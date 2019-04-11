Я уже давно не тестировал обычные видеорегистраторы, ведь зачастую человеку для радар-детектора (который у него уже есть, скажем подарили), нужен просто регистратор который просто будет снимать. И у таких людей есть всего две задачи — чтобы стоил он как можно меньше, ну и чтобы качество видео было приемлемое. Именно для таких людей компания INSPECTOR выпустила свой бюджетный видеорегистратор, модель RAPTOR. Как обычно вы можете прочитать полный текстовый обзор, а также посмотреть видео отзыв …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу отметить, что сегодняшний видеорегистратор находится в низком ценовом сегменте, цена чуть выше 3000 рублей. И ожидать от него супер картинки не стоит! Хотя она находится на очень приемлемом уровне.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор

Крепление на 3М скотче на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

Инструкция и гарантийный талон

Как видите, комплектация очень даже бюджетная, хотя что требуется — здесь есть. Что удивило – коробка сделана из прочного картона с цветными «принтами» (на ней точно не экономили). ДА и не скажешь что это бюджетный регистратор.

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Объектив и динамик.

Верхняя грань. Разъем для крепления

Правая сторона. Вход для питания и клавиша RESET

Левая сторона. Разъем для карты памяти и клавиша включения

Задняя часть. Дисплей 2,0 дюйма и навигационные клавиши

Корпус RAPTOR реально небольшой, сделан качественно никаких люфтов и скрипов я не заметил. Клавиши сидят туго, не болтаются.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как обычно далее в моем отзыве, идет меню устройства. Иногда оно очень большое и состоит из нескольких разделов, иногда простое — состоит из одного подраздела, но нескольких страниц. Так вот у INSPECTOR RAPTOR оно относится ко второму типу.

Здесь нет ничего замороченного, просто заходим в меню и листаем вниз — настройки находятся примерно на 7 страницах.

Можно вводить и номерной знак, и разрешение, частоту и т.д. Подробнее я покажу в видео обзоре. Стоит отметить, что настройки простые и здесь нет никаких «заморочек»

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Как обычно в обзоре, время поговорить про техническую составляющую, как обычно начинаем с ЖЕЛЕЗА:

Процессор — GeneralPlus GPCV2159A. Это бюджетное решение, которое устанавливается на недорогие системы видеонаблюдения и видеорегистраторы начального уровня.

Матрица — Aptina AR0330 (1/3″). Снова дешевое решение, удивляться нечему ведь стоимость устройства на начальном уровне.

Объектив – сколько линз не указано (как не искал), апертура F=1.8 (показательно не плохой, напомню, чем он ниже тем лучше снимает гаджет ночью)

Угол разворота – 150 градусов по горизонтали.

Задний дисплей – 2,0 дюйма

Аккумулятор – на 320 мАч (работает примерно 5 – 7 минут)

ВОЗМОЖНОСТИ:

Разрешение FHD (1920х1080); HD (1280х720)

Кадров в секунду от 30 до 60. FHD, только с 30 кадрами, а вот HD, можно включить и 60 кадров

Интервал записи – 1,3, 5 и 20 минут

Запись – по движению, по удару, 7 уровней чувствительности

Поддержка карт памяти до 32Gb (минимум 10 класса)

Теперь, отзыв о том, как снимает в различных условиях.

ДЕНЬ: Дневная съемка хорошая, но не безупречная, в целом снимает хорошо, с короткой дистанции все четко! Никаких дерганий картинки, никаких багов НЕТ. Но примерно с 10 — 12 метров начинаю «плыть» номера

НОЧЬ: Ситуация более плачевная, номера плывут уже с 5 – 7 метров. Однако шумов в городе нет.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: В целом все также не плохо, проявляется небольшое зерно, но опять же нег каких-то категоричных багов.

В целом картинка прогнозируемая для своей ценовой категории, конечно сравнивать с аппаратами классом выше (которые стоят от 10 000 и выше), нет никакого смысла. А вот в своей ценовой категории, все очень не плохо.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

В целом INSPECTOR RAPTOR крепится как сотни других видеорегистраторов, ножка на лобовое стекло и к ней пристегивается корпус. Однако большой для меня минус в том что здесь только 3M скотч (странное решение для бюджетного гаджета), я бы положил недорогую присоску.

Хотя производитель дает нам понять, что регистратор крепится один раз (скажем за зеркалом) и находится там всегда, ведь с экрана вы ничего читать не будете (ни GPS, ни другой полезной информации — просто нет).

По положительным моментам. Длинный кабель в 4 – 5 метров (хватит для скрытой проводки), подсветка зарядного устройства (голубым цветом) когда работает, лично мне нравится.

Не такой большой корпус (не перекрывает лобовое стекло), ну и крутится на 360 градусов (то есть повернуть на сотрудника ГИБДД сможете запросто).

Сейчас мой видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены нашего RAPTOR, если верить ЯНДЕКС МАРКЕТУ, стоимость около 3500 – 3800 рублей. Для того качества видео который он нам дает, я считаю приемлемо. Я встречал регистраторы других производителей (сейчас не буду тыкать пальцем), которые при такой же цене, снимали просто ужасно! Здесь же съемка на 3,5 из 5 (причем никаких багов не замечено).

ПЛЮСЫ:

Стабильная работа

Нормальное качество съемки

Есть 60 к/с (правда при HD, но все же)

Поддерживаются обновления

Небольшой корпус (можно спрятать за зеркало)

Поворачивается на 360 градусов

Практически не греется при работе

МИНУСЫ:

Процессор и матрица – бюджетного уровня

Поддержка карт памяти до 32Gb (хотя карты на 64 – 128, стоят почти столько же, сколько этот гаджет)

Нет «присоски» на лобовое стекло, только 3М скотч (для меня это минус)

В целом если вам нужно недорогое решение, можно рассмотреть именно этот INSPECTOR, почему бы и нет? НА этом заканчиваю свой отзыв, думаю было полезно. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.