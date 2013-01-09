Знаете, я думал — что такие аккумуляторы уже давно не продаются, что это реально пережиток прошлых «советских» времен. А нет, они еще существуют, причем продают их в достаточно большом количестве, в основном их применяют для мотоциклов, а также для тяжелой техники и для катеров и прочих лодок (для обычных авто все же редкость). Цена у них намного ниже, а поэтому существует достаточно большой интерес к сухозаряженным типам. НО, если раньше про них (лет так 20 – 30 назад) знал практически каждый школьник, мог их хранить и заряжать. То сегодняшнее поколение спрашивает – а что это такое и с чем его едят? Спокойно, рассказываю по порядку …

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Как обычно сначала определение

Сухозаряженный аккумулятор – это батарея, которая содержит специальные отформатированные и заряженные вовремя производства пластины. НО она не заправляется электролитом, поэтому ее срок хранения увеличивается в разы.

В советское время все думали намного лет вперед, делали на случай войны, каких-либо катаклизмов и прочего. Вот почему такие варианты можно найти и по сей день, законсервированными где-нибудь на военных складах, причем если его зарядить, то он будет работать.

В каких условиях хранить

Сейчас у многих «пробежала» мысль – «а сколько можно хранить и какие должны быть условия?» Опять достаточно просто – АКБ имеет пластины из чего? Конечно же — из свинца или его оксида, это цветной материал, поэтому он устойчив к окислению и влаге. ОДНАКО любой, даже самый «лучший» металл на земле (например — золото), со временем окисляется.

Чтобы этого не произошло, их нужно запечатать от воздуха и влаги. Производители это знают, а поэтому когда с ленты конвейера сходит готовый сухозаряженный продукт, то его сразу герметизируют, путем закручивания пробок банок, сейчас пробки полностью герметичные, соответственно внутри образуется своя атмосфера, которая замедляет процессы окисления (а значит распада). Хранить такие аккумуляторы рекомендуется по 5 – 7 лет.

А как же советские военные склады и хранение по 20 – 30 лет, спросите вы? ДА все просто – есть специальные комнаты, в которых откачивается воздух, то есть создается почти вакуум, значит нет и влаги! НЕТ ОКИСЛЕНИЯ! Поэтому там они могут находиться хоть 20, хоть 40 лет, думаю это понятно.

Как заправлять – заряжать?

Собственно это не сложно, главное купить нужный объем электролита с нужной плотностью, вооружиться ареометром и зарядным устройством. Конечно электролит можно сделать самому, это смесь серной кислоты и дистиллированной воды, до плотности в 1,27 г/см3, но зачем так мучиться если в каждом специализированном или авто магазине, можно купить уже готовый. Итак:

Разгерметизация внутренней полости, открываются пробки (иногда в них требуется прорезать отверстия для выхода паров) было на старых сурьмянистых типах, чтобы выходили газы при зарядке, и не создавалось давление внутри

Заливается электролит. Желательно уже готовый (будьте осторожны, делайте все в перчатках, потому как в составе есть кислота).

Достигаем нужного уровня, во многих аккумуляторах есть специальные отметки. Если их нет, вам нужно «закрыть» пластины полностью, чтобы они были на 2 – 3 сантиметра под жидкостью

Проводятся работы при комнатной температуре. Как заверяют многие производители идеальные условия от +15 до + 25 градусов Цельсия

Затем начинается химическая реакция. Вам нужно оставить заправленный АКБ на 2 – 3 часа, обычно пишется в инструкции. Делается это для того чтобы пошла реакция между свинцом — его оксидом и электролитом.

После этого меряем плотность. Она должна быть в районе 1,27 – 1,29 г/см3! Это идеальный вариант. Если показатель ниже, скажем 12,0 – 12,3, то здесь можно немного подзарядить до нужного уровня. Если совсем низкая 10,5, тогда лучше задайте вопрос продавцу, может быть батарея неправильно хранилась и происходит осыпание активной массы.

Стоит запомнить — в идеале сухозаряженные батареи не заряжаются сразу после залива электрохимической жидкости! Плотность сама должна выровняться до нужного значения.

И последнее проверяем напряжение, оно должно быть 12,7Вольта, это 100% заряда.

Положительные моменты от покупки

Как я уже говорил сверху, такие батареи покупаются в основном мотоциклистами или водителями другой специфической техники. Берут они их как правило в сезон, то есть летом. А производитель их может сделать зимой, осенью прошлого года.

Поэтому первый положительный момент – это срок хранения, также писал выше, рекомендуется до 7 лет (но при закрученных пробках). Заправленные собратья, столько храниться НЕ МОГУТ В ПРИНЦИПЕ!

Второй плюс – практически не нужно внимания, поставил и забыл. Не нужно подзаряжать каждые два – три месяца, следить за уровнем и плотностью электрохимической жидкости.

Третий – это температурный режим. Заряженный аккумулятор, нельзя перегревать или слишком сильно морозить, химические процессы в нем либо ускоряются, либо замедляются, это негативно сказывается на хранении. У сухозаряженных такой проблемы нет, где-то читал, что им наоборот даже подходит прохладные (холодные места). Главное чтобы была низкая влажность.

Минусы сухозаряженных батарей

Сложность при вводе в эксплуатацию. Многие просто не понимают что такое напряжение, плотность, электролит и прочее.

Нельзя сразу поставить на авто и поехать.

Процесс занимает минимум 2 — 4 часа (ждем пока пройдет реакция).

Обслуживаемый тип. Многим (особенно новичкам) не нравятся. Потому как нужно за ними постоянно следить, откручивать пробки проверять уровень и т.д.

Хочется отметить, что после заправки сливать жидкость из банок уже НЕЛЬЗЯ! Хранить, как было уже не получится, многие делают такую ошибку и гробят свои АКБ

В общем — этот тип не гибкий, нельзя просто взять с полки магазина и поставить под капот, нужно приложить знания, чтобы заработал, именно это отталкивает 95% процентов покупателей и все минусы связаны именно с этим.

Сейчас замечательное видео, смотрим.

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