Антирадары будут актуальны всегда! Конечно, сейчас очень сильно наседают КОМБО устройства, которые «3 в 1» или даже «5 в 1» (например – антирадар, видеорегистратор, GPS). Но бывает такое — что регистратор есть (скажем, подарили), но хочется докупить «продвинутый» антирадар, опознавать радар-детекторы, камеры и прочее, очень нужная функция. Если брать старые устройства, которые выпускались лет пять назад, то они были очень простые, куча ложных срабатываний и прочих прелестей. Однако сейчас они уже другого качества и класса, кроме основных функций, они имеют встроенные GPS модули, кучу настроек, то есть настроены на современные условия. Именно такого «продвинутого» представителя я сегодня буду тестировать, встречайте ARTWAY RD-301 с модулем GPS. Как обычно будет подробный тест + видео версия в конце …

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Если можно так выразиться RD-301 это комбо-устройтсво, «2 в 1» (без камеры). Он улавливает не только излучения камер в различных диапазонах, он еще их видит по встроенной GPS базе которая кстати, постоянно обновляется.

Комплектация

Сам ARTWAY RD-301

Зарядное устройство от прикуривателя. Что интересно в пакете также лежит дополнительный предохранитель. То есть как я понял возможны его выгорания именно в зарядке. Как его менять будет в видео.

Крепление на лобовое стекло. Оно может крепиться как на присоски, также и на двойной скотч (который идет в комплекте)

Руководство пользователя, гарантийный талон

Что хочется заметить по комплектации и сразу отметить минусы. У гаджета есть на левой стороне выход под mini-USB, он нужен для закачки новых прошивок с официального сайта. Однако кабеля в комплекте нет, это небольшой, но все же минус. Также сейчас для многих производителей является хорошим тоном включать в комплектацию устройства липкий коврик. Ведь реально не всегда хочется крепить на лобовое стекло, а достаточно приклеить на переднюю панель. И такой коврик, это просто «хороший тон», однако здесь его нет.

Хотя коврик и провод это так — мои придирки, они не такие критичные, самое главное чтобы девайс работал так как нужно.

В целом комплектация достаточная. Ничего лишнего строго и по существу. Кстати коробка выглядит вполне на уровне, сделана добротно, с цветным оформлением.

Про внешний вид

Не стоит ожидать каких-то «вычурностей» ARTWAY RD-301 похож на своих «соплеменников» по классу. То есть это своего рода «мыльница», с прямым дном, и прямыми скосами вначале и в конце. Теперь немного детальнее.

Передняя часть содержит дисплей, черно желтый. Именно на там отображается вся основная информация.

Верхняя часть самая нагруженная, в ней есть 4 кнопки – это «MUTE», «CITY», «MARK», «DIM/MENU». Эти клавиши являются как навигационными, также служат для доступа в «меню» и переключения режимов (например, яркости экрана или переключения режимов «трасса – город»). НА другом конце верхней части есть кнопка для фиксации крепления, гнездо крепления, и «глазок» GPS навигатора, именно через него устройство принимает сигналы спутников.

Лицевая часть покрыта полированным пластиком с глазком антирадара, который улавливает излучения.

Левая часть – здесь расположились, разъем mini-USB, колесико громкости, разъем для питания на 12В.

Правая часть – почти пустая, есть только динамик на скошенном углу.

Нижняя часть также пустая, по центру расположена наклейка, с наименованием модели и штрих-кодом.

Возможности

Теперь в своем отзыве, хочется рассказать про возможности. Однако в самом начале хочется вас предостеречь! Как и в других гаджетах компании ARTWAY в инструкции пользователя для RD – 301 есть надпись – «что нужно сначала запустить двигатель автомобиля, а уже затем подключать устройство в прикуриватель! Причем делать это нужно каждый раз». Для меня это реально еще один ОСНОВНОЙ минус. Ребята (производители) – никто так делать не будет, а если ваши девайсы будут гореть при запусках, то ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО! Нужно что-то делать, исправлять эти «косяки», как сделано у других производителей.

Теперь пробежимся по возможностям, они меня действительно обрадовали. Настраивается все и вся! Кстати для того чтобы перейти в расширенное меню нужно на 3 секунды зажать кнопку «DIM/MENU», далее гуляем по списку кнопками «MUTE», «MARK». Функции меня действительно поразили, есть отображение скорости, времени, даты, часов и компаса на малом дисплее.

Помимо этого есть еще куча настроек, вот некоторые интересные из них:

GPS. Здесь есть не только улавливание стационарных камер по GPS, но и есть и информатор, то есть девушка вам говорит – «что впереди такая-то камера или радар». Что самое приятное, она также указывает – «что камера бьет в спину»! ЭТО ОДНОЗНАЧНО ПЛЮС!

Настройки GPS, здесь их действительно целая куча, вы их можете включать и выключать вот список:

приближение к стационарной камере, измеряющей скорость

к камере, измеряющей скорость на отрезке дороги («Автодория»)

к лежачему полицейскому

к радару встроенному в светофор

к устройству, проверяющему проезд на красный свет

к камере контроля полосы

к участку с опасным изменением направления движения

пост ДПС

ж/д переезд

школьная зона

населенному пункту с ограничением скорости

отрезку дороги с ограничением скорости

опасному перекрестку

опасному участку дороги

участку с запрещенным обгоном

пользовательской точке

«Стрелка» и «Автодория». Позиционирование полное и без каких-либо проблем.

Функция OCL – настройка обнаружения радаров по расстоянию, можно настроить от 400 до 1500 метров

Функция OSL – можно установить допустимое превышение скорости. Например, работает ограничение в 60 км/ч, вы же можете прибавить + 10 или 20 км/ч, только после этого начнется срабатывание устройства

Фильтры ложных срабатываний, есть режимы «ТРАССА» и «ГОРОД»

Возможность устанавливать свои точки, есть радаров нет в базе GPS

Возможность ставить точки «тишины», это если ваш радар сильно пиликает скажем на какую либо дверь. Нажимаете кнопку, заносите ее в базу, и больше ложных срабатываний в этой точке не будет.

ARTWAY RD-301 работает ОЧЕНЬ ХОРОШО! Вот нареканий к нему ПРОСТО НЕТ! Отличная «вещица», отмечу, что ложных срабатываний минимум, а вот позиционирование камер работает на 100%! Что еще хочется отметить звуковые эффекты – голос и звуки, не раздражают ухо. Все они достаточно приятные (чувствуется качество динамика) и через несколько секунд утихают, можно настроить так, что могут практически вообще отключаться, не донимая звуками.

Крепление в машине, ИТОГ и цена

НА лобовом стекле чувствует себя хорошо (две присоски держат отлично), правда поначалу провод был в натяг, все же он сделан пружинкой, но он быстро вытягивается (если его растянуть руками). НА кочках не отваливается, держится очень уверенно.

Что же подводим ИТОГ. В целом устройство мне понравилось, даже очень! Гармоничный и понятный корпус, хорошее и легкое управление, есть дисплей с желтыми символами, которые кстати в яркую погоду очень хорошо читаемы. Определяет все камеры, радары (включая комплекс «АВТОДОРИЯ»), и прочие «прелести» наших дорог.

Из минусов – для меня только один основной, ЭТО НАДПИСЬ В ИНСТРУКЦИИ. То, что нет шнурка и коврика, это все надуманное. Я еще раз повторюсь в работе самого ARTWAY RD-301, минусов не обнаружил.

Цена по данным Яндекс маркета, в пределах 4300 — 5750 рублей. Как я считаю цену приемлемой.

Сейчас видео версия, посмотрите, там есть много чего.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.