В своем тесте очередного КОМБО, я обратил внимание, что в его меню появилась интересная функция под названием — DEWARP. Я с ней уже сталкивался, но в основном в ЭКШЕН камерах (типа GO PRO, SONY и прочих), а вот в автомобильных девайсах вижу в первый раз. Так что же это за чудо такое, и какую пользу она несет именно автомобильным гаджетам, небольшая, но полезная статья с примерами …

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Для начала, что это такое (небольшое определение)

DEWARP – от английского Dewarping, если перевести дословно – устранения искажения (приставка DE – обозначение отрицания, WARP – коробление, деформация, перекашивание и т.д.). Это специальный алгоритм, который борется с геометрическими оптическими искривлениями (дисторсией), возникшее в результате съемки.

Эффект рыбьего глаза

Чем больше объектив захватывает угол обзора, тем больше картинка может быть искажена по краям, то есть она просто закругляется. Ничего не поделать это обычная физика (а именно оптика). Такое искажение назвали – «эффект рыбьего глаза». Простыми слова картинка получается как бы «круглая» и этот эффект усиливается к краям изображения (ученые говорят что именно так видят рыбы, отсюда и название).

Но для большинства профессиональных фотографов, это вообще не допустимо! ТО есть на картинке объекты должны быть четко перпендикулярны или параллельны (если только вы не фото-художник, и вы так видите). Поэтому на цифровых фотокамерах, видеокамерах и прочих устройствах для съемки фото и видео (туда же можно отнести и ЭКШЕН камеры), появились специальные алгоритмы, которые позволяют эту картинку делать нормальной (с нормальными геометрическими пропорциями), именно их можно объединить одним словом DEWARP (хотя они могут называться по-разному). И это реально важно, ведь у фотографа это его хлеб!

Внедрение в видеорегистраторы

Раньше в видеорегистраторах функций было очень мало. Зачастую никаких технических обработок (алгоритмов), только картинка, да и если честно не всегда хорошего качества. САМОЕ ГЛАВНОЕ чтобы была съемка окружающей обстановки, детализация номеров, знаков, пешеходов и прочей обстановки, а на «рыбий глаз», на видео можно закрыть глаза, мы же не портреты снимаем. Все потому что процессоры были мягко сказать не мощные, они потоковое видео (в формате HD) еле-еле писали, не то чтобы обрабатывать какими-то алгоритмами (тогда бы были зависания, да и «бешенный» разогрев).

НО ничего не стоит на месте, все развивается и меняется. И сейчас видеорегистраторы (да и КОМБО), это уже не те аппараты, которые были пять лет назад. Процессоры сейчас мощные, и начиная (для примера) с Ambarella A7 начали внедрять много различных цифровых обработок изображения, да и слежения за дорогой — таких как HDR (WDR), LDWS, FCWS, поддержку WI-FI? Ну и появляется DEWARP.

Причем сейчас процессоры (скажем Ambarella A12), очень мощные, они пишут потоковые видео в Super HD (могут и 4K) качестве, да и могут похвастаться минимум 30 кадрами в секунду (а как я считаю, могут и больше), «на ходу» могут его обрабатывать, да еще и не греться сильно. В общем прогресс.

Видно поэтому многие производители начали внедрять различные профессиональные «фишки», то есть сейчас качество картинки уже на уровне видеокамер.

Просто сами подумайте разворот 160 – 180 градусов и благодаря DEWARP никаких искажений по краям. Можно вместо GO PRO использовать

И это реально правда, я сравнивал качество картинки многих КОМБО среднего класса и оно выросло в разы за последних пару лет.

На что хватает алгоритма?

Как я думаю, что скоро во всех «топовых» гаджетах, которые будут построены на Ambarella новых поколений, эта функция будет принудительно включена, и не будет стоять выбора перед пользователем (вкл/выкл). Все это даст правильную картинку и правильные пропорции.

Сейчас же (как я считаю) это просто маркетинговый ход по привлечению внимания (многие водители будут хвастаться – «а у меня вот что есть в КОМБО, а у тебя есть?»).

Я испытал все это на INSPECTOR SCAT S и сейчас хочу вам продемонстрировать картинку до и после обработки. Напомню угол разворота по горизонтали у этой модели 170 градусов.

ИТАК, «картинка до». Видно при повороте, что угол дома искажается, не сильно, но закругляется (видно у этого ИНСПЕКТОРА, по умолчанию уже заложена некая обработка).

Также высотка вдалеке, она тоже имеет наклон.

Активирует функцию DEWARP, картинка после.

Опять угол этого же дома, не скажу что все идеально, но искажение немного подправилось.

НУ и высотка вдалеке, она стала намного «прямее»

Конечно на этой модели нельзя заметить какие-то критичные различия, но вот если сравнивать с каким-то бюджетным видеорегистратором, то разница была бы наиболее ощутима.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.