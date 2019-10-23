Смазка клемм аккумулятора. Зачем это автомобилю?

НА многих авто сервисах, да и некоторые автолюбители – смазывают специальным составом клеммы аккумулятора. Я также его наношу несколько раз в год, скажем после обслуживания (того же профилактического заряда). НО многие не понимают, зачем это все нужно? Хотя эта смазка реально помогает в осенне-зимний-весенний период. В общем как обработать и зачем это все нужно, расскажу в этой статье + как обычно видео внизу …

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Статья и видео будут полезны практически для всех автомобилистов. Также в ней хочу рассказать небольшой ЛАЙФХАК, для тех, у кого излишне окисляются клеммы. Не будем затягивать давайте начинать.

Что такое это смазка?

Задача здесь одна – защитить соединение (клемма + токовывод) от внешнего воздействия, влаги, воздуха, паров электролита. Сделать соединение герметичным и уберечь от окисления. То есть это своего рода защитный состав, который запечатывает соединение, убирая воздействия внешних факторов.

Производят их большое количество компаний, но по сути исполнений всего два:

Это смазка типа пасты или состава. Яркий представитель скажем – MC 1710.

Это аэрозольный состав в баллончике, который распыляется. Я пользуюсь от компании LAVR (защита клемм)

Лично мой выбор – аэрозольные варианты, просто из-за того что они наносятся легче (и руки чистые)

Как образуются окислы?

Наверное ни для кого не секрет, что «токовывод» аккумулятора и клемма в местах соединения могут окисляться, иногда это происходит из-за природных условий, а иногда из-за неисправности самого АКБ.

Природные воздействия понятны. В воздухе, особенно во влажном (осенью – весной или зимой в оттепель) — много влаги (звучит банально). Это негативно влияет на соединение клемма – токовывод аккумулятора.

Чем больше окислов, тем хуже отдает ток АКБ, соответственно машина запускается хуже.

Вторая причина окислов, это пары электролита. Бывает в месте соприкосновения токовывода и корпуса АКБ, есть мелкие трещинки. Пары поднимаются и могут окислять клеммы. На таких аккумуляторах можно видеть цветные ежики, вот такие.

Вообще перед зимой я вам советую откручивать клеммы и зачищать их для лучшего контакта.

НО мало очистить, желательно защитить это соединение, чтобы внутрь не попадала влага!

Как защищают?

После того как соединение очищено, а клемма установлена и затянута, его нужно защитить, как я говорю – «запаковать».

Просто нужно распылить из аэрозольного баллончика состав прямо на клемму, много лить не нужно буквально пару «пшикнуть». Первый раз – подождите пока все застынет, второй раз и готово.

Сверху образуется пленка, которая прекрасно защитит место соединения, буквально его запечатает.

Большой плюс, что внутрь не будет проходить не влага, не пары электролита и т.д. ТО есть соединение всегда останется с хорошим контактом, что очень важно для зимнего периода

Также хочется отметить, что аэрозольный состав, образует сухую пленку, на которой не оседает пыль. Также зачатую она не подвержена кислотному воздействию.

НЕБОЛЬШОЙ ЛАЙФХАК (как и обещал). Если у вас есть трещинка между корпусом и токовыводом, то можно его обработать этим составом, скажем пару раз. Образуется пленка, которая будет противостоять выходу паров.

Как не нужно обрабатывать?

Многие спрашивают – а обязательно наносить эту смазку для клемм аккумулятора? Или можно обойтись без нее?

Можно и без нее, если у вас батарея хорошая, то она будет прекрасно работать и без нее. Она не является супер панацеей от всех болезней АКБ.

Если он у вас уже плохой, ему ничего не поможет, это смазка это просто как дополнительный инструмент, который поможет АКБ лучше и стабильнее работать! Не более того

НУ а теперь как не нужно обрабатывать клеммы.

Смотрите это смазка, является прекрасным диэлектриком, и ее нельзя наносить между клеммой и токовыводом! ИНАЧЕ наоборот ухудшите пусковые свойства своего аккумулятора. ОНА наносится сверху, ну и снизу соединения, А НЕ В НЕГО!

Еще один из прочных мифов, я нанесу ЛИТОЛ или СОЛИДОЛ и они ничем не уступают этим смазкам. В принципе это имеет место быть, но лично я их никогда не наношу, этому есть три причины:

Это не диэлектрики . У них нет защитных свойств, они не противостоят кислотности и влаги. Все же они заточены немного на другое

. У них нет защитных свойств, они не противостоят кислотности и влаги. Все же они заточены немного на другое Они собирают грязь . И через полгода, ваша клемма будет похожа, не пойми на что

. И через полгода, ваша клемма будет похожа, не пойми на что По цене. Стоят они также, а иногда дороже (если больше упаковка), чем обычная смазка для клемм, и покупать их для аккумулятора просто глупо

Поэтому берите специализированные составы, причем хватит их надолго! Я пользуюсь именно аэрозольными, потому что они сухие (после обработки — высыхают)

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочу сказать, смазка для клемм – необязательна, но если она даже чуть защищает ваши соединения от окисления, то почему бы и нет! Ведь стоимость копейки. Причем зимой это вам реально поможет. А у меня на этом все, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР