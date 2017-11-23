Современные автомобили все больше «напичканы» электроникой, здесь и аудио системы (обычно с 6, а то и 12 динамиками и сабвуфером) большие дисплеи внутри на панели (зачастую с навигацией), куча подсветки, различных электронных помощников и прочего. Все это требует большого количества энергии, старые аккумуляторные батареи (сделанные по устаревшим технологиям) с этим могут не справляться, в нашей стране это еще актуально из-за сильных морозов (зимних пусков). Поэтому сейчас разрабатываются новые поколения АКБ, одной из таких новинок является добавления серебра в пластины, для улучшения характеристик! Предлагаю разобрать плюсы и минусы, а также что она дает и собственно — зачем добавлять, как обычно будет видео версия в конце …

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Свинцовые автомобильные аккумуляторы прошли достаточно большой путь эволюции, я уже писал в своей статье про выбор. Немного повторюсь — сейчас есть сурьмянистые, гибридные и кальциевые типы. Однако большое количество надежд связано именно с батареями, которые имеют добавки кальция в пластинах.

Зачем нужны добавки в пластины?

Добавки нужны для приданию АКБ различных свойств, но в первую очередь для того чтобы увеличить срок службы. Ведь сам по себе свинец, из которого делаются пластины очень мягкий, и при постоянных процессах заряда-разряда, а также нагрева-охлаждения (лето — зима), он может разрушаться, обычно добавляется небольшой процент (около 2 – 5%) различных материалов, которые придают нужные свойства.

СУРЬМА ( Sb) . В самом начале начали добавлять этот металл, благодаря ему увеличился срок службы пластин, они стали устойчивы и к глубоким разрядам и практически не осыпались. Однако есть большой минус при почти полностью заряженном аккумуляторе, начинает происходить бурный процесс электролиза, то есть выделение газа. Вода из электролита улетучивается и уровень в «банках» падает. Поэтому за такими АКБ нужен «глаз да глаз», еще их нельзя сделать необслуживаемыми (их просто разорвет при заряде)

. В самом начале начали добавлять этот металл, благодаря ему увеличился срок службы пластин, они стали устойчивы и к глубоким разрядам и практически не осыпались. Однако есть большой минус при почти полностью заряженном аккумуляторе, начинает происходить бурный процесс электролиза, то есть выделение газа. Вода из электролита улетучивается и уровень в «банках» падает. Поэтому за такими АКБ нужен «глаз да глаз», еще их нельзя сделать необслуживаемыми (их просто разорвет при заряде) КАЛЬЦИЙ ( Ca). Чтобы уменьшить процесс электролиза и выделения газа, в пластины начали добавлять «Кальций». При такой конструкции процесс электролиза начинался гораздо позже, когда аккумулятор был уже заряжен, то есть бурления практически не происходило. Поэтому большое количество таких батарей сейчас делают необслуживаемыми, если и есть испарение, то оно по специальному лабиринту возвращается обратно в банки. То есть требует минимум обслуживания, ОЧЕНЬ хорошо подходит новичкам. Однако большой минус не устойчив к глубоким разрядам, буквально 3-4 уносят 50% емкости

Чтобы уменьшить процесс электролиза и выделения газа, в пластины начали добавлять «Кальций». При такой конструкции процесс электролиза начинался гораздо позже, когда аккумулятор был уже заряжен, то есть бурления практически не происходило. Поэтому большое количество таких батарей сейчас делают необслуживаемыми, если и есть испарение, то оно по специальному лабиринту возвращается обратно в банки. То есть требует минимум обслуживания, ОЧЕНЬ хорошо подходит новичкам. Однако большой минус не устойчив к глубоким разрядам, буквально 3-4 уносят 50% емкости ГИБРИДНЫЙ (сочетание Sb + Ca). Здесь инженеры решили воспользоваться преимуществами как Кальциевой, так и Сурмянистой технологии (одна пластина такая другая такая), мало кипит, более-менее устойчив к глубоким разрядам. Получилось не плохо, однако этот аккумулятор обслуживаем, обычно идут пробочки сверху.

Это основные типы которые существовали достаточно долго, но ученые посчитали что потенциал Кальциевой батареи НЕ РАСКРЫТ. Постарались их улучшить благодаря добавлению серебра в пластины

Silver и Silver PLUS Technology

Вместе с Кальцием в пластины стали добавлять частичку серебра (англ. Silver) реально не много порядка 0,3% от общей массы пластин. Первыми была компания BOSCH. НО и этого оказалось много чтобы реально увеличить цену аккумулятора на 15 – 20%.

А сколько это в граммах? Если взять средний АКБ 55-60Ач (без электролита), он весит около 12 – 13 килограмм, выкинуть пластиковый корпус, получится (для примера) 10кг, 0,3% от этого веса — примерно 33 грамма и это «на минуточку» СЕРЕБРА (а не какого-то алюминия). Собственно из-за этого ценник такой большой.

Кстати многие думают, что серебра в аккумуляторе около 3%, то есть если опять же таки применить к нашей батареи в 10 кг (условно), то это получится 330 грамм серебра, друзья ЭТО КРАЙНЕ НЕ ВЕРНО! Даже если просто подумать логически 330 граммов этого металла будут стоять по сегодняшнему курсу около 11000 рублей, просто подумайте, сколько будет стоять конечный АКБ!

НО ЗАЧЕМ ДОБАВЛЯТЬ, ЧТО ОНО ДАЕТ?

Разработка это не новая еще в 90-x годах в США и западной Европе началось производство батарей свинцово-кальциевого сплава с добавкой новых легирующих компонентов, а именно серебра (опытным путем было выведено именно оптимальный процент, как я писал выше это около 0,28 – 0,3%). Такие аккумуляторы получили название CA/AG (то есть серебряно-кальциевая технология), но не все это ценили и поэтому маркетологи (для пущей важности) решили назвать Silver или Silver PLUS Technology, рассчитано это было на обычных покупателей, которые задавали вопрос – «а действительно ли там серебро?», в ответ получали — «ДА», хотя по сути это одно и тоже просто различные названия.

Какие есть минусы обычных КАЛЬЦИЕВЫХ БАТАРЕЙ:

Это боязнь глубоких разрядов, буквально три и АКБ теряет до 50% емкости и не способна запустить мотор

В любом случае есть коррозионная составляющая, особенно при контакте с электролитом

Часть воды при заряде все равно испаряется через «клапана давления» из АКБ. Хотя CA/CA являются не обслуживаемыми

Пусковые токи, емкость и время заряда – эти показатели у кальциевых типов лучше, чем у своих собратьев (сурьмянистых и гибридных), однако желательно их улучшить

ПОСЛЕ добавления такого небольшого количества СЕРЕБРА реально многие минусы просто ушли:

CA/AG — улучшил стойкость к глубоким разрядам, некоторые производители пишут что даже после 10 полных «в ноль», батарея потеряет минимум емкости

Серебро почти не боится коррозии и устойчиво к кислотам, поэтому коррозионная стойкость пластин увеличилась (пусть не намного, но все же). Срок службы таких типов при соблюдении правил эксплуатации больше примерно на год – два

Реально стали (почти) не обслуживаемыми. Все дело в том, что в «Кальциевых типах» расход воды не большой и его хватает на очень длительный срок, но в серебряных он еще меньше. И многие производители стали писать такие слоганы, как – «ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ»

Добавление этого металла снижает сопротивление пластины, а это значит, что зарядка и разрядка будет происходить намного быстрее. ТО есть время заряда уменьшилось, а токоотдача (особенно токи запуска) увеличились, примерно на 5%. Если говорить о емкости, тут данные расходятся — одни производители просто ничего не пишут, другие что она увеличилась примерно на 3-4%.

Как видите добавление этого металла пошло только на пользу, НО многие производители не спешат внедрять его в массы.

Минусы серебряной технологии

Несмотря на все преимущества, они также есть и зачастую они существенные:

Добавление в цене батареи, не нужно быть вундеркиндом чтобы посчитать, что добавление в цене здесь примерно 1000 – 1200 рублей для обычного варианта в 55-60Ач, сейчас это стоимость 33 грамм на рынках металлов

Как я писал выше, что содержание всего 0,28 — 0,3% но почему так мало? Почему скажем не 1 или те же 3%, ведь характеристики улучшаются? Скажу так – это реально проблематично для производителей с серебром очень сложно работать. Сейчас почти все производители «КАЛЬЦИЕВЫХ ТИПОВ» производят пластины методом штампования из готовой ленты (которая зачастую закручивается в рулон), это позволяет существенно снизить расходы на производство. ЛИТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ! Ибо высокая температура попросту разрушит «КАЛЬЦИЙ». НО свинец эластичнее серебра и если добавить даже 1% в ленту, то при сворачивании она будет ломаться (происходят микротрещины). То есть технологический процесс усложнится и конечная стоимость АКБ вырастит (брать никто не будет)

Золото, серебро и надпись на АКБ

Постойте, а на некоторых батареях пишут GOLD, не то что Silver, там что ЗОЛОТО есть?

Друзья содержание серебра, в пластинах НИКАК не стандартизируется! Простыми словами если вы сделали надпись «SILVER» в качестве маркетинга, но реального серебра там нет, никто вас за это наказать не может

Например, у некоторых производителей это просто такой маркетинговый ход: на самых дешевых они ничего не пишут, на батареях классом выше могут писать SILVER, а на высоком классе – GOLD (типа ПРЕМИУМ). НО это просто «замануха», зачастую может быть, что это различие – сурьмянистой, гибридной и кальциевой батарей.

Сейчас реально много брендов добавляют «AG» в свою продукцию, но первыми были – VARTA (модель BLUE DYNAMIC), BOSCH, BLACK HORSE, из отечественных TITAN. Чтобы понять есть ли действительно добавка, нужно поискать информацию на сайте официального производителя или в крупных центрах по продаже АКБ, иногда выпускаются даже специальные брошюры.

Про реальное ЗОЛОТО внутри пластин я не слышал, да и если предположить такое же содержание как серебра, около 0,3% — по просто стоимость этого металла в АКБ будет около 80 000 рублей, кто купит такую батарею? ОТВЕТ — НИКТО!

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.