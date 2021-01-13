Падает напряжение на аккумуляторе. Почему? Ведь нагрузки то нет

После того как аккумулятор автомобиля был заряжен, то он должен держать определенное напряжение, обычно это — 12,7 Вольта (это своеобразный стандарт), конечно бывают случаи когда показания на клеммах — 12,5 В (но это только в случае с кальциевыми АКБ). НО что делать если напряжение падает, без нагрузки в домашних условиях (то есть без мороза при комнатной температуре) было 12,7В, а через сутки – двое простоя уже 12,3В. Это не очень хорошая новость, расскажу почему + как обычно видео версия …

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Вначале я хочу напомнить, что это свойственно для кислотно – свинцовых аккумуляторов, неважно обслуживаемые они или нет (AGM или EFB), принцип их работы практически одинаков.

Какое нормальное напряжение?

Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:

Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально

После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться

Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.

100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много

Пару слов о саморазряде

Саморазряд кислотно-свинцовой батареи имеет место быть. НО он не такой быстрый, скажем так если у вас 12,7В на клеммах, и АКБ стоит дома без нагрузке в тепле. ТО чтобы оно уменьшилось до 12,6В должно пройти как минимум – 3 – 4 недели.

НО никак не пару дней! Это ненормальное положение дел.

Также стоит отметить, если вы скинули клеммы под капотом, а на улице скажем -25, -30 градусов то саморазряд при таких морозах ускоряется, то есть через 3 – 7 дней просадка будет более чувствительной. Потому как при сильных морозах замедляются процессы, банально происходит замораживание АКБ

Почему такое происходит?

Собственно есть три основных причины, две – более-менее поправимые, и одна – сложная (АКБ нужно заменить)

Легкие причины:

Недостаток электролита. В основном это происходит с кальциевыми необслуживаемыми аккумуляторами. Так как нет крышек сверху, куда вы чисто физически можете – открутить и посмотреть, вы не знаете какой уровень электролита у вас остался в банках. Через 4 – 6 лет, он может упасть до конкретно низкого значения, пластины оголятся (их верхняя часть), соответственно упадет емкость и напряжение. Этот процесс абсолютно нормальный (от жары и заряда — вода может уходить из банок), просто в обслуживаемом АКБ вы дольете дистиллированной воды, зарядите и поедите дальше. А в необслуживаемом, такой возможности нет!

Что делать? Нужно сверлить стенку аккумулятора сбоку, сверлом на 1 мм, обычно 1 см от крышки (про это у меня скоро будет материал). И шприцом туда закачивайте дистиллированную воду.

Пластины закрываются – далее заряд и АКБ набирает нужную емкость. ВАЖНО! Многие сейчас могут написать – «что можно оторвать лабиринтную крышку сверху и таким образом добраться до банок». Делать этого НЕЛЬЗЯ, не в коем случае! Таким образом, вы нарушите герметичность батареи, она не будет работать правильно

Сульфатация пластин. Про это у меня есть материал, почитайте там более подробно. Простыми словами из-за неправильной эксплуатации (скажем, разряженный аккумулятор стоит по 2 – 3 суток), на пластинах образуются не разрушаемые соли, которые запечатывают поверхность. От этого емкость падает, АКБ не держит заряд

Что делать? Попробовать зарядным устройством с режимом десульфатации, «покачать» батарею. Возможно, часть солей разрушится, и емкость пусть не полностью, но восстановится. НО тут как показывает моя практика — 50 на 50

Сложная причина:

Нужно отметить, что здесь падения напряжение стремительное, например вы заряжали аккумулятор, сняли с зарядки а уже через час – два на клеммах 12,0 или даже 11,7В.

Говорит это об одном, скорее всего, произошло осыпание активной массы и электролит мутного (черного) цвета. Пусть даже в одной банке.

Что делать? Сдавать эту батарею в «ЦВЕТМЕТ» или в специализированные магазины и покупать новую. Простыми методами обойтись не получится

Сейчас видео версия смотрим

Таким образом, если у аккумулятора падает напряжение на клеммах без нагрузки, причем быстро пару дней. Хорошего в этом мало! Как показывает моя практика, оживить можно только 50% батарей.

На этом заканчиваю, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР