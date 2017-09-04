Почти все производители поняли — что будущее за сигнатурными гаджетами. Пока конечно они сыроваты, но прошивки «допиливают» и усовершенствуют. Сегодня на тесте обновленный радар-детектор от компании INSPECTOR, раньше эта модель называлась GT, сейчас к ней прибавили букву S – получается GTS (подразумевается, что внутри сигнатурная составляющая). Раньше эта модель была довольна не плохая, учитывая, что в ней есть GPS модуль + база стационарных камер. А что же изменилась сейчас. В общем как обычно мой честный и не предвзятый отзыв, будет и видео версия в конце …

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Лично я считаю такие обновления – РЕАЛЬНО обоснованными, просто усовершенствуется начинка (становясь более совершенной), а вот корпус, комплектация и прочее остаются неизменными. Это позволяет уменьшить цену конечного продукта, что для покупателя реально плюс.

Комплектация

Сам INSPECTOR GTS

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление на присосках

Кабель USB для обновления баз и прошивки

Липкий коврик (для установки на переднюю панель)

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации

Коробка как обычно качественная сделана из прессованного картона, подарить не стыдно. В целом комплектация достаточная, как у сотни других аппаратов такого типа.

Внешний вид

Передняя часть. Сделана из полированного пластика. Здесь располагается радар-детектор, а также прорезь для «ножки-крепления».

Верхняя часть. Кнопка, которая отстегивает «ножку», динамик, приемник лазерного излучения (находится справа сбоку), основной блок клавиш (MENU, DIMM, MUTE, они же плюс и минус, CITY)

Задняя часть. Здесь находится основной OLED дисплей.

Правая грань. Разъем для подключения USB

Левая грань. Кнопка включения (она же прибавление громкости) и разъем для питания

На нижней стороне ничего нет (если не считать наклейку с моделью и штрих-кодом), это логично, ведь радар-детектор может крепиться на липкий коврик.

Корпус не очень большой, не будет мешать на лобовом стекле (если его повесить на присоски). Сделан качественно кнопки не люфтят, не дребезжат. Здесь претензий просто нет.

Внутреннее меню

Здесь установлен OLED дисплей (черный с белыми буквами). Все легко и читаемо, кстати клавишей DIMM вы можете настроить яркость (если и АВТО режим).

Настройка самого INSPECTOR легкая и разберется каждый водитель, даже не искушенный. Просто зажимаем клавишу MENU и далее гуляем по его разделам.

Клавиша CITY сразу переключает режимы.

Подробнее о меню будет в видео обзоре.

Проверяем возможности

Итак, следующим в моем отзыве приступаем к проверке «сигнатурности» и работе GPS самого аппарата.

Производитель оставил в GTS три режима:

ТРАССА. Здесь включены все диапазоны, с максимальной чувствительностью

СИГНАТУРНЫЙ. Включено распознавание сигнатур радар-детекторов и камер, а также выключено ложное срабатывание на много других помех. В том числе и датчиков слепых зон и круиз контролей.

IQ (интеллектуальный). Чем больше скорость, тем выше чувствительность, и тем дальше обнаружение радар-детекторов. Однако в городе при IQ работает сигнатурный режим. Именно его и стоит применять для основного движения в городе.

В сигнатурах заложена информация о таких системах как:

«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)

«КРИС»

«ВОКОРД»

«ВИЗИР»

«ИСКРА»

«РАДИС»

«БИНАР»

«РОБОТ»

«СОКОЛ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

«ПОЛИСКАН»

И другие, причем производитель заявляет, что при обновление он может менять список принимаемых сигнатур.

Я катался несколько дней с этим гаджетом. Что я хочу заметить, есть и явные плюсы и минусы, этой модели GTS.

Пройдусь сразу по МИНУСАМ — например, в «IQ» режиме есть много ложных срабатываний, почему то он даже на стоянках около дома, либо там где заведомо нет никаких излучений, у меня показывал «КОРДОН». Собственно, тоже самое происходило и в «СИГНАТУРНОМ» режиме. То есть ложные срабатывания – ЕСТЬ и от них никуда не убежать.

ПЛЮСЫ – все мы знаем что «сигнатурники» (практически все у всех компаний) имеют очень ограниченный сектор работы – ОКОЛО 150 – 200 метров. В городе этого хватает, а вот на трассе этого ОЧЕНЬ мало! Здесь же этот порог немного увеличен, примерно до 250 – 300 метров, это уже кое-что (в видео версии тестирования это все видно).

GPS СИСТЕМА. Работает без нареканий, все что заложено в базу она быстро и четко определяет, это касается и АВТОДОРИИ и ее интервала. Холодный старт около минуты, теплый 5 – 10 секунд. Здесь нареканий просто нет.

Крепление в машине

Здесь все обычно и легко. Можете закрепить при помощи коврика, на переднюю панель. Но у многих она наклонена в сторону стекла, прием не будет такой четкий.

Поэтому остается присоски, штатное крепление. Держится хорошо, нет лишнего дребезжания, не падает. Собственно как у других производителей, не хуже не лучше.

Что же сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Давайте подведем итог в моем отзыве про INSPECTOR GTS. Начнем с цены, если верить Яндекс маркету то средняя около 5400 рублей, просто обычный GT стоит около 3800 рублей (переплата в 1600). Стоит ли он этого?

Думаю да стоит. Конечно, не все так идеально с работой сигнатурного и IQ режимов, есть ложные срабатывания, но их меньше чем в модели GT. ДА и все же я думаю, что со следующими прошивками все это подправится.

Плюсов больше – здесь и отличное качество сборки (это же Корея), куча настроек, есть режим «ТРАССА» (для тех, кто хочет «ловить» все и вся), в общем не все так плохо.

Лично моя оценка «3,5 из 5» баллов, как допилят прошивку, будут все пять. НА этом заканчиваю, думаю мой отзыв был вам полезен. Подписывайтесь на наш сайт и канал, будет еще много интересных материалов. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР