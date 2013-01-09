Эта статья для тех кто хочет сдать свой старый аккумулятор и с доплатой получить новый. Сейчас очень большое количество специализированных магазинов принимает ваши старые батареи, и с доплатой (у них) вы можете купить свежую. С одной стороны все очень даже удобно, никуда не нужно бегать, а вам подскажут — как выбрать и какой купить. НО другая сторона показывает, что такие магазины в большинстве случаев являются чистой воды РАЗВОДОМ! И вам не нужно там обменивать! Сегодня подробная статья, правильных шагов, взятых из жизни – ПРИГОДИТСЯ КАЖДОМУ автомобилисту + видео версия в конце …

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Как я уже писал выше, сейчас этот обмен работает почти во всех точках продажи АКБ, это очень выгодно! Причем многие думают, что эти продавцы работают напрямую с заводами изготовителями и им выгодно сдавать, но зачастую это не так. Они делают деньги, что говорится — не выходя из офиса, делают на вас. Так как же не попасться и остаться в плюсе? Есть несколько пунктов

Пункт первый — ЦЕНА

Многие даже не задумываются над ценой старого аккумулятора, приходят в магазин и обменивают «за вроде бы приличные деньги». НО тут то и кроется первый шаг РАЗВОДА.

Если посмотреть средние цены на приемку в «точках продажи» то получается такая картина:

АКБ 55 – 60 Ач – около 300 – 400 рублей

75 Ач – 500-600 руб

НУ и один из самых тяжелых 190 Ач – 1000 – 1200 руб

Вроде цены приличные, но включаем голову и смотрим на стоимость свинца в специализированных компаниях по приему лома цветных металлов.

Сейчас не буду искать самые дорогие, но средняя цена – 56 – 60руб за килограмм лома свинца!!!

Теперь открываем мою статью – сколько весит автомобильная батарея, и смотрим вес.

(55 – 60Ач) – 16 – 18кг

75 – около 24кг

190 – около 45кг

Таким образом, выходит что даже самый легкий вариант (55Ач) 16кг*60 = 960руб, а вот (190) 45кг*60=2700!!!

Чувствуете разницу? Как я и писал выше, они делают деньга на вас — не выходя из офиса, поэтому лучше сдавать АКБ именно в прием цветного лома, выгода минимум в 1,5 раза

Пункт второй — Обменять как можно больше

Как работают такие магазины (торговые точки). Вы приезжаете со словами — машина не крутит, видимо АКБ приказал «долго жить»! Продавец говорит вам — снимайте и несите сюда, будем тестировать. Вы так и поступаете, продавец вешает «нагрузочную вилку», чтобы провести проверку, с умным видом он вам говорит — что да нужно покупать новый, этот проверку не прошел. И соглашается взять этот, в цену нового, по вроде бы выгодной стоимости в 300 рублей (читай первый пункт).

ВАМ НУЖНО БЕЖАТЬ ИЗ ЭТОГО МАГАЗИНА! Почему спросите вы? ДА все просто.

Для начала вам нужно понять, что неисправно — действительно аккумулятор или скажем внутренности вашего автомобиля. Ведь может генератор выйти из строя, либо есть большие утечки тока , которые также стоит проверить. Или банально кончилась дистиллированная вода внутри и ее туда нужно добавить. В серьезных магазинах вам все это проверят, а вот в ШАРАЖ-КОНТОРАХ, НЕТ

, которые также стоит проверить. Или банально кончилась внутри и ее туда нужно добавить. В серьезных магазинах вам все это проверят, а вот в ШАРАЖ-КОНТОРАХ, НЕТ У продавца стоит план, и зачастую он не заинтересован в тестировании вашего авто, нужно продать новую батарею и все

Если не исправно внутреннее оборудование, через неделю (а может быть и раньше) вы опять приедете в эту компанию, только вот уже новый АКБ не крутит! Со словами – «отдайте мне мой старый, и заберите свой новый». Но тут уже это не прокатит

Вас банально, «пошлют» в дружественный сервис на ремонт, со словами – ваша старая батарея уже ушла и вернуть ее нельзя

Как вам схема? Поэтому перед обменом, обязательно удостоверяемся в работоспособности электрической системы. Особенно проверяем утечки тока.

Пункт третий – Скрытие действий

Таким образом, получается — что вы попали трижды:

Во-первых, сдали исправный АКБ, дело было не в нем.

Во-вторых, цена оставляет желать лучшего, она занижена в 1,5 раза

В-третьих, невозможно сдать этот новый и вернуть ваш старый, подчеркиваю ИСПРАВНЫЙ АКБ.

Магазин скрыл свои действия – ничего не докажите, а если попытаетесь, они скажут сами виноваты. При обмене ВЫ, как правило, подписываете условия, продавец скажет – «это чисто формальность», но в них все будет расписано «от и до», где-нибудь внизу, мелким пунктом.

Как вести себя правильно

Собственно, ВЫ, наверное уже поняли план действий, он не сложный, но реально сэкономит вам кучу денег и ваших нервов потом:

Перед обменом (покупкой) ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять генератор, утечки тока и т.д.

НЕ сдавать аккумулятор в магазинах, а сдавать в точках приема цветных металлов. Тут есть две выгоды, во-первых это лучшая цена, во-вторых вы можете сдать позже, после покупки нового. ТО есть покатались с новым месяц-два, а затем сдали старый.

Идем в магазин и покупаем за наличку новый АКБ

Именно так нужно поступать. В любом случае, даже если вы ошиблись и новый не работает (скажем, дело в утечке тока), то есть еще и старый работоспособный аккумулятор, его можно продать дороже.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписываетесь на обновления.