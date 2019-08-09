Какой фирмы (марки) выбрать аккумулятор для автомобиля. Мой рейтинг + видео

У меня уже есть статья, в которой я давал советы, как выбрать аккумулятор для автомобиля, (она реально полезная), но больше техническая. Однако в ней я не указывал бренды батарей. НО постоянно идут вопросы от моих читателей — какой же взять, какой фирмы выбрать и т.д. Я стараюсь не выделять никаких брендов в разговоре, а тем более не составлять рейтингов — пусть человек решает сам! Но бывают настойчивые зрители и читатели, которые просят – «ну подскажи хотя бы какой-нибудь», чтобы не совсем прям «дно» было. Чтобы стоил относительно недорого и ходил долго (хотя бы 4 – 5 лет). В общем, решил собрать небольшой список 5 импортных и 5 отечественных аккумуляторов, которые можно брать, я думаю, актуальности он долго не потеряет. НУ что не будет затягивать, давайте начнем …

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Изначально в одной статье я хотел сделать 10 брендов, которые можно выбрать (как и говорил 5 импортных и 5 наших), однако она получилась бы огромной, поэтому решил разбить на две – сделать короче. В этой поговорим про «импортные», а в следующем про «наши».

Этот рейтинг составил из «буржуйских» АКБ, которые покупались неоднократно, когда я работал на СТО, а также моими друзьями и знакомыми. Список будет идти на убывание (от крутых брендов, к менее раскрученным).

Аккумуляторы BOSCH

Немецкая компания BOSCH, на мой взгляд, является лидером в производстве батарей. Раньше они производились свою продукцию только в Германии, сейчас все чаще и в других странах, например Чешской республике, Италии, Испании, Франции, и даже в Тайване и КНР. Как заверяет сам производитель, на качество это не влияет и АКБ везде на одном уровне (то есть на высоком уровне производства).

Сейчас выпускают в основном необслуживаемые варианты, есть даже с добавление серебра (что это такое можете почитать здесь). А также AGM и EFB

Дешевыми их назвать нельзя, тут много переплаты за бренд, ну и качество соответствующее

Средняя цена аккумулятора за вариант в 60 Ач (обычный кислотно-свинцовый) — от 3950 до 7000 рублей. В зависимости от модели и гарантии (на дешевые 1 год, на дорогие 3 года)

Выбирать их можно — не боясь. У моих друзей есть варианты, которые ходили и по 6 – 7 лет, и больших проблем не было.

АКБ VARTA

Постоянно конкурирующий бренд с BOSCH это VARTA, и заслуженное второе место именно за ними. Многие мне сейчас могут написать — да VARTA лучше, первое место нужно отдать ей. ДА друзья я не спорю, может быть это и так.

В любом случае если хотите взять хороший аккумулятор — это либо BOSCH, либо VARTA, что ближе вам лежит к душе.

Если можно так выразиться — это оба лидеры, но лично я ставлю VARTA на второе место.

Основное производство также в Германии, есть заводы также и в Австрии, Чехии, Испании и Франции. Если не ошибаюсь, то в Китае их пока не собирают.

Они чуть дешевле, чем BOSCH (хотя нужно смотреть определенную модель, глупо сравнивать крутой АКБ и бюджетный). Но в целом стоят также не мало, здесь также бренд и качество.

Средняя цена от 3900 до также 7000 рублей (в ценах не берем всякие AGM и EFB) Здесь очень сильно бегает цена от простых моделей, к более дорогим. Кстати на простые модели гарантия может быть 1 год, а на премиум 3 года.

Также можно брать эти аккумуляторы — не боясь. У меня на FORD FUSION стояла VARTA проработала 6 лет, так и продал авто с ней. ДА и у многих друзей и знакомых есть такие же АКБ, ходят долго и без проблем.

Аккумуляторы MUTLU

Компания была основана в 1945 году в Турции, в качестве дистрибьютора компании General Motors. И только в 1955 году, начала выпускать первые батареи. На данный момент производству именно аккумуляторной продукции исполнилось 64 года! А это серьезная цифра!

В 90 – х годах, компания MUTLU получает сертификацию по стандартам DQS ISO 9001, на данный момент у нее самые передовые стандарты сертификации.

Основное производство так и остается в Турции.

Сейчас производятся – необслуживаемые (в том числе с добавлением серебра), гибридные, EFB, AGM аккумуляторы. В общем, самые передовые на данный момент.

В нашей стране эта марка БОЛЕЕ ЧЕМ известна. У моих знакомых часто можно встретить батареи этой компании.

Преимущества – не такая высокая цена (можно сказать переплата за бренд не такая высокая) и хорошее качество. Гарантия от 1 до 3 лет.

Цены начинаются также от 3900, но примерно до 5000 рублей (за обычный 60 Амперник)

У трех знакомых аккумуляторы этой марки работали по 5, 6 лет, без каких-либо проблем. Многие выбирают опять этой же фирмы. Всем советую присмотреться.

Батареи TOPLA и TAB

Почему я их включил на одну ступень. Все просто они выпускаются одном Словенским холдингом, (если сможете прочитать) — «Tovarna Akumulatorskih Baterij» (сокращенно TAB).

Бренд «TOPLA» существует довольно давно и зарекомендовал себя цена – качество. Я помню такая АКБ, была у друга еще на ВАЗ 2107.

А вот под брендом «TAB», вышли не так давно (если не ошибаюсь, в России появились примерно лет 5 назад)

И «TOPLA» и «TAB» (еще раз подчеркиваю это почти одно и тоже, как скажем Солярис и РИО), выпускают современные аккумуляторы, в основном необслуживаемые, но в линейке есть и EFB, и AGM варианты.

НА официальном канале они их даже пилят, и после этого они запускают мотор.

Цена за 60 Амперный вариант, и у той и у другой фирмы, очень стабильная и составляет примерно 4700 рублей. НО это с учетом гарантии в 3 года, если сравнить с оппонентами, такие модели будут дороже.

Сейчас я все чаще рекомендую выбирать именно АКБ «TAB», уже есть у двух знакомых.

Некоторые наши Российские бренды стоят дороже, а качество ниже.

АКБ EXIDE – TUDOR

Изначально все началось с компании TUDOR (она была первой), основана еще в 19 веке, промышленником Генри Тюдором. И действительно бренд уже насчитывает 125 лет производства аккумуляторов.

Сейчас же эта компания в ходит в холдинг Exide Technologies. Собственно та же песня что и с TOPLA – TAB.

То есть EXIDE – TUDOR, производятся на одних заводах, и я думаю используют одни и те же технологии. Кстати в холдинг входят еще два бренда HAGEN и CENTRA, однако они мало распространены у нас в России.

Что же касается EXIDE и TUDOR, на официальном сайте указано так: EXIDE – это флагманские модели, а TUDOR проверенные временем инновационные (как я понял, чуть проще).

Производство находится в нескольких странах, таких как Польша, Испания, Италия и поговаривают даже Белоруссия.

Как обычно линейка содержит не только необслуживаемые Кальциевые аккумуляторы, но и AGM, EFB.

Гарантия также может быть около 3 лет.

Цены за 60 Ач от 3500 до примерно 6000 рублей. Тем больше гарантия, тем дороже. Значит его пластины сделаны немного по другим технологиям.

В целом не плохие варианты, за вменяемые деньги. Можно смело брать. На СТО, было несколько машин с батареями TUDOR.

В заключении хочу сказать, сейчас многие напишут – «что советуешь какой-то шлак, вот у меня была или BOSCH, или VARTA, или TAB, сдохли они через пару дней, я даже их на машину не успел поставить, разваливались в руках и т.д.»

Перед покупкой новой батареи проверяйте электрику своего автомобиля на работоспособность (генератор, утечки тока) иначе «сдохнет» — самый новый и самый хороший аккумулятор достаточно быстро

Я не навязываю вам свое мнение, это просто подборка брендов, которые Я СЧИТАЮ — делают действительно качественные продукты. А брать их или нет, решать вам!

Сейчас видео версия, смотрим.

Если понравилось статья и видео поддерживаем их, рассказываем своим друзьям (а видео можно поддержать лайками). Пишем свои комментарии — какие аккумуляторы были у вас, и сколько они работали, давайте под этой статьей обсудим именно импортные батареи (наши обсудим под следующей). НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.