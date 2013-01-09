Сегодня на тесте еще одно интересное КОМБО устройство компании Inspector (то есть три в одном радар-детектор, видеорегистратор и GPS позиционирование), речь пойдет о модели SCAT. Честно, «положа руку на сердце», дизайн и возможности этого гаджета напомнил мне недавно тестируемый COMBO SLIM, очень похожи! Есть небольшие различия на передней части, но это все мелочи. Аппарат также собран в Кореи, также очень качественный, и причем ценовой сегмент находится в этих же рамках. Видно производитель у них один. Ладно, не всегда это плохо, ведь скажем Хендай Солярис и Киа Рио, также делаются на одном заводе. У меня сейчас задача, сделать обзор и оставить свой отзыв на этот гаджет и подвести итог, можно ли покупать или нет. Конечно же, будет полный видео обзор в конце, так что читаем — смотрим …

INSPECTOR SCAT


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Кстати немного о компании INSPECTOR, существует она достаточно давно, кстати у многих моих знакомых есть их гаджеты, еще обычные видеорегистраторы или антирадары. Но сейчас компания переходит на сотрудничество с Корейскими заводами, поэтому качество продукции должно расти. Поэтому и решил протестировать SCAT, посмотреть своими глазами, насколько он хорош.

Что в комплектации

  • Сам гаджет Inspector Scat

Сам девайс

  • Держатель на лобовое стекло на присоске

Крепление на присоске

Крепление на 3M скотче

  • Кабель питания от прикуривателя

Зарядка в прикуриватель

  • Кабель скрытой проводки

Кабель для скрытой проводки

  • USB переходник для компьютера

USB переходник

  • Чехол для переноски устройства, тут сразу плюс

Чехол

  • Инструкция + гарантийный талон

Инструкция + гарантийный талон

Похожа на конкурента? Конечно же — ДА! Есть практически все что нужно, КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ, как я считаю. НО здесь добавили чехол, вроде бы мелочь, а приятно, то есть таскать можно уже не в кармане, а в прикольном мешочке. Также что понравилось в коробке есть поролоновая прокладка, в ней гаджет смотрится дорого.

Коробка

Что писать здесь однозначно только плюсы.

Разъемы и внешний вид

Передняя часть. Расположен большой сенсорный экран 3,5 дюйма. Аварийная кнопка записи (нажали и файл сохранился и не сотрется при перезаписи) + микрофон. Также есть 4 резиновых ножки по бокам, для того чтобы можно было положить на экран.

Передняя часть

Лицевая сторона. Здесь дизайн немного другой, более лаконичный, но как мне кажется это даже лучше. Динамик и объектив совмещены, рядом есть надпись «Inspector», выше виден глазок радар-детектора.

Лицевая сторона

Сверху. Есть прорези для охлаждения, а также разъем для крепления.

Верхняя часть

Справа. Кнопка включения питания + разъем для зарядного устройства.

Справа

Слева. Кнопка-разъем «RESET», а также гнездо для карты памяти.

Левая сторона

На нижней части нет ничего, только наклейка с серийным номером и надписью Made in Korea.

Нижняя часть

Этот корпус мне понравился чуть больше, потому как у него более понятная и лаконичная лицевая часть (хотя тут на цвет и вкус). Минусами такого корпуса, можно назвать, что он немного великоват, хотя его можно спрятать под зеркало, и он вообще не будет мешать.

С другой стороны, вы можете сразу же на месте, показать ролик со своим (или чужим) участием сотруднику ГИБДД, доказать свою правоту! А это важно.

Про меню

Собственно тут отличий не так то уж и много, есть конечно свои дополнения, но не критичные. Однако стоит заметить, что оно простое и понятное. Кроме основного экрана само меню можно «разбить» на 4 части, которые кстати занимают равными долями весь экран:

  • ВР – режим видеорегистратора
  • РД – режим радар-детектора
  • ОБЩИЕ – настройки системы
  • ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты

Меню

Основной дисплей имеет свое меню и горячие клавиши:

  • Внесение геоточки
  • Уровень звука
  • Яркость дисплея
  • Запись (вкл-выкл)
  • Звук (вкл-выкл)
  • Отключение экрана
  • Выбор режима радар-детектора (город – трасса — IQ)

Горячие точки

В текстовой версии я не буду рассказывать подробно, однако в видео версии все будет расписано и рассказано «от» и «до». Собственно проблем у меня с настройками, не возникло, еще раз подчеркну все понятно и грамотно. Однозначно плюс в моем отзыве.

Работа радар-детектора, видеорегистратора и GPS

Опять же о картах памяти, а именно как ее выбрать. У меня уже есть подробный материал, обязательно перейдите по ссылке и почитайте. ВСЕХ всегда предупреждаю — класс должен быть минимум «10», производитель должен быть серьезный не подпольный Китай, объем желательно для таких гаджетов минимум 16Гб, потому как один 3 минутный ролик весит около 400 – 450 Мб в максимальном разрешении.

Режим видеорегистратора. Основные характеристики:

  • Разрешение Super HD (2304Х1296), можно выбрать качество, оно тут регулируется потоком данных (18/15/12 Мб/с).
  • Видео пишется в формате MP4
  • Угол разворота камеры 170 градусов (он широкоугольный), несомненно плюс, то есть больше своего оппонента, там всего 130 градусов
  • Запись циклических роликов – 1 – 3 – 5 минут
  • Аккумулятор на 520 мАч, хватит реально на 15 – 20 минут не больше

Видеорегистратор

Руководит всем этим делом процессор – Ambarella A7LA50 (частота 700МГц), сенсор OmniVision OV4689 (1/3”). Железо почти «топовое», а поэтому по нему вопросов НЕТ! Работает четко, зависаний не обнаружено.

Собственно по видео, тут придраться не к чему, качество  НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, как днем так и ночью, заезжал даже в темное место без фонарей (попросили подписчики), там также все хорошо. В общем несомненно можно рекомендовать.

Режим радар-детектора. В своем отзыве хочу именно здесь заострить внимание. Начнем с характеристик:

Улавливаются все диапазоны: — «K», «КА», «Х», «Лазер»

Другие улавливаются по GPS, а именно: — «Стрелка», «Стрелка СТ», «Автодория», есть даже информация о муляжах камер.

Есть переключение режимов:

  • IQ – это умный режим который будет автоматически переключать другие режимы в зависимости от скорости.
  • Трасса – Здесь включены все визуальные и звуковые оповещения. Максимальная чувствительность.
  • Город – Визуальные и звуковые оповещения только с третьего уровня сигнала.
  • Город 1 – Только визуальные оповещения
  • Город 2 – Некоторые режимы вообще отключены, а включено обнаружения только «Laser» и «СТРЕЛКА».

Радар-детектор

Теперь о положительных и отрицательных моментах. Вот читал кучу «хейтеров» которые сразу же пишут что устройство мягко сказать не очень хорошее! Основные нарекания на ложные срабатывания радар-детектора. ДА они действительно есть, кривить не буду, НО они обычно графические и не доставляют каких-либо сложностей при движении по городу, простыми словами постоянно пиликать у вас он не будет, а иногда будет показывать 1 – 2 квадратика из графической шкалы. Еще один негативный момент, это голосовые предупреждения, так например девушка говорит когда начинается АВТОДОРИЯ (старт зоны), а вот когда заканчивается — НЕ ГОВОРИТ, просто графически пишется – «закончилась зона» и все! Но это так мелочи.

Графическая информация

Положительные моменты. Вот что мне понравилось и действительно это КРУТО. Он пишет когда радар бьет в спину. Например, стоите или едите он выдает предупреждение — что перед вами радар-детектор, который стреляет в спину. Многие же как — проехали, а дальше тапку в пол и разгоняются и ОПА ПОПАЛИ! А тут инфа, НЕ ПРЕВЫШАЙ! КОНЕЧНО КРУТО!

Бьет в спину

И опять же другая сторона медали – вот чувствительный он излишне, это ДА! Но ведь бывают радар-детекторы которые пропускают некоторые системы, а здесь вы будете знать ВСЕ и даже мелкие испускания лучей.

Что еще понравилось в моем обзоре — на дисплее всегда есть скорость автомобиля, если едите и не превышаете — горит зеленым, если приближаетесь к разрешенной отметки – желтым, ну а если пошло превышение – красным + начинает пиликать!

Про работу GPS. Здесь рассказывать то особо нечего, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. Базыпостоянно обновляются, чуть ли не каждый месяц. Позиционирование быстрое и четкое (холодный старт около минуты). Скорость определяется в режиме реального времени.

Поэтому ставлю твердую «4» из «5» баллов. Еще огромным плюсом компании является то что они постоянно допиливают прошивку, тестируют ее и выпускают новые! ТО есть вас «не бросят» через полгода, это компания существует уже давно.

НА лобовом стекле

Собственно присоска хорошая — закрепляет отлично. Знаю что многим нравится приклеивать на 3М скотч, то есть несъемное крепление, здесь она тоже есть. То есть на любой вкус и цвет. Есть еще и возможность скрытой проводки, а не только крепление в прикуриватель.

На лобовом стекле

Зарядка от прикуривателя

Если нужно повернуть Inspector SCAT на нужный угол, просто откручиваем гайку и вращаем туда-сюда. Закрепляем гайку — держится отлично, никаких люфтов.

Собственно сейчас полная видео версия тестирования!!!

ИТОГ тестирования

Что же в целом SCAT мне понравился, есть как много плюсов, так и некоторые минусы. Сразу хочу сказать про цену, она начинается от 11000 рублей по Яндекс Маркету, это очень привлекательно, за такой уровень девайса.

Про минусы:

  • Есть небольшие неточности работы радар-детектора, не смертельные, но есть
  • Великоватый корпус.
  • Объемные ролики, нужна флешка от 16Гб

Это вот так что бросается в глаза, хотя опять скажу НЕ СМЕРТЕЛЬНО!

Про плюсы:

  • Сделано в Кореи, а это уже хорошо
  • Постоянные обновления, вас не кинут через полгода
  • Много чего есть в комплекте и даже чехол
  • Стабильная и четкая работа, благодаря мощному железу
  • Нет претензий к GPS
  • Предупреждения радаров, которые «бьют в спину»
  • Легкое и понятное меню
  • Можно вносить свои GEO – точки
  • Умеренная цена

Могу ли я рекомендовать этот гаджет для покупки – ОДНОЗНАЧНО ДА! Так кто же лучше SLIM или SCAT, ребят – несмотря что похожи и имеют общие корпус и основные характеристики, у них есть свои изюминки, например у SLIM меньше срабатываний, но у SCAT есть информация о камерах «в спину». Это мощные конкуренты, которые хорошо поддерживаются и тот и другой, выделить какой-то, очень сложно. ОБА КАЧЕСТВЕННЫЕ и стоят на одном уровне. Выбор – это уже дело вкуса и дизайна, как писал выше «как SOLARIS или RIO», тут кому что нравится.

А на сегодня у меня все, надеюсь мой отзыв обзор вам помог, смотрите и читайте наш сайт.