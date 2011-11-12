В предыдущей статье – можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с машины, я немного затронул зарядку в холодный период времени. Но мои читатели захотели подробнее разобраться в этой теме. Для нашей страны холод и морозы, вещь уже привычная, но всегда неприятно, когда «источник питания» просто разряжается и не может завести ваш автомобиль. Также короткие поездки, могут просто «убивать» ваш батарею – все дело в том, что зарядка аккумулятора на морозе намного отличается от плюсовых температур. Виновником выступает плотность электролита, а также увеличение внутреннего сопротивления …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не многие знают, но большинство автомобилей в зимней период времени ездят с недозаряженными аккумуляторами. Обычно это около 25% недозаряда. Но почему такое происходит? Все дело в том, что с холодами возрастает внутреннее сопротивление батареи, поэтому восстановление емкости не может происходить на все 100%, после запуска двигателя. Обычно (как написал сверху) емкость колеблется в пределах 70 – 75%, а если замерить плотность она около 1,24 г/см3

Про электролит

Всем известно, что работоспособность обычных свинцовых аккумуляторов напрямую зависит от электролита. Именно он заставляет накапливаться заряд внутри АКБ. Стандартная плотность для нашей полосы является 1,27 – 1,28 г/см3. Но и у этой плотности есть свой порог замерзания.

1,27 – замерзает уже при « — 65» градусов Цельсия

1,20 – замерзает при « — 20» гр.

1,10 – уже при « — 7» гр.

Но что самое прискорбное, что плотность 1,24г/см3 может уже замерзнуть при – 40, — 42 градусах. А именно такие значения почти у всех АКБ в холодный период. Чем это грозит? ДА банально ваш аккумулятор может замерзнуть и повредиться, разрушается не только корпус, но и активная масса пластин.

Поэтому в зимний период времени нужно следить за тем, чтобы плотность электролита, не падала, особенно в сильные морозы. То есть иногда нужно подзаряжать батарею, желательно в теплом помещении, специальным зарядным устройством.

Напряжение аккумулятора

Конечно не всегда, а особенно на морозе есть возможность замерить плотность. Однако на многих современных АКБ есть специальное окошечко, еще его называют «зеленый глазок». Если он «горит» зеленым, значит все нормально. А вот если черным или белым, то нужно смотреть или обслуживать вашу батарею.

Однако и глазка может не быть, тогда в помощь подойдет «мультиметр» (или вольтметр), чтобы замерить напряжение и сориентироваться. Нормальное напряжение аккумулятора – 12,7В, это своеобразные 100% заряда. Если у вас меньше скажем 12,2В – это разряд на 50%! А 11,7В – это почти полный разряд батареи.

Так вот заряду в 12,2 – 12,4В – соответствует плотность в 1,23 – 1,24г/см3 именно при таких показателях в – 40 гр., ваша батарея может замерзнуть. Я уже молчу о более низком напряжении.

Зарядка АКБ в холоде

Допустимые условия для заряда кислотного аккумулятора, это диапазон температур от – 15 до + 40 градусов Цельсия. Напряжение заряда при + 20 + 25 градусов, должно быть 13,8 – 14,2В. При увеличении температуры, напряжение должно быть меньше обычного, что избежать перезаряда АКБ. Соответственно при уменьшении температуры напряжение должно повышаться. Если почитать различные источники производителей батарей, а также зарядных устройств компенсационный ток должен соответствовать примерно 30 мВ (градус Цельсия) или 0,03В.

Что это значит – нормальная температура, при которой заряжается аккумулятор примерно +20 градусов Цельсия, а напряжение 13,8В (берем средний аккумулятор). Если температура начинает понижаться, то токи заряда также должны увеличиваться — НА 0,03В за каждый градус понижения. Таким образом, если заряжаем при нуле градусов Цельсия (а это отлично на 20 градусов от нормальной температуры), то 20 Х 0,03 градуса, получается – 0,6В. Если хотите заряжать аккумулятор на морозе в -20 градусов (а это отлично от нормальной температуры в 40 градусов), тогда 40 Х 0,03 – 1,2В.

Если «подбить» небольшой итог, нормальный заряд аккумулятора происходит при + 20 гр. Цельсия, обычно это напряжение в 13,8В (возможно чуть выше). В идеале так и нужно заряжать АКБ в теплых условиях! Но если вы решили зарядить на холоде, например при «нуле» прибавляем напряжение на 0,6В, до 14,4В. А вот если заряжаете на морозе в – 20 градусов, еще на 0,6В, то есть до 15В.

Именно такие напряжения нужны чтобы на морозе довести заряд до 100%! Многие могут спросить а возможен ли заряд 13,8В при морозе? Возможен! Однако заряд будет намного увеличен по времени. ДА и есть большая вероятность, что батарея так и не наберет 100% емкости.

Также стоит помнить что нельзя давать экстремально высокие напряжения заряда – есть мнение что если дать 15,6В, при -10, -15, то батарея быстро прогреется и начнет эффективно брать заряд. НО ЭТО НЕ ТАК! Скорее всего, вы убьете свой АКБ, это грозит осыпанием активной массы. Рассчитывайте напряжение правильно.

Заряд штатного генератора в мороз

НА современных авто, диапазон от 13,8 до 14,4В. Стоит отметить, что в крайне низкие температурные ситуации, от – 20 (и ниже), чтобы подзаряжать полностью ваш АКБ нужно проехать за рулем от 4 часов! Вряд ли кто столько проезжает.

Однако если ваш моторный отсек, хорошо утеплен, и практически не продувается. Двигатель очень быстро разогреет моторное пространство, соответственно и батарею. Таким образом, зарядка аккумулятора будет проходить намного быстрее.

ДА и если моторный отсек не имеет утепления, то тепло от двигателя поможет сократить время заряда. Однако опять стоит помнить о времени поездки до работы (если она короткая зимой, это плохо), да и прогрев двигателя еще не кому не вредил – опять же это благотворно скажется на восполнении заряда батарей.

Сейчас видео версия смотрим.

На этом заканчиваю, смотрите и читайте наш АВТОБЛОГ.