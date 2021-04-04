INSPECTOR MAPS: Крутой КОМБО, подробный обзор и мой видео отзыв

Компания INSPECTOR выводит на рынок действительно крутой продукт, это очередное КОМБО, в котором огромное сочетание положительных качеств. Модель получила название MAPS (что переводится как – «КАРТЫ», далее все поймете). А вообще тут и последняя «Ambarella» в качестве процессора, сенсорный IPS-экран + WIFI управление и не только. В общем, обзор получился интересный, как обычно кто не любит читать видео отзыв в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

По техническим характеристикам «MAPS» получился ТОПОВОЙ моделью, причем стоимость не заоблачная и находится в зоне психологической отметки за такой тип устройств. Как обычно начинаем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Зарядное устройство в прикуриватель

Комплект зарядного устройства для скрытой установки (вот тут сразу плюс)

Магнитное крепление на 3М скотче

USB карт-ридер

Карта памяти SAMSUNG на 32 Гб

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Прямо скажем — комплектация хорошая, есть карта памяти, не нужно бегать, искать какая подойдёт. Хочется отметить, что гарантия от производителя на 2 года, это очень хорошо, потому как другие производители часто дают всего 1 год. Единственное что мне не хватает, это крепление на присоске, ведь не все любят 3М скотч, да и в другую машину перенести не так легко.

Пару слов про коробку — она из прочного картона в черно-голубых тонах с цветными принтами, как я обычно замечаю в своих отзывах – подарить не стыдно.

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной объектив + динамик, и окошко для приема «ЛАЗЕРА»

Верхняя часть. Магнитное крепление (в него устанавливается «ножка», куда уже подается питание)

Задняя часть. Большой 3,0 дюйма IPS сенсорный дисплей

Левая сторона. Клавиша включения + разъем RESET

Правая сторона. Гнездо для карты памяти

Корпус сделан качественно, никаких люфтов и дребезжаний не наблюдается.

INSPECTOR MAPS выполнен в корпусе вертикального КОМБО (в своих обзорах я называю такой форм-фактор – «маленький фотоаппарат»). Такой форм-фактор выбрали потому что, здесь установлена ПАТЧ-антенна, если бы была обычная рупорная, тогда он бы был вытянутый.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как я уже писал сверху отзыва — здесь сенсорный дисплей, а это значит, все управление происходит при помощи касаний. Привычных кнопок тут нет (если не считать клавишу включения — выключения).

После включения дисплея внизу есть специальный значок — «три черточки» как на смартфонах, нажимаем его.

Переходим как бы в первый уровень настроек, тут вы можете переключать режимы: ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА и IQ. Также здесь есть настройки звука, яркости, подключения в WI-FI, микрофона и т.д. (подробнее я расскажу в видео обзоре)

НО нам нужно опять нажать на «три черты», проваливаемся в следующий уровень меню

Видим 4 основных ПУНКТА:

РД – здесь находятся настройки радар-детектора (ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА, порог скорости, Максимальная скорость, Автоприглушение и т.д.)

– здесь находятся настройки радар-детектора (ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА, порог скорости, Максимальная скорость, Автоприглушение и т.д.) БД/ eMap – настройки GPS – ГЛОНАСС – GALILEO. То есть что касается точек и стационарных объектов

– настройки GPS – ГЛОНАСС – GALILEO. То есть что касается точек и стационарных объектов ВР/Общие – настройки касающиеся видео записи, такие как качество, цикл записи, настройки «рыбьего глаза» и т.д.

– настройки касающиеся видео записи, такие как качество, цикл записи, настройки «рыбьего глаза» и т.д. ПРОСМОТР – как становится понятно можно просмотреть отснятые файлы, причем они делятся на «ВСЕ ФАЙЛЫ» и «ЗАЩИЩЕННЫЕ»

В целом устройство МЕНЮ мне нравится, даже не искушенный гаджетами человек легко разберется в нем

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ WIFI

Для этого нужно установить на свой смартфон (причем неважно это IOS или ANDROID), приложение «Inspector WI-FI Combo». Просто забиваем в моем случае (в Google Play) и устанавливаем (здесь ничего сложного)

Далее на гаджете активируем WIFI – нажимаем на специальный значок в меню. Появится наименование сети (название будет примерно «Inspector_2AAA12») и пароль от «1 до 0»

Подключаемся на смартфоне к этой сети. И заходим в приложение.

Кстати приложение само выкачало обновление — как баз, так и аппаратной части и при первом подключении автоматически обновило КОМБО. Причем дальше приложение автоматически будет выкачивать базы данных и будет вам рекомендовать установить их. Таким образом, вам не нужно никуда таскать карту памяти, а обновление происходит за секунды, это реально удобно!

Приложение ограниченно управляет вашим INSPECTOR MAPS, внизу есть три вкладки:

Вид с камеры – это изображение в режиме онлайн

Просмотр – Отснятые ролики делятся на три типа (обычные, событие и парковка)

Настройки – дублируются все настройки что есть в самом гаджете. То есть и «РД» (радарная часть), и «БД» (базы данных), «ВР» (видеорегистратор), есть вкладки вверху. Полное управление! Это реально удобно, здесь однозначно плюс

Что понравилось – что приложение работает реально стабильно и шустро, если сравнивать с аналогами Китайских собратьев. Позволяет быстро «накатывать» обновления.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Вот есть что рассказать про INSPECTOR MAPS, как обычно начинаем с главного:

Процессор – Ambarella A12A35, 12-е поколение сейчас самое передовое. Нужно сказать, что эти процессоры являются лидерами и устанавливаются действительно на флагманские устройства

Матрица — SONY IMX307. Опять же это СОНИ, никаких нареканий к качеству просто не может быть

Основной объектив – 6 линз (стекло) + есть ИК слой, угол разворота 155 градусов по диагонали

Разрешение только одно – 1920Х1080, как я понял и количество кадров только 30 в секунду

Битрейт съемки — 24/18/12 Мбит/с, максимальное значение 24 Мбит/с достаточно высокий показатель для видеорегистраторов. Битрейт — это как «плотность» съемки при одинаковом разрешении картинки Выбор битрейта сделали доступным, чтобы при необходимости снизить нагрузку на карту памяти или уменьшить размеры видео-файлов.

Аппертура — F/2.0, средние параметры, напомню, чем ниже это значение — тем лучше снимает ночью

Циклическая запись – 1,3,5 минут

Наличие WDR

Поддержка карт памяти – от 16 до 256GB (UHS-I U1 и выше), почитайте здесь интересную статью

Аккумулятор на 230 мАч, хватает его примерно на 5 минут просмотра видео, не больше.

Теперь самое интересное в моем отзыве, а именно как снимает INSPECTOR MAPS

ДЕНЬ: Нареканий нет, все номера и знаки, пешеходы видны с большого расстояния, четкость на высоком уровне.

НОЧЬ: Ожидаемо качество картинки падает (это на всех гаджетах, даже на очень дорогих). Номера и знаки читаются примерно с 6 – 7 метров не больше. Однако помех и шума не наблюдается

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Как обычно это темные гаражи. У других гаджетов здесь могут проявляться сильные шумы, здесь они тоже есть, но не такие сильные. В целом картинка также четкая.

Видеорегистратор нашего КОМБО снимает на высоком уровне, каких-то больших нареканий у меня нет. НО ведь это и не удивительно, здесь стоит ТОПОВОЕ железо, которое выдает качество.

РАБОТА РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

КОМБО имеет сигнатурную составляющую, а это значит, что отсекаются различные помехи (например — от дверей магазинов, а также адаптивных круиз-контролей).

Также очень важно – здесь установлена ПАТЧ-антенна, по умолчанию они лучше, чем обычные рупорные (чувствительнее), из-за того что поверхность приема у них больше.

Основных режима тут 5 штук:

ГОРОД

ГОРОД1

ГОРОД2

ТРАССА

IQ или интеллектуальный. В зависимости от скорости автоматически перебирает режимы. Режимы выстраиваются так, самый чувствительный это конечно же ТРАССА, работают все диапазоны и K, СТ и другие, а вот в ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2 некоторые режимы просто не включаются при низких скоростях, чтобы не создавать излишних помех.

В целом работа радар-детектора на хорошем уровне, все точки (с излучениями), которые есть у нас в городе он определяет без каких-либо проблем (подробнее будет в видео отзыве).

ПРО GALILEO, GLONASS, GPS:

Сам датчик позиционирования встроен в магнитное крепление (оборудование u-blox 8). Однако из-за того что может работать в трех системах позиционирования, поиск спутников происходит быстрее, также координаты намного точнее. Кстати европейский GALILEO, «редкий зверь» в видеорегистраторах в основном используют связку GPS и ГЛОНАСС.

У нас в городе все точки по GPS определяются точно, проговариваются голосом.

Зона «АВТОДОРИИ» показывают отрезок, скорость + среднюю скорость. ТО есть вся нужная информация.

ПРО eMap:

Еще одна интересная функция, это карты eMap, которые заложены прямо в КОМБО (при нужных настройках они высвечиваются на экране).

В реальном времени показывают упрощенную карту города, и как только вы покидаете окрестности (переходите на трассу), автоматически повышается чувствительность. Также предупреждают о резком снижении скорости, скажем с 60 км/ч до 20 км/ч.

Про режим парковки:

В принципе он работает стандартно, как на многих гаджетах такого типа. То есть если вашу машину без вас – ударили, наклонили, переместили, видеорегистратор начинает снимать. НО! Здесь есть возможность подключения к аккумулятору напрямую, через «проводку» которая идет в комплекте, это намного продлевает время съемки нашего КОМБО. Напомню стандартной батареи, хватит ненадолго. И если вдруг основной аккумулятор начнет разряжаться, и достигнет определенного уровня, то запись автоматически остановится! Это реально удобно

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Тут все штатно и стандартно, клеится 3М ножка и уже к ней пристегивается сам INSPECTOR MAPS. Он может поворачиваться на 360 градусов, то есть его легко повернуть на сотрудника ГИБДД.

Питание либо в прикуриватель, либо скрытая установка, благо тут есть комплект проводов.

По минусам, корпус немного великоват, для больших лобовых стекло это не критично, а вот для мелких авто, может чуть перекрывать зону водителю (хотя все относительно).

НУ и еще раз повторюсь, мне все же хотелось бы крепление на присоске, чтобы можно было легко снять, и перевесить в другой автомобиль.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим.

ИТОГ

Как обычно в конце обзора, подводим итог и начинаем с цены. Если верить сайту производителя, она составляет – 17990 рублей. Много это или мало? Давайте подумаем

ПЛЮСЫ:

Сборка КОРЕЯ, а не КИТАЙ

Гарантия 2 года

Топовый процессор от Амбарелла

Именитая матрица от СОНИ

Хорошее качество картинки

Сенсорный экран. Легкое МЕНЮ

Карта памяти и картридер в наличии, ну нужно искать на стороне

Магнитное крепление

Наличии WDR

Поддержка карт памяти до 256 Гб

Обновление и управление через телефон, по средством WIFI

Наличие функции eMap

Три системы позиционирования GALILEO, GLONASS, GPS. Улучшает точность работы

МИНУСЫ:

Хотелось бы разрешение больше FULL HD и частоту кадров более 30 в секунду

Немного большеватый корпус

Нет присоски в комплекте

Есть небольшие ложные срабатывания радар-детектора в режиме максимальной чувствительности (но это нормально, я еще не встречал ни одного устройства которое вообще не имело ложных срабатываний)

INSPECTOR MAPS, это ТОПОВОЕ КОМБО устройство. Лично мое мнение, что 17990 рублей за него это нормальная цена. Ведь подумайте сами — матрица от СОНИ, процессор от Амбарелла, карта памяти и картридер, модуль WIFI и управление через него — дешево стоить не могут!

Лично я вам могу советовать данный девайс, если хотите действительно навороченную «машину» это ваш выбор. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(2 голосов, средний: 5,00 из 5)

голосов, средний:из 5)

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