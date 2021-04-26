АВТОСПАСАТЕЛЬ 3 от ДАДЖЕТ: Зарядно-пусковое устройство

На моем сайте много различных зарядно-пусковых устройств (некоторые есть в форм-факторе «большого фонаря»). НО такой корпус как у «АВТОСПАСАТЕЛЯ 3» (это такое название), я вижу в первый раз. Это аварийный знак, с красной подсветкой + три мощных фонаря в середине, а также это еще и ПУСКАЧ! То есть он может запустить вам автомобиль. Интересное и в какой-то мере странное устройство, продает его в России компания «ДАДЖЕТ», кстати стоимость не заоблачная, а вполне приемлемая. В общем, тянуть не будем далее мой обзор, ну и как обычно видео версия снизу …

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Стоит отметить, что это универсальное устройство, с большим выбором возможностей, например мой друг, работает электриком использует его как мощный фонарь на объектах, когда проводку монтирует

РАСПАКОВКА

Сам АВТОСПАСАТЕЛЬ 3

Клещи для запуска автомобиля

Зарядное устройство от 220 Вольт

Кабель USB – type C (для подзарядки)

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Все это храниться в коробке с мягкой вставкой внутри, по сути, так вы его должны хранить в своем автомобиле (ибо никаких чехлов нет)

РАЗЪЕМЫ и КОРПУС

Хочу отметить в своем отзыве, такой корпус у меня впервые, он треугольный, ставится вверх.

Лицевая часть. Как я уже писал – красный треугольник (который светится в разных режимах, про это чуть позже), а также в середине три мощный фонаря

Задняя часть. А вот все интересное, кроется как раз сзади. Первое кнопка включения питания + три индикатора, второе клавиша (красного цвета) – включает треугольную подсветку, а также три фонаря в середине, рядом находится заглушка, под ней есть USB и mini USB разъемы для зарядки гаджетов.

Справа есть еще два разъем USB

Левая часть – гнездо для клещей, для запуска автомобиля

Нижняя часть. Разъемы для зарядки, от розетки и от TYPE-C (рекомендуется напряжение не менее 5В и 2,0А ток)

Стоит отметить ручку, которая раскладывается и дает возможность поставить наш «знак-пускач» в вертикальное положение.

В целом исполнение находится на высоком уровне, ничего не люфтит и не отваливается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стоит отметить в своем отзыве, что как пусковое устройство, работает не на объемных моделях. Все потому что характеристики здесь скромные

Как заверяет производитель:

Пусковой ток – 300А

Пиковый ток – 400А

Рассчитан для автомобилей с объемом двигателя, бензин до 3,5 литров, дизель максимум – 2,5 литра

Емкость аккумулятора – 8000 мАч

Тип аккумулятора – LiPol

Фонарь 300 Лм – свет рассеянный, а не в одну точку, освещает достаточно большое пространство.

Может работать как ПОВЕР БАНК, заряжать сотовые и планшеты. Однако для зарядки ноутбуков, разъемов нет.

В целом по пусковому потенциалу, может запускать все автомобили B, С и D класса (коих в нашей стране большинство). А вот большие внедорожники с объемными дизелями, ему не по зубам.

ПО ФОНАРЯМ

Тут ситуация какая, основной фонарь (который в средней части), хоть и не мощный но он заполняет большую часть пространства. Реально круто для туристов, для выездов на природу и т.д.

А вот знак аварийной подсветки я реально оценил, если на неосвещенной трассе его включить, видно реально издалека! Причем вы можете включить на мигающий режим.

Хочу напомнить, что такие знаки нужно держать в своем автомобиле, иначе если авария, то вас могут оштрафовать.

РЕАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Как обычно бывает в моих обзорах, я использую для опытов свою KIA OPTIMA. У нее 2,0 литра мотор и я обычно запускаю ее без аккумулятора, чтобы дать на гаджет максимальную нагрузку

Хотя сейчас не зима и температура за бортом +13 градусов, но без аккумулятора прокрутить два литра, достаточно сложно. ДА и мотор был холодный.

Клещи подсоединил к АВТОСПАСАТЕЛЮ-3, они начали моргать, красный и зеленый огоньки.

Отсоединил минусовую клемму от АКБ, далее подсоединил клещи ПУСКАЧА, плюс к плюсу, минус к пустому минусу. Стал гореть только зеленый огонек, значит — пуск разрешен

Садимся в автомобиль, поворот ключа (загорается панель приборов как от бортового АКБ), поворачиваем дальше, машина без проблем запускается.

Клещи начинают пищать, их нужно отсоединить от аккумулятора.

Сейчас видео отзыв, смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены нашего АВТОСПАСАТЕЛЯ-3, если верить сайту ДАДЖЕТ то стоимость около 4990 рублей, причем если применить код, то можно получить скидку в 500 рублей, то есть грубо – 4500 очень неплохо, я бы даже сказал на уровне китайских сайтов

ПЛЮСЫ:

Хорошая цена

Есть хороший (я бы сказал заполняющий) фонарь, туристы оценят

Есть аварийный знак, с подсветкой при аварии можно использовать по назначению, видно издалека

Запускает машины среднего класса без каких-либо проблем

Li-Pol аккумулятор, производитель заверяет около 1000 циклов заряда-разряда

Может работать как ПОВЕР БАНК

МИНУСЫ:

Даже и не знаю к чему придраться, ведь по сути эта модель «нишевая», наверное хотелось бы в комплектации какой-то чехол (хотя его можно хранить и в коробке), ну и может быть побольше переходников для зарядки смартфонов.

В целом за свои деньги АВТОСПАСАТЕЛЬ-3 очень даже неплохая модель, можно рассмотреть для покупки именно как универсальное устройство. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР