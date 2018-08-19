Бывает такое, что нужно снять аккумулятор с автомобиля. Делается это по разным причинам, например: — разрядился полностью (вам его нужно подзарядить), вышел из строя, хотите занести домой машина встает на зимнюю «консервацию», техническое обслуживание авто или ремонт, да много еще пунктов можно перечислить. Но зачастую новички вообще не знают, где находится батарея и как ее снимать? Про клеммы вроде бы слышали, а вот в какой последовательности это делать не понятно. Сегодня подробно + как обычно видео версия …

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Если честно, то для новичков это реально полезная информация, ведь некоторые берут машину для того чтобы ездить именно летом, а вот зимой предпочитают этого не делать (ибо морозы, снежные заносы и лед). НО для того чтобы ваша батарея чувствовала себя хорошо, и не вышла из строя при длительной стоянке, ее правильно нужно отключать.

Саморазряд и токи утечки

У любого АКБ есть свой саморазряд. Причем чем древнее технология, тем этот саморазряд намного выше (я уже писал, что есть все три основных технологии – сурьмянистая, гибридная или кальциевая). Так вот, при простое (когда батарея не подключена в сеть) кальциевые варианты намного дольше теряют свою емкость, их можно подзаряжать примерно раз в полгода. Сурьмянистые или гибридные варианты нужно подзаряжать раз в 2-3 месяца. Внутри находится электролит и свинец, там всегда происходят химические процессы, отсюда идет саморазряд.

Саморазряд усугубляется токами утечки. Практически у любого автомобиля они есть, у кого-то больше у кого-то меньше, НО ЕСТЬ! То есть когда АКБ подсоединен в систему, накинуты обе клеммы, из него могут «высасываться» микротоки, например от сигнализации (ей же нужно чем-то «питаться»), от любого другого электронного прибора который подключен в сеть (могут быть и системы слежения, спутниковые, видеорегистратора, радар-детекторы и прочее).

Именно поэтому нужно отключать АКБ из сети, чтобы она банально не села и затем не вышла из строя (ведь глубокие разряды, просто могут ее погубить).

Так какую клемму снимать?

Вообще знать — как снимать аккумулятор, должен каждый водитель. И вроде бы это не сложное занятие, открутил клеммы и вытащил батарею. Вот только иногда можно реально спалить автомобиль! Какие образом спросите вы? Да все просто

Смотрите минусовая клемма, обычно прикручивается к массе, то есть к кузову (раме, двигателю и т.д.) Масса она как бы все металлическое в машине.

Но вот плюсовые провода идут непосредственно к каждому устройству — генератору, стартеру, элементам освещения и т.д. Зачастую они красного или желтого цвета.

С точки зрения скидывания клеммы все-равно какую первой снимать, это может быть как «плюс» так и «минус», в любом случае разрываете сеть

НО: С точки зрения безопасности, нужно снимать именно минусовую в первую очередь и вот почему – ЕСЛИ ВЫ ПЕРВОЙ снимете плюсовую клемму (обычно это делается металлическим ключом) то вы можете нечаянно перемкнуть (задеть) кузов автомобиля и плюсовой контакт. Как мы знаем кузов это минус – ПРОИЗОЙДЕТ сильное замыкание!

Ладно, пострадает кузов или проводка, это полдела. Можете пострадать ВЫ, а здоровье превыше всего. Причем такие случаи нередки, особенно если батарея находится где-то глубоко в подкапотном пространстве, либо в багажнике или под сидением. Замкнуть можно легко и просто, поверьте.

А вот если вы первой освободите минусовую клемму, то весь кузов как бы «обесточится», снимать далее плюсовую можно легко и просто.

Снять клемму, чтобы скинуть ошибку

НУ и в заключении хочется ответить на еще один популярный вопрос – а именно скинется ли ошибка, например CHECK ENGINE, если снять клемму скажем на 10 минут или даже на час?

Стоит отметить, что это из области мифов! Снятие ни «плюса», ни «минуса» — обычно не помогает от серьезных ошибок. Они если можно так выразиться прописываются на уровне ЭБУ и зачастую нужно специальное программное обеспечение, и специальные устройства типа ELM 327, чтобы совершить подключение — считывание и далее сброс ошибки.

Конечно, раньше были ЭБУ, которые могли поддаваться такой манипуляции. ДА и сбрасывались какие-то ОЧЕНЬ легкие ошибки, например по топливу.

Но в современных, в 97% случаев это не поможет! Это вам не микроволновка, где часы сбрасываются каждый раз, когда исчезает электричество. Еще раз все зашивается и накапливается программно, просто так не сбросить.

ДА и уж если пошел разговор об ошибках, нужно помнить, если вы «скинули», при помощи ELM327 ошибки, но не устранили их причину (например, катализатор «нагнулся»), то они вновь появятся через очень короткий промежуток времени.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя информация была вам полезна. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР