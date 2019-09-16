INSPECTOR BARRACUDA, КОМБО – видеорегистратор. Подробный обзор и мой отзыв

Компания INSPECTOR запускает не сигнатурное КОМБО устройство (для тех, кто не знает, это «3 в 1» – видеорегистратор + радар-детектор + GPS информатор) под названием BARRACUDA. Разрешение гаджета зафиксировано на FULL HD, «железная составляющая» для меня пока не известна, а также ценник менее 10 000 рублей. Я уже покатался несколько дней с этим КОМБО и мне есть что рассказать. Как обычно будет текстовая версия обзора + мой видео отзыв в конце …

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Кстати, это устройство по корпусу очень похоже на INSPACTOR MARLIN S, можно сказать один в один, только по железу на «минималках». Отсюда и цена, которая ниже почти на 3000 – 4000 рублей. Так вытянет ли BARRACUDA или нет, давайте разбираться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Присоска на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Ничего больше в комплектации нет. Не положили даже карт-ридер, экономия! Однако, коробка сделана в сине-черных тонах, с цветным принтами, как обычно это бывает у «ИНСПЕКТОРА».

Для подарка выглядит на все 100%.

ВНЕШНИЙ ВИД и РАЗЪЕМЫ

Передняя часть. Полированный пластик, основной объектив и рупор радар-детектора.

Верхняя часть. Площадка для крепления, динамик.

Правая сторона. Основной микрофон + клавиша включения записи.

Левая сторона. Разъем для питания, слот для карты памяти, клавиша RESET.

Задняя часть. Основной объектив 2,4 дюйма и навигационные клавиши, есть небольшой козырек, который убирает лишние блики с экрана

В нижней плоскости ничего нет, если не считать прорези для охлаждения. Я уже не первый раз делаю обзоры автомобильной электроники INSPECTOR, и мне хочется отметить, что качество у них всегда на высоте. Никаких люфтов и скрипов не замечено.

Также, в этом отзыве хочу заметить, что девайс в задней части по размеру небольшой. Если смотреть ему в дисплей – то он не перекрывает большую часть лобового стекла. Хотя сам корпус вытянутый.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Меню «BARRACUDA» вызывается клавишей «M» слева от экрана. Если нажать один раз сразу появляются ролики, которые были отсняты, то есть их сразу можно просмотреть. Нажимаем еще раз и проваливаемся в основное меню.

Оно разбито на 4 основных зоны:

РД (радар-детектор) – здесь настраиваются основные режимы (ГОРОД, ГОРОД1, ТРАССА и т.д.), порог скорости, автоприглушение и еще много различных настроек.

ВР (видеорегистратор) – тут можно настроить разрешение, качество видео, цикл записи, экспозиция, гос. Номер и т.д.

БД (базы данных GPS) – основные настройки связанные с GPS – ГЛОНАСС оповещением, дистанция, «объект пройдет» и прочее

НАСТРОЙКИ (значок шестеренок) – выключение экрана, заставка, язык, часы, формат карты и т.д.

Подробнее о меню будет в видео отзыве внизу, можете посмотреть. В целом, все интуитивно понятно, я бы даже сказал – отлично проработанный список меню, в котором разобраться сможет каждый и без особых проблем.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Как обычно следующим в обзоре идет разговор о технической составляющей.

Процессор — iCatch SPCA6350M (450MHz), от Тайваньского производителя. Это средний ценовой сегмент, который можно найти в основном в бюджетных системах видеонаблюдения и видеорегистраторах

Матрица — SOI JX-F22 (2M, 1/2.7″). Честно, даже не сталкивался с таким производителем, но если судить по отзывам из интернета, используется в основном в системах видеонаблюдения начального уровня, то есть бюджет вариант.

Разрешение – одно Full HD (1920Х1080), другое поставить нельзя.

Битрейт видеосъемки — 18/16/12 Мбит/с

Угол обзора – 135 градусов (широкоугольный)

Формат видеозаписи – AVI

Циклическая запись – 1,3,5 минут

Аккумулятор – 520 мАч, хватает примерно на 10 – 15 минут автономной работы

Поддержка карт памяти – до 256 Гб. Желательно брать минимум 10 класса.

Частоту кадров я не нашел, но, если смотреть отснятые ролики, составляет она 30 кадров в секунду. Стоит отметить, таких систем как HDR или WDR здесь нет.

НУ и как обычно водится в моих обзорах, поговорим о том, как снимает Inspector Barracuda.

ДЕНЬ: В целом неплохо для бюджетного железа. Однако, при ярком солнце могут быть «засветы» номерных знаков (сказывается нехватка HDR). Днем номера читаются примерно с 8 метров, далее идет мыло. Производитель пытался поднять четкость картинки программно, поэтому иногда могут быть легко заметные шумы, это если сильно всматриваться в картинку.

НОЧЬ: Съемка неплохая, даже удивительно, но номера читаются примерно с такого же расстояния, как и днем, около 6 – 8 метров. Здесь стоит объектив с ИК покрытием, возможно, это его заслуга

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Здесь шума ожидаемо больше, но в целом все прекрасно читается.

Конечно же, изображение не такое как у топовых КОМБО устройств (нет высокой детализации аж до 12 – 14 метров), есть «засветы», но оно достаточное для понимания дорожной ситуации, причем нужно помнить — гаджет у нас начального уровня (так заверяет производитель на своем сайте). И как бюджетный девайс свою задачу он выполняет на все 100%. Также, стоит отметить, что нет большого разогрева корпуса.

РАДАР-ДЕТЕКТОР

Тип модуля – классический рупорный

Диапазоны — CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz)

Здесь как и у старших собратьев есть 5 основных режима – «ГОРОД», «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и «IQ».

«ГОРОД», здесь почти отключены все режимы, работает только «СТРЕЛКА». «ГОРОД1» и «2» подключают «X», «К» и «L» режимы. «ТРАССА» изменяет чувствительность, она увеличивается.

НО больше всего мне нравится IQ режим. Он автоматически, в зависимости от скорости, переключает режимы. Причем скорость, при которой будет происходить переключение, вы задаете сами в ручную. Очень удобная вещь.

Про сигнатурную составляющую. Как я писал ее здесь нет, поэтому если поставить скажем ГОРОД1, могут проявляться ложные срабатывания (это вполне ожидаемо), однако в защиту скажу, что ловит все и вся, даже маломощные радарные комплексы без проблем.

А система «автоприглушения» сможет сделать удобными оповещения, чтобы они вам не докучали постоянным писком. Причем на сколько приглушать вы опять же решаете сами (я уже писал, вверху обзора, что здесь очень сильно проработано меню).

Со своими задачами «НЕСИГНАТУРНОГО» радар-детектора BARRACUDA справляется!

GPS – ГЛОНАСС

Работает стабильно и четко. Всегда пишется расстояние, проговаривается голосом. «АВТОДОРИЯ» — пишется и средняя скорость, и расстояние. В целом никаких проблем.

Постоянные обновления GPS – ГЛОНАСС точек, так что всегда будете в курсе новых стационарных камер и радарных комплексов.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Крепится стандартно, как сотни других КОМБО. Присоска на лобовое стекло, шарнирное соединение, далее к корпусу, и питание от прикуривателя (кабеля примерно около 3 метров).

Шарнирное соединение, если ослабить, можно повернуть гаджет практически на 360 градусов, то есть на сотрудника ГИБДД точно можно повернуть.

Экран почти не перекрывает полезную зону стекла, нет слепых участков – это реально плюс.

Сейчас видео версия отзыва. Смотрим!

ИТОГ

Подводим итог нашему обзору на INSPECTOR BARRACUDA и, как обычно, начинаем с цены. Если верить Яндекс маркету, можно найти цену в 8 990 рублей! Много это или мало? В целом, учитывая цены на рынке даже на обычные видеорегистраторы (нормальные 4000 — 6000), я считаю это очень даже привлекательное предложение. То есть, КОМБО и всего около 9000 рублей.

ПЛЮСЫ:

Хорошее качество корпуса

Приемлемое видео (особенно ночью)

Поддержка карт памяти до 256 Гб

Вменяемая работа обычного радар-детектора

Отличная работа GPS – ГЛОНАСС

Сборка Корея

Сбалансированная цена

МИНУСЫ:

Бюджетные процессор и матрица (хотя даже не знаю, ведь гаджет начального уровня)

Есть небольшие засветы номеров при ярком солнце (нет HDR и WDR)

Разрешение только FULL HD

Только 30 кадров в секунду

Ложные срабатывания радарного комплекса (не много, но они есть, все же здесь нет сигнатурной составляющей)

НА этом буду заканчивать свой отзыв. В целом, гаджет для «начального уровня» очень даже не плох (но сравнивать его с MARLIN S, даже язык не поворачивается. «МАРЛИН» и по технической части выигрывает, но и стоит около 11 – 12 000 рублей, что на 2000 – 3000 больше). А вот если найдете «БАРРАКУДА» за 8500 – 8900 можно смело брать, не боясь. Еще раз повторюсь, сейчас за такую цену возьмете только нормальный видеорегистратор, а здесь целый КОМБО. Да у него есть недостатки, но все компенсирует цена.

Вот такой вот обзор получился, я думаю, он был вам интересен. Подписывайтесь на канал, читайте наш сайт.