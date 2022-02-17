JUMP STARTER + компрессор: JF.EGWO 2000А

У меня на сайте огромное количество обзоров на так называемые «Jump starter», ну или у нас их называют «ПУСКАЧИ». Обычно он имеет в себе две функции, это запуск автомобиля + POWER BANK, удобно для переносной техники (многие даже ноутбуки заряжают). Но вот у меня никогда не было гаджета «2 в 1», я про основные функции, это ПУСКАЧ + аккумуляторный компрессор (ну и конечно ПОВЕР БАНК + фонарь). НО есть такие на АЛИЭКСПРЕСС, я написал продавцу – и вот встречайте JF.EGWO 2000А. НА корпусе у него можно найти наименование модели – CS02. Давно хотел себе такую штуковину, если и вам интересен этот гаджет, тогда читаем обзор, ну и как обычно внизу есть видео отзыв …

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Зачем мне такая штука? Именно из-за компрессора очень удобно, подцепили к колесу – накачали – и убрали обратно в машину или домой. У меня KIA OPTIMA и в межсезонье, датчики давления просто сходят с ума. Однако все по порядку

Начнем как обычно с комплектации

Это конечно сам ПУСКАЧ (JF.EGWO 2000А)

Реально прикольная сумка для переноски, аж с 4 карманами

Клещи для присоединения к аккумулятору

Зарядные устройства — в прикуриватель и в розетку 220 Вольт

Удлинитель шланга, с быстросъемной насадкой. На самом гаджете идет с резьбой

А также различные переходники, для накачивания мячиков и прочего

Сумка понравилась, реально большая и вместительная повесил на плечо и пошел.

Про корпус и разъемы

Мне кажется тут и в правду объемный аккумулятор в 20 000 мАч, корпус реально тяжелый. Рука у меня не маленькая, посмотрите в сравнении. Есть много других Jump starter на АЛИЭКСПРЕСС, на которых может быть написано 30 – 40 000 мАч, но на вес они как пушинки.

Верхняя часть. Клавиша включения насоса, а также аналоговый манометр

Левая сторона. Два светодиода фонаря. А также разъем для клещей, под резиновой заглушкой

Передняя часть. Небольшой цифровой дисплей, на котором отображается зарядка. Разъем для питания, два USB порта, и клавиша включения.

Нижняя часть. Находится основной шланг насоса. Причем он заложен в специальном лабиринте, из которого не выпадает. Есть проставка, чтобы шланг не перетерся

Запуск автомобиля

Как обычно в обзоре, начнем с характеристик:

Это 20 000 мАч – емкость,

2000 Ампер — пусковой ток.

Просто вдумайтесь в эти параметры! Если эти характеристики правда – с запуском моторов, практически любых, у вас не будет проблем

Производитель заверяет запуск

Бензиновых агрегатов до – 8 литров.

А вот дизель до 6 литров.

У меня конечно не 3 – 4 литра двигатель. НО я решил испытать, как обычно, на своей KIA OPTIMA. Снимаем минусовую клемму, прокладываю под нее перчатку, чтобы тест был максимально честный и пытаемся запустить.

Наш китайский ПУСКАЧ (JF.EGWO) крутит двигатель без каких-либо проблем. Машина запускается буквально с полоборота. Причем на улице ночью было примерно – 13 (в момент пуска -9) градусов. С функция запуска справляется идеально.

Подробно про запуск мотора можно будет посмотреть в видео отзыве внизу

Работа компрессора

Производитель заверяет, что может накачивать колесо более 10 Атмосфер или БАР, тут кому как нравится. НО вот уже красная зона начинается с 8 Атмосфер.

У меня есть датчики давления на автомобиле, как приходят холода (поздней осенью), воздух сжимается и постоянно выскакивает ошибка на приборной панели.

Не всегда удобно доставать насос, подсоединять его к прикуривателю, возиться с длинным кабелем в 3 – 4 метра. Потом все это обратно складывать.

Здесь все просто, подошел к колесу, накачал – убрал – удобно. Давно хотел такую штуку. Причем как я считаю лучше убрать домой, ибо литиевый аккумулятор не переносит сильных холодов. А если едите, куда-то в дальнюю дорогу, можно взять с собой.

Решил испытать, за сколько он накачает мое реально большое колесо, спустил до нуля (воздух уже не выходил) и засек время. Накачал за 7 минут. Минимальное давление для моих колес 2,2 Атмосферы. Качает примерно столько же, как средние по мощности насосы от прикуривателя.

Что важно — на запуск двигателя автомобиля + 7 минут работы насоса потратил зарядки примерно 25%. Гипотетически, можно накачать 4 больших колеса с нуля и до нужного вам давления. Хотя логичнее просто подкачивать в межсезонье

Предупреждения производителя: — на это хочу отдельно обратить внимание в своем обзоре, каждые 10 минут, нужно давать охладиться насосу 5 минут, имеется надпись на корпусе. Все дело в том, что автоматической остановки тут нет, если будете качать более 10 минут, есть вероятность что он перегреется (особенно в теплое время) и может выйти из строя.

ПОВЕР БАНК + ФОНАРЬ

Это китайский JF.EGWO имеет емкость 20 000 мАч, так что может перезарядить все ваши гаджеты вместе взятые, ведь емкость очень большая

Причем есть два USB порта на 5 Вольт, первый — 2,1Ампера. Второй аж на 10Ампер (куда столько, не совсем понятно). Хотя сейчас появляются ноутбуки с зарядкой от USB

Фонарь, не очень яркий. Вдаль так вообще плохо работает, а вот в объем самое-то. Заточен, скорее всего, для освещения автомобиля на темной дороге.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Понравилось практически – все. Даже цена около 8700 рублей, более чем оправдана, минус скидка в 10% (по промокоду), получается вообще около 7800 рублей.

По небольшим минусам:

Зарядка идет ступенями в 25%, то есть 0 – 25 – 75 и 100. Как бы это не совсем минус, но мне хотелось бы, шкалу по 1 проценту.

Нет автоматической остановки по заданному давлению. Точнее есть в других моделях, но стоят они уже дороже. Лично считаю эту функцию крайне полезной

НУ и помните, что нельзя запускать авто, если заряд 25% и ниже, так предупреждает производитель.

В целом реально интересная и универсальная штука, можете присмотреться.