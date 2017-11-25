Очень часто мне приходится читать комментарии к моим тестам и обзорам, мол – «что тестируешь все дорогое? Неужели нет сейчас нормальных гаджетов скажем по 2-3 тысячи рублей?» Другие говорят, что им не нужны все эти «навороты», крутые процессоры–матрицы, GPS–ГЛОНАСС и прочее, якобы они ездят и не нарушают! Нужно только видеть ОБЩУЮ КАРТИНУ на дороге, чтобы потом если что доказать «беспредел». И я подумал – а действительно, ведь есть такой класс водителей – Я ВАС УСЛЫШАЛ, и нашел такой видеорегистратор, в котором есть главное – высокое качество видео. И никаких лишних наворотов, которые раздували бы цену устройства. Итак, встречайте видеорегистратор российского бренда, AdvoCam FD4. Будет полный обзор + видеоверсия как обычно…

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Сразу сейчас хочу сказать всем скептикам – ДА, ДРУЗЬЯ, это реально бюджет класс с ценником около 3000 рублей. И глупо сравнивать такой аппарат с навороченными видеорегистраторами, которые стоят дороже в 5, а то и 10 раз больше. Здесь сэкономили на всем, на всех дополнительных опциях, широкой комплектации (оставили только самое необходимое), поставили редкое не раскрученное железо. Но обеспечили главное – высокое качество видео. То, собственно, ради чего подавляющее большинство потребителей и покупает видеореги. Некоторые обозреватели утверждают, что качество видео в AdvoCam FD4 на уровне вдвое более дорогих моделей. Хотя комплектующие в данной модели не самые топовые (а потому и не такие дорогие). Но обо все по порядку.

Комплектация

Сам видеорегистратор

Зарядное устройство в прикуриватель

Держатель на лобовое стекло с присоской

Кабель USB – mini USB для подключения к ПК

Крепления на двойном скотче, для прокладки кабеля питания

Гарантийный талон и инструкция

Очень стандартная комплектация, как говорится – минималистичная: все необходимое есть и нет ничего лишнего. Хочу сказать про зарядник. Сборка зарядника у нас здесь Китай. К чему я это — да к тому, что обычно у бюджетных гаджетов из Поднебесной зарядное устройство, мягко сказать, низкого качества. Часто встречался с тем, что провода просто отваливались от адаптера прикуривателя! У AdvoCam-FD4 все нормально, провод сидит надежно, здесь небольшой плюсик. Скажу и про коробку пару слов (знаю для многих — это важно), она цветная сделана из твердого картона, подарить (конечно, с содержимым) собственно не стыдно (кстати, на ней сзади есть расположение основных клавиш, можно сразу понять, что и где, не забегая в «руководство пользователя»).

Внешний вид

Передняя часть. Здесь располагается основной объектив и динамик

Верхняя грань. Разъем mini USB, крепление и клавиша включения

Правая часть. Здесь помещены основные клавиши управления, M – «MENU», «ВВЕРХ», «ВНИЗ», и клавиша «OK»

Левая грань. Разъем для карты памяти.

Задняя сторона. Большой TFT дисплей на 3 дюйма

На нижней стороне ничего нет (если не учитывать прорези для охлаждения и серийный номер). Хочется отметить, что материал корпуса использует SOFT TOUCH пластик, не остаются разводы, да и на ощупь не плохо. Корпус AdvoCam не большой, собственно это именно «те три дюйма» дисплея, поэтому перекрывать дорогу он не будет. Я вам советую вешать его за зеркало, и отключать дисплей благо такая функция у него есть (это же не КОМБО, в котором нам нужно постоянно контролировать дорогу).

МЕНЮ

Предлагаю поговорить о меню, хотя лучше посмотреть видео версию там понятнее.

НА основном дисплее отображаются: Таймкод записанного видео, разрешение, время, заряд батареи, дата, состояние микрофона, вкл/выкл G сенсора, отображение функции WDR, интервал записи.

Если нажать на клавишу «M» – меню, переходим к двум вкладкам

Первая – настройки разрешения, циклической записи, WDR, экспозиции, Датчика движения, штампа записи и т.д.

Вторая – настройки гос.номера, даты и времени, звука клавиш, языка, частоты и т.д.

Вкладки стандартные, и понятные даже для не искушенного пользователя, все там где ты ожидаешь. Кстати меню работает без лагов и багов (которые присущи китайским дешевым аналогам)

«ЖЕЛЕЗО» внутри и возможности

Не стоит ожидать здесь флагманское «железо»: устройство у нас бюджетное, а потому используются относительно малоизвестные и недорогие аппаратные решения. Бренд настаивает, мол, заслуга инженеров AdvoCam – в том, что они откопали, качественно спроектировали и собрали и настроили в общем-то неплохую «железку». И выжали из нее максимум в плане качества записи.

ЖЕЛЕЗО

Процессор. Generalplus 2159, скажу так — это ОЧЕНЬ бюджетное решение, но есть и плюс есть поддержка функции WDR. Это железо нормально «переваривает» HD разрешение (даже 60 к/с), а вот в FULL HD есть малозаметные тормоза (но про это чуть ниже).

Матрица. JX-F02 CMOS 1/2.7″, 2Mpxl, “SOI”. Матрица производится Тайваньской компанией и рассчитана на бюджетные модели видеорегистраторов. Из плюсов можно отметить то что, при 2 Mp матрица имеет физический размер в 1/2,7 размер каждого пиксела 3Х3 мкм. Это реально не плохой результат, как заверяет производитель — это должно улучшить качество ночной съемки (посмотрим).

Объектив. Стеклянный (6 линз), F2.0, угол разворота 120 градусов. Если со стеклом и углом разворота все понятно, то вот с апертурой F2.0 (напомню, чем ниже показатель, тем лучше снимает ночью, например F1.4, будет снимать в разы лучше). НО у нас же бюджетный девайс (так «на минуточку» цена то 3000 рублей), а поэтому для него это реально не плохо.

Аккумулятор. 350 мАч, лично мне показалось, что это реально правда, конечно 40 минут он не работает (причем в различных режимах, просмотр видео или просто в «настройках»). Но свои 20 минут отрабатывает, это уже хорошо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение – 1920Х1080, 1280Х720

Частота кадров – от 30 до 60

Интервал записи – 2,3,5 минут

Функция WDR

Кодаки H.264, MOV

Наличие G-sensor

Функция камеры – 2 Mp

НУ ЧТО ДРУЗЬЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – КАК ОН СНИМАЕТ? Я тестировал его несколько дней и могу сказать — что качество хуже флагманов (у которых ценники зачастую более 8000 рублей), но лучше многих БЮДЖТНЫХ видеорегистраторов (скажем до 5000 рублей)

Дневная съемка – здесь все нормально: номера читаются по прямой в пределах 10-12 метров от автомобиля, дальше начинается мыло. Это хороший результат – у китайцев и безымянных русских брендов в моделях с ценой меньше 5000 рублей обычно максимум метров восемь.

Софтовая система WDR на солнечном свете не может способствовать полному прочтению номеров (это вам не аппаратный HDR), то есть на большом расстоянии они практически не видны. Однако картинка в целом читаемая – хорошо различимы знаки, светофоры, разметка и т.д. Действительно нет больших «засветов» от солнца, видно, что WDR их сглаживает.

Ночная съемка. Тут немного печальнее, номера начинают пропадать примерно с 7-8 метров, немного плывут и знаки. Однако при плохом освещении (я обычно тестирую в темном гаражном массиве), нет полного «разваливания» картинки. У большинства китайских региков из той же ценовой ниши (до 5000 рублей) ночью запись вообще кошмар — изображение превращается в «кашу» уже при 3-5 метрах от бампера.

Что еще не понравилось (может быть это мое субъективное). Процессора не хватает для идеального Full HD: как только включаем это разрешение, проявляются небольшие подергивания кадра. Как такового пропуска кадров, смазывания или снижения четкости нет, то есть разрешение «рабочее». Впрочем – напишите в комментариях свое мнение по этому поводу, исходные видеофайлы я как обычно предоставил для вашей независимой оценки. А вот в HD все плавно, даже если включить HD c 60 к/с. Как вы считаете, что лучше использовать в FD4 – Full HD или все же HD?

Как я уже говорил выше, качество записи видео далеко от того, что дают дорогие модели с ценником выше 10000 рублей, но для регистраторов за 3000-4000 и даже 5000 рублей качество картинки — одно из самых лучших.

Крепление в машине

Здесь все просто и четко, зарядка в прикуриватель, провод в гнездо питания и все работает (можно даже скрыть провод при помощи креплений на двойном скотче).

Обзор FD4 не закрывает: как я уже писал он не такой большой, а поэтому его легко можно спрятать под зеркало. Вакуумная присоска качественная, крепко держится на стекле, на ухабах и ямах присоска от стекла не отваливается, при минусовой температуре также держится надежно.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

AdvoCam-FD4 – модель для непритязательных пользователей, которые хотят хорошо видеть общую ситуацию на дороге. Днем номера читаются с 10-12 метров, ночью – с 7-8 (дальше «мыло»). Что я считаю очень неплохо для гаджета за такие реально «смешные» деньги. Вот многие просят порекомендовать видеорегистраторы с Китая (с того же Алиэкспресс). Но друзья, там вы покупаете кота в мешке, без гарантии, без каких-либо обязательств, зачастую с ужасным качеством съемки.

Если у вас есть 3000 рублей и вы не хотите переплачивать за супер детализацию, за лишние редко используемые (или даже никогда) функции, разные фишечки и рюшечки, а вам просто нужно общее понимание дорожной обстановки со считыванием номеров, AdvoCam-FD4 — ваш выбор. Еще раз повторю — глупо его сравнивать с «флагманскими» девайсами в 5–10 раз дороже. Если хотите это как сравнить Лада Гранта и KIA Optima. На этом заканчиваю, думаю вам было интересно, подписываемся на мой канал и на обновления сайта. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

P.S. AdvoCam везде упоминают как российский бренд, так это или нет – не знаю. На странице бренда только сказано, что он принадлежит ООО «Видеомакс», производителю профессиональных систем видеонаблюдения. И еще часто пишут, что разрабатывают и тестируют модели AdvoCam в России, про это даже есть репортаж с производства. Где якобы модели тестируют на вибростендах и в температурных камерах. Чтобы регистраторы AdvoCam не разваливались на отечественных дорогах и стойко переносили и жару, и холод. Верить или нет – пусть читатели сами решают.

Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу?