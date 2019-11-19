INSPECTOR PIRANHA. Подробный обзор и мой отзыв

Компания INSPECTOR продолжает расширять линейку бюджетных устройств, мы уже недавно тестировали BARRACUDA, и вот еще один гаджет который построен на этом же железе и со схожими функциями, это – PIRANHA. Как обычно это КОМБО, то есть (видеорегистратор + радар-детектор + GPS-ГЛОНАСС информатор), вот только с урезанным функционалом. Давайте протестируем этот девайс и посмотрим, на что он способен, как обычно будет подобный текстовый обзор + видео отзыв в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочется отметить, что INSPECTOR PIRANHA, это НЕ сигнатурный КОМБО, а обычный, также в нем нет HDR или WDR, здесь все бюджетно! Однако здесь устанавливается ПАТЧ антенна, которая работать должна лучше, чем обычная рупорная. Цена не высокая, намного меньше 10 000 рублей. А вообще если вам нужны «все навороты» и такой форм-фактор (в виде маленького фотоаппарата), тогда вам лучше присмотреть – INSPECTOR CAYMAN S (там и железо мощное и поиграться есть чем). НУ а мы переходим к нашему обзору

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Зарядное устройство в прикуриватель

Инструкция и гарантийный талон

НА этом все. Гаджет бюджетный, а поэтому сюда даже карт-ридер не положили.

В целом упаковка сделана качественно, плотный картон в сине-черных тонах, с цветными принтами (как я обычно говорю в своих отзывах – подарить не стыдно)

ВНЕШНИЙ ВИД и РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной объектив, «глазок» для приема излучения от лазера. Основная антенна находится под корпусом

Верхняя грань. Крепления для присоски

Задняя часть. Основные навигационные клавиши (питание, запись, MENU, вверх – вниз, переключение режимов), задний дисплей 2,4 дюйма + основной динамик и микрофон

Правая сторона. Клавиша RESET

Левая сторона. Разъем для питания + гнездо для карты памяти

Как я писал выше, PIRANHA сделана в виде форм-фактора маленького фотоаппарата, корпус сделан качественно, никаких запахов и скрипов нет. Присоска крепится плотно и не болтается

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как и во многих других гаджетах, на которые я уже писал отзывы, оно вызывается клавишей «MENU», на корпусе.

Если нажать один раз, то у вас появляется список отснятых роликов.

Но само МЕНЮ, состоит из 4 основных кладок:

РД – радар-детектор. Здесь настраивается все что связано с радарным комплексом, например режимы ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА, настройка IQ режима, порог скорости и т.д.

ВР – видеорегистратор. Настроек опять же много, но они все интуитивно понятны, например качество видео, цикл записи, скорость на видео, наложение гос.номера

БД – база данных GPS. Настраиваем GPS информатор, есть такие настройки как – дистанция оповещений, дополнительное превышение скорости, объект пройден, объекты БД и т.д.

Настройки. Здесь можно настроить – режимы экрана, автовыключение экрана, задержка выключения, часовой пояс, язык, очистка карты памяти и т.д.

В целом меню очень простое и понятное, тут как говорится, разобраться сможет каждый, подробнее я расскажу в своем видео отзыве.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Вот тут как раз и получается самое интересное в нашем обзоре, а именно что установили внутри.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — iCatch SPCA6350M (450MHz), от Тайваньского производителя. Я уже про него писал в статье про BARRACUDA, средний ценовой сегмент, устанавливается в основном в бюджетных системах видеонаблюдения и видеорегистраторах

Матрица — SOI JX-F22 (2M, 1/2.7″). Опять же первый раз столкнулся в БАРРАКУДА, в целом работает не плохо, и как я понял, стоит не много, используется в основном в системах видеонаблюдения начального уровня.

Угол обзора – 135 градусов

Разрешение видеосъемки – только одно Full HD (1920x1080p), изменить его нельзя

Качество съемки – можно менять, 18/16/12 Мбит/с

Объектив – 6 линз + ИК напыление

Формат видеозаписи – AVI

Циклическая запись – 1,3,5 минут

Поддержка карт памяти — до 256 Gb (желательно от 10 класса)

Аккумулятор – 370 мАч, хватает примерно на 5 – 7 минут в режиме автономной работы.

Опять же частота кадров не указана, но если смотреть отснятые ролики понятно что на всего 30 к/с.

НУ и теперь подошла очередь в моем обзоре, чтобы оценить качество видео.

ДЕНЬ: В целом картинка очень не плохая, номера видно с большого расстояния примерно 10 метров. Не получилось у меня протестировать его на ярком солнце, ибо сейчас у нас постоянно, то дождь, то просто пасмурно. Однако для бюджетного процессора и матрицы, все очень даже не плохо.

НОЧЬ: Прогнозируемо качество падает, ведь плохое освещение (это у всех КОМБО не зависимо от цены). Однако здесь, все на уровне, номера читаются примерно с 6 – 7 метров, картинка четкая.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Шумов больше, но они не критичны, ситуация также хорошо считывается.

В целом за свою цену, видеорегистратор в этом КОМБО отрабатывает очень даже хорошо. Картинка, как днем, так и ночью на достаточно высоком уровне, я бы сказал выше среднего.

РАДАР-ДЕТЕКТОР:

У INSPECTOR PIRANHA радарная часть построена на основе ПАТЧ-антенны, не рупорной, а именно ПАТЧ. У нее больше площадь детектирования (обычно прячут под пластиковым корпусом), и как пишут многие эксперты, что она лучше воспринимает излучения от различных комплексов. Собственно я и сам это много раз замечал, поэтому работают они действительно лучше.

Однако есть и минусы, она больше в габаритах, а поэтому ее можно установить только в вертикальный, а не вытянутый гаджет. НО у нас именно такой корпус.

Также еще раз стоит отметить, что наш гаджет не имеет сигнатурной составляющей, то есть здесь прием только обычного излучения

Поддержка диапазонов — CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz)

Основные режимы — ТРАССА, ГОРОД, ГОРОД 1, ГОРОД 2, «IQ». Эти настройки меняют восприятия сигналов и их чувствительность. Например, «ГОРОД», вообще может отключить какие-то режимы при малых скоростях. А «ТРАССА», включает все

Лично я всегда ставлю «IQ» – он автоматически перебирает режимы от «ГОРОД», до «ТРАССА», в зависимости от скорости, это удобно.

По детектированию, в целом чувствительность действительно неплохая, все радарные комплексы улавливаются примерно с 200 – 300 метров.

Однако, как и следует ожидать много различных ложных срабатываний, да они не напрягают, потому как в городе работают в «тихом режиме», однако на экране они все равно присутствуют. Что поделать, это специфика обычных радар-детекторов. Тут выбирает каждый для себя.

GPS – ГЛОНАСС

Работают без нареканий, все точки проговариваются точно. АВТОДОРИЯ также детектируется без проблем. Постоянные обновления, качайте хоть каждую неделю.

Хочется заметить про звуки при превышении, похожи на полицейские сирены, очень не обычно (примеры будут в видео отзыве).

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Как обычно я отмечаю в обзорах следующее:

Не мешает обзору водителя

Можно повернуть на 90, да хоть на 180 градусов

Легко снимается с присоски, то есть его можно легко унести домой.

Кабель около 3 – 4 метров, хватит для скрытой проводки

Все также и с INSPECTOR PIRANHA, сзади дисплей всего 2,4 дюйма, а поэтому корпус действительно не большой и при необходимости его легко повернуть на сотрудника ГИБДД

Сейчас видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начнем с цены, если верить сайту официального производителя, то она составляет 7990 рублей, то есть по на две с небольшим тысячи меньше, чем психологическая отметка в 10 000 рублей! Цена нужно сказать, очень ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. Ведь сейчас многие компании продают просто видеорегистраторы по ценам в 6000 – 8000 рублей, а тут все же КОМБО.

ПЛЮСЫ:

Цена

Хорошее качество сборки (КОРЕЯ)

Приемлемое качество видео

ПАТЧ антенна

Работа радар-детектора

Отличная работа GPS-ГЛОНАСС

Постоянные обновления

Поддержка карт памяти до 256 Гб

МИНУСЫ:

Бюджетные процессор и матрица

Нет HDR или WDR

Разрешение только FULL HD

Количество кадров, только 30

Ложные сработки, не много но есть, все же у нас обычный радар-детектор (здесь нет сигнатурной составляющей)

НА этом мой отзыв подходит к концу. Нужно воспринимать INSPECTOR PIRANHA, как КОМБО начального уровня, и странно его сравнивать с флагманами этого же производителя. Для своей ценовой категории, он очень даже не плох, и если вам не нужно какие-то сверх искушенные настройки, а нужна просто рабочая лошадка, тогда это ваш выбор.

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