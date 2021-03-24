АЛИСА и Starline: навык для сигнализации

Ни для кого не секрет, что во многих современных сигнализациях есть управление автомобилем через смартфон. Для этого нужно приобрести дополнительный GSM модуль, в него устанавливается СИМ-карта, которая позволяет управлять охранной системой через специальное приложение на телефоне. Для примера, у меня на моей KIA OPTIMA стоит Starline, есть GSM модуль и есть одноименное приложение. НО! Чтобы сделать работу более комфортной, сейчас появляется управление через различные голосовые помощники, например – через «SIRI» или «АЛИСУ» от компании Яндекс. Как вы догадались, сегодня я вам постараюсь рассказать, как ее подключить, будет текстовая версия и видео в конце …

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Система реально работает, я с ней уже катаюсь порядка месяца, и нужно отметить по сравнению с приложением в телефоне – работает АЛИСА + Starline намного стабильнее. Рассказывать про подключение я буду как раз на своей связке, но если у вас сигнализация от кого-то другого бренда, то стоит ее также поискать в навыках голосовых помощников

Внедрение голосовых помощников

Можете задать вопрос – «а вообще, зачем это нужно»? Друзья сейчас «цифровизация» это новый тренд, от него никуда не деться. Вы же не задаете вопрос — зачем вам АЛИСА дома, для подключения, скажем к телевизору. А тут можно так сказать «умная машина»

Если быть честным, то впервые управление сигнализацией от СТАРЛАЙН появилось на смартфонах APPLE, там есть помощник SIRI и там давно все работает.

А вот владельцев на ANDROID, не радовали такими системами до недавнего времени. Было куча энтузиастов которые программировали сами на коленке, писали различный код чтобы как-то работать с этой «операционкой». Однако все меняется, у голосовых помощников появляются новые навыки.

Как подключить АЛИСУ к STARLINE?

Так повелось что в России самый популярный помощник это АЛИСА от Яндекса. Она много чего умеет делать по дому, вспомнить хотя бы умные колонки, лампочки, розетки и т.д.

НО сейчас появился реально нужный нам навык, далее пойдет инструкция по подключению (но еще раз хочу всех предупредить – работать это будет только в том случае, если у вас есть GSM модуль, без него все бесполезно)

ШАГ 1:

Открываем приложение «STARLINE 2», если у вас есть управление через SIM карту, то в 99% случаев это приложение у вас стоит на смартфоне (иначе смысл теряется).

После того как зашли, нажимаем иконку «человечка» сверху справа, переходим в пункт – «одноразовый пароль» — далее «сгенерировать». Появляется 8-значный код, который вам нужно записать либо скопировать в буфер обмена.

ВАЖНО!!! Говорить этот код – НЕЛЬЗЯ никому, чтобы избежать гипотетического несанкционированного управления вашим автомобилем.

ШАГ 2:

Теперь нужно найти приложение АЛИСА на вашем смартфоне, если его нет, он ставится примерно за пару минут из «PLAY МАРКЕТ».

Заходим в приложение, говорим АЛИСЕ – «запусти навык СТАРЛАЙН».

После этого задается вопрос – «нужна ли помощь в подключении» или «перейти к подключению». Как становится понятно, переходим к подключению (просто говоря это голосовому помощнику), она запрашивает номер, который мы скопировали ранее

Забиваем его (лично я больше доверяю клавиатуре), копируем из буфера, либо называем словами.

После этого она определит ваше устройство с серверов СТАРЛАЙНА. У меня называется OPTIMA2. Обычно оно идет под цифрой «1». Чтобы его привязать и сделать по умолчанию – говорим – «цифра 1»

Устройство привязано, теперь им можно управлять.

ШАГ 3:

Основное меню, содержит всего 4 пункта:

СТАТУСЫ (отвечает за состояние вашего автомобиля, показывает — температуру, пробег, состояние автомобиля, заряд АКБ и т.д.), посмотреть все можно командой – «СПИСОК СТАТУСОВ»

КОМАНДЫ (это основные функции системы – запустить – остановить двигатель, поставить – снять с охраны, запустить предпусковой подогреватель, если он есть, посигналить, открыть багажник и т.д.) посмотреть все можно голосом — «СПИСОК КОМАНД»

ПОМОЩЬ. Помогает пользователю разобраться в системе

НАСТРОЙКИ. Можно удалить добавленное устройство, либо сменить на другое, отключить помощника и т.д.

В целом все очень просто, разобраться может даже ребенок общаясь с АЛИСОЙ, если что она переспрашивает. Также будет подробный разбор в видео версии внизу.

Управление машиной

Как вы поняли, основные команды идут снять – поставить на охрану, а также запустить – остановить двигатель.

Все это я успешно проверил на своем автомобиле — работает безотказно, особенно понравился АВТОЗАПУСК. Как я уже заверял сверху, стабильность гораздо выше, чем у приложения в смартфоне.

Единственный момент который стоит отметить – если просто сворачиваете приложение, а потом его разворачиваете, оно сразу готово к работе. НО если нажимаете – «закрыть все». То после того как вы зайдете в АЛИСУ, вам нужно опять ей будет скомандовать – «ЗАПУСК НАВЫКА СТАРЛАЙН», а уже далее ходить по меню.

Для тех, кто не понял статью, смотрим видео версию

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