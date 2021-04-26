АВТОСПАСАТЕЛЬ 3 от ДАДЖЕТ: Зарядно-пусковое устройство

Блог про автомобили и все что с ними связано.
На моем сайте много различных зарядно-пусковых устройств (некоторые есть в форм-факторе «большого фонаря»). НО такой корпус как у «АВТОСПАСАТЕЛЯ 3» (это такое название), я вижу в первый раз. Это аварийный знак, с красной подсветкой + три мощных фонаря в середине, а также это еще и ПУСКАЧ! То есть он может запустить вам автомобиль. Интересное и в какой-то мере странное устройство, продает его в России компания «ДАДЖЕТ», кстати стоимость не заоблачная, а вполне приемлемая. В общем, тянуть не будем далее мой обзор, ну и как обычно видео версия снизу …
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Стоит отметить, что это универсальное устройство, с большим выбором возможностей, например мой друг, работает электриком использует его как мощный фонарь на объектах, когда проводку монтирует
Все это храниться в коробке с мягкой вставкой внутри, по сути, так вы его должны хранить в своем автомобиле (ибо никаких чехлов нет)
Хочу отметить в своем отзыве, такой корпус у меня впервые, он треугольный, ставится вверх.
Лицевая часть. Как я уже писал – красный треугольник (который светится в разных режимах, про это чуть позже), а также в середине три мощный фонаря
Задняя часть. А вот все интересное, кроется как раз сзади. Первое кнопка включения питания + три индикатора, второе клавиша (красного цвета) – включает треугольную подсветку, а также три фонаря в середине, рядом находится заглушка, под ней есть USB и mini USB разъемы для зарядки гаджетов.
Справа есть еще два разъем USB
Левая часть – гнездо для клещей, для запуска автомобиля
Нижняя часть. Разъемы для зарядки, от розетки и от TYPE-C (рекомендуется напряжение не менее 5В и 2,0А ток)
Стоит отметить ручку, которая раскладывается и дает возможность поставить наш «знак-пускач» в вертикальное положение.
В целом исполнение находится на высоком уровне, ничего не люфтит и не отваливается.
Стоит отметить в своем отзыве, что как пусковое устройство, работает не на объемных моделях. Все потому что характеристики здесь скромные
Как заверяет производитель:
Пусковой ток – 300А
Пиковый ток – 400А
Рассчитан для автомобилей с объемом двигателя, бензин до 3,5 литров, дизель максимум – 2,5 литра
Емкость аккумулятора – 8000 мАч
Тип аккумулятора – LiPol
Фонарь 300 Лм – свет рассеянный, а не в одну точку, освещает достаточно большое пространство.
Может работать как ПОВЕР БАНК, заряжать сотовые и планшеты. Однако для зарядки ноутбуков, разъемов нет.
В целом по пусковому потенциалу, может запускать все автомобили B, С и D класса (коих в нашей стране большинство). А вот большие внедорожники с объемными дизелями, ему не по зубам.
Тут ситуация какая, основной фонарь (который в средней части), хоть и не мощный но он заполняет большую часть пространства. Реально круто для туристов, для выездов на природу и т.д.
А вот знак аварийной подсветки я реально оценил, если на неосвещенной трассе его включить, видно реально издалека! Причем вы можете включить на мигающий режим.
Хочу напомнить, что такие знаки нужно держать в своем автомобиле, иначе если авария, то вас могут оштрафовать.
Как обычно бывает в моих обзорах, я использую для опытов свою KIA OPTIMA. У нее 2,0 литра мотор и я обычно запускаю ее без аккумулятора, чтобы дать на гаджет максимальную нагрузку
Хотя сейчас не зима и температура за бортом +13 градусов, но без аккумулятора прокрутить два литра, достаточно сложно. ДА и мотор был холодный.
Клещи подсоединил к АВТОСПАСАТЕЛЮ-3, они начали моргать, красный и зеленый огоньки.
Отсоединил минусовую клемму от АКБ, далее подсоединил клещи ПУСКАЧА, плюс к плюсу, минус к пустому минусу. Стал гореть только зеленый огонек, значит — пуск разрешен
Садимся в автомобиль, поворот ключа (загорается панель приборов как от бортового АКБ), поворачиваем дальше, машина без проблем запускается.
Клещи начинают пищать, их нужно отсоединить от аккумулятора.
Сейчас видео отзыв, смотрим
Как обычно начинаем с цены нашего АВТОСПАСАТЕЛЯ-3, если верить сайту ДАДЖЕТ то стоимость около 4990 рублей, причем если применить код, то можно получить скидку в 500 рублей, то есть грубо – 4500 очень неплохо, я бы даже сказал на уровне китайских сайтов
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
Даже и не знаю к чему придраться, ведь по сути эта модель «нишевая», наверное хотелось бы в комплектации какой-то чехол (хотя его можно хранить и в коробке), ну и может быть побольше переходников для зарядки смартфонов.
В целом за свои деньги АВТОСПАСАТЕЛЬ-3 очень даже неплохая модель, можно рассмотреть для покупки именно как универсальное устройство. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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