Компания INSPECTOR продолжает обновление своих популярных гаджетов. Сегодня мы будем рассматривать очередной такой апгрейд, коснется он КОМБО устройства MARLIN. Сейчас в аббревиатуре появляется буква S – что означает (signature – подпись). НО проявляется сигнатура сейчас немного по-другому (здесь переделана сама архитектура принятия сигналов). Что еще хочется отметить, появляется более совершенный и мощный процессор, который позволяет снимать действительно качественное видео. Ну что же не будем тянуть, читайте мой полный обзор, а также видео отзыв в конце…

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что хочется отметить – «MARLIN S» это уже третья генерация гаджета, первое поколение было выпущено АЖ в 2013 году (процессор Ambarella A5, матрица APTINA AR 0330). Следующее поколение, которое было основано на процессоре Ambarella A7LA30 и матрице OMNIVISION 4689. И вот в 2017 году вышло еще одно обновление – сейчас устанавливается процессор Ambarella A12A20 и та же матрица OMNIVISION OV4689, однако здесь появляется сигнатурная составляющая. Как я считаю это очень правильно, обновлять хиты продаж, делая их еще более качественными. Для начала как обычно начнем с распаковки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Само КОМБО

Крепление на присоске на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

USB картридер

Инструкция и гарантийный талон

Комплектация стандартная для всех гаджетов такого типа, она не большая, но достаточная.

Как обычно гаджет имеет твердую черно-голубую коробку с цветными вставками.

ВНЕШНИЙ ВИД

Передняя часть. Здесь располагается цветной 2,4 дюйма цветной дисплей. А также 4 навигационные клавиши по бокам (MENU, клавиша переключения режимов ГОРОД-ТРАССА-IQ, MUTE и клавиша приглушения DIM).

Верхняя часть. Разъем для крепления присоски, клавиша включения, а также прорези динамика

Лицевая сторона. Здесь располагается полированный пластик, основной объектив + радарный блок

Правая часть. Разъем для питания, клавиша RESET, и гнездо для карты памяти

Левая сторона. Микрофон и клавиша вкл/выкл видеозаписи

Снизу ничего нет, если не считать прорезей для охлаждения и серийный номер.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

В самом начале, хочу заметить что недавно (в декабре) обновилась прошивка данного устройства. ПОЭТОМУ если вы купили «MARLIN S» — Я ВАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЕГО ОБНОВИТЬ! Потому как сейчас используется немного другая архитектура меню. ЭТО ВАЖНО!

Само меню построено достаточно легко и просто, при одном нажатии на клавишу «M» открывается список видео файлов, при повторном нажатии открывается список настроек. Оно большое, примерно 10 основных страниц.

Собственно здесь все достаточно стандартно есть «качество видео», «дата, время», «цикл записи», «автоприглушение» и т.д. (все описывать не буду, лучше посмотреть видео версию в конце), однако хочется остановиться на определенных моментах.

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА подразумевает, что сейчас уже нет отдельных сигнатурных режимов. Как было раньше в гаджетах такого типа. Сейчас есть только «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и «IQ» (интеллектуальный).

И СИГНАТУРЫ теперь включаются как бы внутри каждого режима, то есть теперь просто как дополнительная «поднастройка». Например, вы заходите в «ГОРОД» и уже внутри его настраиваем нужные «сработки» — вкл/выкл, режим «K», «X», «СТ», «Л», и ПОДПИСЬ здесь она отображается как «П», таким образом мы можем очень тонко настроить любой режим внутри, отключать или включать на что он будет работать.

Как я считаю такой принцип БОЛЕЕ правильный, потому как не всегда «Сигнатура» адекватно работала, а сейчас если она что-то не видит, тогда включаются другие методы обнаружения – своего рода тандем.

Конечно же вы можете настроить отображение на основном дисплее нашего MARLIN S. Есть РД+ВР (отображается видеорегистратор + радар-детектор), также есть и отдельные режимы «ВР» или «РД», либо можно сделать дисплей полностью черным, отключить все обозначения, пользоваться только голосовыми подсказками.

По бокам дисплея находятся «горячие клавиши», они позволяют переключать режимы, листать меню, а также выключать звук и убавлять яркость дисплея.

ВОЗМОЖНОСТИ

Каждый раз я стараюсь вам напомнить про карты памяти, ведь если не правильно ее выбрать, то гаджет будет работать не правильно (либо вообще не будет работать). Здесь производитель опять нам указывает, что карты поддерживаются ТОЛЬКО UHS-I до внушительных 256Gb. Стоит это запомнить.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9 792 МГц)

Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″)

Разрешение записи Full HD 1920×1080 (18/15/12 Мб/с)

Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)

Угол обзора объектива 130° (широкоугольный)

Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин.

