Правильная зарядка аккумулятора автомобиля. Плюс видео версия

Сейчас большое количество автомобилистов имеет автоматическое зарядное устройство, то есть подсоединил клеммы (и пошел пить чай), все само собой подзарядится. Однако даже при таком подключении, вы можете совершить ошибки. Также есть огромное количество мифов, например — сколько по времени заряжать аккумулятор, можно ли не снимать клеммы с машины, нужен ли термокейс и т.д. Сегодня поговорим над правильной зарядкой аккумулятора, когда ее стоит делать, а когда она уже не поможет …

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Пару слов, про зимний сезон и морозы. Многие водители (особенно новички), думают, что зимой АКБ работает также как и летом. Это не правильно! Все дело в том, что конструкция аккумулятора автомобиля, вот уже 100 лет практически не менялась. То есть он остаётся свинцово-кислотным, внутри есть электролит (смесь дистиллированной воды и серной кислоты) который взаимодействует с пластинами из свинца. Этот электролит (даже если АКБ заряжен) на морозе подмерзает — что снижает способность проводить ток. Емкость падает в разы (например, в – 20 емкость всего половину от «номинальной»). Также генератор менее эффективно заряжает АКБ, а в крайне-отрицательные температуры (от – 35 и ниже) зарядка настолько минимальная, что практически останавливается

Заряжаю аккумулятор – не запускает автомобиль

Самая большая ошибка, именно в зимний период времени. Это то, что многие думают – можно зарядить даже старый аккумулятор — он будет работать как новый! Ему просто нужна зарядка, стоит мороз, нужно отогреть и все такое.

Но вот приносят они его домой, заряжают, затем устанавливают на автомобиль. Как правило, первый раз пуск нормальный (ибо батарея теплая и после заряда). Но вот с утра опять не хватает мощи прокрутить мотор. Несут домой — цикл повторяется.

Почему же такое происходит? Где же правильная инструкция?

ДА все просто, если аккумулятору уже 5 – 6 лет, то вполне вероятно, что он уже выработал свой ресурс и никакая зарядка ему уже не поможет! И это абсолютно нормально, даже на исправном автомобиле

Все дело в том, что со временем, пластины аккумулятора запаковываются сульфатами свинца, происходит сульфатация.

Емкость падает, например: —

Было 60Ач, через 5 – 6 лет дай бог, что будет 30Ач

Пусковой ток был 450А, стал 180 — 200А

Напряжение просело с 12,7В до 12,4В. И такие показатели будут на теплой батареи. В морозы, показатели просядут еще больше.

Если проверить такой аккумулятор — либо нагрузочной вилкой, либо тестером батарей. Работать он будет не правильно. Его банально нужно менять. Конечно, можно попытаться его восстановить, сделать десульфатацию, но это могут не все, не у всех есть условия и оборудование, да и процесс это не быстрый. Причем восстановленной батареи хватает ненадолго, как показывает моя практика, максимум год.

Нельзя заряжать на автомобиле

Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с автомобиля. Точнее не скидывая с аккумулятора клемм. Почему то многие уверены, что обязательно что-то сгорит и машина попросту не запустится – но это ошибка друзья.

Правильная зарядка может быть — на машине. НО! Которая заглушена и вытащен ключ из замка, то есть зажигание не работает

Противники говорят – что напряжение у зарядного устройства большое, и оно дойдет до ЭБУ или генератора, или стартера и просто спалит их

Постараюсь объяснить кратко – зарядное устройство дает абсолютно такое же напряжение как и генератор автомобиля, это примерно 14,2-14,4В, максимум 15 — 16В, в зависимости какой аккумулятор стоит и какое зарядное устройство.

В автомобиле такое напряжение никаким приборам навредить не может (тем более стартеру с генератором). По стандартам любая электроника, длительно должна выдерживать напряжение в 18 – 20В. Поэтому 14,4 – и даже 16В это ни о чем.

Еще такой момент, на многих люксовых автомобилях (например — ФОЛЬКСВЕГЕН ТУАРЕГ), аккумулятор может быть спрятан под сиденьем или в багажнике и т.д. И для его зарядки используются специальные клеммы или «пятаки» на кузове. То есть вы накидываете зарядное устройство на них, не отсоединяя клеммы от бортовой сети, и включаете зарядку. А я думаю — немцы не дураки.

Насчет ЭБУ. Его также спалить не получится. Потому как зачастую оно выполняет просто наблюдательную функцию по работе связки аккумулятора – генератора. То есть, если зарядки нет (например, что-то с генератором), тогда у вас будет загораться какая-то контрольная лампа и все. Когда вы выключаете зажигание, эта контрольная функция отключается. Напряжение зарядного устройства гипотетически дойти до ЭБУ может, но навредить – нет!

ДА и старые машины, вообще могли не иметь ЭБУ, например карбюраторные варианты, там все работало механически, трамблер + реле регулятора, генератор и т.д. Там вообще спалить что-то сложно.

Так что еще раз — правильно заряжать на машине, не скидывая клеммы, ничего страшного не будет

Зарядка от генератора автомобиля

Я всегда говорил — что аккумулятор зимой нужно периодически подзаряжать. Особенно если у вас стоят сильные морозы.

Но многие пишут — зачем заряжать, есть же генератор, он восполнит емкость, потерянную на пуск двигателя. Но это не правильно

Суть тут вот в чем, уже в – 20, зарядка батареи происходит намного хуже. На морозе электролит становится более вязким, что снижает способность проводить ток. Как следствие генератор менее эффективно заряжает АКБ. В – 30, — 35 аккумулятор берет настолько мало тока от генератора, что можно сказать заряд останавливается.

А теперь представьте у вас короткие поездки, пуск холодного двигателя требует больше мощности, из-за морозов емкость упала, да еще и аккумулятор толком не заряжается из-за холода. Тут даже новая и дорогая батарея может долго не протянуть.

Правильно делать — профилактический заряд в теплом помещении, пойдет на пользу вашей батареи. Прослужит она намного дольше. Ведь полу-разряженный аккумулятор может даже замерзнуть от мороза, может разорвать корпус или повредить пластины.

Конечно, если у вас бывает потепление, скажем до – 5 или вообще до нуля. АКБ достаточно быстро восполнит потерянную в мороз емкость, стоит покататься по городу около часа.

Нужен ли термокейс?

Многие знают, что батарея в мороз работает намного хуже, потеря емкости в два раза, потеря пускового тока, плохой заряд и т.д.

Поэтому логично, аккумулятор как-то утеплить. Скажем, сделать ему термокейс, а что все счастливы, батарея в тепле, потери емкости и пускового тока нет, заряжается как летом.

НО это опять неправильно! Термокейсы не все одинаково полезны.

Сам по себе термокейс, может даже навредить аккумулятору, именно в морозы.

Рассказываю почему: — Если у вас нет термокейса, то двигатель разогревается, отдавая часть тепла аккумулятору, он прогревается и зарядка происходит лучше. Если у вас стоит термокейс, он просто не даст батареи прогреться от двигателя. То есть он будет изолировать АКБ от теплого воздуха, что зимой крайне плохо

Другой момент — термокейс с подогревом, например, внутрь кладут пластины, которые греют аккумулятор. Кстати я такую делал своими руками, получилось супер дешево.

И это уже правильная схема, просто потому что, если даже стоят сильные морозы, аккумулятор все равно в тепле (пусть даже при нуле, или – 5 градусах, когда на улице может быть — 30). Работать он будет в разы лучше. Такой подогрев можно посадить в бортовую сеть автомобиля, и включать с кнопки, когда машина запущена.

Сколько по времени заряжать аккумулятор

Сейчас есть огромное количество различных зарядных устройств, которые работают автоматически. То есть как с телефоном, поставил и когда будет полная батарея, он выключится. Такие я советую для новичков, ведь реально геморроя меньше.

Но есть так называемые ручные зарядные устройства. Где чисто физически можете выставить ток и напряжение при зарядке. Многие считают — что они намного правильнее, потому как сам контролируешь процесс (в этом есть часть логики, но сейчас не про это)

Так вот, сколько же по времени заряжать? И каким током?

В интернете гуляют цифры в 5, 10 часов или даже в сутки, током в 2 – 3 или 5 Ампер. Многие пугаются автоматических «зарядников», когда они заканчивают цикл уже через час или два. Но где же этот золотой стандарт?

А его просто нет! Все очень индивидуально.

Про ток достаточно легко, это 10 % от емкости, то есть если ваш АКБ 60 Ач, тогда 6А гипотетически не должны ему навредить. Однако для профилактического заряда, я считаю это много. Сам обычно использую 1 – 2 Ампера, так батарея будет меньше разогреваться

Со временем заряда тоже все достаточно легко. Смотрите напряжение — 12,7В это 100% заряженная батарея. А вот 11,7В считается, что полностью разряженная (мы сейчас не будем говорить по глубокий разряд). ТО есть каждые 0,1В это 10% от емкости

Если у вас напряжение меньше 12,7, например 12,5 или 12,3В можно рассчитать сколько емкости у вас не хватает. Так 12,5В это на 80% заряженный аккумулятор. Вам нужно восполнить 20% емкости. Если у вас батарея 60Ач, то 20% это 12Ач. Если будете заряжать током в 2А, это примерно 6 часов.

Но это в теории, на практике аккумулятор по мере набирания заряда, начнет убавлять ток. И ближе к концу, ток будет уже не 2Ампера, а скажем 0,1 или 0,2А, это косвенный признак по которому можно понять что заряд закончен.

Также заряженная батарея будет кипеть (хотя этот термин тут не совсем применим, это процесс электролиза воды). Если идут пузырьки, значит АКБ, также полностью взял емкость.

Простыми словами нет определенного времени, нужно исходить из параметров конкретного случая.

Сейчас видео версия, смотрим

Это были мои пять пунктов при правильной зарядке аккумулятора. Что вы еще применяете на своей практике, напишите в комментариях, я думаю, всем будет полезно. А на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР