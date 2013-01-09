Сегодня на тесте еще одно интересное КОМБО устройство компании Inspector (то есть три в одном радар-детектор, видеорегистратор и GPS позиционирование), речь пойдет о модели SCAT. Честно, «положа руку на сердце», дизайн и возможности этого гаджета напомнил мне недавно тестируемый COMBO SLIM, очень похожи! Есть небольшие различия на передней части, но это все мелочи. Аппарат также собран в Кореи, также очень качественный, и причем ценовой сегмент находится в этих же рамках. Видно производитель у них один. Ладно, не всегда это плохо, ведь скажем Хендай Солярис и Киа Рио, также делаются на одном заводе. У меня сейчас задача, сделать обзор и оставить свой отзыв на этот гаджет и подвести итог, можно ли покупать или нет. Конечно же, будет полный видео обзор в конце, так что читаем — смотрим …
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Кстати немного о компании INSPECTOR, существует она достаточно давно, кстати у многих моих знакомых есть их гаджеты, еще обычные видеорегистраторы или антирадары. Но сейчас компания переходит на сотрудничество с Корейскими заводами, поэтому качество продукции должно расти. Поэтому и решил протестировать SCAT, посмотреть своими глазами, насколько он хорош.
Что в комплектации
- Сам гаджет Inspector Scat
- Держатель на лобовое стекло на присоске
- Держатель на ЗМ скотче
- Кабель питания от прикуривателя
- Кабель скрытой проводки
- USB переходник для компьютера
- Чехол для переноски устройства, тут сразу плюс
- Инструкция + гарантийный талон
Похожа на конкурента? Конечно же — ДА! Есть практически все что нужно, КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ, как я считаю. НО здесь добавили чехол, вроде бы мелочь, а приятно, то есть таскать можно уже не в кармане, а в прикольном мешочке. Также что понравилось в коробке есть поролоновая прокладка, в ней гаджет смотрится дорого.
Что писать здесь однозначно только плюсы.
Разъемы и внешний вид
Передняя часть. Расположен большой сенсорный экран 3,5 дюйма. Аварийная кнопка записи (нажали и файл сохранился и не сотрется при перезаписи) + микрофон. Также есть 4 резиновых ножки по бокам, для того чтобы можно было положить на экран.
Лицевая сторона. Здесь дизайн немного другой, более лаконичный, но как мне кажется это даже лучше. Динамик и объектив совмещены, рядом есть надпись «Inspector», выше виден глазок радар-детектора.
Сверху. Есть прорези для охлаждения, а также разъем для крепления.
Справа. Кнопка включения питания + разъем для зарядного устройства.
Слева. Кнопка-разъем «RESET», а также гнездо для карты памяти.
На нижней части нет ничего, только наклейка с серийным номером и надписью Made in Korea.
Этот корпус мне понравился чуть больше, потому как у него более понятная и лаконичная лицевая часть (хотя тут на цвет и вкус). Минусами такого корпуса, можно назвать, что он немного великоват, хотя его можно спрятать под зеркало, и он вообще не будет мешать.
С другой стороны, вы можете сразу же на месте, показать ролик со своим (или чужим) участием сотруднику ГИБДД, доказать свою правоту! А это важно.
Про меню
Собственно тут отличий не так то уж и много, есть конечно свои дополнения, но не критичные. Однако стоит заметить, что оно простое и понятное. Кроме основного экрана само меню можно «разбить» на 4 части, которые кстати занимают равными долями весь экран:
- ВР – режим видеорегистратора
- РД – режим радар-детектора
- ОБЩИЕ – настройки системы
- ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты
Основной дисплей имеет свое меню и горячие клавиши:
- Внесение геоточки
- Уровень звука
- Яркость дисплея
- Запись (вкл-выкл)
- Звук (вкл-выкл)
- Отключение экрана
- Выбор режима радар-детектора (город – трасса — IQ)
В текстовой версии я не буду рассказывать подробно, однако в видео версии все будет расписано и рассказано «от» и «до». Собственно проблем у меня с настройками, не возникло, еще раз подчеркну все понятно и грамотно. Однозначно плюс в моем отзыве.
Работа радар-детектора, видеорегистратора и GPS
Опять же о картах памяти, а именно как ее выбрать. У меня уже есть подробный материал, обязательно перейдите по ссылке и почитайте. ВСЕХ всегда предупреждаю — класс должен быть минимум «10», производитель должен быть серьезный не подпольный Китай, объем желательно для таких гаджетов минимум 16Гб, потому как один 3 минутный ролик весит около 400 – 450 Мб в максимальном разрешении.
Режим видеорегистратора. Основные характеристики:
- Разрешение Super HD (2304Х1296), можно выбрать качество, оно тут регулируется потоком данных (18/15/12 Мб/с).
- Видео пишется в формате MP4
- Угол разворота камеры 170 градусов (он широкоугольный), несомненно плюс, то есть больше своего оппонента, там всего 130 градусов
- Запись циклических роликов – 1 – 3 – 5 минут
- Аккумулятор на 520 мАч, хватит реально на 15 – 20 минут не больше
Руководит всем этим делом процессор – Ambarella A7LA50 (частота 700МГц), сенсор OmniVision OV4689 (1/3”). Железо почти «топовое», а поэтому по нему вопросов НЕТ! Работает четко, зависаний не обнаружено.
Собственно по видео, тут придраться не к чему, качество НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, как днем так и ночью, заезжал даже в темное место без фонарей (попросили подписчики), там также все хорошо. В общем несомненно можно рекомендовать.
Режим радар-детектора. В своем отзыве хочу именно здесь заострить внимание. Начнем с характеристик:
Улавливаются все диапазоны: — «K», «КА», «Х», «Лазер»
Другие улавливаются по GPS, а именно: — «Стрелка», «Стрелка СТ», «Автодория», есть даже информация о муляжах камер.
Есть переключение режимов:
- IQ – это умный режим который будет автоматически переключать другие режимы в зависимости от скорости.
- Трасса – Здесь включены все визуальные и звуковые оповещения. Максимальная чувствительность.
- Город – Визуальные и звуковые оповещения только с третьего уровня сигнала.
- Город 1 – Только визуальные оповещения
- Город 2 – Некоторые режимы вообще отключены, а включено обнаружения только «Laser» и «СТРЕЛКА».
Теперь о положительных и отрицательных моментах. Вот читал кучу «хейтеров» которые сразу же пишут что устройство мягко сказать не очень хорошее! Основные нарекания на ложные срабатывания радар-детектора. ДА они действительно есть, кривить не буду, НО они обычно графические и не доставляют каких-либо сложностей при движении по городу, простыми словами постоянно пиликать у вас он не будет, а иногда будет показывать 1 – 2 квадратика из графической шкалы. Еще один негативный момент, это голосовые предупреждения, так например девушка говорит когда начинается АВТОДОРИЯ (старт зоны), а вот когда заканчивается — НЕ ГОВОРИТ, просто графически пишется – «закончилась зона» и все! Но это так мелочи.
Положительные моменты. Вот что мне понравилось и действительно это КРУТО. Он пишет когда радар бьет в спину. Например, стоите или едите он выдает предупреждение — что перед вами радар-детектор, который стреляет в спину. Многие же как — проехали, а дальше тапку в пол и разгоняются и ОПА ПОПАЛИ! А тут инфа, НЕ ПРЕВЫШАЙ! КОНЕЧНО КРУТО!
И опять же другая сторона медали – вот чувствительный он излишне, это ДА! Но ведь бывают радар-детекторы которые пропускают некоторые системы, а здесь вы будете знать ВСЕ и даже мелкие испускания лучей.
Что еще понравилось в моем обзоре — на дисплее всегда есть скорость автомобиля, если едите и не превышаете — горит зеленым, если приближаетесь к разрешенной отметки – желтым, ну а если пошло превышение – красным + начинает пиликать!
Про работу GPS. Здесь рассказывать то особо нечего, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. Базыпостоянно обновляются, чуть ли не каждый месяц. Позиционирование быстрое и четкое (холодный старт около минуты). Скорость определяется в режиме реального времени.
Поэтому ставлю твердую «4» из «5» баллов. Еще огромным плюсом компании является то что они постоянно допиливают прошивку, тестируют ее и выпускают новые! ТО есть вас «не бросят» через полгода, это компания существует уже давно.
НА лобовом стекле
Собственно присоска хорошая — закрепляет отлично. Знаю что многим нравится приклеивать на 3М скотч, то есть несъемное крепление, здесь она тоже есть. То есть на любой вкус и цвет. Есть еще и возможность скрытой проводки, а не только крепление в прикуриватель.
Если нужно повернуть Inspector SCAT на нужный угол, просто откручиваем гайку и вращаем туда-сюда. Закрепляем гайку — держится отлично, никаких люфтов.
Собственно сейчас полная видео версия тестирования!!!
ИТОГ тестирования
Что же в целом SCAT мне понравился, есть как много плюсов, так и некоторые минусы. Сразу хочу сказать про цену, она начинается от 11000 рублей по Яндекс Маркету, это очень привлекательно, за такой уровень девайса.
Про минусы:
- Есть небольшие неточности работы радар-детектора, не смертельные, но есть
- Великоватый корпус.
- Объемные ролики, нужна флешка от 16Гб
Это вот так что бросается в глаза, хотя опять скажу НЕ СМЕРТЕЛЬНО!
Про плюсы:
- Сделано в Кореи, а это уже хорошо
- Постоянные обновления, вас не кинут через полгода
- Много чего есть в комплекте и даже чехол
- Стабильная и четкая работа, благодаря мощному железу
- Нет претензий к GPS
- Предупреждения радаров, которые «бьют в спину»
- Легкое и понятное меню
- Можно вносить свои GEO – точки
- Умеренная цена
Могу ли я рекомендовать этот гаджет для покупки – ОДНОЗНАЧНО ДА! Так кто же лучше SLIM или SCAT, ребят – несмотря что похожи и имеют общие корпус и основные характеристики, у них есть свои изюминки, например у SLIM меньше срабатываний, но у SCAT есть информация о камерах «в спину». Это мощные конкуренты, которые хорошо поддерживаются и тот и другой, выделить какой-то, очень сложно. ОБА КАЧЕСТВЕННЫЕ и стоят на одном уровне. Выбор – это уже дело вкуса и дизайна, как писал выше «как SOLARIS или RIO», тут кому что нравится.
А на сегодня у меня все, надеюсь мой отзыв обзор вам помог, смотрите и читайте наш сайт.
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