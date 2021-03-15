Можно ли ставить AGM аккумулятор вместо обычного? Плюс видео

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Современные технологии не стоят на месте, и хотя аккумуляторы автомобиля не так сильно развиваются (за последние 100 лет можно сказать никаких значительных прорывов). Все же прогресс и сюда медленно, но верно приходит. Таким прогрессом можно отметить AGM батареи, все больше автомобилистов хотят поставить их на свой автомобиль. НО оправдано ли это? И можно ли его поставить вместо обычного штатного АКБ? Давайте разбираться! Как обычно текстовая версия + видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Для начала — что такое AGM аккумулятор? Расшифровывается как Absorbed Glass Mat или Absorbed Glass Material. Простыми словами между пластинами внутри находится материал который абсорбирует электролит (он заключен в определенный стекловидный материал). Он не жидкий и не плюхается в банках как обычно, про это я уже писал здесь, можете почитать подробнее.
Про это написано уже кучу материала, но я постараюсь кратко здесь напомнить:
Как кажется почти идеальный вариант, но у него есть и отрицательные моменты, причем для многих они не совместимы с их авто
Хочется начать, конечно же с цены, она намного выше чем на самый качественный и современный кальциевый вариант. Для примера возьмем обычный вариант на 60Ач, стоимость будет около 5 – 6000 рублей. Если взять такой же но AGM, ценник минимум 10 000 а то и 12 000 рублей.
Можно подумать, что обычная батарея работает не так долго в среднем 6, в лучшем случае 7 лет. А более современный собрат будет работать 10 и более лет, так что покупка обоснована, но не все так просто
Еще один жирный минус, это – перегрев AGM батарей. Именно перегревание может сократить ресурс — вдвое, а то и втрое. И вы выкинете его уже через 3 – 4 года.
Откуда берется перегрев, как убивает и какая критичная температура разогрева?
Для начала берем подкапотное пространство автомобиля, не смотря на то, что оно продувается ветрами при движении, летом (особенно в пробках) под капотом может быть до + 70, + 80 градусов Цельсия. Соответственно АКБ также хорошо прогревается
Если для обычного варианта (с жидким электролитом), это не так критично. Потому как жидкий электролит омывает пластины и может отводить часть тепла
ТО для АГМ критичная температура может составлять + 60, + 70 градусов Цельсия! НО почему? Да все просто
Так как нет жидкого электролита, а он заключен в «специальные маты», то этот электролит не может охладить свинцовые пластины, поэтому они перегреваются
А что страшного в этом перегреве? При высокой температуре (более +60 градусов), свинец начинает расширяться. А так как работает не только поверхность пластины, но и внутренние поры, а они при жаре начинают сужаться или вообще закрываться – емкость начинает падать.
Бывали случаи, когда AGM аккумулятор, хорошо перегретый, не мог на жаре запустить мотор.
ОДНАКО стоит его охладить (менее + 60 градусов), и он восстановит свою емкость и прекрасно запустит авто.
Еще один момент – такие «температурные качели», никак не прибавляют ему ресурса, ибо пластины — то расширяются, то сужаются. Таким образом, происходит постепенный износ АКБ
Гипотетически – ДА, МОЖНО. НО стоит его изолировать от тепла двигателя, купить ему термокейс, но уже не для обогрева, а чтобы он не получил излишнего тепла от ДВС.
Решить это можно несколькими способами:
НА моей KIA OPTIMA на батареи сделан специальный термокейс, я его грел феном, снимал показания через тепловизор, он крайне плохо греется, уберегая от перегревов АКБ
А вот, например на МЕРСЕДЕСЕ у знакомого в подкапотном пространстве, сделан специальный отсек для АГМ аккумулятора, туда также не проходит сильная жара. В таком отсеке он будет служить намного дольше.
Сейчас видео версия смотрим
НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, теперь вы правильно решите — стоит ли вместо обычного АКБ ставить более продвинутый. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Добавить комментарий