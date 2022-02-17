JUMP STARTER + компрессор: JF.EGWO 2000А

Блог про автомобили и все что с ними связано.
У меня на сайте огромное количество обзоров на так называемые «Jump starter», ну или у нас их называют «ПУСКАЧИ». Обычно он имеет в себе две функции, это запуск автомобиля + POWER BANK, удобно для переносной техники (многие даже ноутбуки заряжают). Но вот у меня никогда не было гаджета «2 в 1», я про основные функции, это ПУСКАЧ + аккумуляторный компрессор (ну и конечно ПОВЕР БАНК + фонарь). НО есть такие на АЛИЭКСПРЕСС, я написал продавцу – и вот встречайте JF.EGWO 2000А. НА корпусе у него можно найти наименование модели – CS02. Давно хотел себе такую штуковину, если и вам интересен этот гаджет, тогда читаем обзор, ну и как обычно внизу есть видео отзыв …
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Зачем мне такая штука? Именно из-за компрессора очень удобно, подцепили к колесу – накачали – и убрали обратно в машину или домой. У меня KIA OPTIMA и в межсезонье, датчики давления просто сходят с ума. Однако все по порядку
Сумка понравилась, реально большая и вместительная повесил на плечо и пошел.
Мне кажется тут и в правду объемный аккумулятор в 20 000 мАч, корпус реально тяжелый. Рука у меня не маленькая, посмотрите в сравнении. Есть много других Jump starter на АЛИЭКСПРЕСС, на которых может быть написано 30 – 40 000 мАч, но на вес они как пушинки.
Верхняя часть. Клавиша включения насоса, а также аналоговый манометр
Левая сторона. Два светодиода фонаря. А также разъем для клещей, под резиновой заглушкой
Передняя часть. Небольшой цифровой дисплей, на котором отображается зарядка. Разъем для питания, два USB порта, и клавиша включения.
Нижняя часть. Находится основной шланг насоса. Причем он заложен в специальном лабиринте, из которого не выпадает. Есть проставка, чтобы шланг не перетерся
Как обычно в обзоре, начнем с характеристик:
Это 20 000 мАч – емкость,
2000 Ампер — пусковой ток.
Просто вдумайтесь в эти параметры! Если эти характеристики правда – с запуском моторов, практически любых, у вас не будет проблем
Производитель заверяет запуск
Бензиновых агрегатов до – 8 литров.
А вот дизель до 6 литров.
У меня конечно не 3 – 4 литра двигатель. НО я решил испытать, как обычно, на своей KIA OPTIMA. Снимаем минусовую клемму, прокладываю под нее перчатку, чтобы тест был максимально честный и пытаемся запустить.
Наш китайский ПУСКАЧ (JF.EGWO) крутит двигатель без каких-либо проблем. Машина запускается буквально с полоборота. Причем на улице ночью было примерно – 13 (в момент пуска -9) градусов. С функция запуска справляется идеально.
Подробно про запуск мотора можно будет посмотреть в видео отзыве внизу
Производитель заверяет, что может накачивать колесо более 10 Атмосфер или БАР, тут кому как нравится. НО вот уже красная зона начинается с 8 Атмосфер.
У меня есть датчики давления на автомобиле, как приходят холода (поздней осенью), воздух сжимается и постоянно выскакивает ошибка на приборной панели.
Не всегда удобно доставать насос, подсоединять его к прикуривателю, возиться с длинным кабелем в 3 – 4 метра. Потом все это обратно складывать.
Здесь все просто, подошел к колесу, накачал – убрал – удобно. Давно хотел такую штуку. Причем как я считаю лучше убрать домой, ибо литиевый аккумулятор не переносит сильных холодов. А если едите, куда-то в дальнюю дорогу, можно взять с собой.
Решил испытать, за сколько он накачает мое реально большое колесо, спустил до нуля (воздух уже не выходил) и засек время. Накачал за 7 минут. Минимальное давление для моих колес 2,2 Атмосферы. Качает примерно столько же, как средние по мощности насосы от прикуривателя.
Что важно — на запуск двигателя автомобиля + 7 минут работы насоса потратил зарядки примерно 25%. Гипотетически, можно накачать 4 больших колеса с нуля и до нужного вам давления. Хотя логичнее просто подкачивать в межсезонье
Предупреждения производителя: — на это хочу отдельно обратить внимание в своем обзоре, каждые 10 минут, нужно давать охладиться насосу 5 минут, имеется надпись на корпусе. Все дело в том, что автоматической остановки тут нет, если будете качать более 10 минут, есть вероятность что он перегреется (особенно в теплое время) и может выйти из строя.
Это китайский JF.EGWO имеет емкость 20 000 мАч, так что может перезарядить все ваши гаджеты вместе взятые, ведь емкость очень большая
Причем есть два USB порта на 5 Вольт, первый — 2,1Ампера. Второй аж на 10Ампер (куда столько, не совсем понятно). Хотя сейчас появляются ноутбуки с зарядкой от USB
Фонарь, не очень яркий. Вдаль так вообще плохо работает, а вот в объем самое-то. Заточен, скорее всего, для освещения автомобиля на темной дороге.
Сейчас видео версия отзыва, смотрим
Понравилось практически – все. Даже цена около 8700 рублей, более чем оправдана, минус скидка в 10% (по промокоду), получается вообще около 7800 рублей.
По небольшим минусам:
В целом реально интересная и универсальная штука, можете присмотреться.
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