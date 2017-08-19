Меня уже давно просят высказать по диагностическому сканеру, который носит название ELM327. Он получил широкое распространение в нашей стране благодаря «китайским товарищам» которые сейчас производят (хреначат) его аналоги на своих заводах (что говорится не покладая рук). Сегодня мы разберемся, что это такое, зачем оно нужно, как им пользоваться, ну и собственно какую выгоду он может принести обычному водителю, а не диагносту. В общем все по полкам, будет и видео версия в конце …

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Лично для меня польза именно китайского дешевого варианта неоспорима, однако есть несколько «тонкостей», которые я опишу далее в статье, которые помогут вам его правильно выбрать и не нарваться на совсем уж «подпольный продукт», ну что поехали

Что это такое?

ELM327 – изначально это название оригинального микроконтроллера. Это диагностический сканер, который был разработан (если сейчас мне не изменяет память) в Канаде, одной очень серьезной компанией. Подключается он по протоколу OBD2, через специальный универсальный разъем (одинаковый во всех современных авто), может сопрягаться с ЭБУ вашего автомобиля. ОРИГИНАЛ ОЧЕНЬ дорогой. Цены на различные вариации начинаются от 4500 и до 15000 рублей (самый дорогой, что я видел, оснащенный дисплеем). Однако китайцы, купили этот аппарат (если выразится грубо) разобрали его, посмотрели внутренности, изготовили практически такие же микроконтроллеры (по другой информации оригинальный производитель собирал их в Китае), считали прошивку. И начали штамповать (зачастую подпольно), максимально удешевленные устройства.

Подключения могут быть:

Проводные, через COM или USB порт

Беспроводные, либо через Bluetooth, либо через WIFI

Сути это не меняет, работает он всегда одинаково. Для того чтобы вам считать информацию, нужно поставить специальное программное обеспечение, либо:

НА компьютер

НА планшет

Или телефон

Сейчас это вообще не играет никакой роли. ХОЧЕТСЯ отметить, что профессиональные сканеры могут иметь свой дисплей, на котором будет отображение информации.

Зачем нужен и что он вам дает?

Любой диагностический прибор заточен на диагностику и считывание ошибок с вашего автомобиля. Например, если у вас загорелся CHECK ENGINE, вы подключаете в разъем этот прибор, подключаете смартфон, планшет или компьютер, считываете ошибку и далее по коду в интернете, можно найти что вышло из строя.

Кстати он может и «тушить» (сбрасывать) этот «CHECK» на панели приборов. Однако если вы не устраните проблему, то он опять загорится через определенное время.

Однако это профессиональные приборы, но у нас же «чудо из Китая» и он может намного больше, читает скорость, расход топлива, разгон, потребление воздуха температуры и т.д., некоторые функции реально полезные, лично мне они очень помогают (про это чуть позже).

Версия 1.5 и 2.1 в чем разница?

Опять же на «АЛИ» есть различные версии таких ELM327, одни работают на прошивке версии 1.5, другие на 2.1. Но брать свежую — я вам не советую!

В чем тут критичное различие:

Версия 1.5 была полностью клонирована с оригинального сканера, то есть участие китайцев тут минимальное (просто содрали и залили в свой девайс). Однако «ЖЕЛЕЗО» все же китайское, да и сборка зачастую подвальная. Поэтому нужно выбирать правильных продавцов, как говорится «проверенных временем». Эта версия прошивки поддерживает большое количество свежих автомобилей, а также старых (которым больше 10 лет). Работает относительно безотказно и стабильно.

Версия 2.1 это свежая версия прошивки, залитая в тоже «ЖЕЛЕЗО». Однако здесь к ней приложили руку китайские программисты, выкинули много функций которые по их мнению не нужны. Отсюда не видит большое количество автомобилей (особенно тех которым больше 10 лет), то есть можете купить такой ELM327, а он банально не подключится к вашему ЭБУ и ничего не прочитает. ДА и стабильность, оставляет желать лучшего. Вот почему именно версия 2.1, так плохо продается, собственно я вам ее и не советую.

Хочется отметить, что профессиональные сканеры, обновляют прошивку раз в год, над ними работают целые штабы программистов, которые добавляют в базу новые модели, которые появляются на рынках.

