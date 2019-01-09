Аккумуляторную батарею, иногда нужно заряжать дома (или на СТО в профилактических целях). Эта необходимая процедура, позволит ему проработать намного дольше. НО при заряде через зарядное устройство, когда процесс идет к завершению, в банках (если они открыты) вы можете видеть пузырьки, другие говорят, что он кипит. Почему такое происходит? Рассказываю подробно и на пальцах …

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Такой процесс «кипения», вы можете наблюдать в так называемых обслуживаемых аккумуляторах, в необслуживаемых вы его не увидите, но это не означает, что он там не происходит.

Так действительно ли АКБ кипит?

Начнем с самого простого. Некоторые (особенно новички), думают что батарея действительно закипает, скажем как чайник, на плите. То есть разогревается и лишняя вода переходит из жидкого состояния в газообразное.

НО ЭТО КРАЙНЕ НЕ ПРАВИЛЬНО! Во-первых, там нет таких высоких температур (корпус АКБ просто бы расплавился). Во-вторых, пузырьки, образующиеся на поверхности электролита в банках, в процессе заряда – это электролиз дистиллированной воды.

А как мы с вами знаем, в банках находится электролит (это смесь дистиллированной воды – 65% и серной кислоты – около 35%)

И именно при полном заряде, вода начинает распадаться на кислород и водород (причем водорода намного больше, ведь на каждую молекулу кислорода, приходится две водорода H2O).

ТО есть пузырьки и бурление на поверхности это нечто иное, как процесс электролиза, а не кипения! Это нужно понимать.

Почему незаряженный «не кипит»?

Действительно, почему после того как АКБ зарядился, начинает процесс бурления, а пока батарея не заряжена ничего не происходит?

Все очень просто. И это если можно так сказать процесс работы свинцово-кислотного аккумулятора.

Когда АКБ полностью заряжен, плотность электролита равна 1,27 г/см3.

Дальше вы начинаете эксплуатировать батарею, начинается разряд. Кислота поглощается для химической реакции (образуется — сульфат свинца PbSO4), плотность падает.

А сульфаты начинают нарастать на пластины, если разряженный АКБ оставить на длительное время, тогда кристаллы станут твердыми (и большими) разрушить их будет практически невозможно, такой процесс называется сульфатацией (важно всегда держать батарею заряженной).

ЗАТЕМ ОПЯТЬ ИДЕТ ЗАРЯД В РАЗРЯЖЕННЫЙ АКБ. Энергия, которая вновь поступает в батарею, начинает разлагать сульфаты, она практически вся тратится на этот процесс. У нас в батареи опять образуется серная кислота, пластины очищаются, плотность растет.

Именно поэтому разряженный аккумулятор, не кипит (если можно так выразиться), вся энергия идет на преобразование сульфатов обратно в кислоту.

НО ВОТ ЗАРЯДКА ПОДХОДИТ К КОНЦУ. Почему же тогда идет процесс электролиза («кипения»). Тут есть два объяснения:

Растет плотность – после того как все сульфаты с пластин разрушились, выделение кислоты в электролит прекращается.

В итоге та энергия, которая поступает при заряде, начинает тратиться на электролиз. Вода начинает разрушаться — идут пузырьки

В итоге косвенно можно понять, когда батарея полностью заряжена – плотность не растет, и идет псевдо кипение

Очень простые химические процессы, которые работают уже много лет.

Идет бурление, зарядка полная, но машина не запускается?

Однако такое бывает, зарядное устройство показывает полный заряд – «газики» валят – но ставите батарею на машину, а она не запускается! Почему?

Все очень просто, значит ваша аккумуляторная батарея засульфатирована (кстати, можно попробовать процесс десульфатации).

Причем процесс кипения будет происходить намного быстрее, чем у работоспособного АКБ.

Такое бывает, когда часть поверхности пластин, запакованы сульфатом, который не разрушился при зарядке. Рабочая поверхность пластины сократилась, поэтому энергии для заряда нужно намного меньше, процесс электролиза наступает раньше.

Сейчас полезное видео смотрим.

На этом я заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.