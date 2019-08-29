ТОП5 – Российские аккумуляторы. Мой рейтинг

Сегодня будет вторая часть про бренды или фирмы аккумуляторов, первую часть про импортные АКБ, вы можете почитать здесь. Я предоставлю подборку ТОП 5 Российских брендов аккумуляторов, которые можно рассмотреть для покупки, я с ними сталкивался по своей профессиональной деятельности, и они показали только самые лучшие результаты. В общем обещал – слово свое держу. Как обычно будет текстовая версия + видео. Не будем затягивать, давайте начнем …

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Вначале хочу сказать — статья получилось довольно обширной, все потому что почти любой российский бренд, включает в себя еще несколько «подбрендов». Коснешься его, а там еще как минимум два, а то и пять, прямо как матрешка. Также хочется отметить, что многие Российские компании тесно сотрудничают с зарубежными фирмами и по сути используют зарубежные технологии. В общем как я считаю – получилось познавательно и интересно.

Аккумуляторы TITAN

C батареями TITAN я знаком уже достаточно давно, у одного клиента, когда я работал на СТО стояла именно такая. Проходила около 5 лет, так и продал машину вместе с ней.

Производятся в городе «БОР» Нижегородской области, на заводе «ТУБОР». История этого предприятия просто огромна, она начинается еще в 19 веке прошлого столетия и длиться по сей день.

Стоит отметить, что там же, производятся батареи под брендом TUBOR, но сам я с ними не сталкивался.

И смотрите, какая штука получается — аккумуляторы TITAN это совместное предприятие с компанией «EXIDE – TUDOR» (про них мы говорили в предыдущей статье, ссылка сверху можете перейти и почитать). Это предприятие начало работать в 1999 году. В те года зарубежный холдинг поставлял на Российский завод все комплектующие, сепараторы, пластины корпуса, а у нас просто происходила сборка. Сейчас все изменилось, и большую часть комплектующих производят у нас.

Применяются самые современные технологии на данный момент, например – кальциевые и EFB.

Таким образом, получается, что аккумуляторы TITAN – TUBOR являются родственники батареям EXIDE – TUDOR. Не путать TUBOR и TUDOR. Вот так вот все запутано.

Цена за TITAN, а именно его я вам советую, ибо с TUBOR я не сталкивался (как обычно мы смотрим емкость 60 Ач) — составляют примерно 4950 рублей. Этот вариант я поставил на первое место в моем рейтинге. Зачастую гарантия на эти батареи около 2 лет.

АКБ ЗВЕРЬ и AkTex

Как и у других производителей бренд «ЗВЕРЬ» принадлежит компании «Аккумуляторные Технологии», сокращенно «АкТех». Также этой компании принадлежат бренды «Орион», «Solo», «DUO EXTRA».

Изначально компания называлась «ВостСибЭлемент» и была основана в 1934 году, в городе Свирске (Иркутской области). Но в 1999 году проходит реорганизацию так появляется «АкТех».

Батареи «ЗВЕРЬ», были установлены в трех автомобилях моих друзей, причем достаточно давно. Никаких глобальных проблем с ними не было. Такая же история с АКБ «АкТех», знаю что раньше это был достаточно популярный бренд.

А вот про ОРИОН, SOLO и DUO EXTRA сказать ничего не могу, не сталкивался с ними. Все же я вам советую выбрать именно «АкТех» или «ЗВЕРЬ», потому что с ними работал.

У компании есть все сертификаты качества, а также современные технологии производства.

Ценник за версию в 60 Ач начинается примерно от 2800 до 4350 рублей. Батареи «ЗВЕРЬ», я ставлю на второе место в моем рейтинге, на них также дается гарантия в два года.

ТЮМЕНСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Тут опять целая россыпь различных батарей. Сам завод, как становится понятно, находится в городе Тюмень, начал существование еще в 20 – е года прошлого столетия. Однако в 2005 году он проходит реорганизацию.

НА данный момент выпускает много различных брендов, таких как – TYUMEN BATTERY, TYUMEN BATBEAR, Аrctic Batbear, Тюменский медведь, Ямал и т.д.

Сам лично я имел дело именно с TYUMEN BATTERY, TYUMEN BATBEAR и Тюменский медведь (или многие его еще называют просто «МЕДВЕДЬ»). АКБ хорошего качества, причем компания заверяет что созданы они именно для суровой среды (то есть сильных холодов).

У одного клиента на ГАЗЕЛИ, «МЕДВЕДЬ» отработал около 5 лет. У двух клиентов (когда работал на СТО), TYUMEN BATTERY, работали по 5 и 6 лет, когда батареи вышли из строя, один из владельцев авто сказал что однозначно буду брать такой же.

Сейчас аккумуляторы выпускаются по всем современным стандартам, также есть технологии AGM и EFB.

Я советую вам брать именно TYUMEN BATTERY и МЕДВЕДЬ, потому что я с ними сталкивался, про остальные бренды ничего сказать не могу.

Средняя цена примерно от 2900 до 3500 рублей. Что примерно на 1500 – 2500 дешевле, чем зарубежные аналоги. Третье заслуженное место в моем рейтинге.

АКОМ

История бренда очень туманна, и достаточно мало информации в сети. НО нашел я вот что (извините, если ошибаюсь). Производство было создано в 2002 году, на мощностях завода «Энерготехмаш» в г. Жигулевск Самарской области, опять же таки холдингом EXIDE – TUDOR. Но в 2005 году создается совместное предприятие с «Varta Autobatterie GmbH». То есть сейчас не понятно кому и как принадлежит «АКОМ» и все бренды которые входят в этот холдинг, в общем черт ногу сломит.

А брендов то не мало — это АКОМ, ULTIMATUM, REACTOR, BRAVO, РУСБАТ.

Сам я сталкивался именно с аккумуляторами АКОМ (поэтому и советовать буду именно его), ходили они долго и без каких либо проблем. У знакомого на автомобиле стоит ULTIMATUM AGM, уже третий год, все хочу доехать посмотреть на это чудо, но не получается (живет в другом городе).

Нужно отметить, что АКБ этой компании поставляются также за рубеж на многие конвейеры автопроизводителей.

Есть все стандарты качества, а также современные технологии, такие как EFB и AGM.

Цена именно за AKOM, 60 Ач, примерно от 3700 до 4200 рублей. Стоит отметить, что за 4200 можно взять даже EFB. Заслуженное 4 место в рейтинге.

Аккумуляторы BARS

Если подсчитать все бренды и подбренды, то рейтинг у нас получается не ТОП 5, а ТОП 15! Поэтому последним мне хочется отметить нашего Казахстанского соседа. Я вот все думал, в какой рейтинг его включить, в предыдущий или в этот. Все же Казахстан дружественная нам страна, поэтому логичней будет включить сюда.

ДА и большая часть аккумуляторов BARS, в основном идут на рынок именно в Россию, а уже потом в Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Китай и ОАЭ.

Талдыкорганский завод свинцовых аккумуляторов, был создан еще в 1975 году в СССР. Сейчас бренд принадлежит предприятию «КАЙНАР — АКБ».

Помимо BARS, включает бренды – KAINAR, ВОЖАК, NOMAD и UNIKUM

Нужно отметить, что батареи BARS еще несколько лет назад были очень популярны у нас в стране, у меня несколько друзей и знакомых катались с ними, и не испытывали каких-либо проблем. Однако сейчас они все чаще вытесняются Российскими производителями, которых на нашем рынке, я еще раз повторюсь просто огромное количество.

Сколько я не искал но так и не нашел, есть ли Казахстанского производителя технологии AGM и EFB. Но обычные кальциевые батареи, можно смело брать.

Цена за 60 амперный вариант, начинается от 3150 до 3700 рублей. Гарантия зачастую от 1 года до 2 лет.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом я заканчиваю свой ТОП российских аккумуляторов, опять же чтобы исключить все крики о том, что – «я вот брал какой-то бренд из списка, и он у меня «сдох», я его даже на машину не успел поставить». Всем напомню – перед покупкой новой батареи, проверяйте утечки тока, генератор, сигнализацию и прочее, иначе можете убить даже новый АКБ за несколько дней.

А у меня на этом все, пишем свои комментарии и свой опыт использования аккумуляторов. А у меня на этом все, ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР!