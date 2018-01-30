Сегодня не тестировании новое не известное КОМБО устройство от компании AXPER, модель COMBO PRISM PRO. Модель с ценой ниже психологической отметки (про это ниже), с поддержкой разрешения SUPER HD, а также с двумя версиями PRO и обычной. Как обычно будет полное тестирование, а также мой честный отзыв, ну и видео версия в конце …

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Начну с того что отличия «PRO» версии от «обычной» составляют только то в креплении. Профессиональная версия имеет несколько креплений, а именно «присоску» и «двухсторонний скотч», а вот обычная версия, только «присоску» (хотя как я считаю, она достаточная).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам гаджет

Зарядное устройство в прикуриватель

Кабель USB-microUSB, для подключения к компьютеру

Присоска с GPS модулем

Крепление с 3M скотчем + два дополнительных скотча

Руководство пользователя + гарантийный талон

Комплектация как я считаю достаточная, на уровне конкурентов (ничего лишнего). Коробка из жесткого картона, сделана в бело-желтых цветах, с черными буквами.

Внутри есть черная вставка, где и располагается сам девайс (она не мнется и производит серьезное впечатление, что говорится подарить не стыдно).

ВНЕШНИЙ ВИД

Лицевая часть. Здесь расположен 2,7 дюймовый TFT дисплей, который занимаем всю площадь.

Передняя сторона. Находятся основной рупор радар-детектора + основной объектив (6 стеклянных линз)

Верхняя часть. Разъем HDMI и основная контактная площадка-крепление, куда устанавливается присоска с GPS

Правая сторона. TFT разъем для карт памяти + microUSB

Левая грань. Микрофон, клавиша RESET, клавиша MUTE, и клавиша включения

Нижняя часть. Располагаются основные навигационные клавиши – «MENU», «ВВЕРХ» — «ВНИЗ», «OK» и «С/H» (переключения режимов радара)

Корпус сделан из SOFT-TOUCH пластика и удобно лежит в руке, на нем можно увидеть множественные прорези для охлаждения. PRISM PRO небольшого размера (среднего для КОМБО), перекрытия лобового стекла практически не происходит. Сделан добротно, ничего не скрипит, нет дребезжания и люфта, с этим все хорошо.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

У AXPER COMBO оно состоит из 4 основных настроек. Зайти можно в него при нажатии на клавишу «M» — меню

Первые настройки касаются радар-детектора, здесь есть 4 листа (крутим вверх-вниз, чтобы зайти «OK»). Можно настроить – режимы (ГОРОД1, ГОРОД2, ТРАССА, АВТО), Автоприглушение, реагирование на X-K диапазоны, а также ЛАЗЕР, СТРЕЛКА. GPS, лимит скорости, и прочее подробнее будет в видео

Если еще раз нажать на клавишу «M» включаются настройки видео – разрешение, WDR, циклическая запись, ШТАМП времени-даты и прочее

Третье нажатие на «M» происходит включение общих настроек – язык, заставка, выключение экрана, микрофон, громкость и прочее

НУ и если еще раз нажать на МЕНЮ, то включается режим просмотра видео

Пару слов, про основной дисплей PRISM PRO — он достаточно яркий и его видно на солнце (что уже плюс), по бокам можно видеть разрешение видео, соотношение сторон видео (кстати можно настроить и 16:9), WDR (вкл-выкл), режимы (X,K,La,CT), звук, какой сейчас режим включен (например АВТО), циклическая запись, батарея, микрофон.

В принципе, на дисплее отображаются все значки которые нужны, разобрать очень легко (подробнее я расскажу на видео).

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

НУ что переходим к самому интересному в моем отзыве, а именно к возможностям и железу.

По традиции я хочу начать с карт памяти, для нормальной работы нужна не менее 10 класса, максимальный объем который поддерживается AXPER это 128 Гб (реально плюс, ведь такое большое разрешение быстро забивает память).

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Процессор AmbarellaA7LA50 (не сказать что топовый на сегодняшний момент, но для задач этого КОМБО вполне достаточный)

Матрица OmnivisionOV4689. Проверенная временем, здесь у меня нет никаких претензий.

Объектив 6 стеклянных линз

Разрешение записи – от НD (1280Х720 – 30-60 кадров в секунду), до SUPER HD (2560Х1080 – 30 к.с.), можно выбрать различные соотношения сторон (16:9 и 21:9)

Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)

Угол обзора объектива 170° (широкоугольный) и это реально похоже на правду

Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин.

Акселерометр (G-сенсор)

Аккумулятор на 250 мА, хватает примерно на 5-10 минут работы

В целом запись PRISM PRO на достаточно хорошем уровне (и днем, и ночью, и при плохом освещении), иногда могут проскальзывать артефакты на видео (небольшие замыливания) но это редкость. Однако есть два минуса (как я считаю), и их стоит отметить:

Запись 60 кадров в секунду только при HD разрешении. Это и понятно процессор все же не свежий и 60 кадров при большом разрешении будут его просто раскалять.

НУ и насчет разогрева. Если ставите разрешение SUPER HD, то гаджет достаточно ощутимо разогревается (конечно не кипяток, но и не холодный). Это говорит о том, что процессор хоть и тянет это разрешение, но работает почти на пределе. Если поставить разрешение FULL HD или вообще HD, тогда разогрев намного ниже.

РАДАР-ДЕТЕКТОР

Еще один минус – здесь нет сигнатурного детектирования, поэтому ложных срабатываний в городе, все же чуть больше.

Диапазоны:

Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М — ИСКРА

K — 23.3-24.4 ГГц

Kа — 33.3-36.1 ГГц

X — 10.525 ГГц ±100 МГц

Лазер — 904 нм (360°)

Как я уже писал выше AXPER работает с основными режимами «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ТРАССА» и «АВТО».

Различия только в лимитах скорости и детектировании определенных режимов. Лично я ездил в «АВТО» и нужно сказать что присутствует определение практически всех радарных комплексов которых нет в базе GPS (обычно определяется где-то с 300-400 метров), в том числе и маломощных радаров. По ложным срабатываниям – они конечно есть (я еще не встречал, даже «топовые» дорогие аппараты, у которых их нет вообще). В целом работает хорошо (справа идет детектирования на дисплее), каких-то глобальных претензий у меня нет, все предсказуемо.

Когда идет срабатывание по GPS, тогда скорость проговаривает девушка. Если точки нет в базе, идет просто писк (может немного раздражать), но после включения «автоприглушения» его интенсивность автоматически убавляется.

Работа GPS не вызывает никаких нареканий (холодный старт около минуты, теплый 15 секунд – на уровне конкурентов). Почти все точки есть базах и что самое важное они обновляются каждый месяц (это однозначно плюс).

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

ТУ как говорится на любой вкус и цвет. Есть присоска, есть крепление на скотче. Однако хочется отметить — присоска держится НУ ОЧЕНЬ ПРОЧНО и ее вполне достаточно. Также крепление съемное, то есть можете отстегнуть гаджет и унести его домой (это тоже важно). AXPER COMBO PRISM не перекрывает лобовое стекло, корпус сделан достаточно удачно (прямоугольный и вытянутый). Для многих важно можно ли его повернуть на сотрудника ГИБДД, да можно, причем вы услышите щелчки, это особенность крепления (не нужно откручивать гайку).

Что не понравилось — то что питание подается в ножку спереди и провод мешает просмотру экрана (то есть висит через него), не очень продумано.

Сейчас видео версия смотрим

ИТОГОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Как обычно в своем отзыве, начну с цены. На данный момент (начало 2018 года), по данным Яндекс маркета, она составляет 9300 рублей за PRO версию и около 8900 рублей за обычную (как писал выше отличия только в креплении). Показатели не плохие, ниже психологической отметки в 10000 рублей.

ПЛЮСЫ:

Хорошая проверенная матрица

Высокое разрешение (до SUPER HD)

Есть высокая частота 60 кадров в секунду (хотя и при HD)

Хорошее качество изображения

Простое меню

Поддержка карт до 128 Гб

Отличная работа GPS + постоянные обновления

Умеренная цена

МИНУСЫ:

Процессор уже не свежий AmbarellaA7LA50 (зато проверенный временем)

Небольшой разогрев от большого разрешения (как я считаю, работает на пределе при разрешении SUPER HD, поэтому желательно использовать FULL HD)

Крепление в ножке, не очень удобно

Нет сигнатурного оснащения (на 2018 год это очень актуально)

Гаджет не плохой, но как я считаю стоит своих денег, больше 9000 рублей, я бы за него не отдал. НА этом заканчиваю свой отзыв, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.