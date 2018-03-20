Давно я хотел себе взять эндоскоп камеру для своего смартфона (но чтобы подходил и для ноутбука, планшета), копаться в своем автомобиле. Как все, заказывал на сайте АЛИЭКСПРЕСС (потому что 90% тех которые продаются у нас это те же самые, только с накруткой в 2 – 3 раза минимум). Долго не мог определиться, если честно хотел качественный (пусть и дороже) с хорошим разрешением, но долго копая этот китайский сайт, понял одно – что они практически все одинаковые есть только различные решения (кабель, подключение). В общем сегодня мой отзыв (будет интересно обещаю), который вам реально поможет с выбором (про «подводные камни» разложу все по полочкам), как обычно будет виде версия в конце …

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Многие спрашивают, что это такое? Небольшое определение:

ЭНДОСКОП – это миниатюрная камера, корпус длиной около 4-5 см, а диаметр от 4 до 10 мм (есть меньше, например медицинские). Она соединена со специальным кабелем (различной длины от 1 метра до 5 метров). Благодаря своим размерам позволяет проникать в скрытые полости и пространства без их разбора и нарушения целостности. Технический вариант сильно упрощает диагностику автомобиля.

Вообще на алиэкспрессе все эндоскопы можно разделить на два больших лагеря:

Первый – это профессиональные-технические (которые стоят неподъемных денег, от 15-20 000 рублей и выше) зачастую идут кейсах с мониторами с различными насадками.

Второй – это дешевые, сделанные на гибком проводе (кстати сейчас есть версии и с «жестким», но не всегда это хорошо). Невысокого разрешения, зачастую 640Х480, редко 1280Х720 (могут писать и 1920Х1080, но все это интерполяция). Подключение либо к USB (компьютера, планшета или телефона), но сейчас появились и WI-FI модели, то есть уже никаких проводов не нужно. Ценник в основном от 600 до 3500 рублей (видно все зависит от жадности продавца).

Лично я взял дешевый, зачем брать за 20 – 40 000 рублей, если можно купить и простой, причем использовать его нужно не так часто.

Зачем тебе нужен эндоскоп?

Думаю сейчас у многих возник этот вопрос, все просто чтобы просмотреть скрытые полости-поверхности двигателя автомобиля (например, стенки цилиндра и поршня), а также катализатор. Многие смотрят в бак, есть мысли по восстановлению необслуживаемых аккумуляторов. Проверять машины друзей. ДА и в хозяйстве пригодится, банально просмотреть засоры в ванной.

НО изначально я его покупал именно из-за своего двигателя (хочется снизу разглядеть форсунки), чтобы просматривать его состояние (раньше они могли страдать задирами, сейчас этой проблемы нет), отслеживать если вдруг развалится катализатор (многие этого опасаются на 100 000 км), крошка попадет в цилиндры, тогда оперативно на это влиять.

В общем вещь не сказать чтобы не заменимая, но желательная для диагностики своего автомобиля. А уж те, кто занимается ремонтами (как я считаю) просто обязаны его иметь.

Комплектация

Пришел в плотной картонной коробке с пластиковой вставкой:

Сам эндоскоп (лично я выбрал вариант с метровым кабелем). В середине есть специальный блок с микрофоном, колесиком для увеличения подсветки светодиодов около камеры, ну и есть клавиша для скриншота

Кабель для подключения к зарядке USB – microUSB

Кабель для подключения к компьютеру USB – miniUSB (in)

Насадка с зеркалом для изменения угла обследования

Насадка для подсоединения крючков один с магнитом, другой просто загнут на конце

Модуль WIFI

И резиновый чехол с присоской, можно закрепить на смартфон

Комплектация как я считаю достаточно стандартная, есть все что нужно. Стоит отметить, что сама камера водонепроницаемая, и может работать по стандарту IP67.

Как работает?

Есть два варианта подключения:

К компьютеру, ноутбуку или планшету с WINDOWS, через обычный порт USB – просто «втыкаем» и комп сразу же находит подключенную к нему камеру. Далее нужно специальную программу чтобы видео просмотреть. Их много рекламировать не буду, да и не наш это метод.

Нам нужно подключение к смартфону или планшету на ANDROID или IOS. Вся проблема в том, что если воткнуть камеру в micro-USB смартфона – то … зачастую ничего не произойдет. То есть подключения в 50% случаев не будет! Можно долго биться, скачивать программы и т.д. и так ничего и не получить. Поэтому многие производители пошли по хитрому пути

И называется он подключение через WIFI модуль. Принцип очень прост:

Заряжаем WIFI модуль. Далее подключаем к нему камеру (сам эндоскоп).

Нажимаем клавишу включения один раз – он готов к работе (если клавишу нажать быстро два раза он отключится), если зажать и долго держать включится фонарик.

НА смартфоне (будь на ANDROID или на IOS), находим сеть (какую прописано в инструкции), лично у меня она называлась типа «YPC_098BF4» и подключаемся (нужно будет ввести пароль «12345678»). Соединение заработает

Далее нужно скачать программу, у меня она называется – «MOQO VIEW» находится и ставится легко через PLAY маркет.

Ну собственно и все. Открывает программу — видим изображение, можете играть с настройками (например менять разрешение 640Х480 и 1280Х720). Прибавлять-убавлять подсветку ползунком и прочее. После записи видео его можно скачать на компьютер и просмотреть.

Как можно понять подключение НУ ОЧЕНЬ простое. Разберется каждый. Далее лезем и обследуем все что нужно, начиная от двигателя, заканчивая канализационными трубами, многие с собой на зимнюю рыбалку берут. НО не все так гладко и я хочу вам рассказать о минусах.

«Подводные камни» (минусы)

Рассказываю из своего опыта, эндоскоп куплен за свои деньги и никто мне его не проплачивал!

Какой бы эндоскоп вы не взяли (за 1000 или за 3500 рублей) разрешение у всех одинаковые , честные 640Х480, а вот HD (1280Х720) и FULL HD (1920Х1080) получается интерполяцией. То есть картинка раздувается, но качество от этого не растет. Поэтому нет никакого смысла переплачивать за FULL HD (такая ситуация на начало 2018 года, возможно потом что-то изменится)

, честные 640Х480, а вот HD (1280Х720) и FULL HD (1920Х1080) получается интерполяцией. То есть картинка раздувается, но качество от этого не растет. Поэтому нет никакого смысла переплачивать за FULL HD (такая ситуация на начало 2018 года, возможно потом что-то изменится) Качество картинки . На уровне дешевого смартфона, не стоит ждать ошеломительной четкости! Лучшее фокусное расстояние достигается с 4-6 см. Однако для понимания ситуации, такого разрешения вполне достаточно, вам же не портреты делать. Да и сложно засунуть в диаметр 8 мм качественную камеру, либо она стоить будет не 2000 – 3000 рублей. А 20 – 40 000, это уже профессиональные аппараты, которые нам попросту не нужны

. На уровне дешевого смартфона, не стоит ждать ошеломительной четкости! Лучшее фокусное расстояние достигается с 4-6 см. Однако для понимания ситуации, такого разрешения вполне достаточно, вам же не портреты делать. Да и сложно засунуть в диаметр 8 мм качественную камеру, либо она стоить будет не 2000 – 3000 рублей. А 20 – 40 000, это уже профессиональные аппараты, которые нам попросту не нужны Быстродействие. Тут также есть что сказать. К подключению на компьютер, никаких нареканий нет вообще, все работает и записывается очень быстро. А вот со смартфонами есть небольшая загвоздка, конечно если у вас флагманская модель например какой-нибудь (Samsung Galaxy S7), то подключение через WIFI также быстрое, а вот если модель проще, например у меня есть еще и Samsung Galaxy A5 (2015). То подключение через WIFI тупит, при 640Х480 это еще не так заметно, а вот при 1280Х720 тормоза больше сказываются

Про провод . Сейчас пошли эндоскопы с жестким кабелем. Но по отзывам многих пользователей, камера отваливается от жесткого провода (возможно просто контакты), уже после нескольких загибов. Так что лучше брать на мягком проводе, он более прочно сидит. Если вам нужно куда-то «залезть» скажем внутрь цилиндров, а провод не фиксируется, так его просто можно примотать к проволоке в 2-2,5мм и смотрите пожалуйста.

. Сейчас пошли эндоскопы с жестким кабелем. Но по отзывам многих пользователей, камера отваливается от жесткого провода (возможно просто контакты), уже после нескольких загибов. Так что лучше брать на мягком проводе, он более прочно сидит. Если вам нужно куда-то «залезть» скажем внутрь цилиндров, а провод не фиксируется, так его просто можно примотать к проволоке в 2-2,5мм и смотрите пожалуйста. НУ и про программу «MOQO VIEW», она простая это да. Запускается быстро и не тормозит тоже правда. НО после записи видео, можно долго и нужно искать, где они хранятся (блин почему нельзя сделать проще, например позволять пользователю выбор папки). Так вот выложу пусть чтобы вы не мучились, применительно к Samsung – мои файлы – память устройства – EyeAlbum – туда заходите там лежат файлы в формате «mov». Они проигрываться на смартфоне скорее всего не будут (можно конечно доставить программы, но обычно это не зачем), поэтому их нужно скачать на компьютер для просмотра.

Как то так. В целом гаджет не дорогой и нужный, как я считаю за 1000 – 1500 он вполне достойно снимает и отображает информацию, при покупке машины просто можно просмотреть состояние мотора, чтобы потом не было мучительно больно.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мой отзыв и видео версия были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.