BS KOLBEN 45R: воздушный компрессор с автостопом

Через мои руки прошло большое количество различных автомобильных гаджетов, в том числе и воздушных компрессоров. Однако в большом количестве они слабо отличаются друг от друга, обычно механический манометр, давление (которое нужно контролировать самому), у дорогих моделей механический корпус и поршень. Нужно отметить производительные модели, стоят очень прилично, скажем 7 – 8 а то и 10 000 рублей. НО сейчас ситуация начинает немного меняться, компания BS KOLBEN выпустила свой, я не побоюсь этого слова умный компрессор, да еще и по привлекательной цене. Думаете вас нечем удивить? Вы ошибаетесь, как обычно я вам представляю текстовый обзор + видео версия …

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Что такое современный компрессор — лично для меня? По возможности это много функциональное, производительное устройство, которое может работать очень долго (например, качать одновременно, что говорится без остановки) много пар колес, да еще чтобы и управление было у него легкое, чтобы мог справится, любой даже не искушенный водитель. Все это есть в нашем сегодняшнем «виновнике», но для начала о комплектации

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сам компрессор. Нужно отметить — что и провод питания, и шланг, присоединены уже к корпусу. В некоторых моделях они идут отдельно.

Насадки для накачки мечей, матрасов

Сумка для хранения – переноски

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Коробка массивная, с цветными принтами, имеется надпись официального поставщика в России компании BATTERY SERVICE.

Для подарка упаковка, что говорится «самое ТО»!

КОРПУС

Описывать здесь особо нечего, металлический корпус и по бокам пластиковые вставки. Единственное что мне здесь хочется отметить так это верхнюю панель.

НА ней располагается цифровой манометр, который имеет большой хорошо читаемый дисплей, он кстати с подсветкой. Кстати точность у него до 0.05BAR. Под ним есть клавиша выбора (джойстик) и две клавиши включения, одна питания, другая фонарь.

Фонарь расположен на передней части, имеет три светодиода, не сказать, что он «долбит» как прожектор, но для темной дороги, он прекрасно освещает колесо.

В пластиковых частях, которые располагаются справа и слева, есть принудительная система охлаждения, по сути это два кулера (которые можно рассмотреть через пластиковую решетку), начинают работать сразу после включения компрессора, ведь производительность здесь на высоком уровне (но про это чуть позже)

ВОЗМОЖНОСТИ

А вот по возможностям, также по соотношению цена-качество BS KOLBEN 45R, может удивить даже бывалых водителей.

Провод питания и шланг. Начнем с легкого, провод питания здесь 4 метра, то есть нацелено на большие (и грузовые) машины, реально можно легко дотянуться до задних колес. Шланг 80 см, его с лихвой хватает на диски 20 – 22 диаметра, я уже молчу о малых от 13 до 18 диаметра, причем наконечник у него из металла (если быть точным из латуни), это не пластик, будет ходить дольше.

Наличие двух поршней. Поэтому качает очень быстро, производитель заверяет что производительность 52 литра в минуту (это на уровне мощных компрессоров). Например колесо 175/65 R14 качает за 1 мин 40 секунд, бюджетные модели этот же объем заполняют за 3 – 3.5 минуты, причем им нужно дать время остыть

Максимальное давление. До 100 PSI или до 6.8 BAR (считай наших «атмосфер»), для легковых машин давление даже избыточно, опять же есть прицел на коммерческие автомобили.

Система охлаждения. Как я уже писал сверху, есть два кулера, они нагнетают достаточно сильный поток, охлаждение на высоком уровне, не знаю, сколько они проработают (но про гарантию чуть ниже).

Автоматическая система отключения. В моем отзыве хочется остановиться на этом подробнее, такое я вижу в первый раз, и мне это реально нравится. Около цифрового манометра, внизу есть джойстик. Когда вы подключили компрессор к питанию, то на дисплее появляется давление (если шланг не подключен или колесо спущено, то будут нули). Но сверху есть еще один ряд цифр, это момент автоматического отключения – вы можете задать давление в PSI, KPA или BAR (причем при изменении одного, автоматически меняются показания других).

Просто крутим джойстик вправо или влево, задаем нужное давление, и он автоматически остановится при его достижении. Далее вам просто нужно нажать клавишу включения, и KOLBEN 45R, послушно накачает вам колесо и остановится. Подробнее будет в видео обзоре.

ПРОВЕРКА НА СВОЕМ АВТО

Решил испытать «KOLBEN» на совей KIA OPTIMA, диски у меня 235/45 R18, понятно что накачать их с нуля будет не просто, обычные компрессоры качают примерно за 5 минут, причем сильно перегреваясь.

Спустил колесо до нуля и приготовился к испытаниям.

Подключение не заняло у меня много времени, до заднего колеса провода хватило, что говорится с лихвой. Шланг – ниппель, показание на манометре в 0.0 BAR.

Задаю 2.35 BAR именно такое давление рекомендует производитель и нажимаю старт, параллельно запускаю секундомер на телефоне. Насос шумит достаточно сильно, работают два поршня, и вот уже первые 1.1 BAR … 1.7 BAR … полное накачивание колеса заняло чуть менее 3 минут, я считаю что это отличный результат.

Стоит отметить, что он немного перекачивает колесо, то есть если вы задали 2.35 BAR, то он накачает до 2.4, сделано специально, ведь при снятии шланга как раз уйдет это давление.

После отключения, кулеры продолжают работать какое-то время, чтобы сбить излишний нагрев, их отчетливо слышно, работают они с высокими оборотами.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Начинаем как обычно с цены, BS KOLBEN 45R, на сайте магазина «BATTERY SERVICE» стоит 5190 рублей. Много это или мало?

Лично я считаю что цена – качество здесь на высоком уровне, «насосы» которые имеют производительность в 50 – 60 – 70 литров, могут стоять около 6 – 10000 рублей, здесь же средняя цена, это радует. Также большим плюсом будет являться гарантия в два года.

В целом компрессор реально интересный, одна только система «АВТОСТОП» чего стоит. ДА и цена приятная, не заоблачная, причем два поршня и металлический корпус (не пластик). Если вы сейчас рассматриваете такой гаджет для покупки, всем советую. НА этом заканчиваю свой обзор, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР