Новинка на рынке России, Корейская компания CENMAX представляет КОМБО устройство – ALFA SIGNATURE. Сразу хочу отметить, что стоимость здесь она ниже психологической отметки в 10000 рублей. Производитель широко не известен, а поэтому к покупке такого гаджета относятся с осторожностью. Я решил «протестивать» это устройство (собственно, что от него ожидать), как обычно будет полный обзор и мой видео отзыв в конце. Не будем тянуть поехали …

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Первое что хочется сказать: — по компоновке, корпусу и размерам он мне напоминает решения от других ведущих компаний, которые продаются на рынке России, да и качество исполнения на высоте, но про это чуть ниже. А для начала распаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам CENMAX ALFA

Зарядное устройство в прикуриватель

USB картридер (для подключения к компьютеру)

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Комплектация стандартная, ничего лишнего (однако есть все что нужно, даже USB брелок для обновлений). Коробка сделана качественно, в бело-зеленых тонах, из твердого картона (как я обычно отмечаю – подарить не стыдно).

ВНЕШНИЙ ВИД

Лицевая часть. Здесь располагается основной объектив и приемник излучения радар-детекторов

Верхняя грань. Разъем для крепления присоски

Правая сторона. Клавиша RESET

Левая сторона. Слот для карты памяти и разъем питания

Задняя часть. Дисплей 2,4 дюйма TFT, клавиши включения питания, записи, навигационные элементы (подробнее про них будет в видео версии)

Как я уже писал сверху — корпус сделан очень качественно, никаких люфтов – скрипов, все детали хорошо подогнаны, нет запаха (который присущ Китайским гаджетам), присоска входит в корпус плотно. По сборке нареканий нет вообще. Сразу видно, что гаджет дорогой, а не просто «Китайская поделка».

МЕНЮ

Оно достаточно простое, вызывается клавишей «MENU» на корпусе. Если нажать клавишу один раз, то выходят отснятые ролики, еще раз – появляется основное меню.

У CENMAX ALFA SIGNATURE – оно состоит из 10 основных вкладок, просто листаем вниз-вверх (навигационными клавишами) и выбираем нужную категорию. Выбор происходит клавишей включения записи (с красной полосой).

Можно настроить много всего необходимого. Начиная от режима дисплея (РД+ВР – радар-детектор + видеорегистратор, или просто РД — ВР), громкости, автоприглушении, качества видео, цикл записи – заканчивая версией ПО, форматированием карты памяти и т.д.

Все это увидите в видео обзоре. Меню простое, никаких «заморочек» здесь нет, разберется даже неискушенный пользователь.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Теперь в моем отзыве, детально разберем возможно нашего CENMAX. Первое что хочу отметить это возможность работы с картами большого объема, аж до 256Гб (как обычно всем рекомендую минимум 10 класс скорости), это однозначно плюс. Также стоит отметить, что минимальный объем это 8Гб, то есть с 1 – 4Гб, работать не будет.

ЖЕЛЕЗО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Процессор Ambarella A12A20 – очень мощный, современный процессор. Не греется, потребляет мало энергии, в общем на сегодня это ТОП

Матрица Omnivision OV4689. Железо отличное, претензий к нему нет

Разрешение записи FULL HD (1920Х1080), с частотой кадров 30 в секунду. Конечно, пока его достаточно. Но это немного печально, потому как A12 процессор, может легко переваривать и SUPER HD качество с 60 кадрами в секунду.

Угол обзора 130 градусов

Формат записи MP4 (H.264 кодек)

Циклическая запись 1 – 3 – 5 минут

Наличие G-Sensor

Встроенный аккумулятор на 370 мАч. Что мне нравится, что он реально автономно работает 15 – 20 минут. ТО есть здесь скорее всего правдивые параметры, а не как у китайских гаджетов.

По работе видеорегистратора лично у меня есть небольшие нарекания, не смотря на мощное железо, четкость картинки не на очень высоком уровне как хотелось бы!

Днем нареканий не так много (если небольшое размытие, но это простительно), номера и знаки читаются с достаточно больших расстояний.

В ночное время картина немного печальнее. Номера и знаки различимы с 15 метров, дальше они теряются.

При плохом освещении, картинка не разваливается, однако есть небольшое зерно. НО в целом все не плохо.

За качество съемки, можно смело поставить «4 из 5» все же есть нарекания особенно в темный период времени. Однако производитель работает над новой прошивкой, где он обещает исправить все минусы

ЖЕЛЕЗО РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Диапазоны:

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М

K — 24.150 ГГц ±125 МГц

X — 10.525 ГГц ±50 МГц

Лазер — 800~1000 нм (180°)

Есть сигнатурная составляющая, она включается в каждом режиме отдельно (ГОРОД, ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА или IQ), это сейчас новый тренд. Как мне кажется это правильный выбор. В базы сигнатур внесены такие системы как:

«КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)

«КРЕЧЕТ»

«СКАТ», (вкл. «ОСКОН»)

«КРИС»

«ВОКОРД»

«ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)

«БИНАР»

«РОБОТ»

«АМАТА»

«ЛИСД»

Кстати производитель, может добавлять с новыми прошивками радарные комплексы, то есть система постоянно обучается.

Теперь в отзыве пару слов о работе радарного комплекса. У меня остались только положительные эмоции. Я катался по городу с режимом IQ (умный), он сам подстраивается под определенную скорость. И хочется отметить, что больших нареканий на работу у меня нет, ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ минимум (мне даже показалось, что производитель как то специально «придушил» гаджет) – НО, все радарные комплексы определялись. ТО есть здесь можно только похвалить.

GPS ОПОВЕЩЕНИЯ

Приемник у ALFA SIGNATURE – «U-BLOX 8» работает без каких-либо нареканий, определяются все стационарные системы (в том числе и АВТОДОРИЯ), пишется средняя и текущая скорость, в конце зоны бегут метры. Базы GPS обновляются каждый месяц, что опять же плюс. Прошивка самого железа выходит примерно раз в 3-6 месяцев, то есть производитель работает над своим гаджетом.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Особо рассказывать не о чем, оно стандартное для большого количества гаджетом и CENMAX здесь не исключение. Крепится на лобовое стекло с помощью присоски, питание через кабель (он кстати примерно 3 метра, хватит для скрытой проводки). Нужно отметить, что ALFA SIGNATURE достаточно компактный и не перекрывает вид, это плюс.

Если ослабить гайку крепления, тогда можно повернуть гаджет на любой угол (крутится на 360 градусов), то есть сотрудника ГИБДД, который вас остановил и подошел к боковому окну — запечатлеть сможете.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Давайте подведем итог моего отзыва о CENMAX ALFA SIGNATURE, как обычно начнем с цены. Если верить Яндекс маркету, то они колеблются от 9300 до 9900 рублей. Нужно отметить, что ОЧЕНЬ хороший показатель ниже психологической отметки в 10000 рублей (здесь нет доплаты за бренд), однако качество на высоте.

ПЛЮСЫ:

Умеренная цена

Качество исполнения

Отличный процессор

Хорошая матрица

Большой угол разворота

Простое меню

Поддержка карт до 256Гб

Хорошая работа радарного комплекса, минимум ложных срабатываний

Хорошая техническая поддержка, обновления баз GPS + прошивки

Сборка Корея

МИНУСЫ:

Мощный процессор и хорошая матрица это да. НО нет SUPER HD качества картинки, хотя ЖЕЛЕЗО позволяет

Частота всего 30 кадров в секунду, хотя возможности позволяют до 45 – 60 кадров

Вечерняя съемка не такая четкая. Нужна новая прошивка

Могу ли я вам его посоветовать? ОДНОЗНАЧНО – ДА. Как я считаю это хорошее соотношение цены качество, без переплаты за БРЕНД.

НА этом заканчиваю, думаю, мой отзыв ваш помог. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.