Акселерометр (G-сенсор)

Коррекция экспозиции

Встроенный аккумулятор (520 мАч), хватает примерно на 20 минут автономной работы.

В моем отзыве стоит отметить, что запись ведется только в формате FULL HD, и только 30 кадров в секунду. Это небольшой минус, потому как такой мощный процессор позволяет снимать в «SUPER HD» с 45 – 60 кадрами в секунду. Хотя возможно мы это увидим в других прошивках.

По качеству записи, каких-либо нареканий у меня просто — НЕТ! Картинка очень четкая, и очень качественная, неважно день, ночь или плохое освещение. Также звук без хрипов и сторонних артефактов (примеры буду в видео обзоре).

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Диапазоны:

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (360°)

Как я уже писал выше этот INSPECTOR работает сейчас с основными режимами «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и «IQ»

Сигнатурная составляющая:

«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ»

«СКАТ» (вкл. «ОСКОН»)

«КРИС»

«ВОКОРД»

«ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)

«БИНАР»

«РОБОТ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

Позволяет отсекать кучу не нужных сигналов, таких как – «автоматические двери супермаркетов», излучение «круиз-контролей», «промышленных датчиков» и т.д.

Опять же здесь установлен совместный режим работы СИГНАТУР и обычного радар-детектора, задумка очень полезная как я считаю и наверное правильная. ТО есть здесь происходит как бы дублирование друг друга.

По работе радарного комплекса нареканий не так много, да есть ложные «сработки» но их не так много, (еще не одному производителю) не удалось полностью от них избавится. В целом MARLIN S обнаруживает и опознает радарные комплексы, то есть он пишет их название. Я поставлю 4 из 5 баллов, только из-за небольших ложных срабатываний.

GPS – ГЛОНАСС модуль. Установлен приемник U-BLOX 8, он позволяет работать как с «GPS» так и с «ГЛОНАСС» системами. Каких-то нареканий просто нет, все работает четко и быстро. Холодный старт около 1 минуты, теплый около 10 секунд. Производитель постоянно обновляет базы (примерно раз в месяц), а поэтому точность на высоком уровне, что несомненно плюс.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Крепится как большое количество других КОМБО устройств — присоска на лобовое стекло, провод в прикуриватель и готов к работе – все достаточно легко и просто. По размещение на стекле, все наш гаджет не такой компактный, он большой и вытянут в длину. Но смотрим мы ему в дисплей, а тут большого перекрытия не происходит, так что мешать обзору он не будет.

Для многих важно чтобы видеорегистратор поворачивался в разные стороны, здесь также все просто, ослабляем гайку крепления и поворачиваем куда нужно, хоть на 90, хоть на 180 градусов.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ПОДВОДИМ ИТОГ

Как обычно в конце своего отзыва я начну с цены INSPECTOR MARLIN S — если верить «Яндекс Маркету» средняя составляет около 10270 рублей (декабрь 2017 года). Это очень хороший ценник, за такое качественный гаджет, причем некоторые магазины предлагают вообще по 9500 рублей (если найдете такую цену, то нужно брать).

Как я писал сверху, что это уже третий «рестайлинг» этого КОМБО. По всем отзывам, и по количеству проданных гаджетов, можно судить — что этот гаджет не доставит вам каких-то проблем (не подводили другие две версии, скорее всего не подведет и эта свежая). Поломок этих девайсов МИНИМУМ! Поэтому производитель вкладывает столько сил в обновление.

ПЛЮСЫ:

Стоит процессор A12A20, это один из флагманов рынка

Хорошая матрица

Качество изображения на очень высоком уровне

Поддержка карт памяти до 256 Гб

Новые сигнатурные технологии, совмещенные внутри обычных режимов

Качественный корпус, кнопки, дисплей (здесь нареканий нет вообще, все нажимается мягко, нет каких-то «дребезжаний»)

Сборка КОРЕЯ

Отличная работа «GPS – ГЛОНАСС» модуля, ежемесячные обновления

Умеренная цена

МИНУСЫ:

Разрешение всего FULL HD

Частота 30 кадров в секунду

Есть небольшие ложные срабатывания радар-детектора

Немного «большеватый» корпус

Собственно это все. Как мне кажется потенциал у этого гаджета огромный, при очередных новых прошивках я не удивлюсь, если он получит либо большую частоту, либо большее разрешение. Могу ли я вам его рекомендовать? ОДНОЗНАЧНО ДА! Лично мне, в моем обзоре это девайс понравился. На этом заканчиваю ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР.