Ко мне на блог часто приходят сообщения насчет обслуживания аккумулятора, в частности нужно (и можно) ли добавлять дистиллированную воду внутрь? Сколько ее нужно? Для чего это делается, и не будет ли от этого вреда. Я уже писал несколько статей по этому поводу, но предметно именно эти вопрос не разбирал. Сегодня я хочу закрыть этот пробел, как обычно будет и видео версия в конце. Отдельно я остановлюсь на необслуживаемом АКБ. Так что читаем-смотрим, однозначно полезная информация …

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Вода в аккумуляторной батареи – это наше все! Без нее она не будет работать нормально, все потому что она является частью электрохимической жидкости, попросту – электролита. Однако под воздействием температуры она от туда может испаряться.

Электролит

Как мы с вами знаем, электролит (внутри АКБ) состоит из двух основных компонентов:

Это серная кислота. Ее примерно 35% от всего объема

Дистиллированная вода. Ее примерно 65%

При смешивании этих двух субстанций и поучается нужный для работы электролит, плотностью – 1,27 г/см3. Больше 35% кислоты добавлять не рекомендуется, если задрать плотность до 1,3 – 1,4 г/см3, то при такой концентрации свинцовые пластины будут страдать и могут раньше времени разрушится.

Однако и меньше кислоты также не рекомендуется заливать, пониженная плотность в 1,2 – 1,23 г/см3 может способствовать замерзанию электролита при крайне отрицательных температурах (в -25,-35 гр.)

То есть такая плотность выверена многими экспериментами и является эталонной, стоит отметить — что на севере допускается до 1,29 г/см3

Вода внутри АКБ

Как мы разобрались воды АЖ — 65%! Но она не простая (из под крана), а дистиллированная без каких-либо примесей (нужно это по многим причинам, хотя бы потому что – уменьшается сопротивление внутри, нет никаких осадков на пластинах и т.д.).

Но ее уровень не постоянен. Как известно от высоких температур в подкапотном пространстве, от зарядки генератора (иногда перезарядки), вода может испаряться из банок, уровень электролита падает.

Серная кислота не улетучивается, а поэтому ее концентрация начинает расти, для батареи это плохо по нескольким:

Высокая плотность негативно влияет на пластины, разрушая их

Уровень падает, а это значит, оголяются пластины, тем самым падает емкость батареи и она не способна завести ваш авто.

При высоких концентрациях кислоты, возможно сульфатация пластин

Чтобы этого избежать, нужно обязательно восполнить – добавить воды внутрь АКБ до необходимого минимума.

Как добавить воду в аккумулятор?

Для начала разберем обслуживаемый вариант – когда сверху батареи есть пробки. Здесь все элементарно:

Первое – нужно купить дистиллированную воду в магазине или же нагнать ее самому дома.

Второе — просто откручиваем пробки сверху и смотрим на пластины. Если они оголены, уровень электролита ниже, нужно добавить так чтобы вода их закрыла. Сколько лить расскажу чуть ниже

Третье – после добавления ставим на зарядку, можно использовать автоматические зарядные устройства

Как видите, все элементарно — никаких проблем нет.

Необслуживаемый аккумулятор

А вот если взять необслуживаемый АКБ (например BOSCH, VARTA, MUTLU и многие другие), то здесь так просто не получится добавить. Конструкция не предусматривает добавление внутрь воды, то есть вам придется «химичить».

Справедливости ради стоит отметить, что зачастую необслуживаемые батареи сделаны по кальциевой технологии и потеря воды у них очень не большая. Однако через 4 – 5 лет уровень все равно падает и желательно его довести до нормы

КСТАТИ – многие такие АКБ, сдают в специализированные магазины, когда он уже не запускает авто и покупают новые. НО НЕ МНОГИЕ знают, что просто нужно долить туда воды и тогда работоспособность восстановится.

КАК ЖЕ ДОЛИТЬ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

Для начала определите уровень электролита. Несильно потрясите батарею вправо и влево, если там минимальный уровень, тогда стоит добавлять воду. Если же есть ощущение что его там достаточно, то возможно вода вам не поможет (может у вас произошло осыпание или сульфатация)

Определяем, где у вас находятся пластины (на какой высоте). Если аккумулятор прозрачный (имеет белый корпус, как скажем у BOSCH) его можно просветить фонариком. А вот если корпус черный, то здесь так просто не получится, стоит прикидывать «на глаз»

Отступаем от пластин примерно 1,5 – 2 см вверх. Берем сверло на 2-3 мм и сверлим небольшие отверстия.

Берем дистиллированную воду и шприц с иголкой. Наполняем шприц и через отверстия заливаем в аккумулятор

Добавлять стоит до того, как через отверстия начнет сочиться жидкость

Затем кладем батарею на бок и запаиваем отверстия обычным паяльником

Далее просто заряжаем

Приходится «колхозить», иначе никак. Некоторые сверлят дырочки сверху, но таким образом невозможно контролировать уровень (а переливать также нельзя).

Сколько доливать воды в банки?

Еще одно важное условие. На некоторых аккумуляторах есть специальный уровень (обычно на корпусе сбоку) именно до него стоит добавить воды (переливать нельзя).

Однако большое количество АКБ такого уровня не имеют, так сколько же лить?

ОДНО очень простое правило. Пластины должны быть закрыты электролитом на 1 – 1,5 см (замеряется специальными мерными трубочками). При таком уровне как раз и получается плотность в 1,27 г/см3

Больше лить не стоит, иначе плотность упадет до 1,20 – 1,24 г/см3 и есть большая вероятность, что батарея может зимой замерзнуть.

Сейчас небольшое, но полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР