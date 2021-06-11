Можно ли мыть аккумулятор автомобиля? Плюс видео

Вопрос не однозначный, некоторые хотят помыть аккумулятор только для того чтобы навести чистоты (чтобы он выглядел эстетически). Другие при мойке двигателя переживают за него. Однако оказывается мыть АКБ иногда просто необходимо, скажем для того чтобы продлить его срок службы. Однако все по порядку, кто ленится читать, как обычно видео версия в конце …

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НА моем автомобиле стоит AGM аккумулятор, мыть его не обязательно, по крайней мере, в том случае, чтобы продлить его жизнь. Я это делаю чисто из эстетических соображений. НО если у вас обслуживаемая батарея – мыть, а точнее протирать, все же стоит.

Будет ли замыкание?

Наверное, самый большой бред, что я слышал – если налить на аккумулятор воды, то его попросту замкнет! И вы его просто выкинете на свалку (пора бежать за новым).

Однако от истины это совсем далеко. И еще такой момент, мы же его не погружаем полностью в жидкость, а просто моем сверху, а также клеммы.

Вода, которая будет находиться на поверхности, будет работать в качестве нагрузки — как скажем нить накаливания в лампочке. Вы же также замыкаете два контакта. Да аккумулятор начинает разряжаться, но никакого критического замыкания не происходит. Стоит его, потом подзарядить (банально генератором при пуске мотора) и он восстановит свои характеристики.

ДА и жидкость которая будет между клемм, скорее всего быстро испарится, так что замыкание после воды, которое приведет к выходу из строя батареи, это всего лишь миф

Причем хотите его мыльте, скажем, тем же самым моющим средством, и потом лейте на него душем, ничего страшного не будет. Главное чтобы вода не попала внутрь, в банки

Лично я мыл много АКБ, и всегда с ними все было хорошо.

Необслуживаемые АКБ

Что это такое читаем здесь, к ним можно отнести EFB, AGM, GEL, а также CA/CA батареи. У них нет сверху доступа до банок, то есть они практически герметичны. Могут быть типа имитаций пробок, но зачастую они не откручиваются, а просто нанесены на корпус для понимания, где границы банок.

Мыть их необязательно. У них практически нет никакого испарения из банок на поверхность, если не считать отверстия для сброса внутреннего газа по бокам. НО и из них испарений газа минимум.

Такие АКБ самые неприхотливые, если есть грязь сверху и ее немного, его просто можно протереть тряпочкой намоченной водой.

Если грязи много, то можно намылить и смыть все душем или шлангом с водой. Ему ничего не будет.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, закрыть отверстия для сброса газа, чтобы вода туда не попала

НО еще раз, никакого практического значения помывка в этом случае не имеет, да и если при мойке мотора его намочили, то тут ничего страшного не произойдет

Обслуживаемый аккумулятор

В этом варианте — мыть стоит, причем я вам советую каждый год. И тут уже нельзя поливать водой сверху, скорее протирать.

Конструкция этого АКБ совершенно другая, у него есть прямой доступ до банок, то есть вы физически можете их открутить и посмотреть, что происходит внутри. Например, замерить плотность или добавить дистиллированной воды.

Пробки зачастую негерметичные, в них есть отверстия для сброса газа.

Стоит понимать, что здесь конструкция батареи иная, я бы сказал старого типа. Пластины сделаны с использованием Сурьмы (Sb), зачастую она может добавляться в плюсовую и минусовую — Sb/Sb или в одну из них, а в другую добавляют Кальций — Ca/Sb.

Минусом является то, что такой аккумулятор при заряде, кипит (происходит процесс электролиза воды), газам куда-то нужно деваться для того делают отверстия в пробках сверху.

Здесь и кроется его «ахиллесова пята», когда пары воды поднимаются наверх, с ними поднимается и частичка серной кислоты из электролита. Кислота оседает сверху на корпусе, между клеммами (то есть они как бы немного перемыкаются). Начинаются небольшие утечки тока, которые высаживают ваш АКБ. Если летом они практически незаметны, то вот зимой от них лучше избавиться.

Такой аккумулятор НЕЛЬЗЯ мыть, при помощи шланга или душа, все потому что в банки, через пробки, может попасть вода и смешаться с электролитом.

Поэтому его скорее протирают, раствором СОДЫ + вода.

Мойка аккумулятора содой — инструкция

Для обслуживаемой батареи, вам нужно взять стакан теплой воды, примерно 40 градусов, просто в ней лучше растворяется СОДА. Берем чайную ложку примерно на один стакан и размешиваем, чтобы ушел осадок.

Далее берем не нужную тряпку, макаем в наш раствор, и протираем аккумулятор сверху. Смотрим, чтобы раствор не попал в банки

Для чего вообще нужна СОДА – все очень просто, она вступает в реакцию с кислотой, которая находится сверху и нейтрализует ее. Прикольно слушать шипение, когда протираете поверхность. Происходит реакция

Таким образом, вы просто и эффективно избавляетесь от утечек тока.

Сейчас видео версия

Так что мойте свой аккумулятор, не бойтесь, самое главное полностью не погружать его в жидкость, тогда ему и правда будет плохо. НА этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР