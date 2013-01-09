Сейчас многие производители переходят на производство совершенно новых устройств, которые оснащены сигнатурной технологией определения радаров и камер. Наверное, многие из вас и не слышали что это такое и зачем вообще нужно. Первооткрывателем с этой технологией на моем канале и сайте будет компания Inspector, которая любезно предоставила мне на обзор КОМБО устройство, под названием — «Cayman S». Как становится понятно аббревиатура «S» как раз и обозначает новую технологию. Что же давайте тестировать, и смотреть что из этого получается, конечно же, будет видео версия в конце …

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Для начала мне хочется объяснить вам – что такое технология «Signature» (если перевести дословно на русский, получается – «подпись»). Если утрировать, то гаджет видит характеристики излучения — такие как длина и количество импульсов, а также паузы между ними (это и есть своего рода «цифровая подпись») и он может безошибочно определить тип излучаемого устройства. ТО есть банально сенсорные двери (супермаркетов), сигнализации, датчики мертвых зон, круиз-контролей и т.д., все что работает в диапазоне «K» учитываться не должно! НО так ли это на самом деле, обязательно проверим. Однако обзор будет полный, будем смотреть и качество видео, и сборку, и интерфейс.

Комплектация

Сам Inspector Cayman S

Присоска для лобового стекла

Зарядник от прикуривателя

USB «брелок» для чтения карт памяти

Гарантия и инструкция пользователя

Сама коробка как обычно качественная нареканий у меня на нее нет! Внутри есть мягкая простака, в которой и находится сам гаджет. Про комплектацию скажу так, девайс произведен в Корее (что является дополнительным плюсом), но вот в комплектации есть все только самое не обходимое без излишеств!

В принципе этого хватает, но помню, когда то были чехлы (или всякие мешочки для переноски), дополнительные крепления, кабели для подключения к компу и т.д. Здесь этого нет – да собственно и не так то и нужно. В общем в лирику ударился, комплектность достаточная.

Разъемы и внешний вид

Передняя часть – здесь находится основной объектив камеры, глазок для улавливания излучения радаров, основные надписи

Лицевая часть – она сама нагруженная и функциональная. Здесь расположились – 2,4 дюймовый дисплей (разрешением 320Х240), далее справа сверху динамик (он кстати очень громкий и четкий), под ним идут основные навигационные клавиши — «MENU», ниже – приглушение звука, регулировка звука и яркости. Ну и последняя — кнопка выбора режимов город/трасса/умный(IQ)/сигнатурный/сигнатурныйIQ, также в ней же расположена защита от записи. Под кнопками есть разъем для микрофона. По левую часть также есть две клавиши: включения-выключения, и активация видеозаписи (также она служит для внесения «геоточек»).

Верхняя часть – крепление для присоски

Левая сторона – гнездо для питания, и разъем для карты памяти

Правая сторона – клавиша перезагрузки

Хочется отметить — что корпус небольшой (он реально не будет мешать обзору), сделан очень качественно, лично у меня нареканий нет вообще. Здесь нет сенсорных навигационных клавиш (они аналоговые), лично мне это нравится. Во-первых, заменить их будет проще (если сломаются), во-вторых, это не увеличивает стоимость самого аппарата, все же сенсор дороже (про цену мы еще отдельно поговорим).

Основное меню и дисплей

Начну с отображения информации с дисплея — как обычно у Inspector (у КОМБО), есть несколько режимов. Первый это «РД» (радар-детектор) происходит отображение скорости и информация о комплексах или камера, «ВР» (видеорегистратор) просто режим видеорегистратора, «РД+ВР» (это совмещенный режим) как становится понятно, совмещаются оба режима.

Лично мне удобно использовать «РД+ВР», я считаю, что это самое полное отображение информации. Если пробежать по дисплею в таком режиме, то можно увидеть – верхняя строка (индикатор записи, время, карта памяти, спутники, микрофон, батарея, отображение диапазонов). Нижняя строка – отображение режима (который сейчас включен), режим дисплея, яркость и громкость. В средней части отображается скорость и направление движения (север – юг – запад — восток). Дисплей очень читабельный, лично мне очень нравится.

МЕНЮ. Очень обширное, насчитывает 9 страниц вниз, но просто и понятное. Можно настроить все и вся, заострять на нем внимание я не буду, просмотрим его в видео версии.

Скажу только что оно мне понравилось, здесь нет «заморочек» с тем, включен гаджет в прикуриватель или выключен (у многих Китайских девайсов здесь слабое звено). У Cayman S, в любой момент нажимаем на меню и настраиваем, даже когда он отключен от прикуривателя и работает на одной батареи – это реально плюс! Все работает так — как ожидаешь.

Работа и возможности видео регистратора

ПРО КАРТЫ. Вот пишу это всегда – этот Inspector, поддерживает карты памяти от 10 класса и выше, лично я вам советую UHS-I, СТАВИТЬ МЕНЬШЕ КЛАССОМ – НЕЛЬЗЯ! Иначе ваш гаджет будет глючить, отличная статья по выбору носителей есть у меня на сайте, читаем здесь.

Начинаем с характеристик железа:

Процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9 792 МГц), процессор достаточно мощный, к нему нареканий у меня нет

Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Ставится на многих устройствах, зарекомендовал себя только с хорошей стороны

Разрешение записи Full HD 1920×1080 (18/15/12 Мб/с)

Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)

Угол обзора объектива 130° (широкоугольный)

Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин.

Встроенный аккумулятор (370 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства

Конечно же есть G-сенсор, автоматическая коррекция экспозиции. В общем есть все для успеха. НО!

Друзья у меня честные отзывы, и я не могу здесь вам врать, качество записи, не смотря на мощный процессор и хороший сенсор, на «4 балла из 5 возможных». Есть «зерно» и камера немного «мылит» при дальней съемке, конечно рядом с машиной в 2 – 3 метрах более-менее, но на высокую четкость не тянет! ПРИСКОРБНО, обычно устройство Inspector выдают очень качественную детализированную картинку.

Я задал вопрос производителю, мне сказали — что это внутренняя оптимизация «хромает», что скоро выйдет новая прошивка, которая все поправит! Мне кажется железо позволяет, что же подождем — увидим. Пока пишу как есть.

Работа радар-детектора и GPS возможности

Опять же начнем с возможностей:

Диапазоны:

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (180°)

Сигнатурное детектирование:

«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)

«КРИС»

«ВОКОРД»

«ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)

«БИНАР»

«РОБОТ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

База данных координат

Стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ»

Стационарные камеры контроля

«Маломощные» радары

Системы контроля средней скорости: «Автодория» и др.

Системы «Поток»

Муляжи радаров и камер

Честно скажу, ловит все и вся, лично у меня нареканий на работу рада-детектора просто НЕТ! GPS работает изумительно быстро и точно («холодный старт» около минуты, «теплый» — 10-15 секунд). Есть два вида определений «пищалка» обычная, и девушка предупреждает о камерах по базе GPS. Многие задают мне вопросы о «пищалках» потому как они надоедают, здесь все нормально в меню ставим авто приглушение и после нескольких «писков» интенсивность звука падает и вообще не напрягает (это плюс).

НО ПОСТОЙТЕ, МЫ ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ О ПИЩАЛКАХ ГОВОРИТЬ! А как же СИГНАТУРЫ?

Собственно здесь есть несколько режимов, как я уже писал:

Трасса

Город/ Город 1/ Город 2

IQ (Интеллектуальный режим)

Подпись (Сигнатурный режим)

Подпись IQ (Интеллектуальный сигнатурный режим)

«Трасса», «ГОРОД», «IQ» — это обычные режимы, для тех кому это нужно. Они включают или выключают определенные диапазоны и уменьшают или увеличивают чувствительность. Собственно автоматически все это делает – «IQ», НО НАМ ОНИ НЕ ИНТЕРЕСНЫ! Зачем они нужны если есть сигнатуры?

А вот «ПОДПИСЬ» и «ПОДПИСЬ IQ» — это и есть наши «новомодные улавливатели»! А вот здесь все интересно:

Если включен режим «ПОДПИСЬ» — то «Cayman S» будет определять только те радар-детекторы которые он знает, то есть «КОРДОН», «КРИС», «КРЕЧЕТ» и так далее, НО ДРУГИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ОН ПРОСТО БУДЕТ ИГНОРИРОВАТЬ – ибо он их не знает. Новые сигнатуры добавляются программно, как только ГИБДД выпустит какой-то новый радар, специалисты компании снимут сигнатуру сигнала и добавят её в устройство

Режим «ПОДПИСЬ IQ» — до 80 км/ч будет работать как обычная «ПОДПИСЬ», а вот больше этого интервала, неизвестные устройства будут определяться в «К-диапазоне». Это на случай предприимчивых сотрудников ГИБДД на трассе. Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО САМЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ АЛГОРИТМ НА СЕГОДНЯ.

Собственно по СИГНАТУРАМ у меня также нет нареканий. Все определяется и пишется на дисплее что поймал — очень прикольно. Читал, что они все пропускают какие-то излучения (то есть путают), что ложные срабатывания все же есть! ОДНАКО может быть у нас город маленький, но у меня их не было! Катался к дверям, где обычные КОМБО светят в дисплее что-либо (но GPS не дает им сигнализировать), этот молчит и ничего не светит. В ОБЩЕМ ЗДЕСЬ ПРОРАБОТКА ХОРОШАЯ.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Сейчас наверное всех интересует цена этого «Cayman S», если верить Яндекс маркету ценник колеблется примерно от 9500 до 11900 рублей. Если взять за 9500 это очень хорошая цена, ниже психологической отметки в 10 000 рублей.

Плюсов здесь масса, все же это «Inspector» (а не пойми какая фирма). Это и комплектация, упаковка, качество сборки, «меню» (и его проработка), работа радар-детектора, да и стоимость в конце-концов.

НО БЛИН всю «картину маслом» портит качество изображения, СРОЧНО НУЖНА НОВАЯ ПРОШИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЕЩАЕТ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, А МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ. Если все «баги» видео поправятся через нее, можно смело поставить «5 из 5», а пока «4 из 5».

НА этом у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на наш канал — ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР