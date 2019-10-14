AXPER COMBO HYBRID 2CH WI. Подробный обзор и мой отзыв

Компания AXPER выпустила свой очередной КОМБО, модель с длинным названием — COMBO HYBRID 2CH WI. Хотя скорее это не название, а перечисление различных возможностей гаджета. А тут действительно, чего только нет и две камеры, и управление по WIFI, и мощное железо, сразу и не расскажешь. Я уже протестировал этот аппарат и хочу с вами поделиться своим обзором, а также (как обычно) видео отзывом в конце. Не будем затягивать, давайте начнем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочется заметить, что есть проще модель, просто COMBO HYBRID, она идет без задней камеры (которая является здесь дополнением). То есть гаджет один и тот же, просто с расширенными функциями. У меня же полная версия, про которую я хочу вам рассказать

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам КОМБО

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление на присоске на лобовое стекло

Крепление на 3M скотче

Задняя камера

Инструкция пользователя + гарантийный талон

Что еще хочется отметить так это два интересных момента, первое – это лист с напоминанием, где говорится, как важно обновлять аппарат, ведь с обновлениями «прилетают» новые возможности и исправляются баги.

Второе – это открытка, в которой написано что если вы оставите отзыв на «Яндекс Маркете» на этот аппарат, можно вернуть до 300 рублей. Прикольное продвижение.

Насчет комплектации, хочется похвалить производителя, что положил два типа крепления, выбирай, как говорится на любой «вкус и цвет».

Коробка сама сделана в сине-белых тонах с цветными «принтами», жестка и прочная, подарить не стыдно.

ВНЕШНИЙ ВИД и РАЗЪЕМЫ

Корпус AXPER COMBO HYBRID небольшой, сделан в виде маленького фотоаппарата.

Лицевая часть. Основной объектив, динамик, и «окошечко» для принятия излучений «ЛАЗЕРА». Нужно отметить в отзыве, что гаджет идет с ПАТЧ – АНТЕННОЙ, а поэтому она спрятана под лицевым пластиком.

Верхняя грань. Контактная площадка (она же крепление для присоски), клавиша блокировки, и разъем для камеры заднего вида.

Задняя часть. IPS дисплей (3,0 дюйма)

Правая сторона. Клавиша «МЕНЮ», клавиша «OK»

Левая сторона. Клавиши «MUTE» и переключения режимов (они же вверх — вниз) + микрофон

Нижняя грань. Разъем для карты памяти

Собран корпус хорошо, лифтов и скрипов не замечено, кнопки не болтаются.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как обычно в обзорах, рассмотрим «МЕНЮ» COMBO HYBRID. Вызывается клавишей «MENU», и имеет три основных настройки:

РЕГИСТРАТОР. Тут настраивается все, что касается видео настроек, например разрешение, БИТРЕЙТ, WDR и т.д.

ИНФОРМАТОР. Еще раз нажимаем на «MENU» и переходим в настройки радарной части + GPS, здесь и режимы, и превышения, и автопереход «ГОРОД» — «ТРАССА» и еще много чего подробнее будет в видео отзыве

НАСТРОЙКИ. Тут как Вы, наверное догадались можно настроить WIFI, часовой пояс, штамп даты и времени, форматирование карты памяти и т.д.

НА этом настройки заканчиваются. В принципе все очень просто и понятно, разобраться сможет каждый, даже не искушенный пользователь.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Если честно, то техническая составляющая здесь почти ТОП, такую встретить сейчас можно не у всех производителей

Процессор — Novatek NT96663 . Можно долго спорить, что лучше Novatek или Ambarella! Но в любом случае и тот и другой производитель, на данный момент находятся вверху пьедестала. Процессор один из самых лучших на данный момент.

. Можно долго спорить, что лучше Novatek или Ambarella! Но в любом случае и тот и другой производитель, на данный момент находятся вверху пьедестала. Процессор один из самых лучших на данный момент. Матрица от SONY . Основная камера — Sony STARVIS IMX307 / выносная Sony IMX323. Думаю в разъяснении она не нуждается, опять же ТОП на данный момент

. Основная камера — Sony STARVIS IMX307 / выносная Sony IMX323. Думаю в разъяснении она не нуждается, опять же ТОП на данный момент Объектив . Основной — 7 стеклянных линз, широкоугольный.

. Основной — 7 стеклянных линз, широкоугольный. Разрешение . Смотрите какая штука – если не подключать заднюю камеру, то получается что основной объектив может писать с разрешением «2K» — 2560Х1440. Если подключаете два канала, тогда только FULL HD (1920Х1080) для обеих камер.

. Смотрите какая штука – если не подключать заднюю камеру, то получается что основной объектив может писать с разрешением «2K» — 2560Х1440. Если подключаете два канала, тогда только FULL HD (1920Х1080) для обеих камер. Частота кадров – 30 к/с

Угол обзора – основная камера – 137 градусов, выносная – 160 градусов

– основная камера – 137 градусов, выносная – 160 градусов Апертура – F4 , очень хорошие показатели (чем ниже число, тем лучше снимает ночью)

, очень хорошие показатели (чем ниже число, тем лучше снимает ночью) Битрейт от 10 до 24 Мбит/с

Циклическая запись – 1,3,5 минут

Наличие WDR

Аккумулятор – суперконденсатор, 5,5В – 2,5Ф

Поддержка карт памяти до 128 Гб. Желательно минимум 10 класса или UHS — I

Как говорится, железо просто «ТОПЧИК», причем достаточно дорогое, одна только матрица от SONY и такой процессор чего стоят. Но как же он снимает

ДЕНЬ. Все ожидаемо хорошо, номера читаются с большого расстояния примерно 15 метров, четкость высокая, картинка «не пересвечивается» наличие WDR. В общем, придраться не к чему.

Также отлично снимает и задняя камера, четкая картинка, с высокой детализацией.

НОЧЬ. Ожидаемо качество картинки падает, но остается на высоком уровне, номера читаются примерно с 8 метров. Причем в AXPER COMBO HYBRID есть ночной режим, вы можете задать, когда он будет работать сами, например с 20:00 до 6:00 утра. Как я понял, повышается яркость и контрастность картинки.

Задняя камера хотя и страдает нехваткой освещения, и ее слепят фары сзади идущих авто, но когда машина подъезжает близко, то номера читаются без проблем. В целом за ночную съемку, также высокий бал

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Основная камера имеет небольшие шумы, но картинка опять же остается четкой и читаемой.

Задняя камера, в темных местах практически ничего не видно. Чудес не бывает, это же не камера ночного видения.

В целом расцениваю работу камеры на 4,5 баллов из 5. Нареканий практически нет, придраться можно только к 30 кадрам в секунду, хотелось бы хотя бы 45 – 60.

РАДАР-ДЕТЕКТОР

Далее в отзыве разберем радарную часть. Как она работает и из чего состоит.

Как я говорил ранее, стоит ПАТЧ-АНТЕННА, можно долго сравнивать ее с рупорной, но все же я считаю, что она немного лучше, из-за большой площади приема.

Также здесь куча различных режимов: Трасса – Город – Сигнатурный – IQ — Только радар — Только GPS.

Про Сигнатурный, ТРАССА и ГОРОД, я думаю можно не рассказывать, я про них очень часто говорю в своих отзывах, они почти у всех производителей похожи.

А вот про другие хочется сказать подробнее. IQ – это модный сейчас режим, он автоматически перебирает режимы в зависимости от скорости авто. Например, до 60 сигнатурный, далее ГОРОД, после ТРАССА и т.д. все это гибко настраивается в меню (что говорится под свои нужны).

Но что я хотел бы отметить в этом обзоре, так это — Только радар и Только GPS. ТО есть отключает либо одно, либо другое. Не знаю, зачем сделано, но … не как у всех …

По работе радарного комплекса. В целом также не плохо, я в основном катался в IQ режиме, а он мне включал «Сигнатурный режим». НО как мне показалось, что иногда срабатывание не с такого большого расстояния, примерно 150 – 200 метров, хотя для города это более-менее. НА трассе вырастает чувствительность и включается режим ТРАССА, тут уже лучше и расстояния дальше.

В целом радарная часть работает на «4 из 5 баллов», что довольно не плохо.

ПРО GPS

Особенно писать нечего, все отрабатывается «на ура». Точки проговариваются женским голосом, а также есть предупреждения о «камерах в спину» и т.д.

В зоне АВТОДОРИИ, пишется ограничение, текущая скорость, средняя скорость и метраж. Все четко и без проблем.

А постоянные обновления, делают GPS систему еще лучше. Тут можно поставить «5 баллов из 5»

WIFI и приложение

Приставка «WI» у нашего AXPER означает, что он комплектуется WIFI доступом (можно сказать в гаджете есть все и сразу).

Чтобы получить доступ вам нужно или из «Play Market» или из «App Store» поставить приложение «AXPER COMBO».

Затем в меню активируем «WIFI». И у вас на экране появится сеть и пароль. Просто подключаем свой смартфон. Запускаем приложение и у вас устойчивая связь с гаджетом. Функций не так много, но все основное собрано, можете посмотреть отснятые ролики и скинуть их себе на смартфон, далее проверить обновление, зайти в меню (здесь есть такие функции как интервал записи, датчики удара и движения, активация WDR и другие, подробнее в видео отзыве).

В целом приложение понятное, не «лагает», и оно не перегруженное. Мне однозначно нравится

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Как я уже писал выше, что здесь есть два типа – присоска и 3М скотч, лично я выбрал присоску, ибо она просто удобнее для меня (кстати, держится прочно «фиг» оторвешь).

В крепление подводится питание (вставляется кабель), и я считаю такую систему правильной. То есть присоска остается на лобовом стекле, а вы просто снимаете гаджет из контактной площадке которая по совместительству и крепление.

AXPER COMBO HYBRID 2CH WI, размерами не большой, и как я отмечаю в своих обзорах – он не перекрывает зону видимости водителю.

Также вы его можете повернуть на 90 – 180 градусов, например на сотрудника ГИБДД. НЕ дает ему крутиться на 360 градусов только провод задней камеры, который уходит наверх (для скрытой проводки).

Провода для зарядного устройства примерно 3,5 – 4 метра, можно сделать скрытую проводку. Для задней камеры провода примерно метров 5,5 – 6 и он толстый и прочный, просто так его не повредить.

Сейчас видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, если верить официальному сайту производителя двухканальная версия (приставка — 2CH WI), стоит – 13990, отнимем 300 рублей за отзыв (который можете вернуть на телефон) и получается 13690 рублей. Хорошая цена, за хороший гаджет.

ПЛЮСЫ:

Процессор

Матрица от SONY

Вторая камера

Пишут сразу два канала

Качество съемки, детализация на высоком уровне, как днем, так и ночью

Апертура – F 1.4

Наличие WDR

Суперконденсатор вместо аккумулятора (у него срок службы намного дольше)

Наличие WIFI и управление с телефона (не лагает и не вылетает приложение)

Вменяемая работа радарного комплекса

Отличная работа GPS + постоянные обновления

МИНУСЫ:

Нет 60 кадров в секунду, хотя железо позволяет

При двух каналах основная камера пишет с FULL HD, когда с одним каналом может писать с разрешением «2K»

Минусы не категоричные, и я считаю, что за 13 тысяч с небольшим, за такой функциональный аппарат очень даже хорошо. Ведь матрица и процессор тут не «дешманские». Могу ли я вам посоветовать AXPER COMBO HYBRID 2CH WI, однозначно — ДА! Лично мне он меня даже немного удивил.

Вот такой обзор получился, думаю, вам он был полезен, на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.