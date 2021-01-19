FUJIDA KARMA BLISS S WIFI. Подробный обзор КОМБО-устройства

Меня давно уже просили протестировать продукцию компании FUJIDA, потому как сейчас это достаточно популярная компания на российском рынке. Я вас услышал, а поэтому сегодня будет обзор на КОМБО, которое стоит «нормальных» денег и дает максимум функциональности, называется оно — KARMA BLISS S WIFI (как вы догадались, есть управление и обновление баз данных через WIFI модуль). Однозначно устройство интересное, как обычно все распишу подробно, кто любит читать есть текстовый вариант, а для тех, кто любит смотреть видео отзыв в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале я хочу немного похвалить этого производителя, он реализовал в этом гаджете много удобных «плюшек» (например магнитное крепление, пленка на лобовое, обновление через WIFI, фирменная карта памяти в подарок и т.д.). Причем цена не задрана, а характеристики и «железо» гаджета на высоком уровне. НУ что заинтриговал? НО для начала как обычно распаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Присоска — магнитное крепление на лобовое стекло

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление для провода на 3М скотче + лопатка

Карта памяти на 16 Gb + картридер

Чехол для переноски и хранения

Пленка на лобовое стекло

Купон на скидку (экономите 1000 рублей)

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Коробка сделана из жесткого картона, в сине-белых тонах, внутри мягкая «проставка», подарить как говорится не стыдно.

Что сказать, комплектация из разряда повесил, включил и не думаешь ни о чем (например, какую карту памяти тебе взять какого класса скорости и объема). Также есть чехол для хранения, многие на ночь гаджет убирают в бардачок или несут домой, в «мешочке» он будет царапаться меньше. Что еще удивило, так это специальная пленка на лобовое для присоски, то есть на ней (как заверяет производитель, она будет держаться лучше – интересное решение)

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Корпус FUJIDA KARMA BLISS S WIFI сделан в классическом виде (как обычно я говорю в своих отзывах – «компактный фотоаппарат»)

Лицевая сторона. Основной объектив, «глазок» для приема сигналов, датчик освещенности и динамик

Верхняя часть. Магнитное крепление, клавиша включения и клавиша REC (включение выключение записи, а также выход из меню, и настройки WIFI)

Задняя часть. Основной дисплей, 3 дюйма IPS

Правая грань. Клавиши настройки видеорегистратора

Левая грань. Клавиши настройки радар-детектора, разъем для RESET

Нижняя грань. Слот для карты памяти

Качество исполнения корпуса на высоте, никаких люфтов и скрипов, дребезжания кнопок не замечено.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как обычно в отзыве, кратко расскажу про МЕНЮ устройства, подробнее будет в видео обзоре. Оно достаточно простое, как я уже писал сверху, есть две стороны, правая и левая.

Слева нажатие на клавишу «RD» вызывает настройки радар-детектора. Такие как: «РЕЖИМ», голос, настройки Х, К, CT и т.д. диапазонов, фильтр скорости, допустимое превышение, много GPS настроек и т.д. Всего 8 страниц настроек

Справа нажатие на клавишу «DVR» вызывает настройки видеорегистратора и WIFI. Например: разрешение, цикл записи, распознавание знаков, WDR, включение выключение WIFI, штамп скорости, штамп номерного знака, форматирование карт памяти и т.д. Всего 5 страниц настроек

В целом МЕНЮ очень простое и понятное, я думаю, сможет разобраться каждый даже не искушенный в электронике водитель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ И НАСТРОЙКИ WIFI

Для удобного управления FUJIDA KARMA BLISS S, вам нужно скачать фирменное приложение на свой смартфон, делается это легко через QR код либо на коробке, либо в инструкции пользователя, называется приложение – «FUJIDA» (кстати, его просто можно найти в PLAY MARKET или APP STORE).

После запуска, в нем 5 окон:

УСТРОЙСТВО – Здесь находятся видео, которые снял видеорегистратор

– Здесь находятся видео, которые снял видеорегистратор ТЕЛЕФОН – видео, которые вы скачали на свой телефон

– видео, которые вы скачали на свой телефон ОНЛАЙН – просмотр видео в режиме ОНЛАЙН

– просмотр видео в режиме ОНЛАЙН ОБНОВЛЕНИЕ ПО — обновляете прошивку и базы прямо со смартфона

— обновляете прошивку и базы прямо со смартфона НАСТРОЙКИ – Настройки видео, их не много всего несколько (цикл записи, датчик удара, WDR включен или нет, версия ПО и т.д.) подробнее будет в видео отзыве

Наверное, сейчас многих, кто читает этот обзор интересует: — а как же обновить базы камер или прошивку через телефон? Ведь при связи по WIFI с гаджетом, интернет 4G отрубается?

ВСЕ ПРОСТО:

Подключаем в первый раз КОМБО к телефону, чтобы программа считала версию прошивки

Далее вам нужно отключить связь с KARMA BLISS S по WIFI

Ваш телефон перейдет на 4G

В приложении заходите на вкладку обновление ПО, нажимаете – «ПРОВЕРИТЬ»

Если есть какое-то актуальное обновление (карты или прошивка), он вам пишет размер и что нужно обновлять (например «базы камер»)

Вы скачиваете базы

Далее подключаете гаджет и уже по WIFI его обновляете

Все элементарно и просто, для тех, кто не понял, все же советую видео версию обзора

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Как обычно в моих отзывах я подробно стараюсь вам рассказать о железной составляющей, ведь это реально – ОЧЕНЬ ВАЖНО

Процессор NOVATEK 96675. Это реально очень хороший и я бы сказал ТОПОВЫЙ процессор. Минус только стоимость, они дорогие, но с другой стороны это говорит, что производитель не экономит на «ЖЕЛЕЗЕ»

Матрица – SONY IMX 307 (Night Vision), матрица от СОНИ не нуждается в представлении, обычно она дает отличную картинку, единственный момент стоит она дорого

Основной объектив (6 линз стекло) – угол разворота 170 градусов по горизонтали

Разрешение – максимальное 1920Х1080 (FULL HD), в принципе его хватает, но хотелось бы больше

Частота кадров – 60 к/с, а вот здесь хорошо, полезет больше мелких деталей при высокой скорости, будет меньше «мыла» при записи видео

Наличие WDR

Циклическая запись – 1, 3, 5 минут

Поддержка карт памяти до 128 Гб (минимум 10 класс), но в комплекте идет на 16 Гб, собственного бренда. Производитель настойчиво заявляет, что нужно использовать их носитель, ибо он оптимизирован для лучшей работы

Аккумулятор – СУПЕРКОНДЕНСАТОР. Это и плюс и минус. Плюс в том, что он имеет просто огромный срок службы (циклы записи — перезаписи). Минус в том, что при потере питания он сразу отключает гаджет, то есть снять со стекла и показать запись сотруднику ГИБДД, не получится.

Теперь как обычно, смотрим, как снимает наш — FUJIDA KARMA BLISS S WIFI, ведь это почти самое важное.

ДЕНЬ: Картинка четкая, номера и знаки читаются с большого расстояния, никаких тормозов и зависаний нет. Причем даже на скорости меньше «мыла». Что я имею в виду, машины которые стоят на обочине, на скорости уже 40 – 60 км/ч, номера мало различимы. Из-за того что здесь 60 кадров в секунду, четкость таких номеров возрастает, и их можно рассмотреть. ЗА дневную съемку, однозначно пять баллов

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает (но это не проблема данного девайса, а всех таких устройств, даже очень дорогих и брендовых). Однако номера читаются с 6-7 метров, знаки можно прочитать, куда с большего расстояния, в целом не плохо

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Обычно я тестирую в плохо освещаемых гаражах, шумов не так много, картинка достаточно четкая, детали хорошо различимы

ПО ИТОГУ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА — FUJIDA KARMA BLISS S снимает на хорошем уровне (свойственном топовым моделям), лично у меня претензий просто нет. Функция WDR делает картинку более четкой и насыщенной, убирает блики и «засветы».

РАБОТА РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

У компании FUJIDA свое понимание работы и настроек радарного комплекса. Здесь реализованы три типа настроек:

Вы в меню вручную можете включить или отключить нужные излучения, ну например не нравится вам K-диапазон (отключаем), или «Х», или «СТ» я думаю вы поняли

Есть как бы «пресеты» для глобальной настройки (они переключаются клавишей RD, при долгом нажатии). ИТАК:

РОССИЯ – включены все излучения от 10 км/ч и выше (простыми словами ловит все), подходит для малых городов России.

МОСКВА – до скорости 110 км/ч не работают диапазоны K, Стрелка, Лазер, в основном гаджет работал как GPS – информер.

СНГ – работают все режимы сразу от 0 км/ч, как я понял, от России отличатся только нулевым порогом.

Сигнатурная составляющая – она автоматическая, так называемая iSignature. У нее есть три состояния в зависимости от скорости передвижения:

Значок горит зеленым – работает от 0 до 60 км/ч, максимально отсекает ложные срабатывания

Значок горит красным – работает от 60 до 110 км/ч, отсекает различные ложные срабатывания, причем дистанция «улавливания» полицейских радаров и различных фиксирующих камер увеличивается

Значок не горит или выключен – работает от 110 км/ч, максимальная чувствительность полицейских радаров и камер

Как видите необычное устройство, мне попадается такая архитектура первый раз в моих обзорах, нужно отметить определенную логику и своеобразное продумывание настроек.

ТАК КАК ЖЕ РАБОТАЕТ РАДАР? В целом все не плохо, все комплексы которые встречаются на дорогах, улавливаются именно по излучению, никаких проблем нет. НО! Встречаются и ложные «сработки», пусть не часто, но они есть. В целом на терпимом уроне.

GPS – ГЛОНАСС:

Все точки проговариваются, выходит предупреждение расстояния до точки в целом никаких проблем. Отдельно по АВТОДОРИИ, указывается средняя скорость, расстояние зоны. Опять же никаких нареканий. Удобно еще то, что базы можете обновить через телефон, не нужно никуда носить карту памяти.

Кстати как мне кажется по GPS – ГЛОНАСС распознает и светофоры со стоп линиями и автобусные полосы, это также очень удобно.

AI Function:

Пару слов об этой системе (тоже встречаю первый раз в своих обзорах). Она распознает знаки на дорогах и проговаривает вам их голосом. Прикольная функция, если вы замешкались и не посмотрели на знаки, то она увидит их за вас.

Есть два небольших минуса, видит ограничения только по скорости (20, 40, 60 и т.д. хотя наверное я много хочу), и если впереди на машине написаны знакомые ей цифры (например, на маршрутке или автобусе), она их будет проговаривать.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Стандартное, как у многих гаджетов такого типа. Присоска на лобовое – магнитное крепление к гаджету. Магниты очень сильные, и уже с пары сантиметров они просто «влетают» в крепление.

Еще из плюсов – питание подходит в «ножку», то есть при снимании корпуса, не нужно ничего делать с кабелем. Просто сняли и пошли домой.

Может поворачиваться на 360 градусов, ослабляем гайку и поворачиваем на сотрудника ГИБДД

НУ и пару слов о концепции крепления на «лобовое». Конечно, вы можете присоску нанести на поверхность стекла, но производитель кладет две специальных пленки, которые клеятся на лобовое стекло и далее на них уже присоска. Производитель уверяет, что держаться будет намного лучше.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, она составляет (на сайте официального производителя) – 14999 рублей + вы можете вернуть 1000 рублей по купону на следующую покупку (может друг захочет себе взять такой же).

Цена нужно отметить сбалансированная, не малая, но и не высокая.

ПЛЮСЫ:

Мощный процессор

Отличная дорогая матрица

Хорошее исполнение корпуса, нет ни люфтов, ни скрипов

Высокое качество картинки

60 кадров в секунду

Магнитное крепление

Наличие WDR

Карта памяти и картридер в комплекте. Не нужно думать над покупкой

Поддержка карт памяти до 128 Гб

Обновление и управление по WIFI, через телефон

Суперконденсатор вместо аккумулятора

Есть чехол для переноски и 2 «пленки» на лобовое стекло

Необычные настройки радар-детектора

Распознавание знаков, стоп линий светофоров и полос для АВТОБУСОВ

GPS – ГЛОНАСС работают отлично, постоянные обновления

МИНУСЫ:

Хотелось бы разрешения больше FULL HD

Есть небольшие ложные срабатывания радарного комплекса

Распознавание знаков иногда реагирует на номера автобусов

Лично я считаю, что FUJIDA KARMA BLISS S WIFI стоит своих денег (причем цены на электронику сейчас растут) — я могу вам его рекомендовать. Ведь богатый набор, дорогое железо, прекрасно оптимизированная картинка, интересно настроенный радарный и GPS-ГЛОНАСС комплекс дешево стоить не могут. Поэтому если нужен КОМБО с «наворотами», рекомендую присмотреться. А на этом я заканчиваю искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР