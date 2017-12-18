Все мы с вами слышали — что заливать в аккумулятор можно только дистиллированную воду и никакую больше! НО почему? Почему нельзя лить, скажем обычную из под крана, либо кипяченую прогнанную через фильтр и прочее? Это очень элементарный вопрос — стоит капнуть в курс химии средней школы и сразу все разрешится. Для тех, кто прогулял этот урок, либо забыл, сегодня я хочу подробно рассказать – почему «обычную» из под крана лить нельзя, будет и интересное видео в конце, так что читаем-смотрим …

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АКБ несмотря на всю свою простоту, требует определенной точности как в зарядах-разрядах, так и в обслуживании в целом. Одно из таких условий это дистиллированная вода внутри, именно при ее наличии гарантируется правильная работа, если будет залито что-то другое, то батарея может не работать вообще

Тонкости электролита

Немного хочется напомнить, как работает аккумулятор и какова здесь роль электролита. Кратко напомню – есть минусовые (свинцовые) и плюсовые (диоксид свинца) пластины. Между ними заливается специальная жидкость электролит – состоит он примерно из 65% дистиллированной воды и 35% серной кислоты (это соответствует плотности 1,27г/см3).

Когда батарея начинает разрежаться (подключаем нагрузку), тогда при взаимодействии оксида свинца и серной кислоты начинают образовываться сульфаты свинца в виде солей на пластинах. Плотность электролита падает.

При заряде идет обратный процесс – сульфаты разрушаются, плотность опять растет до положенных 1,27. НО если запустить АКБ и разрядить до нуля (глубокий разряд), сульфаты могут уже не разрушиться (кристаллы этих солей станут прочными), батарея потеряет емкость – этот процесс называется сульфатацией.

В кальциевых АКБ есть еще добавления «кальция» — если опять же таки, такой тип, разрядить до нуля то помимо сульфатов свинца, образуются сульфаты кальция.

Стоит запомнить — что любые вещества, будь то в пластинах или электрохимической жидкости, при определенных условиях могут оказывать те или иные воздействия на конечную батарею

Простыми словами – чем чище, тем лучше, внутри должно быть только то, что заложили химики и инженеры

Обычная, кипяченая и из под фильтра вода в АКБ

Прежде чем говорить об обычной воде, пару слов хочется сказать про дистиллированную. Нужно вспомнить курс физики, что он нам гласит – дистиллят практически не проводит электричество, он очень чистый в нем мало (практически нет) солей, металлов, минералов и прочего – ЭТО ВАЖНО!

Таким образом мы поняли, что внутри должны бить только чистые жидкости. А вот обычную воду назвать такой нельзя. Я покопался в интернете и нашел из чего состоит питьевая (обычная, которая течет из под крана) жидкость – немного был в шоке.

Около 30 – 33 видов различных минералов, металлов, солей и т.д. вставляю вам скриншот

Как видите одних только минералов около 1000 мг/л (около 1 грамма). Такая жидкость прекрасно проводит электрический ток, у нее выпадает осадок.

НО самое главное, мы не знаем, как себя она будет вести — с серной кислотой, свинцом, кальцием какие соединения будут образовываться. Ведь скажем минералы (1000 мг/л) это как раз может быть кальций, а он образует при разрядах сульфаты (которые практически не растворимы в воде и серной кислоте).

Все это очень негативно влияет на работу батареи, образуются сульфаты минералов на пластинах, металлы могут увеличивать сопротивление и способствовать разрушению.

Простыми словами — обычная вода, просто убьет ваш аккумулятор, через короткий срок, обычно это пару месяцев, как будете эксплуатировать свой авто

Кипяченая вода – она отличается от обычной только тем, что в ней нет органических соединений (обычно это бактерии, которые погибают при кипячении), но вот остальные элементы никуда не деваются. Поэтому заливать ее также НЕЛЬЗЯ!

Пропущенная через фильтр – сейчас просто куча различных фильтров (в том числе и бытовых) я сейчас не берусь говорить о промышленных возможно из под них действительно выходит почти дистиллят. Но вот бытовые также не способны очистить на 100% воду, какая-то часть веществ однозначно останется. Так что после фильтра, также заливать в АКБ НЕЛЬЗЯ!

Простыми словами только дистиллят – И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!

ИТОГ — что будет с аккумулятором?

НУ и давайте, в заключении, по пунктам подведем итог (так сказать памятка), что будет если залить обычную, кипяченую, фильтрованную (обычным бытовым фильтром) воду:

Ускорение процесса электролиза – быстрая потеря воды

Образование осадка (минералы), возможно и сульфатов на пластинах – снижение емкости

Разрушение пластин, от примеси металлов – выход из строя АКБ

Ускоренный саморазряд – из-за металлов

Увеличение сопротивления пластин

Изменение электропроводности как рабочей жидкости так и металлов

Увеличение плотности электролита (некоторые вещества могут этому способствовать)

Выпадение осадка, может перемкнуть элементы

Отдельно хочется сказать тем — кто пишет что обычная вода перемкнет пластины, это не верно, ничего не будет аккумулятор будет работать как работал только ускорится процесс электролиза, вот и все.

Все это приведет к выходу вашего, даже свежего аккумулятора. ЗАПОМНИТЕ ЭТО! Экспериментировать так не стоит. Однако некоторые нечестные продавцы — льют обычную воду из под крана, вместо дистиллированной, таким образом — обманывая вас. Тут уже защититься очень сложно — стоит смотреть на бутылку, чтобы в ней не было никакого осадка, либо покупать в аптеках (здесь все контроль более пристальный), НО МОЖНО СДЕЛАТЬ И САМОМУ ДАЖЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, ничего сложного здесь нет, да и уверены будете на 100% (про это поговорим в следующей статье).

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.