Не так давно компания AXPER запустила новинку с необычной патч-антенной для приема рада-детекторов и различных камер, она получила название COMBO PATCH. Сразу хочется отметить, что это не сигнатурный гаджет, а обычный. По сути — КОМБО 3 в 1 (GPS информатор, радар-детектор и видеорегистратор). Как обычно я представляю вам подробный обзор, и мой честный видео отзыв в конце. Будет интересно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Стоит отметить, что этот COMBO PATCH сделан в компактном корпусе, который примерно такой же как многие видеорегистраторы, то есть реально небольшой. Добились этого при помощи «патч-антенны». Для тех, кто не знает что это такое – это форм фактор в виде плитки или пластины, то есть она широкая и направленная, причем ее можно «прятать» под пластиком (скажем лицевой частью корпуса, как реализовано у нас). Однако все по порядку, предлагаю начать с распаковки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам AXPER COMBO PATCH

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска на лобовое стекло

USB кабель

Гарантийный талон и инструкция пользователя

Комплектация стандартная (не сказать — много всего), но включает все что нужно. Сама коробка сделана из прочного картона в бело-желтых тонах (причем достаточно компактно), тут как говорится подарить не стыдно.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Лицевая сторона. Основной объектив, глянцевый пластик (под ней как раз и прячется патч-антенна), GPS информатор

Верхняя грань. Разъем для крепления.

Правая сторона. Питание, слот для карты памяти, USB для подключения к компьютеру, клавиша RESET

Задняя часть. Основной дисплей (3 дюйма) и навигационные клавиши под ним.

НА остальных сторонах ничего нет. Корпус COMBO PATCH сделан качественно, никаких люфтов и скрипов нет. Причем он не такой большой (как я писал выше), то есть не будет перекрывать большую часть лобового стекла.

МЕНЮ

Тут оно состоит из пяти основных вкладок:

Настройки GPS радар-детектора. Основные настройки GPS и включения выключения диапазонов (Х – К – Ka – Лазер и т.д.)

Далее режим видео съемки. Настраивается разрешение, цикл записи, микрофон и т.д.

Режим фото. Настройки экспозиции, ISO, контрастность и т.д.

Воспроизведение. Можно посмотреть отснятые ролики

Общие настройки. Формат даты, Часовой пояс, громкость и т.д.

Собственно меню очень простое, разобраться сможет каждый, лучше посмотреть полный видео обзор внизу, там будет более подробно.

ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛЕЗО

Пришло время поговорить о самом интересном в моем отзыве, а именно о возможностях AXPER COMBO PATCH. Для начала как обычно пару слов про карты памяти, здесь поддерживаются объемом до 128 Gb, скорость должна быть не менее 10 класса (меньше класс скорости не рекомендую, банально будет плохо работать).

ЖЕЛЕЗО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Процессор — MSTAR-8328P. Это бюджетный процессор устанавливается на дешевых системах видеонаблюдения, а также на недорогих видеорегистраторах.

Матрица — AR0238. Производитель ON Semiconductor, применяется в основном в системах охранного видеонаблюдения, бюджетная серия. Адаптированы для работы в ночном режиме с ИК диапазоном (у нас в нашем гаджете такого нет).

Разрешение – до Super HD (2304Х1296), причем никаких зависаний, «подергивания» кадра не наблюдается. НО как мне кажется, что процессор с таким разрешением работает на пределе

Кадров в секунду – при всех режимах до 30.

Угол обзора – 140 градусов

Задний дисплей – 3 дюйма

Наличие G-sensor

Встроенный аккумулятор – 400 mAh (Li-pol). Хватает примерно на 5 — 10 минут автономной работы.

И вот самое интересное в обзоре, как же снимает этот КОМБО?

ДЕНЬ. Здесь все более-менее хорошо, конечно есть небольшие «засветы» номеров от солнца, но в целом картинка читаемая, номера прочитываются примерно с 7 — 8 метров.

НОЧЬ. Как и ожидается, чудес ждать не стоит. Номера мылит, считать их можно с 3 – 4 метров.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. В целом не плохо, но проявляется небольшое зерно.

Как я уже писал выше, никаких подергиваний и артефактов картинки нет, SUPER HD качество тянет хорошо.

ЖЕЛЕЗО РАДАР-ДЕТЕКТОРА:

Далее в моем отзыве идет описание работы радарного комплекса. Как я писал это не сигнатурный аппарат, а обычный (можно долго спорить хорошо это или нет).

Рабочие диапазоны:

X (10.525 ГГц + 100м); K (23.3 – 24.4ГГц), Ka (33.3 – 36.1 ГГц), Лазер (904 нм).

Также детектирует — СТ («Искра», «Стрелка», «Автодория», «Поток», «Крис», «Робот» и т.д.)

Здесь есть 4 основных типа настроек: «ГОРОД1», «ГОРОД2», «ГОРОД3», «ТРАССА». Все они отличаются чувствительностью (самая высокая у «трассы»), а также в городских режимах отключаются некоторые диапазоны.

Так как здесь антенна большая, то с детектированием проблем нет никаких, видит практически все! НО опять же таки, ложные срабатывания, от них никуда не уйти. Ведь это обычное детектирование, да и площадь антенны большая.

ПАРУ СЛОВ ПРО GPS:

Здесь все четко, все точки отображаются и проговариваются женским голосом. АВТОДОРИЯ также определяется, без каких-либо проблем. Обновления базы данных GPS каждый месяц. Здесь нарекания просто нет!

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ

Все стандартно. Присоска устанавливается в корпус – далее на лобовое стекло питание в прикуриватель (кабеля около 3 метров). Поворачиваться может как по вертикали, так и по горизонтали (на 360 градусов), то есть вы можете легко навести на сотрудника ГИБДД.

Корпус этого AXPER (как писал выше) не такой большой, поэтому не перекрывает дорогу, тут также плюс.

Сейчас видео отзыв, смотрим

ИТОГ

Давайте подведем итог моего обзора и как обычно начинаем с цены COMBO PATCH – она составляет 9990 рублей. Не мало! Однако это меньше психологической отметки в 10 000 рублей.

ПЛЮСЫ:

Качественный корпус

Небольшие размеры

Поддержка карт памяти до 128 Gb

Разрешение SUPER HD (2304Х1296)

Нет тормозов видео

Работа GPS (ежемесячные обновления)

Вменяемое качество днем

Ловит все радарные комплексы

МИНУСЫ:

Цена немного великоватая

Бюджетный процессор и матрица

Частота — 30 кадров в секунду

Ночное видео

Ложные срабатывания радар-детектора

Если бы ценник был на уровне примерно 8000 рублей, можно было бы брать не раздумывая. А сейчас слишком много конкурентов в этой ценовой нише. В принципе рассмотреть можно, в любом случае решать именно вам. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР