Необслуживаемый аккумулятор в автомобиле

Сейчас большое количество аккумуляторов, которые устанавливаются на автомобиль, являются – необслуживаемыми (так пишут большое количество производителей на своих корпусах). А вот что это такое? И действительно ли его не нужно проверять и обслуживать? Просто мечта для чайника (начинающего водителя), сегодня разберем именно эти типы со всех сторон – как их заряжать, как добавить электролит (если его уровень понизился) и подведем итог – стоит их покупать или нет. Как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

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Собственно у меня уже есть статья, про выбор аккумулятора автомобиля, очень интересная в ней есть и видео версия (ее взяли многие сайты как учебное пособие, так что рекомендую прочитать). В ней я рассказывал, что есть все три вида АКБ:

Сурьмянистый (или малосурьмянистый) в пластины добавляют процент сурьмы.

Необслуживаемый (или его еще часто называют «Кальциевый») здесь в свинец есть добавление кальция или серебра

Есть гибридные варианты. Эта технология объединяет Кальциевый + Сурьмянистый типы, получается некоторый гибрид

Сейчас не буду «лезть в дебри», все же я все это уже описывал, у всех выше перечисленных типов есть свои плюсы и минусы (но сейчас не об этом).

Что такое необслуживаемый АКБ?

Это вид (тип) батареи для автомобиля, которая не требует обслуживания и рассчитана на весь срок службы, в среднем это от 5 до 7 лет. Как заверяют производители, в него не нужно заглядывать проверять плотность, добавлять электролит, проверять заряд и прочее. То есть поставил и забыл.

А так как автомобильная промышленность сейчас все более становится «заточена» на выманивание денег из автовладельцев, то после того как такая батарея перестает «крутить» мотор многие ее просто сдают перекупам или магазинам (получают скидку) и покупают новый. То есть нет даже мысли о том что ее можно попытаться восстановить. ЭТО ПЛОХО! Чуть позже объясню почему.

Строение необслуживаемой батареи

Собственно она мало чем отличается от своих собратьев «по цеху», а именно:

Герметичный корпус. У которого «ПОЧТИ» нет соединения с внешним воздухом. Почему почти? Да потому что здесь есть специальная система «лабиринтов-каналов», куда заходит пар, который может образовываться при зарядке батареи, а также от нагрева и обратно конденсируется. ОДНАКО есть один (или два) специальных клапана (обычно расположены в крышке этих лабиринтов), которые скидывают давление в случае перезаряда. Это важно отметить — в них рано или поздно уйдет большая часть дистиллированной воды, которая находится в составе электролита

Это 6 пакетов пластин — которые состоят из плюсовых и минусовых элементов. Именно в них и кроется вся «отгадка» необслуживаемого аккумулятора. Обычно и в плюсовых и минусовых пластинах используются добавки кальция или даже серебра (а возможно и то и другое сразу). Такое сочетание практически исключает процесс электролиза (закипания электролита при зарядке), соответственно испарение газов минимально, то есть нет такого большого давления в банках, а поэтому их можно сделать необслуживаемыми (предохраниться клапанами сброса давления на случай выхода из строя генератора или реле регулятора , когда он начнет перезаряжать).

— которые состоят из плюсовых и минусовых элементов. Именно в них и кроется вся «отгадка» необслуживаемого аккумулятора. Обычно и в плюсовых и минусовых пластинах используются добавки кальция или даже серебра (а возможно и то и другое сразу). Такое сочетание практически исключает процесс электролиза (закипания электролита при зарядке), соответственно испарение газов минимально, то есть нет такого большого давления в банках, а поэтому их можно сделать необслуживаемыми (предохраниться клапанами сброса давления на случай выхода из строя генератора или , когда он начнет перезаряжать). Сверху можно отметить два токовывода. Обычно они сделаны из толстого цилиндрического свинца, делаются по стандартам, чтобы подойти на большое количество клемм автомобиля

Как видите ничего сверхъестественного, обычная кислотная батарея. Однако хочется отметить что наличие в строении кальция и серебра, уменьшает внутреннее сопротивление и увеличивает токоотдачу, что реально хорошо.

Чем отличается от обслуживаемых аккумуляторов?

Собственно они отличается немного другим строением пластин, все же даже гибридные батареи иногда не дотягивают до характеристик кальциевых. И ПОЧТИ герметичным корпусом, в необслуживаемых, внутри зачастую запертая атмосфера. ПРОБОК ЗДЕСЬ НЕТ! А состояние электролита контролируется так называемым «зеленым глазком»

В обслуживаемых АКБ зачастую сверху есть пробки для откручивания и просмотра «банок» внутри. ТО есть вы можете физически заглянуть внутрь, посмотреть уровень и состояния электролита (не мутный ли он), замерить его плотность, осмотреть пластины на осыпание, на сульфатацию.

ДА и строение обслуживаемых аккумуляторов отличается, у них в пластинах немного другие добавки – например в сурмянистых (старых вариантах) использовалась только сурьма, но она начинает закипать при зарядке уже при 12,5В, поэтому закрывать банки нельзя, они просто лопнут. В гибридных — бывает сочетание кальций и сурьма, кальций + сурьма + серебро и т.д. их как правило тоже не закрывают, а делают пробки на каждую банку, все же опять есть вариант закипания!

Думаю с этим разобрались, если грубо: пробок нет – необслуживаемый, пробки есть – обслуживаемый

Однако оказывается со всеми преимуществами («беспробочного» варианта) есть и большое количество минусов этих типов батарей.

А как воды то добавить?

Вот мы и подошли к первому минусу – дистиллированная вода через клапана все равно будет уходить, а как ее туда добавить или хотя бы уровень просмотреть? В обслуживаемом все просто – открутил пробки и посмотрел – а здесь?

А ВОТ НИКАК (от слова вообще)! Сказано что вода там на весь срок службы и если она от туда улетучилась, значит, ее туда нормальным способом никак не добавить. А ведь бывает такое, что добавление воды восстанавливает емкость на 30-40% которых так не хватает в зимний период времени.

И ЧТО ДЕЛАТЬ? Сверлить сверху отверстия (либо прокалывать пластик иглой, скажем от шприца) и выравнивать уровень (ведь пластины должны быть закрыты). НО вариант с иглой плох тем, что вы изначально не можете просмотреть уровень и состояние электролита, поэтому лучше тонкое сверло, чтобы можно было заглянуть внутрь банок (кстати бывает пластик прозрачный белый и уровень можно просветить фонариком). Как показывает практика, после добавления и зарядки в 50% случаев батарея заводится и начинает нормально работать. Далее эти отверстия можно запаять (сплавить пластик), скажем паяльником (чтобы вернуть герметичность конструкции).

Как заряжать?

Так как необслуживаемый аккумулятор у нас является кальциевым, то можно воспользоваться моей инструкцией по его зарядке и уже этого будет достаточно. Однако сейчас я хочу немного расширить информацию.

Все дело в том, что когда я писал ту статью я указывал что зачатую нужно было заряжать АКБ, напряжением в 16,1В (некоторые производители реально это указывают). Однако сейчас большое количество батарей, в инструкции которых не указано никаких специальных алгоритмов, либо указано что нужно заряжать точно также все другие варианты.

Что получается в итоге:

Заряжаем так, как написано на корпусе (указал производитель)

Если написано — что токи должны быть как у всех остальных вариантов, значит нужно заряжать при 14,8В

Если указано что нужно использовать так называемые качели, от 14,8 до 16,0В то так это и делаем.

Почему же такой разбег? Собственно это зависит от строения пластин внутри, сейчас все больше производителей совершенствует формулу. ЛИЧНО мое мнение — сейчас отказываются от большого содержания кальция, а добавляют — кальций + часть серебра и как мне кажется часть сурьмы. Это дает нормальные токи заряда.

В сухом остатке — сейчас почти все зарядные устройства являются автоматическими и если у вас нет никаких специальных указаний на вашей батареи, то просто подключаем в режим автомата и заряжаем (скорее всего, будет держаться напряжение в 14,8В) и зарядится до 100%.

Глубокие разряды

Знаете, кто бы что не говорил, но необслуживаемая кальциевая батарея боится глубоких разрядов (это ее еще один минус). Хотя сейчас опять же на некоторых батареях есть надпись – «устойчивы к глубоким разрядам», но как мне кажется нужно уточнять — сколько их она может пережить.

Раньше я писал, что буквально 5 – 7 глубоких разрядов, могут убрать до половины емкости батареи — Я И СЕЙЧАС ТАК СЧИТАЮ! Пусть при добавлении серебра в формулу АКБ может пережить 10 разрядов, но емкость однозначно упадет после таких издевательств. Поэтому допускать такие критичные разряды недопустимо. Ибо это критично.

Что же сейчас смотрим интересное видео

НА этом заканчиваю, необслуживаемую батарею брать можно, но нужно тщательно проверять электрику своего автомобиля на наличие неисправностей, чтобы затем не было мучительно больно, за угробленный аккумулятор. На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР