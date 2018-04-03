Ко мне на блог периодически приходят вопросы, касательно зарядки полностью заряженного аккумулятора автомобиля. Например — поставил АКБ на профилактическую подзарядку и забыл про нее, зарядное устройство не автомат и оно очень долго заряжало батарею! Что будет, какие последствия? Еще один популярный вопрос – генератор автомобиля всегда «питает» АКБ, даже полностью заряженный, а если поездка долгая, что тогда будет? Как все это работает? Как вы поняли, сегодня будем говорить применительно к автомобилю. Отвечу сразу на все вопросы, как обычно видео версия в конце …

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На автомобили устанавливают свинцово-кислотные аккумуляторы. Конечно, сейчас технологий их производства огромное количество (есть и AGM, и GEL варианты, самые продвинутые сейчас). Однако заряжать батарею, которая полностью подзаряжена не стоит, это может категорически снизить ресурс изделия. Этому есть ряд причин.

Устройство

Пару слов, про то как работает АКБ для автомобиля (конечно у меня про это есть статья, нам просто нужно для понимания).

В принципе все очень просто: — Есть минусовая (из чистого свинца «Pb») и плюсовая (из диоксида свинца PbO2) пластины, которые заливаются специальным электролитом (обычно это серная кислота + дистиллированная вода в соотношение 35% к 65%).

Если подать на пластины электрический ток – тогда плотность серной кислоты в электролите будет расти (нормальным считаются значения 1,27 – 1,29 г/см3), происходит накопление заряда.

Когда идет разряд (скажем, подключить к пластинам лампочку) — плотность кислоты падает, соединяясь со свинцом, она начинает оседать в виде сульфатов на пластинах.

Если опять подать зарядный ток, то сульфаты разрушаются, и плотность опять начинает расти. Собственно так и происходит по кругу, это классическая схема работы.

Конечно сейчас электролит может быть заперт в специальные маты (AGM) или гель (GEL) но суть остается одной и той же. Свинцовые пластины – электролит.

Что происходит если зарядить на 100%

В электролите начинают идти пузырьки, многие говорят — что он кипит! Однако это не совсем правильно (если не лезть сейчас в теорию физики и сказать все простыми словами), то – при достижении полного заряда и плотности электролита в 1,27 г/см3 исправная батарея должна начать выделять пузырьки. Это выходит «ВОДОРОД» и «КИСЛОРОД», которые выделяются из электролита при химической реакции. МОЖНО УБИРАТЬ АКБ С ЗАРЯДКИ!

То есть простыми словами начинает разлагаться именно вода, но никак не серная кислота. Если оставить так батарею кипеть на длительный промежуток времени, то плотность вырастит еще больше.

Конечно сейчас зарядные устройства автоматические и они сами отключат ток при достижении 100 процентного значения, но есть и старые ручные модели станций, там нужно все отслеживать в ручную.

Почему же плохо заряжать заряженный аккумулятор

Именно свинцово-кислотный вариант, это может реально погубить и вот почему:

После полного заряда (как я писал сверху), идет выделение кислорода и водорода, оставите так кипеть на пару часов, и плотность кислоты вырастит до нежелательных значений. А чем выше плотность кислоты, тем пагубнее она может влиять на свинец, просто больше разъедая его. Пластины просто быстрее могут осыпаться

Если часть воды испарится. То уровень электролита упадет, а значит упадет и емкость, в мороз такой авто может не запустить двигатель – ПРИЧЕМ ОТДАСТ ВСЮ ЭНЕРГИЮ. Соответственно плотность оставшегося электролита упадет, и он банально может замерзнуть

Если пластины оголяться, они быстрее разогреются, что приведет к их перегреву – есть опасность осыпания активной массы

Если АБК интенсивно «кипит» (стоит большой ток заряда), особенно если он обслуживаемый, тогда газы которые из него выходят, могут быть причиной взрыва. Конечно, он будет не такой сильный, но корпус может быть поврежден, да и вас обрызгает кислотой.

Необслуживаемый аккумулятор. После долгого перезаряда вообще сложно восстановить. Обычно у него нет отверстий для добавления электролита, а вот отверстия для отвода газов есть. Простыми словами если он «бурлил» и ушла часть воды, тогда добавить ее до уровня можно, только если рассверлить корпус. Многие этого не знают и просто сдают эти батареи и покупают новые

Ну и последнее. Когда идет интенсивный перезаряд, тогда все пары могут оседать на корпусе, окисляя клеммы (ухудшиться контакт между клеммой и электродом). НУ и этот электролит может стекать вниз по стенкам АКБ, собственно разъедая площадку под собой, может дойти и до лонжеронов авто

Таким образом, в заряде уже заряженного аккумулятора ничего хорошего нет! Но стоит оговориться — если это не его восстановление, скажем десульфатация АКБ.

Со временем на пластинах образуются сульфаты свинца, которые нужно разбивать.

Работа генератора

Многие мне писали – ведь генератор всегда подзаряжает АКБ (это как мы разобрались плохо для полностью заряженной), соответственно эта система сама себя калечит?

Не совсем правильно. Сейчас в современных генераторах, да и в старых моделях была очень эффективная система устранения перезаряда. Устанавливали реле-регулятора, которые уменьшали заряд при достижении 100% (тогда он вообще стремился к нулю). В современных системах, есть такое, что вообще подача подзарядки прекращается и после разряда, она опять возобновляется.

Поэтому на автомобилях, не происходит ЗАРЯД УЖЕ ЗАРЯЖЕННОГО АККУМУЛЯТОРА (простыми словами перезаряд), его полностью отсекает электроника (в данном случае реле). А вот если такое происходит, значит что не исправно реле-регулятора.

Именно поэтому АКБ нормальных производителей (как выбрать читайте здесь), могут ходить ОЧЕНЬ долго. От 5 до 7 лет

Поставил на зарядку и забыл

Не знаю как такое вообще возможно — ВСЕ ЖЕ НУЖНО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ! ДА и стоит сейчас брать продвинутые зарядные устройства (хотя бы тот же самый IMAX B6), они автоматически отключатся при достижении 100%.

НО бывает и такое – зарядное устройство старое (то есть оно автоматически не отключиться), да и вы забыли его отключить. ТО есть батарея зарядилась, а заряд все «фигачит» и «фигачит». Плохо это или нет?

Самое первое — все зависит от емкости АКБ и силы тока. Скажем, если вы заряжаете батарею в 200Ач током 1-2А, то вы ее будете заряжать ОЧЕНЬ ДОЛГО! А вот если это 40 или 45 Ач, это уже немного другое

Второе — перезаряд конечно плохо, но опять же смотря, на какой ток вы его поставили, и какое время он уже стоит. Обычно бывает, что ставят на 1-2А (для 55Ач) и таким образом он стоит долго (например, сутки – двое). Такой слабый ток, за сутки ничего страшного сделать не сможет. Ну покипит электролит, ну выкипит его небольшая часть, добавите вы дистиллированной воды до нормы ну и собственно все. Даже интенсивного разогрева не будет.

А вот если сила тока 5-10Ампер, то это реально уже опасно! Такой ток не только может способствовать «выкипанию» большей части электролита – оголению и сильному разогреву пластин (за реально короткий период времени, я уже молчу о сутках) – что реально сократит срок службы АКБ (или вообще выведет его из строя). НО и большая часть выделенного водорода, может спровоцировать взрыв (как я еще называю хлопок), потому как горит водород быстро и сильно.

В любом случае, перезаряд аккумулятора (особенно сильный) сокращает его ресурс в разы (может и сразу вывести его из строя)

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.