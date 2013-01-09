Сегодня на тесте еще одно интересное КОМБО устройство компании Inspector (то есть три в одном радар-детектор, видеорегистратор и GPS позиционирование), речь пойдет о модели SCAT. Честно, «положа руку на сердце», дизайн и возможности этого гаджета напомнил мне недавно тестируемый COMBO SLIM, очень похожи! Есть небольшие различия на передней части, но это все мелочи. Аппарат также собран в Кореи, также очень качественный, и причем ценовой сегмент находится в этих же рамках. Видно производитель у них один. Ладно, не всегда это плохо, ведь скажем Хендай Солярис и Киа Рио, также делаются на одном заводе. У меня сейчас задача, сделать обзор и оставить свой отзыв на этот гаджет и подвести итог, можно ли покупать или нет. Конечно же, будет полный видео обзор в конце, так что читаем — смотрим …

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Кстати немного о компании INSPECTOR, существует она достаточно давно, кстати у многих моих знакомых есть их гаджеты, еще обычные видеорегистраторы или антирадары. Но сейчас компания переходит на сотрудничество с Корейскими заводами, поэтому качество продукции должно расти. Поэтому и решил протестировать SCAT, посмотреть своими глазами, насколько он хорош.

Что в комплектации

Сам гаджет Inspector Scat

Держатель на лобовое стекло на присоске

Держатель на ЗМ скотче

Кабель питания от прикуривателя

Кабель скрытой проводки

USB переходник для компьютера

Чехол для переноски устройства, тут сразу плюс

Инструкция + гарантийный талон

Похожа на конкурента? Конечно же — ДА! Есть практически все что нужно, КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ, как я считаю. НО здесь добавили чехол, вроде бы мелочь, а приятно, то есть таскать можно уже не в кармане, а в прикольном мешочке. Также что понравилось в коробке есть поролоновая прокладка, в ней гаджет смотрится дорого.

Что писать здесь однозначно только плюсы.

Разъемы и внешний вид

Передняя часть. Расположен большой сенсорный экран 3,5 дюйма. Аварийная кнопка записи (нажали и файл сохранился и не сотрется при перезаписи) + микрофон. Также есть 4 резиновых ножки по бокам, для того чтобы можно было положить на экран.

Лицевая сторона. Здесь дизайн немного другой, более лаконичный, но как мне кажется это даже лучше. Динамик и объектив совмещены, рядом есть надпись «Inspector», выше виден глазок радар-детектора.

Сверху. Есть прорези для охлаждения, а также разъем для крепления.

Справа. Кнопка включения питания + разъем для зарядного устройства.

Слева. Кнопка-разъем «RESET», а также гнездо для карты памяти.

На нижней части нет ничего, только наклейка с серийным номером и надписью Made in Korea.

Этот корпус мне понравился чуть больше, потому как у него более понятная и лаконичная лицевая часть (хотя тут на цвет и вкус). Минусами такого корпуса, можно назвать, что он немного великоват, хотя его можно спрятать под зеркало, и он вообще не будет мешать.

С другой стороны, вы можете сразу же на месте, показать ролик со своим (или чужим) участием сотруднику ГИБДД, доказать свою правоту! А это важно.

Про меню

Собственно тут отличий не так то уж и много, есть конечно свои дополнения, но не критичные. Однако стоит заметить, что оно простое и понятное. Кроме основного экрана само меню можно «разбить» на 4 части, которые кстати занимают равными долями весь экран:

ВР – режим видеорегистратора

РД – режим радар-детектора

ОБЩИЕ – настройки системы

ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты

Основной дисплей имеет свое меню и горячие клавиши:

Внесение геоточки

Уровень звука

Яркость дисплея

Запись (вкл-выкл)

Звук (вкл-выкл)

Отключение экрана

Выбор режима радар-детектора (город – трасса — IQ)

В текстовой версии я не буду рассказывать подробно, однако в видео версии все будет расписано и рассказано «от» и «до». Собственно проблем у меня с настройками, не возникло, еще раз подчеркну все понятно и грамотно. Однозначно плюс в моем отзыве.

Работа радар-детектора, видеорегистратора и GPS

Опять же о картах памяти, а именно как ее выбрать. У меня уже есть подробный материал, обязательно перейдите по ссылке и почитайте. ВСЕХ всегда предупреждаю — класс должен быть минимум «10», производитель должен быть серьезный не подпольный Китай, объем желательно для таких гаджетов минимум 16Гб, потому как один 3 минутный ролик весит около 400 – 450 Мб в максимальном разрешении.

Режим видеорегистратора. Основные характеристики:

Разрешение Super HD (2304Х1296), можно выбрать качество, оно тут регулируется потоком данных (18/15/12 Мб/с).

Видео пишется в формате MP4

Угол разворота камеры 170 градусов (он широкоугольный), несомненно плюс, то есть больше своего оппонента, там всего 130 градусов

Запись циклических роликов – 1 – 3 – 5 минут

Аккумулятор на 520 мАч, хватит реально на 15 – 20 минут не больше

Руководит всем этим делом процессор – Ambarella A7LA50 (частота 700МГц), сенсор OmniVision OV4689 (1/3”). Железо почти «топовое», а поэтому по нему вопросов НЕТ! Работает четко, зависаний не обнаружено.

Собственно по видео, тут придраться не к чему, качество НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, как днем так и ночью, заезжал даже в темное место без фонарей (попросили подписчики), там также все хорошо. В общем несомненно можно рекомендовать.

Режим радар-детектора. В своем отзыве хочу именно здесь заострить внимание. Начнем с характеристик:

Улавливаются все диапазоны: — «K», «КА», «Х», «Лазер»

Другие улавливаются по GPS, а именно: — «Стрелка», «Стрелка СТ», «Автодория», есть даже информация о муляжах камер.

Есть переключение режимов:

IQ – это умный режим который будет автоматически переключать другие режимы в зависимости от скорости.

Трасса – Здесь включены все визуальные и звуковые оповещения. Максимальная чувствительность.

Город – Визуальные и звуковые оповещения только с третьего уровня сигнала.

Город 1 – Только визуальные оповещения

Город 2 – Некоторые режимы вообще отключены, а включено обнаружения только «Laser» и «СТРЕЛКА».

Теперь о положительных и отрицательных моментах. Вот читал кучу «хейтеров» которые сразу же пишут что устройство мягко сказать не очень хорошее! Основные нарекания на ложные срабатывания радар-детектора. ДА они действительно есть, кривить не буду, НО они обычно графические и не доставляют каких-либо сложностей при движении по городу, простыми словами постоянно пиликать у вас он не будет, а иногда будет показывать 1 – 2 квадратика из графической шкалы. Еще один негативный момент, это голосовые предупреждения, так например девушка говорит когда начинается АВТОДОРИЯ (старт зоны), а вот когда заканчивается — НЕ ГОВОРИТ, просто графически пишется – «закончилась зона» и все! Но это так мелочи.

Положительные моменты. Вот что мне понравилось и действительно это КРУТО. Он пишет когда радар бьет в спину. Например, стоите или едите он выдает предупреждение — что перед вами радар-детектор, который стреляет в спину. Многие же как — проехали, а дальше тапку в пол и разгоняются и ОПА ПОПАЛИ! А тут инфа, НЕ ПРЕВЫШАЙ! КОНЕЧНО КРУТО!

И опять же другая сторона медали – вот чувствительный он излишне, это ДА! Но ведь бывают радар-детекторы которые пропускают некоторые системы, а здесь вы будете знать ВСЕ и даже мелкие испускания лучей.

Что еще понравилось в моем обзоре — на дисплее всегда есть скорость автомобиля, если едите и не превышаете — горит зеленым, если приближаетесь к разрешенной отметки – желтым, ну а если пошло превышение – красным + начинает пиликать!

Про работу GPS. Здесь рассказывать то особо нечего, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. Базыпостоянно обновляются, чуть ли не каждый месяц. Позиционирование быстрое и четкое (холодный старт около минуты). Скорость определяется в режиме реального времени.

Поэтому ставлю твердую «4» из «5» баллов. Еще огромным плюсом компании является то что они постоянно допиливают прошивку, тестируют ее и выпускают новые! ТО есть вас «не бросят» через полгода, это компания существует уже давно.

НА лобовом стекле

Собственно присоска хорошая — закрепляет отлично. Знаю что многим нравится приклеивать на 3М скотч, то есть несъемное крепление, здесь она тоже есть. То есть на любой вкус и цвет. Есть еще и возможность скрытой проводки, а не только крепление в прикуриватель.

Если нужно повернуть Inspector SCAT на нужный угол, просто откручиваем гайку и вращаем туда-сюда. Закрепляем гайку — держится отлично, никаких люфтов.

Собственно сейчас полная видео версия тестирования!!!

ИТОГ тестирования

Что же в целом SCAT мне понравился, есть как много плюсов, так и некоторые минусы. Сразу хочу сказать про цену, она начинается от 11000 рублей по Яндекс Маркету, это очень привлекательно, за такой уровень девайса.

Про минусы:

Есть небольшие неточности работы радар-детектора, не смертельные, но есть

Великоватый корпус.

Объемные ролики, нужна флешка от 16Гб

Это вот так что бросается в глаза, хотя опять скажу НЕ СМЕРТЕЛЬНО!

Про плюсы:

Сделано в Кореи, а это уже хорошо

Постоянные обновления, вас не кинут через полгода

Много чего есть в комплекте и даже чехол

Стабильная и четкая работа, благодаря мощному железу

Нет претензий к GPS

Предупреждения радаров, которые «бьют в спину»

Легкое и понятное меню

Можно вносить свои GEO – точки

Умеренная цена

Могу ли я рекомендовать этот гаджет для покупки – ОДНОЗНАЧНО ДА! Так кто же лучше SLIM или SCAT, ребят – несмотря что похожи и имеют общие корпус и основные характеристики, у них есть свои изюминки, например у SLIM меньше срабатываний, но у SCAT есть информация о камерах «в спину». Это мощные конкуренты, которые хорошо поддерживаются и тот и другой, выделить какой-то, очень сложно. ОБА КАЧЕСТВЕННЫЕ и стоят на одном уровне. Выбор – это уже дело вкуса и дизайна, как писал выше «как SOLARIS или RIO», тут кому что нравится.

А на сегодня у меня все, надеюсь мой отзыв обзор вам помог, смотрите и читайте наш сайт.