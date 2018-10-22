Недавно компания INSPECTOR, выпустила новинку – видеорегистратор с GPS информатором, наименование KATRAN. За свою невысокую цену он обещает нам высокое качество видео, ведь здесь стоит сенсор от SONY. Как обычно я предоставляю вам подробный обзор + видео отзыв этого гаджета, так что кто задумался над покупкой, читаем – смотрим …

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Такие модели называют «2 в 1», то есть здесь нет радар-детектора, который физически принимает излучения сигналов. Только GPS и собственно сам видеорегистратор, но многие пишут что для города информатора вполне достаточно (если конечно его постоянно обновлять, что у INSPECTOR поставлено хорошо). Однако про подробности чуть позже, как обычно начинаем с комплекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор

Зарядное устройство в прикуриватель (С USB разъемом)

Присоска на лобовое стекло

USB кабель (для питания и для подключения к ПК)

Инструкция и гарантийный талон

Комплектация стандартная ничего лишнего.

Коробка сделана из твердого картона, с магнитными держателями, выполнена в черно-синих тонах (очень качественное исполнение)

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной объектив и динамик

Верхняя грань. Клавиша RESET, крепление для присоски, USB разъем, клавиша включения

Правая грань. Гнездо для карты памяти

Задняя часть. Дисплей 2,7 дюйма, 6 навигационных клавиш

НА нижней грани ничего нет, если не считать прорези для охлаждения.

В целом корпус сделан качественно, нет люфтов и скрипов, лицевая часть выполнена из ребристого пластика (интересное решение).

МЕНЮ

Я подчеркиваю во многих отзывах, что простое меню, мне нравится – и оно здесь действительно такое. Вызывается путем нажатия клавиши МЕНЮ (средняя кнопка, слева) Сделано из двух основных вкладок – «НАСТРОЙКИ», и «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ»

В «настройках» есть пять основных страниц — тут настраивается качество и разрешение видео, включение WDR, микрофон, инфоштамп, язык и т.д.

В «дополнительных настройках» — Ифнорматор, превышение скорости режим парковки и т.д.

В целом все понятно, даже не искушенному пользователю.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Теперь поговорим об электронных компонентах нашего INSPECTOR KATRAN.

ЖЕЛЕЗО:

Процессор — NTK96658 (432 МГц), от компании NOVATEK. Это вторая компания по популярности процессоров (на первом месте идет Ambarella). Однако этот вариант (который у нас установлен) бюджетный, он не плохой, просто сделан для недорогих видеосистем. Но это однозначно лучше чем всякие непонятные компании

Матрица — Sony IMX323 (1/3″). Что тут говорить, все качественно. Хотя эти матрицы и дорогие! НО при хорошей оптимизации с процессором, выдают просто изумительную картинку.

Объектив — f=2.9мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR. Шесть слоев стекла –это конечно хорошо, однако апертура в F/2.0 не способствует хорошей съемки ночью (напомню, чем меньше это значение тем лучше идет съемка ночью)

Встроенная GPS антенна

Угол разворота – 130 градусов

Задний дисплей – 2,7 дюйма (TFT)

Встроенная батарея – 180 мАч, работает реально мало, 5 – 10 минут не больше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – 1920Х1080 и 1280Х720

Кадров в секунду – 30

Интервал записи – 1,3,5 минут

Формат записи – MOV (H264)

Карта памяти — microSDHC 8-64 Гб (класс 10 и выше)

Наличие – WDR, режима парковки, детектора движения, наложение гос.номера на видео, датчика света

Все характеристики перечислены, сейчас подходим к самому интересному в нашем отзыве, а именно к тому, как он снимает.

ДЕНЬ: Дневная съемка без каких-либо нареканий, номера читаются с большого расстояния (около 10 метров), знаки и светофоры хорошо различимы. Нареканий почти нет. «Почти» – заметил, что при сильном солнце номера немного засвечиваются (реально немного и при реально ОЧЕНЬ активном солнце).

НОЧЬ: Ночью я ожидал качество хуже (что собственно прогнозируемо), да и апертура здесь не такая высокая. НО картинка получается вполне качественная, номера также читаются с больших расстояний (примерно 7 метров), все мелкие детали (знаки, светофоры) вполне различимы

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Рассыпания и шумов картинки нет, она вполне качественная и цельная.

Вообще если подвести промежуточный итог, то качество на 4,5 из 5 возможных. Видно, что процессор и матрица настроены почти идеально.

РАБОТА GPS: В принципе все работает хорошо, камеры и радарные комплексы хорошо проговариваются, звуки не раздражают.

НО при определении АВТОДОРИИ, у меня была небольшая проблема, в начальной точки гаджет немного «графически» подвис (показывал, что осталось 9 метров до начала зоны, и висел так до конца, когда начали отображаться последние 500 – 600 метров).

Хотя в звуковом сопровождении все было хорошо, проговаривалось начало и конец зоны. Как мне кажется это просто небольшой, и еще раз подчеркиваю не критичный глюк прошивки, скорее всего ее устранят при следующих обновлениях.

КРЕПЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Ну и наверное последние в обзоре, это как обычно крепление. Крепится стандартно, присоска – лобовое стекло – зарядное устройство в прикуриватель (длина кабеля около 3 метров, хватит для скрытой проводки, кому нужно).

По плюсам INSPECTOR KATRAN небольшой и не перекрывает стекло, может поворачиваться на 360 градусов, то есть на сотрудника ГИБДД повернуть можно. НО есть небольшая «ложка дегтя» провод для питания уходит наверх, и поворачивать его на 360 градусов «сложновато», он банально упирается в присоску крепления.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Начинаем с цены (как обычно в конце обзора) – она примерно 6690 рублей, если верить яндекс маркету. Много это или мало? Именно для этого гаджета я считаю нормально! Почему? ДА просто потому что одна только матрица от SONY будет стоять половины этого гаджета, также тут добавляется и GPS и хорошая оптимизация работы.

ПЛЮСЫ:

Хороший процессор

Хорошая матрица

Качество исполнения

GPS информатор

Постоянные обновления

Сбалансированная цена

МИНУСЫ:

Разрешение только FULL HD (для 2018 года, нужно хотя бы SUPER HD, причем «железо» позволяет)

Кадров всего 30 в секунду

Аккумулятор держит мало

Есть вопрос по раз положению провода питания

В целом могу ли я вам советовать INSPECTOR KATRAN, да могу, все что вы ждете от видеорегистратора с GPS информатором он делает – ПРИЧЕМ ДЕЛАЕТ ХОРОШО!

НА этом заканчиваю, думаю мой отзыв был вам полезен, подписывайтесь на канал, читайте мой сайт.