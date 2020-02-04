INSPECTOR CHARGER, пуско-зарядное устройство. Подробный обзор и мой отзыв

Обычно все «ПУСКАЧИ» пуско-зарядные устройства идут с аккумулятором внутри. Это либо литий-ионный или литий-полимерный вариант, который может обладать высокими токами отдачи, например 20 – 30С. НО компания INSPECTOR, наверное первая на рынке, выпустила «ПУСКАЧ» на ионисторе (или суперконденсаторе), модель получила название – CHARGER. Знаете гаджет действительно крутой, про него я вам и хочу сегодня рассказать (ну и как обычно будет видео отзыв внизу) …

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Начну с того что суперконденсаторы (они же ионисторы) обладают огромной токоотдачей, высокими сроками службы, быстрой зарядкой. НУ и как следствие они идеально должны подходить для запуска автомобиля. Однако как обычно начнем с комплектации

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Сам INSPECTOR CHARGER

Зарядное устройство от прикуривателя

Мешок для переноски – хранения

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Очень аскетично, но по сути задача у нас одна качественно запускать мотор с дохлой батареей.

Пару слов про коробку, она как обычно в черно-голубых тонах из плотного картона (так что если дарите, выглядит — хорошо).

СМОТРИМ СО ВСЕХ СТОРОН

«ПУСКАЧ» не мелкий и тяжеловатый, примерно 1 – 1,5 кг. Если доверится ножкам и предположить что это нижняя сторона, тогда:

Верхняя часть – находится основной дисплей и три кнопки. ON/OFF (включение — выключение), CHARGE (зарядка) и BOOST (после двойного нажатия на нее, можно запускать мотор).

Правая сторона – здесь располагаются основные клеммы, они выходят из корпуса и они не съемные

Левая сторона, есть несколько разъемов. Первый — для подключения зарядного устройства от прикуривателя. Второй – mini USB, можете его заряжать от обычной зарядки от телефона (правда, она должна выдавать 2А, почему то с 1Амперной зарядкой, он у меня отказался дружить).

НУ и собственно все, нет даже USB портов, все заточено только на пуск.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

INSPECTOR CHARGER это самая мощная версия «пускача», есть два аналогичных гаджета только с меньшими характеристиками (про них я в своем отзыве рассказывать не буду, можете посмотреть их на официальном сайте)

Запускает машины с моторами до 6 литров (бензин) и до 3 литров дизель.

Пусковой ток – 900 А

Как я писал сверху нет USB портов, поэтому это чисто пусковое устройство, да и «ионистор» толго заряжать ваш гаджет не сможет. Поэтому если вы хотите купить как большой «ПОВЕР БАНК» это не к нему.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

А вот тут уже интереснее, обычно во всех обзорах «пускачей» как это происходит, заряжаешь его стандартным зарядным устройством от розетки в 220В (примерно 1,5 часа) ну и затем он пускает автомобиль.

Здесь же логика запуска совершенно другая:

Во-первых, у него нет зарядки от 220В (в классическом понимании)!

Во-вторых, он заряжается от прикуривателя автомобиля буквально за пару минут. Не верится, посмотрите видео обзор, я там все показал. Берете INSPECTOR CHARGER, разряженный в ноль и далее подключаете зарядку в прикуриватель – наблюдаете, как почти каждую секунду растет напряжение (занимательно).

Тут сразу хочется оговориться — никакой магии тут нет, просто суперконденсаторы так работают, очень быстро принимают заряд! НО есть и обратная сторона, они также быстро разряжаются, даже если вы ими не пользуетесь (после полного заряда, если не пользоваться устройством скажем 3 – 4 дня, он разрядится «в ноль»)

В-третьих. Гипотетическая ситуация, пришли с утра к машине, а аккумулятор «дохлый» — не крутит, либо его высадили какие-то электронные гаджеты (скажем до 6 – 10В)! ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРОСТО БЕРЕМ CHARGER, допустим, он у нас лежал в багажнике (ну или дома), подключаем к клеммам и нажимаем клавишу «CHARGER» (зарядка) и даже если он был высажен в ноль, он от дохлого АКБ зарядится и достаточно быстро.

Далее нажимаем клавишу «BOOST» и запускаем мотор, ничего дома заряжать не нужно. НУ не круто ли?

Вы скажите – «а что если батарея автомобиля разряжена в ноль, то есть вообще в ноль, или аккумулятора просто нет?»

Тут два способа:

Либо вы его подзаряжаете дома, используя «сотовый зарядник» (он его «наполнит» примерно за 10 – 15 минут)

Либо у соседа, друга, приятеля по стоянки – гаражам, просто от запущенного автомобиля через прикуриватель за пару минут заряжаете и радуетесь.

В общем гаджет реально крутой, как «ПУСКАЧ – ЭТО ПРОСТО СКАЗКА»!

Сейчас посмотрите видео обзор, там все более подробно и натурные съемки, что говорится из «под капота» есть.

ИТОГ

Как обычно в конце отзыва, начинаем с цены, она составляет (если верить официальному сайту) – 9900 рублей. НО напомню, как я писал сверху в своем обзоре у меня топовая версия, то есть 900 А и рассчитана на объемные моторы. Если вам такой не нужно, можно взять средний вариант, он стоит – 8900 или самый младший – 7990.

Младшего хватит, чтобы запускать моторы до 4 литров (бензин) и до 2 литров (дизель).

ПЛЮСЫ:

Качество сборки

Суперконденсаторы вместо батарей

Большое количество циклов заряда и разряда, производитель заверяет срок службы не менее 10 лет!

Быстрая зарядка от различных источников miniUSB, прикуриватель, сам аккумулятор (через клеммы)

НУ и конечно же уверенный запуск автомобиля, ведь ионисторы имею высокую токоотдачу, большую чем литий-ионные аккумуляторы.

МИНУСЫ:

Этот гаджет не универсальный, то есть только для пуска, использовать как ПОВЕР БАНК, не получится

Немного великоватый корпус

В целом это новое поколение «ПУСКАЧЕЙ», причем с длительным сроком службы ДО 10 лет, широким рабочим диапазоном температур от – 40 до +60⁰С и быстрой зарядкой, то есть универсальность и мобильность этого гаджета ЗАШКАЛИВАЕТ! Лично мне он ОЧЕНЬ понравился, если рассматриваете себе для покупки именно для запуска, то INSPECTOR CHARGER, будет отличной покупкой.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР