Обычно все видеорегистраторы идут с одним объективом на центральной части (то есть снимает впереди автомобиля). Однако в реалиях современного города этого может быть недостаточно (ведь могут быть «автоподставщики» — СЗАДИ). Поэтому идеально было бы иметь и объектив сзади (чтобы контролировать ситуацию), да еще чтобы можно было использовать в качестве задней парковочной камеры. Все это дает нам видеорегистратор от компании AXPER модель TRONE GPS. Как обычно мой полный отзыв и видео обзор. Так что читаем смотрим …

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Модель действительно интересная имеет два объектива, модуль GPS, системы безопасности ADAS, встроенную WDR, но в свою очередь стоит менее 5000 рублей. Конечно не все идеально, есть минусы, но про это стоит поговорить подробнее. Как обычно начнем с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор AXPER TRONE

Зарядное устройство в прикуриватель (провода примерно около 3 метров, хватит для скрытой установки)

Крепление на лобовое стекло на присоске

Крепление на 3M скотче

Задняя камера

Удлинитель для задней камеры (также провода много)

Модуль GPS

Инструкция и гарантийный талон

Коробка цветная сделана из плотного картона, в бело-желтых тонах (с цветными принтами).

Комплектация очень даже не плохая, есть все и даже больше. Например, два вида крепления на лобовое стекло (присоска и 3М скотч), есть GPS модуль, провода заточенные на скрытую проводку — здесь однозначно плюс.

ВНЕШНИЙ ВИД

Лицевая часть. Основной объектив и разъем для динамика

Верхняя грань. Клавиша «питание», разъемы «AV IN» (для подключения задней камеры) и для подключения GPS модуля, гнездо для крепления, USB выход

Нижняя грань. Слот для карты памяти, навигационные клавиши (Меню, Вверх, Вниз, ОК).

Левая сторона. Микрофон и клавиша RESET

Задняя часть. Большой 3 дюймовый TFT дисплей

Правая сторона — пустая

Корпус сделан качественно, похож на малый фотоаппарат, никаких люфтов и зазоров нет. Пластик жесткий и я поймал себя на мысли, что он похож на алюминий. Здесь вопросов нет, также одни плюсы.

МЕНЮ

Вот нравятся мне простые меню, без каких либо «заморочек». Также все происходит и у нас – при нажатии на клавишу «M» мы заходим в основное меню, «вправо» и «влево» гуляем по списку, «OK» выбираем нужную категорию. В списке есть 7 страниц с настройками видеорегистратора. Здесь вы можете настроить – «разрешение», «интервал записи», «экспозицию», «запись звука», включить «систему ADAS» и прочее. Если нажать на «МЕНЮ» еще раз, то можно войти в настройки фотоаппарата, еще раз – просмотр отснятых роликов. Все достаточно просто и понятно, разберется даже самый непродвинутый пользователь.

Подробно описывать нет смысла, все будет в видео версии внизу.

Возможности и «ЖЕЛЕЗО»

Теперь переходим к самому интересному, начнем с «ЖЕЛЕЗА» AXPER TRONE. Нужно отметить, что здесь есть некий симбиоз, дорогой и бюджетной железок (интересное сочетание).

ЖЕЛЕЗО:

Процессор. Mstar8328p, насколько я знаю, это достаточно бюджетный процессор, который применялся в системах видеонаблюдения. ОН переваривает максимум «FULL HD» и 30 кадров в секунду.

Матрица. А вот тут реально сюрприз, видеосенсор здесь от SONY, EXMOR IMX 323. В принципе никаких нареканий на его работу лично у меня нет. Правда производитель не указывает апертуру, при которой он работает.

Объективы (передняя и задняя камеры). Как я не искал, так и не нашел из скольких линз они состоят (и по какой технологии они сделаны – стекло или пластик). Однако разворот основного по горизонтали 170 градусов, а вот задняя камера 120 градусов. Что довольно не плохо.

Аккумулятор. 300 mAh, при автономной работе его хватает примерно на 10-15 минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение – 1920Х1080 и 1280Х720

Частота кадров – 30 в секунду

Интервал записи – 1,3,5 минут (либо можно полностью отключить, тогда будет писаться в один файл)

Кодаки H.264, MOV

Наличие G-sensor

Функция камеры – 2 Mp

Поддержка карт памяти до 32Gb (ставил 64 – реально не работает). Кстати карты стоит выбирать правильно, я вам рекомендую минимум 10 класса скорости.

СИСТЕМА ADAS. Пару слов в отзыве про этот комплекс систем безопасности. Здесь реализованы две системы это LDW (предупреждение об уходе с полосы) и FCW (это предупреждение о столкновении). Эти системы вы можете включить или выключить, а также настроить. Нужно отметить, что они реально работают, пусть не всегда корректно, но толк от них — есть. Конечно житель малого городка, где разметка полос не так часто встречается, будет не так в них нуждаться, а вот житель мегаполиса, получит от них больше пользы.

НУЖНО ЖЕ, теперь будет самое интересное, а именно как он снимает? У нас же честный отзыв, поэтому будет только правда. Стоит разделить на три блока, день – ночь – задняя камера

Дневное видео. Здесь все более-менее нормально, нет «подвисаний» и «подергивания» видео. Видно процессор справляется со своими задачами. При дневном свете номера читаются примерно с 10 метров, дальше начинается мыло. В целом разворот большой – общая обстановка считывается хорошо, но не хватает четкости. НО друзья, так на минуточку, цена данного девайса менее 5000 рублей, причем у него много различных дополнений в комплектации

Ночное видео. Как и ожидалось здесь ситуация печальнее (это касается всех видеорегистраторов, не только TRONE), номера читаются с 6-7 метров да и знаки немного плывут. При плохом освещении (я тестирую в гаражах), видео не сыпется, не идут артефакты, общая картинка считывается хорошо.

Задняя камера. При дневном свете она снимает нормально, можно различить номера, знаки разметку и прочее. Ночью из-за того что нет подсветки, камера снимает намного хуже, ее слепят сзади идущие авто, номера практически не различимы.

К качеству записи есть вопросы, но опять же друзья это не флагманское устройство (которые стоят от 10 000 рублей), а бюджетного класса видеорегистратор, ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Корпус AXPER TRONE не занимает много места на лобовом стекле (он достаточно компактный). Его можно убрать за зеркало заднего вида и тогда его вообще не будет видно (ведь это не КОМБО и нам не нужно постоянно контролировать дисплей, можно выключить). Есть гайки на креплении, что с присоской, что со скотчем, просто можно ослабить и повернуть куда нужно (например на сотрудника ГИБДД) – это все конечно плюсы.

По минусам крепления есть только одно. ОЧЕНЬ – ОЧЕНЬ много проводов, питание от прикуривателя, от задней камеры, от GPS модуля. ТО есть производитель нам как бы намекает — что нужно делать скрытую проводку, потому как просто так кататься с пучком проводов – мягко сказать неудобно.

Сейчас видео версия статьи

ИТОГ

Начнем с цены, они колеблются от 4900 до 5500 рублей по Яндекс Маркету. Как мне кажется это достаточно сбалансированная цена (особенно если найти за 4900), за такой большой комплект. Конечно, к качеству видео есть вопросы (днем начинается мыло с 10 метров, ночью с 6-7 – плохо читаются номера и знаки), я считаю — что TRONE больше нужен для тех, кто хочет контролировать общую ситуацию на дороге, (не для притязательных пользователей).

Плюсами можно отметить:

Нет тормозов и разогрева при съемках видео

Угол разворота 170 градусов у основной камеры и 120 у задней

Задняя камера может работать в качестве парковочного элемента

Наличие GPS

Встроенный WDR

Качественный корпус

Два вида креплений (присоска и скотч)

На этом заканчиваю, это был мой полный обзор и честный отзыв касательно AXPER TRONE, думаю вам понравилось. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.