Я уже писал подробную статью про ELM327 адаптер (в ней же есть и видео версия, почитайте интересно). Переоценить этот гаджет сложно – он нужен практически каждому владельцу современного автомобиля, хотя бы для того чтобы считывать ошибки CHECK ENGINE (устанавливаете в OBD2 разъем ставите программу и за несколько секунд понимаете что не так). Однако сейчас есть две версии 1.5 и 2.1, и зачастую мои читатели не понимают в чем отличия, и какой лучше выбрать, чтобы хорошо работал. Сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать — что брать, а что нет! Ну и конечно же видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Собственно, почему назрел такой вопрос? Все просто, если вы не разбирались в теме, то можете заказать ELM327 из КИТАЯ (с того же самого АЛИЭКСПРЕСС), а он просто не «заведется» у вас на авто, и не будет ничего читать. То есть буквально выкинутые деньги на ветер!

Что такое ELM327?

Такое название пошло от оригинального микроконтроллера, который был разработан именитой фирмой «Elmelectronics», устанавливался в фирменные диагностические решения.

Простыми словами это название «микросхемы» (да – да она называется ELM327), устанавливалась в диагностические сканеры или адаптеры (кому как хочется их называть) которые вы устанавливаете в разъем OBD2 чтобы считать информацию или ошибки из вашего ЭБУ автомобиля. Стоимость таких сканеров ОЧЕНЬ немалая, один только микроконтроллер ELM стоит около 20 – 30$, а само устройство может доходить до 15000 рублей (если взять версию с дисплеем).

Что продают Китайцы?

То, что продается в Китае (на всяких интернет площадках) не имеет никакого отношения к оригинальному микроконтроллеру. Китайцы используют «СВОИ ЧИПЫ», обычно это:

– PIC18F25K80, он характерен для версии 1.5

– MCP2515 или BK3231Q (и другие) характерны для версий 2.1

Стоят они копейки, по сути можно штамповать свои устройства (диагностические адаптеры) для автомобилей. Другой вопрос как все это будет работать?

Версия ELM327 1.5 и 2.1 – основные отличия

Не знаю, каким образом в руки Китайцев попали оригинальные устройства (построенные на оригинальных чипах), кто пишет — что они просто его украли, кто говорит — что собирались оригинальные «железки» в Китае (там еще быстрее скопировать, причем вместе с прошивкой).

Но факт остается фактом — они вытащили полностью прошивку из оригинального ELM327 версии 1.5 (вместе со всем функционалом), и постарались эту прошивку впихнуть в свои «копеечные» устройства основанные на PIC18F25K80.

Где-то даже читал, что PIC18F25K80, это почти полный аналог оригинального ELM327.

В общем, с трудом пополам им удалось «прикрутить» оригинальные прошивки на свои «железки» и они даже более-менее работают и поддерживают большое количество автомобилей. Удивительно, но факт.

ПОЭТОМУ ВЕРСИЯ 1.5 является сейчас самой универсальной и поддерживает много различных ЭБУ после 2000 года! Почему именно до 2000-го? ДА просто потому что, оригинальный микроконтроллер не «затачивался» на машины старше (буквально поддерживаются единицы). А так как Китайцы скопировали полностью функционал, вот и получайте

ВЕРСИЯ 2.1, стоит отметить, что и на сайте производителя «Elmelectronics» есть также версии 2.1 и даже 2.2 чипов. НО отличия у них ОГРОМНЫ, точнее не так, это вообще разные микроконтроллеры.

Китайские подпольные инженеры изобрели свою прошивку 2.1, они уже не смогли скопировать оригинал у «Elmelectronics», по одной теории, что компания закрыла доступ до своих прошивок!

В итоге мастера из поднебесной взяли версию 1.5 и выкинули из нее все (по их мнению, не нужное) получилась КИТАЙСКАЯ ВЕРСИЯ 2.1 (ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУ, КОТОРАЯ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ к «Elmelectronics»). Далее адаптировали под еще более бюджетные чипы типа — MCP2515 или BK3231Q и начали производство.

Только вот вышла незадача — такие адаптеры не поддерживают БОЛЬШЕЕ (по сравнению с версией 1,5) количество автомобилей (точнее их ЭБУ), не знаю что там Китайцы «накосячили», но зачастую даже соединения нет. Как пишут в сети, 2.1 поддерживает примерно 20% ЭБУ машин, версия 1.5 около 90%.

ТАКИМ ОБРАЗОМ – если вы возьмете версию 1.5, есть 90% вероятность, что она будет работать с вашей машиной. Если возьмете версию 2.1, то есть всего 20% вероятности.

Так вроде бы — в чем проблема, отличия понятны, берем первый вариант. А вот не все так просто.

Покупаем правильный ELM327

Как вы поняли, наштамповали в Китае версий 2.1 предостаточно – их мягко сказать покупать не нужно (ибо просто г#вно). Но куда-то их сплавлять то нужно. Поэтому предприимчивые продавцы продают их как 1.5! А если у тебя с машиной не соединяется – ЭТО ТВОИ ПРОБЛЕМЫ, может подключаешь неправильно.

Проверить чисто визуально — не получится, зачастую адаптеры идут непрозрачные, в белом или черном корпусе. А если и прозрачные-синие, то разглядеть плату можно только при разборе.

Но что делать, если автомобиль у вас не подвязывается и очень хочется вернуть деньги с продавца?

Посмотреть на год своего авто! Если у вас машина ранее 1999 – 2000 года, она просто может не поддерживаться

Варварский метод – разобрать. Но зачастую корпуса клееные и вам его нужно будет сломать (не очень хорошо). Но зато можно рассмотреть плату и микроконтроллер PIC18F25K Если он стоит значит у вас 100% версия 1.5

Установить определенные программы. Про это хочется подробнее.

Например, продвинутая версия TORQUE, может определять версию адаптера, но минус в том, что эта программа платная (хотя умельцы могут найти бесплатно). А вот TORQUE LITE может версию и не видеть (хотя точно не проверял).

НО есть программа ELM327 Identifier. Она бесплатная и заточена именно для определения версии и поддержки протоколов.

Думаю не нужно объяснять, как ее устанавливать (просто ищем в GOOGLE PLAY). Далее прогреваем автомобиль (на некоторых форумах пишут, что на холодную может не заработать) подключаем сканер в OBD2 разъем и соединяемся. Программа сверху напишет вам вашу версию, и поддержку протоколов. Должно быть именно так как на фото (версия 1.5)

Если у вас отличается изображение, и пишет версия 2.1, значит, пишем продавцу, вставляем скриншоты (а лучше снимите видео) – открываем спор – забираем деньги.

Именно поэтому ваш авто и не поддерживался.

Образование цены

Ну и последнее что мне хочется отметить, адаптер версии 1.5 стоит почти в два раза дороже, чем версии 2.1. Просто микроконтроллер отличается — PIC18F25K80 стоит дороже, чем тот же MCP2515 или BK3231Q, отсюда и цена. НУ и конечно повлиял рост доллара.

Например, раньше с 1.5 можно было купить за 300 – 400 рублей, сейчас уже 500 – 700. Если вам предлагают сейчас за 200 – 300 рублей, для начала задайте продавцу вопрос – какая версия? И скажите – «что после получения будете проверять программами», если отвечает что все хорошо, значит — вам повезло, если «плавает» — скорее всего это 2.1, лучше отказаться от покупки.

НУ и как обещал видео версия про отличия

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.