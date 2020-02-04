INSPECTOR CHARGER, пуско-зарядное устройство. Подробный обзор и мой отзыв

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Обычно все «ПУСКАЧИ» пуско-зарядные устройства идут с аккумулятором внутри. Это либо литий-ионный или литий-полимерный вариант, который может обладать высокими токами отдачи, например 20 – 30С. НО компания INSPECTOR, наверное первая на рынке, выпустила «ПУСКАЧ» на ионисторе (или суперконденсаторе), модель получила название – CHARGER. Знаете гаджет действительно крутой, про него я вам и хочу сегодня рассказать (ну и как обычно будет видео отзыв внизу) …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Начну с того что суперконденсаторы (они же ионисторы) обладают огромной токоотдачей, высокими сроками службы, быстрой зарядкой. НУ и как следствие они идеально должны подходить для запуска автомобиля. Однако как обычно начнем с комплектации
Очень аскетично, но по сути задача у нас одна качественно запускать мотор с дохлой батареей.
Пару слов про коробку, она как обычно в черно-голубых тонах из плотного картона (так что если дарите, выглядит — хорошо).
«ПУСКАЧ» не мелкий и тяжеловатый, примерно 1 – 1,5 кг. Если доверится ножкам и предположить что это нижняя сторона, тогда:
Верхняя часть – находится основной дисплей и три кнопки. ON/OFF (включение — выключение), CHARGE (зарядка) и BOOST (после двойного нажатия на нее, можно запускать мотор).
Правая сторона – здесь располагаются основные клеммы, они выходят из корпуса и они не съемные
Левая сторона, есть несколько разъемов. Первый — для подключения зарядного устройства от прикуривателя. Второй – mini USB, можете его заряжать от обычной зарядки от телефона (правда, она должна выдавать 2А, почему то с 1Амперной зарядкой, он у меня отказался дружить).
НУ и собственно все, нет даже USB портов, все заточено только на пуск.
INSPECTOR CHARGER это самая мощная версия «пускача», есть два аналогичных гаджета только с меньшими характеристиками (про них я в своем отзыве рассказывать не буду, можете посмотреть их на официальном сайте)
Запускает машины с моторами до 6 литров (бензин) и до 3 литров дизель.
Пусковой ток – 900 А
Как я писал сверху нет USB портов, поэтому это чисто пусковое устройство, да и «ионистор» толго заряжать ваш гаджет не сможет. Поэтому если вы хотите купить как большой «ПОВЕР БАНК» это не к нему.
А вот тут уже интереснее, обычно во всех обзорах «пускачей» как это происходит, заряжаешь его стандартным зарядным устройством от розетки в 220В (примерно 1,5 часа) ну и затем он пускает автомобиль.
Здесь же логика запуска совершенно другая:
Во-первых, у него нет зарядки от 220В (в классическом понимании)!
Во-вторых, он заряжается от прикуривателя автомобиля буквально за пару минут. Не верится, посмотрите видео обзор, я там все показал. Берете INSPECTOR CHARGER, разряженный в ноль и далее подключаете зарядку в прикуриватель – наблюдаете, как почти каждую секунду растет напряжение (занимательно).
Тут сразу хочется оговориться — никакой магии тут нет, просто суперконденсаторы так работают, очень быстро принимают заряд! НО есть и обратная сторона, они также быстро разряжаются, даже если вы ими не пользуетесь (после полного заряда, если не пользоваться устройством скажем 3 – 4 дня, он разрядится «в ноль»)
В-третьих. Гипотетическая ситуация, пришли с утра к машине, а аккумулятор «дохлый» — не крутит, либо его высадили какие-то электронные гаджеты (скажем до 6 – 10В)! ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПРОСТО БЕРЕМ CHARGER, допустим, он у нас лежал в багажнике (ну или дома), подключаем к клеммам и нажимаем клавишу «CHARGER» (зарядка) и даже если он был высажен в ноль, он от дохлого АКБ зарядится и достаточно быстро.
Далее нажимаем клавишу «BOOST» и запускаем мотор, ничего дома заряжать не нужно. НУ не круто ли?
Вы скажите – «а что если батарея автомобиля разряжена в ноль, то есть вообще в ноль, или аккумулятора просто нет?»
Тут два способа:
Либо вы его подзаряжаете дома, используя «сотовый зарядник» (он его «наполнит» примерно за 10 – 15 минут)
Либо у соседа, друга, приятеля по стоянки – гаражам, просто от запущенного автомобиля через прикуриватель за пару минут заряжаете и радуетесь.
В общем гаджет реально крутой, как «ПУСКАЧ – ЭТО ПРОСТО СКАЗКА»!
Сейчас посмотрите видео обзор, там все более подробно и натурные съемки, что говорится из «под капота» есть.
Как обычно в конце отзыва, начинаем с цены, она составляет (если верить официальному сайту) – 9900 рублей. НО напомню, как я писал сверху в своем обзоре у меня топовая версия, то есть 900 А и рассчитана на объемные моторы. Если вам такой не нужно, можно взять средний вариант, он стоит – 8900 или самый младший – 7990.
Младшего хватит, чтобы запускать моторы до 4 литров (бензин) и до 2 литров (дизель).
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
В целом это новое поколение «ПУСКАЧЕЙ», причем с длительным сроком службы ДО 10 лет, широким рабочим диапазоном температур от – 40 до +60⁰С и быстрой зарядкой, то есть универсальность и мобильность этого гаджета ЗАШКАЛИВАЕТ! Лично мне он ОЧЕНЬ понравился, если рассматриваете себе для покупки именно для запуска, то INSPECTOR CHARGER, будет отличной покупкой.
НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Добавить комментарий