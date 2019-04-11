Я уже давно не тестировал обычные видеорегистраторы, ведь зачастую человеку для радар-детектора (который у него уже есть, скажем подарили), нужен просто регистратор который просто будет снимать. И у таких людей есть всего две задачи — чтобы стоил он как можно меньше, ну и чтобы качество видео было приемлемое. Именно для таких людей компания INSPECTOR выпустила свой бюджетный видеорегистратор, модель RAPTOR. Как обычно вы можете прочитать полный текстовый обзор, а также посмотреть видео отзыв …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу отметить, что сегодняшний видеорегистратор находится в низком ценовом сегменте, цена чуть выше 3000 рублей. И ожидать от него супер картинки не стоит! Хотя она находится на очень приемлемом уровне.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сам видеорегистратор
- Крепление на 3М скотче на лобовое стекло
- Зарядное устройство в прикуриватель
- Инструкция и гарантийный талон
Как видите, комплектация очень даже бюджетная, хотя что требуется — здесь есть. Что удивило – коробка сделана из прочного картона с цветными «принтами» (на ней точно не экономили). ДА и не скажешь что это бюджетный регистратор.
ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗЪЕМЫ
Передняя часть. Объектив и динамик.
Верхняя грань. Разъем для крепления
Правая сторона. Вход для питания и клавиша RESET
Левая сторона. Разъем для карты памяти и клавиша включения
Задняя часть. Дисплей 2,0 дюйма и навигационные клавиши
Корпус RAPTOR реально небольшой, сделан качественно никаких люфтов и скрипов я не заметил. Клавиши сидят туго, не болтаются.
ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Как обычно далее в моем отзыве, идет меню устройства. Иногда оно очень большое и состоит из нескольких разделов, иногда простое — состоит из одного подраздела, но нескольких страниц. Так вот у INSPECTOR RAPTOR оно относится ко второму типу.
Здесь нет ничего замороченного, просто заходим в меню и листаем вниз — настройки находятся примерно на 7 страницах.
Можно вводить и номерной знак, и разрешение, частоту и т.д. Подробнее я покажу в видео обзоре. Стоит отметить, что настройки простые и здесь нет никаких «заморочек»
ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО
Как обычно в обзоре, время поговорить про техническую составляющую, как обычно начинаем с ЖЕЛЕЗА:
Процессор — GeneralPlus GPCV2159A. Это бюджетное решение, которое устанавливается на недорогие системы видеонаблюдения и видеорегистраторы начального уровня.
Матрица — Aptina AR0330 (1/3″). Снова дешевое решение, удивляться нечему ведь стоимость устройства на начальном уровне.
Объектив – сколько линз не указано (как не искал), апертура F=1.8 (показательно не плохой, напомню, чем он ниже тем лучше снимает гаджет ночью)
Угол разворота – 150 градусов по горизонтали.
Задний дисплей – 2,0 дюйма
Аккумулятор – на 320 мАч (работает примерно 5 – 7 минут)
ВОЗМОЖНОСТИ:
Разрешение FHD (1920х1080); HD (1280х720)
Кадров в секунду от 30 до 60. FHD, только с 30 кадрами, а вот HD, можно включить и 60 кадров
Интервал записи – 1,3, 5 и 20 минут
Запись – по движению, по удару, 7 уровней чувствительности
Поддержка карт памяти до 32Gb (минимум 10 класса)
Теперь, отзыв о том, как снимает в различных условиях.
ДЕНЬ: Дневная съемка хорошая, но не безупречная, в целом снимает хорошо, с короткой дистанции все четко! Никаких дерганий картинки, никаких багов НЕТ. Но примерно с 10 — 12 метров начинаю «плыть» номера
НОЧЬ: Ситуация более плачевная, номера плывут уже с 5 – 7 метров. Однако шумов в городе нет.
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: В целом все также не плохо, проявляется небольшое зерно, но опять же нег каких-то категоричных багов.
В целом картинка прогнозируемая для своей ценовой категории, конечно сравнивать с аппаратами классом выше (которые стоят от 10 000 и выше), нет никакого смысла. А вот в своей ценовой категории, все очень не плохо.
КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ
В целом INSPECTOR RAPTOR крепится как сотни других видеорегистраторов, ножка на лобовое стекло и к ней пристегивается корпус. Однако большой для меня минус в том что здесь только 3M скотч (странное решение для бюджетного гаджета), я бы положил недорогую присоску.
Хотя производитель дает нам понять, что регистратор крепится один раз (скажем за зеркалом) и находится там всегда, ведь с экрана вы ничего читать не будете (ни GPS, ни другой полезной информации — просто нет).
По положительным моментам. Длинный кабель в 4 – 5 метров (хватит для скрытой проводки), подсветка зарядного устройства (голубым цветом) когда работает, лично мне нравится.
Не такой большой корпус (не перекрывает лобовое стекло), ну и крутится на 360 градусов (то есть повернуть на сотрудника ГИБДД сможете запросто).
Сейчас мой видео отзыв, смотрим.
ИТОГ
Как обычно начинаем с цены нашего RAPTOR, если верить ЯНДЕКС МАРКЕТУ, стоимость около 3500 – 3800 рублей. Для того качества видео который он нам дает, я считаю приемлемо. Я встречал регистраторы других производителей (сейчас не буду тыкать пальцем), которые при такой же цене, снимали просто ужасно! Здесь же съемка на 3,5 из 5 (причем никаких багов не замечено).
ПЛЮСЫ:
- Стабильная работа
- Нормальное качество съемки
- Есть 60 к/с (правда при HD, но все же)
- Поддерживаются обновления
- Небольшой корпус (можно спрятать за зеркало)
- Поворачивается на 360 градусов
- Практически не греется при работе
МИНУСЫ:
- Процессор и матрица – бюджетного уровня
- Поддержка карт памяти до 32Gb (хотя карты на 64 – 128, стоят почти столько же, сколько этот гаджет)
- Нет «присоски» на лобовое стекло, только 3М скотч (для меня это минус)
В целом если вам нужно недорогое решение, можно рассмотреть именно этот INSPECTOR, почему бы и нет? НА этом заканчиваю свой отзыв, думаю было полезно. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
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