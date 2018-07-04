Новинка от проверенной компании INSPECTOR, это будет видеорегистратор с двумя камерами название OCTOPUS. Сейчас просто «тренд» на такие гаджеты, водителям хочется контролировать не только переднюю часть автомобиля, но задний сектор. Сразу хочу отметить, что этот экземпляр из бюджетной категории, но снимает хорошо. Как обычно будет полный и подробный обзор, а также мой видео отзыв в конце …

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Стоит отметить, что в этой модели есть так называемый GPS информатор, то есть стационарные камеры он также видит (по картам и предупреждает вас), про это чуть позже, а пока начинаем с распаковки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам INSPECTOR OCTOPUS

Камера заднего вида

Два крепление на лобовое стекло, на 3М скотче и обычной присоске

Зарядное устройство для прикуривателя

Гарантийный талон и инструкция пользователя, кстати здесь еще идет компакт диск с инструкцией

Есть все необходимое, никаких излишеств.

Коробка сделана качественно, как обычно голубых и черных тонах, с цветными принтами

ОСНОВНЫЕ РАЗЪЕМЫ И КОРПУС

Лицевая часть. Основной объектив + динамик

Верхняя грань. Крепление + разъем для задней камеры

Правая сторона. Гнездо для кабеля питание, слот для карты памяти, HDMI

Левая сторона. Клавиша включения, клавиша RESET

Нижняя грань. Основные навигационные клавиши

Задняя часть. 3 дюймовый TFT дисплей

Корпус сделан качественно, он тяжелый производит впечатление дорогой вещи. Ничего не болтается, никаких нареканий лично у меня нет.

МЕНЮ

Я люблю простое меню, и здесь оно именно такое, без каких либо заморочек и сложных переходов (что говорится, разберется каждый даже не искушенный пользователь).

Под дисплеем нажимается самая первая клавиша (она же вход в меню), и вы переходите на пять страниц настроек. Сделаны на черном фоне, с синими полосками, выбираем клавишей «ОК», перелистываем вверх – вниз.

Подробнее будет в видео отзыве (лучше 1 раз увидеть – чем 100 раз услышать)

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — MStar (AIT) 8328P (Dual Core 600 МГц). Это бюджетный процессор, который устанавливается в видеорегистраторы начального и среднего уровня. Однако при хорошей оптимизации работает достаточно шустро, без каких либо проблем.

Матрица — SONY IMX323 (1/2.9″). Модель «не топовая» (средней уровень), но качество здесь на высоте.

Основной объектив – 6 слоев стекла, апертура F – 1,8. Угол разворота – 155 градусов

Задний дисплей – 3,0 дюйма TFT

Основная батарея – 470 мАч (встроенная)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – основная камера FULL HD (1920Х1080) + задняя HD (1280Х720)

Частота кадров – основная до 30 к/с, задняя 30 к/с

Интервал записи – 1,3,5 минут

Формат записи H.264/AAC (.MOV)

Карта памяти от 4 до 32 Гб (рекомендуется брать не ниже 10 класса)

Поддержка LDWS/FCWS, анти-сон

Наличие датчиков удара и датчиков движения

Вот мы и подошли к самому интересному в обзоре на INSPECTOR OCTOPUS, а именно как он снимает.

Основная камера:

ДЕНЬ. Картинка не плохая, не дергается, обладает достаточной четкостью, номера и знаки читаются с 10 – 15 метров. Единственный минус в слишком яркий день, мне кажется не хватает функции HDR, номера могут как бы засвечиваться (хотя это может быть мое субъективное). В целом нареканий очень мало.

НОЧЬ. А вот ночью меня ожидал сюрприз, как мне показалось, этот видеорегистратор снимает даже четче чем днем. Хотя номера читаются с не такого большого расстояния, в 8 – 10 метров (это ожидаемо), но в целом за ночь – плюс!

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Шумов нет, картинка не рассыпается, с целом не плохо.

Задняя камера:

Здесь ситуация немного печальнее, во-первых здесь HD разрешение (1280Х720). Если днем его более-менее хватает – номера читаются примерно с 8 метров.

ТО вот в ночной период, задняя камера практически бесполезна! Ее слепят сзади идущие автомобили (хотя это проблема не данного видеорегистратора, а всех подобных), но с пары метров номера все же читаются.

В плохом освещении, начинает проявляться шум и небольшая рябь (да и собственно на дорогах с минимальной освещенностью, что-то увидеть на заднюю камеру практически не возможно).

Если подвести итог, по основной камере у меня нареканий нет, качество задней на 3 балла из 5.

РАБОТА GPS. Не стал я выносить в отдельный абзац, потому как писать здесь особо не о чем. Все работает очень хорошо и четко. Красивая прорисовка скорости (когда едешь с нормальной скоростью – белая анимация, со средней – желтая, превышаешь – красная + звуковой сигнал). Также есть предупреждения о стационарных камерах.

Единственное нарекание, это зона «АВТОДОРИИ», она определяется, проговаривается начало и конец, но нет средней скорости и ведения зоны!

КРЕПЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Для многих важно, в моих отзывах, это крепление регистраторов на лобовое стекло. INSPECTOR OCTOPUS, как я писал выше, крепится двумя способами – присоска и 3M скотч, выбирать вам. Я по старинке пользуюсь присоской.

Здесь все стандартно, закрепили, пристегнули устройство и все. Если нужно повернуть на сотрудника ГИБДД, без проблем, ослабили гайку и повернули (может вращаться на 360 градусов).

Корпус не большой и не перекрывает стекло, да и крепить его нужно (как нам намекает производитель) за зеркало заднего вида, тогда вообще не видно. Можно будет скрыть и большой пучок проводов, как для задней камеры, так и для питания (причем он смотрит вверх)

Задняя камера работает еще как парковочный монитор (обычно подсоединяют к питанию лампы заднего хода), все работает, появляется картинка сзади машины. НО разметки на этой картинке нет (это так в качестве придирки).

НУ и если подвести итог – производитель, большими пучками проводов, дает нам выбор: — хотите прятать регистратор за зеркало (скрытая проводка) – пожалуйста (есть функция выключение монитора и крепление на 3M скотче). Хотите видеть отображение скорости на дисплее, а также парковаться по мониторчику – также, пожалуйста. Для этого есть «присоска» на лобовое стекло (можно играться с удобным положением), и информативный 3 дюймовый дисплей. Под разные задачи – как говорится.

Сейчас мой видео отзыв смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце обзора, я начинаю с цены. Если верить ЯНДЕКС МАРКЕТУ, то она составляет 6649 рублей! Что очень не плохо за такой видеорегистратор. Давайте перечислим плюсы:

Качество исполнения

Качество видео с основной камеры

Хорошая матрица

GPS информатор + постоянные обновления

Задняя камера + работает как парковочный монитор

По минусам есть три пункта: качество задней камеры, парковочный монитор нет разметки при включении задней камеры, ну и зона «АВТОДОРИИ» проговаривается только начало и конец, но не ведется весь путь (но это так в качестве придирок), каких-то глобальных минусов я не нашел.

Могу ли я вам советовать OCTOPUS? Однозначно ДА! Отличная цена и качество, я считаю, что конкурентов у него практически нет!

НА этом все ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР.