживает не только высокую частоту кадров но и продвинутую функцию HDR (картинка становится более четкой, днем убирается большая часть засветов). Здесь производителя нужно только похвалить.

(картинка становится более четкой, днем убирается большая часть засветов). Здесь производителя нужно только похвалить. Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Старый знакомый, также отличное решение, которое хорошо себя уже зарекомендовало.

Разрешение записи Super HD 2304×1296 (18/15/12 Мб/с)

Частота кадров 30 в секунду.

Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)

Угол обзора объектива 170° (широкоугольный)

Циклическая запись с автостартом

Акселерометр (G-сенсор)

Коррекция экспозиции

Встроенный аккумулятор (520 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства

Все плюсы очевидны, SUPER HD качество, мощный процессор (который кстати еще и не так сильно греется и потребляет меньше энергии), продвинутый сенсор и широкий угол обзора. Ролики получаются очень качественными и четкими, ЛИЧНО Я СТАВЛЮ 4,5 ИЗ 5 БАЛЛОВ. НО есть и минусы (я хочу, чтобы производитель меня услышал) это не упрек, а так сказать «есть куда расти». Почему при таком мощном ЖЕЛЕЗЕ всего 30 к/с? Ведь здесь легко будет поддерживаться 45 – 60 к/с! Как мне кажется, в следующие прошивки нужно обязательно это заложить.

ЖЕЛЕЗО И ВОЗМОЖНОСТИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Диапазоны

Приемник сигнала – супергетеродин

Обработка сигнала – цифровая

Угол обзора лазерного приема — 360°

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (180°)

Здесь целая куча настроек. Мы уже знаем как работают «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА», «IQ» (умный режим), (они такие же как на обычном Inspector SCAT).

А как же сигнатурные, в чем различия?

«ПОДПИСЬ» — здесь отрабатываются сигналы, которые заложены базу, такие как:

«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ», «ОСКОН»)

«КРИС»

«ВОКОРД»

«ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)

«БИНАР»

«РОБОТ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

И другие, нужно отметить что если радар-детектора в базе нет, он определять не будет.

«ПОДПИСЬ IQ» — До скорости в 80 км/ч, работает обычный режим «ПОДПИСЬ», а вот после этого порога все неизвестные сигналы (которые определились не в сигнатуре) будут определяться в К-режиме.

Тестировал я именно в сигнатурных режимах, именно они будут интересны многим читателям и зрителям моего обзора. Что сказать работает не плохо, ставлю 4 из 5 баллов. Есть ложные срабатывания от этого ни куда не уйти, я не встречал ни одного «сигнатурника» где их вообще нет. Процент ложных срабатываний около 10-15% нужно сказать, что не так критично. Когда нет камеры в базе GPS, она определяется примерно с 170 метров (не плохой результат), в городе достаточно, а вот на трассе есть IQ режим. В целом все не плохо.

РАБОТА GPS. Здесь нареканий просто нет, все очень четко и достаточно быстро. «Холодный старт» около минуты, теплый примерно 5 – 10 секунд. ТАКЖЕ INSPECTOR можно похвалить за то, что выходят постоянные обновления баз, каждый месяц.

А работоспособность «GPS+eMap» выводят восприятие устройства на новый уровень. Здесь только плюсы минусов я не нашел.

Крепление в машине

Здесь все стандартно для такого класса гаджетов, Inspector Scat SE крепится на присоску, ну или на крепление с 3M скотчем на лобовое стекло. Питание либо скрытое (есть специальный кабель), либо через обычный «зарядник» от прикуривателя.

Сам гаджет поворачивается в любую сторону, то есть повернуть на сотрудника ГИБДД можно легко и просто. Из минусов – корпус не такой маленький и может немного перекрывать дорогу, хотя если его повесить чуть выше, таких проблем нет.

Сейчас видео версия, смотрим.

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Что же пришло время в моем отзыве подвести итог. Я считаю что Inspector Scat SE – является одним из «титанов» рынка. Здесь очень высокое качество и не так много минусов.

ЦЕНА – если верить ЯНДЕКС МАРКЕТУ, она составляет – 14600 рублей – не мало! Однако здесь реализованы технические решения, которых нет в других гаджетах, например система eMAP. Да и качество картинки, на высоте.

Могу ли я вам его рекомендовать? ОДНОЗНАЧНО ДА! Лично мне понравился. Что вы получаете за эти деньги?

Более мощный процессор Ambarella A12, без каких-либо тормозов

Качество видео SUPER HD

Поддержка карт памяти до 256 Гб

Продвинутую систему HDR

Сигнатурные режимы. Которые реально не идеальны (то есть не убирают 100% ложных срабатываний), однако большую часть излучений отсекают от дверей, от круиз-контролей и прочего, это уже плюс

Появляется функция eMAP, очень полезна особенно в другом городе.

По минусам хочется отметить следующее — есть ложные «сработки», частота кадров всего 30 в секунду, хочется большего (причем процессор позволяет), ну и цену хотелось бы немного поменьше.

Вот такой вот обзор получился, думаю вам было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.