Процесс появления не такой быстрый, даже новые на вид авто, зачастую используют старые ЭБУ, а поэтому ELM327 с «АЛИ» будет жить еще долго. Главное брать 1.5 версию.

Как им пользоваться?

Буду рассматривать самый распространенный, так называемый ELM327 mini, синего цвета, работает по Bluetooth. Именно его купили уже миллионы владельцев по всему миру.

Стоит отметить, что вам придется на свой планшет, а скорее всего на телефон, поставить специальные программы. Итак, теперь пошагово:

Выбираем программу на смартфон, их реально сотни в Google Play (лично я пользуюсь ANDROID), думаю на IPHONE их также много. Однако большое распространение получила программа «TORQUE» (она простая и понятная). Есть бесплатная версия, так называемая «LITE», а есть платная «PRO» (стоимость 165 рублей, однако многие «умельцы» могут найти ее бесплатно). И в бесплатной версии вы сможете сбрасывать ошибки, смотреть различные параметры и т.д. Однако «PRO» версия имеет другой интерфейс и расширенные возможности по считыванию температуры (именно этот параметр очень ценен для меня). Собственно ставим ее и дальше переходим к настройке и подключению

Идем к машине, в разъем подключаем наш ELM327, на смартфоне активируем Bluetooth, нужно выбрать в настройках именно наш девайс, вводим пароль, на многих китайских сканерах он либо «0000», либо «1234». В программе будет моргать машинка сверху, как только она перестанет моргать, значит соединение установлено!

Все, дальше наслаждайтесь! Можете использовать встроенные функции, либо добавлять свои, есть очень большой список.

Отдельно хочется отметить что у этой программы нужно настроить специальные PID датчики, без них «прога» будет не видеть и не отображать большую часть датчиков. По умолчанию вшиты на такие автомобили как MERCEDES, FORD, GM, OPEL и еще несколько. НО НЕ НА ВСЕ! Чтобы их добавить переходим — шестеренка (на главной странице, слева внизу) — настройка — управление дополнительными PID — добавляем нужный набор.

Однако не все наборы PID бесплатны. И например для KIA его нужно купить. Продается он также на GOOGLE PLAY

Есть важная для многих функция считывания ошибок и их сброса. Вы поймете, в какую сторону смотреть и что делать (эту информацию даст вам код).

Как видите ничего сложного, однако лично я использую этот сканер еще по одному назначению.

Моя практика

Вот лично я считаю, что у всех владельцев с АКПП, должен быть такой аппарат. Почему? ДА потому что просто вы можете считывать показания температуры, как с двигателя, так и с АКПП. Как известно перегрев автоматической трансмиссии — убивает ее, и неважно автомат у вас или вариатор. Перегрева быть не должно! Температура должна находиться в пределах 90 – 100 градусов Цельсия. Если она у вас выше, то износ АКПП идет в разы быстрее. И вам нужно что-то делать.

Перегрев может быть вызван старым маслом, забитым радиатором снаружи, нужно его промыть на мойке, внутри – опять же от износа масла могут быть отложения, от больших нагрузок резко «жарите с места» и держите темп уже в течение полчаса, банально тяните какой-то прицеп, либо просто не хватает штатного радиатора.

В общем если информация по перегреву получена, уже есть мысли куда думать! И вот такой вот маленький приборчик поможет вам в этом.

Сейчас небольшая видео версия смотрим.

ИТОГ

Что в итоге? Полезен ли китайский ELM за примерно 5 баксов (средняя цена) или это банально деньги на ветер? В целом я думаю — ПОЛЕЗЕН, 300 рублей не такие большие деньги, а ту информацию и возможности которые он дает – СТОЯТ реально намного больше (вспоминаем о АКПП). Ведь просто скинуть ошибку и прочитать ее код, на официальном СТО стоит в разы дороже, да и у «неофициалов» отдадите от 500 рублей, за один сеанс.

Есть конечно свои проблемы — не все они нормально работают, качество может хромать (бывает дикий подпольный Китай), можно нарваться на версию 2.1! Поэтому нужно брать у нормальных продавцов, с проверенными отзывами и репутацией, пусть он будет стоять у него немного дороже.

На этом собственно все! Читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.