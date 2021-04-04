INSPECTOR MAPS: Крутой КОМБО, подробный обзор и мой видео отзыв

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Компания INSPECTOR выводит на рынок действительно крутой продукт, это очередное КОМБО, в котором огромное сочетание положительных качеств. Модель получила название MAPS (что переводится как – «КАРТЫ», далее все поймете). А вообще тут и последняя «Ambarella» в качестве процессора, сенсорный IPS-экран + WIFI управление и не только. В общем, обзор получился интересный, как обычно кто не любит читать видео отзыв в конце …
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По техническим характеристикам «MAPS» получился ТОПОВОЙ моделью, причем стоимость не заоблачная и находится в зоне психологической отметки за такой тип устройств. Как обычно начинаем с распаковки
Прямо скажем — комплектация хорошая, есть карта памяти, не нужно бегать, искать какая подойдёт. Хочется отметить, что гарантия от производителя на 2 года, это очень хорошо, потому как другие производители часто дают всего 1 год. Единственное что мне не хватает, это крепление на присоске, ведь не все любят 3М скотч, да и в другую машину перенести не так легко.
Пару слов про коробку — она из прочного картона в черно-голубых тонах с цветными принтами, как я обычно замечаю в своих отзывах – подарить не стыдно.
Лицевая часть. Основной объектив + динамик, и окошко для приема «ЛАЗЕРА»
Верхняя часть. Магнитное крепление (в него устанавливается «ножка», куда уже подается питание)
Задняя часть. Большой 3,0 дюйма IPS сенсорный дисплей
Левая сторона. Клавиша включения + разъем RESET
Правая сторона. Гнездо для карты памяти
Корпус сделан качественно, никаких люфтов и дребезжаний не наблюдается.
INSPECTOR MAPS выполнен в корпусе вертикального КОМБО (в своих обзорах я называю такой форм-фактор – «маленький фотоаппарат»). Такой форм-фактор выбрали потому что, здесь установлена ПАТЧ-антенна, если бы была обычная рупорная, тогда он бы был вытянутый.
Как я уже писал сверху отзыва — здесь сенсорный дисплей, а это значит, все управление происходит при помощи касаний. Привычных кнопок тут нет (если не считать клавишу включения — выключения).
После включения дисплея внизу есть специальный значок — «три черточки» как на смартфонах, нажимаем его.
Переходим как бы в первый уровень настроек, тут вы можете переключать режимы: ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА и IQ. Также здесь есть настройки звука, яркости, подключения в WI-FI, микрофона и т.д. (подробнее я расскажу в видео обзоре)
НО нам нужно опять нажать на «три черты», проваливаемся в следующий уровень меню
Видим 4 основных ПУНКТА:
В целом устройство МЕНЮ мне нравится, даже не искушенный гаджетами человек легко разберется в нем
Для этого нужно установить на свой смартфон (причем неважно это IOS или ANDROID), приложение «Inspector WI-FI Combo». Просто забиваем в моем случае (в Google Play) и устанавливаем (здесь ничего сложного)
Далее на гаджете активируем WIFI – нажимаем на специальный значок в меню. Появится наименование сети (название будет примерно «Inspector_2AAA12») и пароль от «1 до 0»
Подключаемся на смартфоне к этой сети. И заходим в приложение.
Кстати приложение само выкачало обновление — как баз, так и аппаратной части и при первом подключении автоматически обновило КОМБО. Причем дальше приложение автоматически будет выкачивать базы данных и будет вам рекомендовать установить их. Таким образом, вам не нужно никуда таскать карту памяти, а обновление происходит за секунды, это реально удобно!
Приложение ограниченно управляет вашим INSPECTOR MAPS, внизу есть три вкладки:
Вид с камеры – это изображение в режиме онлайн
Просмотр – Отснятые ролики делятся на три типа (обычные, событие и парковка)
Настройки – дублируются все настройки что есть в самом гаджете. То есть и «РД» (радарная часть), и «БД» (базы данных), «ВР» (видеорегистратор), есть вкладки вверху. Полное управление! Это реально удобно, здесь однозначно плюс
Что понравилось – что приложение работает реально стабильно и шустро, если сравнивать с аналогами Китайских собратьев. Позволяет быстро «накатывать» обновления.
Вот есть что рассказать про INSPECTOR MAPS, как обычно начинаем с главного:
Процессор – Ambarella A12A35, 12-е поколение сейчас самое передовое. Нужно сказать, что эти процессоры являются лидерами и устанавливаются действительно на флагманские устройства
Матрица — SONY IMX307. Опять же это СОНИ, никаких нареканий к качеству просто не может быть
Основной объектив – 6 линз (стекло) + есть ИК слой, угол разворота 155 градусов по диагонали
Разрешение только одно – 1920Х1080, как я понял и количество кадров только 30 в секунду
Битрейт съемки — 24/18/12 Мбит/с, максимальное значение 24 Мбит/с достаточно высокий показатель для видеорегистраторов. Битрейт — это как «плотность» съемки при одинаковом разрешении картинки Выбор битрейта сделали доступным, чтобы при необходимости снизить нагрузку на карту памяти или уменьшить размеры видео-файлов.
Аппертура — F/2.0, средние параметры, напомню, чем ниже это значение — тем лучше снимает ночью
Циклическая запись – 1,3,5 минут
Наличие WDR
Поддержка карт памяти – от 16 до 256GB (UHS-I U1 и выше), почитайте здесь интересную статью
Аккумулятор на 230 мАч, хватает его примерно на 5 минут просмотра видео, не больше.
Теперь самое интересное в моем отзыве, а именно как снимает INSPECTOR MAPS
ДЕНЬ: Нареканий нет, все номера и знаки, пешеходы видны с большого расстояния, четкость на высоком уровне.
НОЧЬ: Ожидаемо качество картинки падает (это на всех гаджетах, даже на очень дорогих). Номера и знаки читаются примерно с 6 – 7 метров не больше. Однако помех и шума не наблюдается
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Как обычно это темные гаражи. У других гаджетов здесь могут проявляться сильные шумы, здесь они тоже есть, но не такие сильные. В целом картинка также четкая.
Видеорегистратор нашего КОМБО снимает на высоком уровне, каких-то больших нареканий у меня нет. НО ведь это и не удивительно, здесь стоит ТОПОВОЕ железо, которое выдает качество.
РАБОТА РАДАР-ДЕТЕКТОРА:
КОМБО имеет сигнатурную составляющую, а это значит, что отсекаются различные помехи (например — от дверей магазинов, а также адаптивных круиз-контролей).
Также очень важно – здесь установлена ПАТЧ-антенна, по умолчанию они лучше, чем обычные рупорные (чувствительнее), из-за того что поверхность приема у них больше.
Основных режима тут 5 штук:
ГОРОД
ГОРОД1
ГОРОД2
ТРАССА
IQ или интеллектуальный. В зависимости от скорости автоматически перебирает режимы. Режимы выстраиваются так, самый чувствительный это конечно же ТРАССА, работают все диапазоны и K, СТ и другие, а вот в ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2 некоторые режимы просто не включаются при низких скоростях, чтобы не создавать излишних помех.
В целом работа радар-детектора на хорошем уровне, все точки (с излучениями), которые есть у нас в городе он определяет без каких-либо проблем (подробнее будет в видео отзыве).
ПРО GALILEO, GLONASS, GPS:
Сам датчик позиционирования встроен в магнитное крепление (оборудование u-blox 8). Однако из-за того что может работать в трех системах позиционирования, поиск спутников происходит быстрее, также координаты намного точнее. Кстати европейский GALILEO, «редкий зверь» в видеорегистраторах в основном используют связку GPS и ГЛОНАСС.
У нас в городе все точки по GPS определяются точно, проговариваются голосом.
Зона «АВТОДОРИИ» показывают отрезок, скорость + среднюю скорость. ТО есть вся нужная информация.
ПРО eMap:
Еще одна интересная функция, это карты eMap, которые заложены прямо в КОМБО (при нужных настройках они высвечиваются на экране).
В реальном времени показывают упрощенную карту города, и как только вы покидаете окрестности (переходите на трассу), автоматически повышается чувствительность. Также предупреждают о резком снижении скорости, скажем с 60 км/ч до 20 км/ч.
Про режим парковки:
В принципе он работает стандартно, как на многих гаджетах такого типа. То есть если вашу машину без вас – ударили, наклонили, переместили, видеорегистратор начинает снимать. НО! Здесь есть возможность подключения к аккумулятору напрямую, через «проводку» которая идет в комплекте, это намного продлевает время съемки нашего КОМБО. Напомню стандартной батареи, хватит ненадолго. И если вдруг основной аккумулятор начнет разряжаться, и достигнет определенного уровня, то запись автоматически остановится! Это реально удобно
Тут все штатно и стандартно, клеится 3М ножка и уже к ней пристегивается сам INSPECTOR MAPS. Он может поворачиваться на 360 градусов, то есть его легко повернуть на сотрудника ГИБДД.
Питание либо в прикуриватель, либо скрытая установка, благо тут есть комплект проводов.
По минусам, корпус немного великоват, для больших лобовых стекло это не критично, а вот для мелких авто, может чуть перекрывать зону водителю (хотя все относительно).
НУ и еще раз повторюсь, мне все же хотелось бы крепление на присоске, чтобы можно было легко снять, и перевесить в другой автомобиль.
Сейчас видео версия отзыва, смотрим.
Как обычно в конце обзора, подводим итог и начинаем с цены. Если верить сайту производителя, она составляет – 17990 рублей. Много это или мало? Давайте подумаем
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
INSPECTOR MAPS, это ТОПОВОЕ КОМБО устройство. Лично мое мнение, что 17990 рублей за него это нормальная цена. Ведь подумайте сами — матрица от СОНИ, процессор от Амбарелла, карта памяти и картридер, модуль WIFI и управление через него — дешево стоить не могут!
Лично я вам могу советовать данный девайс, если хотите действительно навороченную «машину» это ваш выбор. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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