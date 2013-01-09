Зимний период, пожалуй, самый сложный для автомобиля, а в частности для его аккумулятора. При холодных пусках батарея очень сильно страдает – теряет заряд, и не может нормально подзарядиться, потому что она холодная (как известно холодный АКБ заряжается в разы хуже). И если вы передвигаетесь на малые расстояния, например до работы 15 минут на машине, получаются хронические «недозаряды». В общем раз в месяц, а может быть и чаще, нужна подзарядка специальным зарядным устройством. НО тут возникает еще один вопрос — а как это правильно делать? Нужно ли снимать АКБ или можно делать, не снимая с машины? Ведь сейчас в авто так много электроники которую — можно спалить. Давайте разбираться …

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Как мне кажется проблема «высосана из пальца» на ровном месте. Все современные зарядные устройства могут заряжать ваш автомобиль, даже если клеммы не скинуты с вашего аккумулятора, то есть он подключен в бортовую систему. Если вы счастливый обладатель гаража, просто приходим в него, открываем капот, не снимая батарею и клеммы (правда, если они чистые), накидываем провода от «зарядника» и заряжаем до нужных параметров! ВСЕ! Ничего у вас не сгорит, не закоротит, никакие ЭБУ не «полетят». Кто такое говорит – просто не понимает строение автомобиля.

После такого заявления сейчас многие могут мне сказать – ОБОСНУЙ, что я и хочу сделать. Однако перед этим я хочу отметить, что сейчас есть два основных вида авто, это условно – «старый» карбюраторный тип, их с каждым годом становится мало, однако они еще существуют. И условно «новый» инжекторный тип, подавляющее большинство машин. В этой статье разберем каждый вариант отдельно. НО для начала пару слов о перенапряжении.

Проблемы перезаряда

В интернете очень много отзывов и обсуждений по этой теме. Одни пишут — что нужно обязательно снимать клеммы, а если не снять, то это грозит сложными поломками. Другие пишут – что ничего страшного не произойдет и можно заряжать не снимая. НО одно мнения здесь НЕТ!

Я же предлагаю подумать логически. С точки зрения электрического оборудования.

Чем страшно неправильное зарядное устройство? ДА все просто – высоким напряжением, при котором гипотетически могут погореть электронные приборы, даже если они обесточены посредствам замка зажигания.

Так вот, многие зарядные устройства выдают напряжение максимум в 15В, оно мало что может сделать бортовой электронике, ведь генератор зачастую выдает примерно такое же напряжение.

Однако есть специализированные зарядные системы, рассчитанные скажем для кальциевых аккумуляторов, там напряжение может быть в 16 – 17В, что может быть уже критичным для многих электронных систем.

Поэтому изначально правильно выбираем зарядное устройство для автомобиля. Учитываем, что бортовая сеть МАКСИМУМ может переварить 15В, а иначе получаем перенапряжение и возможность вывести из строя электронику автомобиля.

Карбюраторный тип

Здесь вообще проблем быть не может – НИКАКИХ. Здесь банально нечему гореть, ведь здесь нет ЭБУ! Кроме реле – регулятора, но даже если он выйдет из строя, то скорее всего он просто будет перезаряжать вашу батарею. НО зарядное устройство никак не влияет на это реле! Как устроена система заряда этого варианта. Схема немного утрированная, но она нужна просто для понимания процесса.

После пуска мотора, генератор начинает вырабатывать энергию, он тесно связан с коленчатым валом двигателя через ременную передачу. Энергия скачкообразная, ее снимают специальные «щетки» с ротора. Далее энергия «выпрямляется» через специальное «реле-регулятор выпрямитель». Оно дает постоянно напряжение скажем в 13,8 – 14,2В достаточное для заряда батареи.

Понятное дело, что при работе силового агрегата, генератор питает и все остальное оборудование нужное для зажигания топлива, освещения, и т.д., аккумулятор в таком режиме просто заряжается.

Генератор не может перезарядить аккумулятор, все контролируется специальными «реле» это есть механический принцип заряда.

В карбюраторном авто, вообще нет специализированных блоков управления, здесь многие операции производятся механическим путем.

Собственно если вы не снимая аккумулятор с машины, подсоедините к клеммам концы зарядного устройства, а двигатель не будет в это время работать. Ничего страшного произойти просто не сможет, АКБ будет заряжаться также как от генератора, а «реле» по сути будет обесточено. Лично я сам так делал многие разы, на своих ВАЗ 2101 – 2105.

Инжекторный тип

Это современные агрегаты, в которых очень много электроники. Вообще моторы сейчас очень сильно эволюционировали, это куча электроники, датчиков и прочего. Основное устройство которое всем управляет это конечно же ЭБУ (Электронный Блок Управления). Контролируется не только зарядка, но и зажигание, и прочие функции автомобиля. Если сейчас вырвать этот блок, то машина станет просто «куском металла».

Однако для генератора, эволюция не такая заметная. Опять же он раскручивается от коленчатого вала двигателя (соединение ремнем). В нем опять же есть «реле-выпрямитель», и он опять же питает систему в момент пуска мотора и подзаряжает аккумулятор.

НО сейчас питание идет не просто потребителям, но и «мозгу» ЭБУ автомобиля. Отсюда родились мифы что — если подключить зарядное устройство не снимая клеммы, да и саму батарею с машины. То это «зарядка» выведет ее из строя.

Однако это не верно! Давайте подумаем логически:

Если зажигание выключено, то зачастую питание не идет на ЭБУ. Сейчас все чаще устанавливаются замки зажигания которые отключают все электроприборы, в избежание утечек тока

Современные ЭБУ полностью защищены от скачков напряжений

Зарядное устройство подает точно такое же напряжение, что и генератор. Еще раз повторюсь от 13,8 до 14,5В (в современных авто), поэтому гореть здесь в принципе ничего не может

Также «зарядник» не спалит ни генератор, ни стартер, потому что они банально отключены

Токи зарядного устройства, не такие большие, зачастую колеблются в районе от 2 до 8 Ампер

Я вас с уверенностью могу заверить – АКБ можно заряжать, не снимая с машины клеммы. Ничего страшного не произойдет.

Скажу даже больше – сейчас многие навороченные авто (обычно элитного класса), которые обладают несколькими ЭБУ, дополнительный, может использоваться для второстепенного оборудования. Вообще не рекомендуют снимать клеммы с аккумулятора. Потому как могут сбиться определенные настройки, для возобновления которых нужно будет посетить станции официального дилера.

Запущенный двигатель

Вот когда не стоит накидывать контакты от «зарядника» — это запущенный двигатель. Ведь здесь идет питание от штатного генератора + вы еще подаете питание от зарядного устройства. В первую очередь можно повредить либо генератор, может сгореть «реле-выпрямитель». Либо можете спалить сам «зарядник», он не рассчитан на работу с запущенным мотором.

И даже в таких условиях ЭБУ вряд ли сгорит, еще раз хочется повторить – скорее пострадает сама зарядка.

Грязные клеммы и окислы

Однако если вы хотите заряжать аккумулятор, не снимая его с машины, вам стоит ухаживать за клеммами автомобиля. Иногда из-за окислов и прочих отложений, банально влаги зарядка будет не возможна, либо будут указывать неверные данные!

Стоит помнить несколько пунктов:

Периодически очищайте клеммы

Обрабатывайте их специальными защитными составами

Избегайте «зарядки» не снимая клеммы при дожде или сильном снеге

По возможности очищайте поверхность от влаги

Помня эти правила, вы сможете избежать серьезных последствий и эффективно зарядите свою батарею.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР