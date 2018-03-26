Сегодня у нас третье обновление флагманского девайса от компании INSPECTOR, речь будет идти о модели SCAT S. «Но постой, ты же вроде его уже тестировал» — скажите вы мне. А вот не совсем, у меня были тесты просто SCAT (без сигнатурной составляющей), «SE» (самая продвинутая версия) и сейчас появилась версия просто с «S». Что изменилось, какова цена и в чем собственно изменения? Читайте-смотрите полный тест и мой видео отзыв в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну, пожалуй с самого главного — что изменилось в технической части аппарата. Отвечаю сразу — почти ничего, сигнатуры остались, о чем говорит буква «S». Убрали функцию E-MAP (это электронная картография, которая была на «SE»), немного поменялась комплектация (в нее немного «не доложили»). Появилась еще одна интересная функция DEWARP. Но и цена нужно сказать прилично упала. Про все это подробнее, чуть ниже

Комплектация

Сам девайс Inspector Scat S

Зарядное устройство в прикуриватель

Два крепления для лобового стекла – на присоске и на 3Mскотче

USB картридер

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Как я уже писал сверху, кое-что «не доложили». Это всего лишь – «тряпочный» чехол и кабель скрытой проводки. Многие пишут в отзывах, что им просто не пользуются, поэтому логично было его убрать из комплектации и это благотворно повлияло на стоимость. В остальном все стандартно, упаковка плотная (в черно-серых тонах) с цветными принтами. Внутри есть мягкая «вставка» куда помещается наш девайс. В целом (как я обычно пишу) – подарить не стыдно.

ВНЕШНИЙ ВИД. Друзья внешне SCAT S, как собственно и «SE» ничем не поменялись! Все те же разъемы, те же крепления расположения элементов. Если вам интересно что – где и как находится вот ссылка, переходите и смотрите. Я не буду в третий раз рассказывать про «масло-масляное».

МЕНЮ

Почти идентичное SCAT SE. Чтобы опять не загружать статью (и не повторяться по нескольку раз), перейдите вот сюда и прочитайте основные настройки. Я же расскажу про изменения.

Те же 4 плитки:

ВР – режим видеорегистратора

РД – режим радар-детектора

ОБЩИЕ – настройки системы

ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты

Как писал выше, убрали только функцию E-MAP сейчас ее здесь нет. Также не так давно обновилисьнастройки СИГНАТУРНОЙ составляющей (причем на всех девайсах компании). Сейчас нет таких режимов как «ПОДПИСЬ» и «ПОДПИСЬ IQ». Про это чуть ниже

Еще одна функция, которая появиласьв настройках видеорегистратора это – DEWARP.

Простыми словами она должна убирать «эффект рыбьего глаза» то есть закругленное изображение по краям. Такая надстройка сейчас работает на многих дорогих «ЭКШЕН» камерах, но вот для видео регистраторов это было не особо нужно! Видимо производители посчитали нужным внедрить и сюда, что же, это однозначно плюс (про эту функцию у меня будет отдельная статья).

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Опять полное совпадение состаршим братом, немного повторюсь.

ЖЕЛЕЗОИ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Процессор Ambarella A12A35, 100 раз писать не буду, но это на данный момент ТОП, процессоров. Мощный, не греется, мало берет энергии

Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Отличное качество, за разумные деньги, вопросов нет

Функция HDR, картинка становится более четкой, убирает блики и «засветы» в солнечные дни

Разрешение записи Super HD 2304×1296 (18/15/12 Мб/с)

Частота кадров 30 в секунду

Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)

Угол обзора объектива 170° (широкоугольный)

Циклическая запись с автостартом

Акселерометр (G-сенсор)

Коррекция экспозиции

Встроенный аккумулятор (520 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства

К качеству картинки нареканий нет, четкая и очень детализированная в любое время суток (день, ночь, плохое освещение).

НО опять же, как и у старшего INSPECTOR, всего 30 кадров в секунду, хотелось бы 45-60 кадров, причем процессор это позволяет сделать. Только из-за частоты ставлю 4,5 балла из 5 возможных. Как обычно, предупреждаю всех — карты памяти, должны быть минимум 10 класса.

ЖЕЛЕЗО И ВОЗМОЖНОСТИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Диапазоны:

Приемник сигнала – супергетеродин

Обработка сигнала – цифровая

Угол обзора лазерного приема — 360°

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (180°)

Как я писал сверху, убрали отдельные режимы с сигнатурами. Есть только стандартные ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2 и ТРАССА. НО — внутри каждого режима можно активировать надстройку «подпись» это и есть сигнатура и она как бы работает вместе с обычным режимом. Это очень интересно и перспективно как я считаю.

В целом к работе больших нареканий у меня нет, все работает нормально. НО это не означает, что полностью уходят ложные срабатывания, они есть! Но их становится намного меньше. А такие «излучения» как от круиз-контролей, от дверей супер-маркетов, тоже заметно сокращаются. Тут как говорится есть куда расти (но это не только у INSPECTOR, а у всех производителей сигнатурных устройств).

РАБОТА GPS

Никогда у этой компании не было нареканий на работу системы GPS, всегда все точно и четко. Камеры, радары дублируются голосом. Если взять срабатывание на «АВТОДОРИЮ», то показывается средняя скорость, скорость с которой двигается «ТС», и в конце зоны за 500-600-700 метров (как настроите)появляется«метраж».

Обновления происходят раз в месяц. То есть никаких нареканий.

Крепление в машине

Как я уже писал в своем отзыве, есть два типа – присоска и 3Mскотч, «выбирай любой на вкус», как говорится. Девайс может поворачиваться на нужный угол, стоит ослабить гайку и пожалуйста, 90, 120 градусов. Легко можно повернуть на инспектора ГИБДД. Питание как обычно в прикуриватель, кабеля здесь с запасом (около 3 метров).

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Как обычно начну с цены. Здесь она очень привлекательная и составляет около 11 000 рублей, если верить «Яндекс маркету». Лично я считаю — что Inspector Scat S, будет более востребованной моделью чем SCAT SE. ПОЧЕМУ? ДА все просто – убрали все, что было не востребовано из комплектации (я сейчас про чехол). Убрали функцию «E-MAP» (если честно, то многие ее не понимали, думали что это навигатор, но это не так). Обновилась программное обеспечение (сейчас сигнатуры как бы внутри основных режимов), появилась функция DEWARP, ну и как итог гаджет «похудел» в цене АЖ на 4000 рублей – что очень существенно (это самый большой плюс)!

НО некоторые плюсы пришли сюда от предшественника:

Цена

Мощный процессор Ambarella A12, без каких-либо тормозов и разогревов

Качество видео SUPER HD

Поддержка карт памяти до 256 Гб

Продвинутую систему HDR

Функция DEWARP

Сигнатурные режимы внутри

Минусы также перешли от старшей модели — есть ложные «сработки», частота кадров всего 30 в секунду, хочется большего (причем процессор позволяет).

В заключении своего отзыва, я считаю — что изначально нужно было выпустить именно «SCAT S», а уже для тех кто хочет больше «наворотов», выпускать «SE».

На этом заканчиваю, думаю вам понравилось. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.